Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» Участки для голосования на выборах в Госдуму собрались открыть почти в 150 странах 25 августа 2021, 07:55

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. «Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах. Для этой цели открывается 348 избирательных участков», – передает РИА «Новости» слова Аскальдовича. «По нашим приблизительным оценкам, за рубежом проживает более 2 млн наших соотечественников. Обычно в выборах принимает участие 200–300 тыс. человек», – добавил он. По словам Аскальдовича, наиболее высокое участие российских граждан было зарегистрировано на президентских выборах в 2018 году, когда за рубежом проголосовали более 400 тыс. человек. Он отметил, что МИД России заинтересовано в том, чтобы в выборах принимало участие максимальное количество соотечественников. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. В Удмуртии в рекламе КПРФ заподозрили сепаратизм 24 августа 2021, 16:01 Текст: Елена Лексина

«Я буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госсовета Удмуртии Сергей Буторин, комментируя разразившийся в республике скандал из-за билбордов с изображением кандидатов от КПРФ и лозунгом «Мы против «Единой России». «Изначально я обратился в ЦИК Удмуртии по поводу недопустимой рекламной агитации КПРФ. На мой взгляд, это незаконные действия. Следом я написал заявление в главный надзорный орган – прокуратуру», – рассказал депутат от «Единой России» Государственного совета Удмуртии, член Общественной палаты Ижевска Сергей Буторин. По его словам, «в прокуратуре ответили, что этот вопрос поставили на контроль и передали по ведомственной линии в Следственный комитет». «В ЦИК Удмуртии мне заявили, что не видят нарушений в рекламной акции КПРФ, а также что не имеют отношения к вопросам сепаратизма и экстремизма. Ответа из других инстанций я пока не получал», – объяснил депутат. «Мне абсолютно не нравится эта ситуация. Я буду добиваться, чтобы партию КПРФ сняли с предстоящих выборов хотя бы в нашем регионе. Избиратели требуют объяснений. А ведь им не будешь говорить про кавычки», – уверен Буторин. По его признанию, «возможно, речь шла о партии «Единая Россия», но смысл фразы был искажен». «В действительности у людей, которые видят этот плакат, создается ощущение, что коммунисты выступают против целостности России. Я однозначно буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – заключил Буторин. «Если внутри лозунга «Единая Россия» упомянута в кавычках, то это прямое нарушение закона. Партии не имеют права упоминать другие партии и агитировать против них», – указал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, если бы кавычек вовсе не было, это значило бы, что коммунисты выступают против единства России, за сепаратизм. «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «ЦИК Удмуртии, видимо, слепые или просто не знают законов, – удивился политолог. – Может, они не заботятся о целостности нашего государства. Видимо, этот ЦИК подлежит расформированию». В начале августа портал «Блокнот» сообщил о предвыборном скандале в Удмуртии. В регионе были размещены билборды КПРФ c лозунгом «Мы против «Единой России». В связи с появлением билбордов депутат Буторин обратился к прокурору республики. В своем письме региональный парламентарий указал, что крайне обеспокоен информацией и возможными последствиями размещенной на щитах КПРФ информации. «Согласно смыслу имеющегося текста, если бы речь шла об одноименной политической партии, то это было бы обозначено с использованием уточняющего слова «партия», – пояснил Буторин. – Учитывая, что данного слова не имеется, то широкая общественность трактует смысл как призыв и угрозу целостности, суверенитету и конституционному строю страны, так как быть против единства означает быть за раздельность, в данном случае России». Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы-2021: Прилепин объединяет левых, ЛДПР хочет вернуться в 90-е 24 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин договорился с единомышленниками о создании «левопатриотической коалиции». В «Единой России» предложили создать портал по мерам поддержки молодежи, а ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в Москве на конференции, посвященной 30-летию ГКЧП, вместе с единомышленниками из других партий приняли «декларацию левопатриотических сил» с целью создать коалицию в будущем составе Госдумы. К декларации присоединились партии «Коммунисты России» и «Российский общенародный союз», организация «Союз добровольцев России», общественное движение «Патриоты великого Отечества», член Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, публицист Александр Проханов, экономист Михаил Хазин, писатель Герман Садулаев и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. При этом присутствующий на мероприятии лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко отказался поддержать декларацию. Как указывается в документе, подписантов объединяет «ряд принципиальных позиций, общих целей и политических идеалов», среди которых – социалистическая экономика, приоритет труда над капиталом, традиционные духовные ценности, уважение к истории России, необходимость евразийской интеграции, присоединение к России непризнанных ДНР и ЛНР, отмена ЕГЭ. Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы», член президиума генсовета партии «Единая Россия» Ольга Амельченкова предложила создать единый информационный портал, который рассказывал бы молодым людям об их правах и льготах. «Зачастую молодые люди не знают, какие меры поддержки есть в нашей стране. А их на самом деле очень много. Проблема в том, что у нас вся молодежная политика рассредоточена по разным комитетам, отделам. Даже когда молодой человек приходит в отдел по делам молодежи муниципалитета, он не сможет получить ответа, например, как молодой семье получить льготу на приобретение жилья, потому что отдел по молодежи этим не занимается», – сказала она. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о проведении обязательных прямых выборов мэров городских и муниципальных округов и образований. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. По его словам, целью инициативы является развитие демократических институтов, а также институтов выборов и многопартийности. Он предлагает сделать выборы обязательными в городских округах и наиболее крупных населенных пунктах. Как считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, перспективы создания коалиции левопатриотического большинства в Госдуме минимальны, поскольку КПРФ продолжает бойкотировать любые предложения об объединении. «Решение партии по этому вопросу вполне понятно: коммунисты продают депутатские мандаты, а часть электората продолжает верить, что они единственные представители левых сил. Они обжили хорошее место и уступать его не собираются», – отметил политолог. Тем не менее, Прилепин не теряет надежды на то, что коммунисты поменяют свое решение, поскольку понимает, что без КПРФ коалиция левопатриотического большинства будет выглядеть неполной, считает Матвейчев. В то же время идея «Единой России» создать единый портал для молодежи точно будет востребована в обществе. «Схожий проект недавно предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова, и он уже реализуется. Сегодня молодые люди действительно не могут сходу разобраться, что им полагается и как они могут улучшить свою жизнь», – добавляет собеседник. При этом молодежь точно обратит внимание на подобные инициативы ЕР. «Да, в крупных городах молодые люди настроены более либерально, но, поверьте, и они будут пользоваться платформой, которую предлагает ЕР. Это дает партии лишь плюсы», – убежден эксперт. «Что касается предложения ЛДПР вернуть прямые выборов мэров, то оно за гранью популизма. Во-первых, какой смысл вносить законопроекты, когда Госдума на каникулах? Во-вторых, партия демонстрирует свою лень. Вместо того, чтобы выявить недостатки работы мэров и предложить варианты решения проблем, ЛДПР пытается вернуть нас на 20 лет назад», – подчеркнул политолог. Он напомнил, что в 90-е годы в России уже были прямые выборы мэров, но от их обязательного проведения было решено отказаться. «Тогда на пост главы города часто избирались уголовники, артисты. Сейчас подобное происходит на Украине. Мы этот период пережили. И теперь по Конституции местное самоуправление отделено от системы органов государственной власти. То есть каждый муниципалитет сам решает: будет мэр выбираться или назначаться», – добавил Матвейчев, отметив, что инициатива ЛДПР в чем-то даже «неконституционна». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья 24 августа 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

Для новой программы переселения людей из аварийного жилья необходимо выделить из бюджета 45 млрд рублей, с таким предложением выступил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства в ходе съезда заявил, что нужно не только поддерживать регионы, которые успешно переселяют людей из аварийного фонда, но и запустить новую программу, передает РИА «Новости». Президент обратился к «Единой России» с просьбой поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-2024 годов. «Напомню, что сейчас регионы расселяют аварийное жилье признанное таковым на начало 2017 года. В пошлом году мы добавили на эту программу 50 млрд рублей, а сегодня работа идет с опережением графика – до конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно. Считаю в этой связи, что нужно двигаться дальше – не только поддержать те субъекты федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу. Полностью согласен на этот счет с предложением «Единой России» – программа, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным, на 1 января 2021 года», –сказал Путин на втором этапе съезда ЕР. По словам президента, по всей стране площадь такого жилья составляет более 11 млн квадратных метров. Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщал, что новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в этом году. В Фонде поясняли, что на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин.