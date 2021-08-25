Путин поддержал идею создания платформы психологической помощи для школьников

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25 августа, среда  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
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Когда россияне пересядут в электромобили

В России наладят массовый выпуск электромобилей Lada Алена Селезнева/ТАСС
Российский концерн «АвтоВАЗ» решил не отставать от мирового тренда на электромобили – и уже к 2028 году представит россиянам машину Lada, заряжающуюся от розетки. Первая попытка завода создать массовый электромобиль в России ранее потерпела полное фиаско. Однако на этот раз планы «АвтоВАЗа» могут оказаться вполне успешными. Что же изменилось?  Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Кто и за что хотел убить великого русского реформатора

Петр Столыпин имел шанс спасти Россию от революции ТМ/ТАСС
115 лет назад произошло одно из самых кровавых покушений на тогдашнего премьер-министра России Петра Столыпина. Всего же менее чем за шесть лет, которые Петр Столыпин возглавлял Совет министров, на него было совершено 11 покушений. Это своеобразный рекорд, подобного которому не было в российской истории. Кто и почему настолько сильно ненавидел этого человека? Подробности...
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Украинская коррупция добралась до Афганистана

Самолет украинских ВС использовали как «бомбилу» mil.gov.ua
Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Меркель говорила в Москве и Киеве противоположные вещи

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Противоречия и нестыковки в заявлениях уходящего на пенсию канцлера относительно Донбасса – подтверждение того, что Минские соглашения выполнены не будут. По крайней мере, в текущей политической ситуации. А может, и никогда. Подробности...

Зачем СССР и Британия вторглись в Иран

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ровно 80 лет назад, 25 августа 1941 года, Советский Союз и Великобритания начали первую во Второй мировой войне совместную сухопутную операцию – вторжение в Иран. Подробности...

«Большая глина» на Болотной не потрясает душу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Разместить в центре столицы 12-метровое сооружение, которое немедленно вызовет совершенно определенные ассоциации, а потом третировать людей за то, что они об этих ассоциациях сказали, – это выглядит странно. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Путин поддержал идею создания платформы психологической помощи для школьников

    25 августа 2021, 14:52

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь.

    «Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что родители должны иметь возможность более активно контролировать качество питания в школах. «Я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой», – сказал президент.

    Глава государства заметил, что «ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить».

    Ранее президент заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей.

    Во вторник Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия» заявил, что образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей.


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    Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России»

    24 августа 2021, 17:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР.

    «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны.

     «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин.

    Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу.

    «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер.

    Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей.

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    Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане

    24 августа 2021, 18:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России».

    «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС.

    Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он.

    Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин.

    Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян.

    «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он.

    Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент.

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    Путин: Выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, пенсии проиндексируют выше инфляции

    24 августа 2021, 17:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры.

    Также он поручил правительству и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, люди пожилого возраста являются одним из главных приоритетов, необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату.

    Президент анонсировал индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции, так же, как это происходит ежегодно, передает ТАСС.

    «[Единовременная] выплата [пенсионерам по 10 тыс. рублей] – это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», – сказал Путин.

    Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей.

    Pамминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что средний размер пенсий россиян за пять лет увеличился более чем на три тысячи рублей – с 12 673 рублей по состоянию на 1 января 2016 года до 15 744 рублей на 1 января 2021-го. Также сообщалось, что среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей. 

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    Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации

    24 августа 2021, 18:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно.

    «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».

    Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID.

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    Путин назвал образ будущего России
       24 августа 2021, 21:14
    Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

    «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы.

    «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства.

    Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения.

    Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество.

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    Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству
       24 августа 2021, 18:02
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия».

    «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он.

    «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС.

    «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин.

    Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

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    Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора»

    24 августа 2021, 18:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии.

    «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости».

    Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

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    Мать мальчика-аутиста раскрыла подробности драки в метро Москвы

    25 августа 2021, 13:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    В распространенной в соцсетях записи драки в метро Москвы из-за ребенка-аутиста есть признаки монтажа, сообщила мать мальчика Анна С.

    «Там обрезаны куски, очень сильно. Там не видно основной части конфликта – например, как ведет себя мама подростка, которая начала с нами конфликтовать. Нету удара в голову, который получил мой муж и в результате которого он ударился затылком о стену вагона, – именно с него началась драка», – сообщила женщина «Газете.ру».

    Она пояснила, что полную видеозапись увидела в первом отделе ОВД на Московском метрополитене. По ее словам, супруг пришел ей на помощь, когда нападавшие схватили Анну за волосы. После конфликта у нее остались синяки на руках, а также болит кожа на голове в местах, где ее таскали за волосы.

    Супруг получил травмы более серьезного характера. «Он старается не жаловаться, но говорит, что очень болит нос», – сказала собеседница издания. По ее мнению, мужчина мог получить сотрясение мозга в результате удара в голову.

    В травмпункте на улице Академика Семенова, куда семья обратилась сразу после происшествия, проверять его отказались. «Врач просто не стал проверять мужа на наличие сотрясения – сказал, что он не нейрохирург», – добавила она.

    По словам Анны, полиция не проявляет никакой активности для защиты интересов семьи. Со следователем они еще не разговаривали, а дать подробные объяснения инспектору ОВД по метрополитену ей удалось только через два дня после происшествия. Там же ей сообщили, что предполагаемые нападавшие написали заявление о нанесении побоев.

    Ранее СМИ сообщили, что парень в вагоне сел на 12-летнего ребенка с аутизмом, родители мальчика сделали ему замечание. После этого между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Рядом с молодым человеком также находились две девушки, которые накинулись на мать ребенка.

    Коментарии (9)
    Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы
       24 августа 2021, 17:47
    Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России».

    Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане».

    «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан.

    Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей.

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    Путин подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области к Сарову

    24 августа 2021, 19:31

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета республики Мордовия.

    «В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование – город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

    В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр.

    Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей.

    Коментарии (1)
    Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства

    25 августа 2021, 10:52

    Текст: Евгения Шестак

    Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что самые сложные переговоры за годы его президентства были с российским лидером Владимиром Путиным.

    «С Россией. С Путиным... Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу», – сказал Кучма в интервью изданию «Украинская правда»

    По его словам, причиной потери Крыма в 2014 году стало бездействие украинских властей. «Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», – заявил он.

    Также экс-президент заявил, если бы Украина не перешла к «сопротивлению» в Донбассе, то могла бы прекратить существование как государство. 

    «Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия», – добавил он.

    Ранее Кучма заявил, что Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию. 

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    Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина

    24 августа 2021, 17:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов.

    «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».

    «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент

    Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости».

    По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути.

    Коментарии (6)
    Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Афганистана

    24 августа 2021, 20:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Списки желающих вернуться из Афганистана на родину россиян составляет Министерство иностранных дел, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

    В Афганистане находятся российские граждане и их дети, после захвата власти в стране движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) аппарат уполномоченной связался с российским МИД, сказала Кузнецова, передает ТАСС.

    «Стали уточнять информацию, сейчас мы с ними на связи. Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идет», – пояснила она.

    Ранее официальный представитель талибов заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа.

    Коментарии (0)
    Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом

    24 августа 2021, 20:19

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество.

    «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ.

    По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины.

    Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.

    «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин.

    Коментарии (4)
    Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде»

    24 августа 2021, 19:29

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде».

    «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Указом также утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

    Ранее Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио.

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