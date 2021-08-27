Полиция Тбилиси устроила журналистке Рен-ТВ пятичасовой допрос

Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу

Глава Роснефти и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе.

Роснефть просит разрешить ей экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год и готова платить на эти объемы повышенный уровень НДПИ. С таким предложением 13 августа обратился к президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин. Речь не идет об отмене экспортной монополии Газпрома и изменении законодательства. Роснефть хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит Газпром. В письме говорится, что поставки «целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО «Газпром». В 2017 году Роснефть подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год, пишет «Коммерсант».

Главный аргумент, который Сечин приводит в пользу этого предложения, это возможность увеличить доходы бюджета России. Он отмечает, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый Роснефтью газ «согласно фактической рыночной конъюнктуре».

При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить «около 5 тыс. рублей» на 1 тыс. кубометров, пишет глава Роснефти, что «более чем в 3,5 раза» выше текущей ставки НДПИ для Газпрома. Дополнительные доходы бюджета – то есть разница между «повышенным» экспортным НДПИ Роснефти и текущим НДПИ Газпрома – составят до 37 млрд рублей в год, отмечает Сечин. Он считает возможным увеличение экспортных поставок Роснефти в будущем, что обеспечит рост дополнительных доходов до 150 млрд рублей. Это соответствует экспорту 40 млрд кубометров в год.

В письме Сечина не содержится однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. Однако сказано, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Сейчас незадействованная мощность Opal составляет как раз 12,8 млрд кубометров в год.

Глава Роснефти, как следует из письма, предлагает привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс. Сейчас, пишет газета, в формуле расчета НДПИ для Газпрома уже есть параметр «цена газа в дальнем зарубежье», который определяется ФАС РФ на основе динамики котировок нефтепродуктов. Однако эта цифра уже имеет мало отношения к реальным экспортным ценам Газпрома, которые более чем на 70% привязаны к форвардным котировкам на газовых биржах ЕС.

По данным издания, Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и «доложить свое мнение».