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Крым отказался от графиков водоснабжения
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Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости».
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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Зеленский: Крымчане с радостью примут украинскую власть
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Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что даже те, кто в душе с «октябрятским значком», все равно будут радоваться, потому что с Украиной «в Крым вернется жизнь». По его словам, Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Также президент Украины отметил, что в первую очередь после возвращения Крыма в состав Украины он поедет на Черное море.
«У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – сказал он.
Зеленский рассказал, что его семья жила скромно, в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»
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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа».
Молохов сообщил, что организаторы саммита «предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ», передает РИА «Новости».
«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – подчеркнул он.
Молохов планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились – вернулись к себе домой, в Россию», – сказал Молохов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в «Крымской платформе» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.
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На Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян
Правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян, сообщило министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.
«Первым распоряжением правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины) в Крыму», – приводит ТАСС сообщение министерства.
В Киеве заявляют, что эти граждане якобы имеют отношение к «незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе», в также других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.
Также кабмин предложил ввести санкции в отношении еще 52 физлиц – руководителям «структурных подразделений оккупационных администраций», судьям, силовикам и другим гражданам России, имеющим «непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения» в Крыму. Предлагается ввести санкции на пять лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Захарова объяснила, почему Москва вернула ноту Киева о визите Лаврова в Крым
Российская сторона вернула Киеву ноту протеста из-за поездки главы МИД Сергея Лаврова в Крым, Украина вновь пыталась поставить под сомнение российскую принадлежность региона, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«17 августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она пояснила, что нота была возвращена из-за неприемлемой терминологии в ней, с помощью нее украинский МИД пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма.
«Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве», – сказала Захарова.
Россия призывает Украину перестать посягать на территориальную целостность, МИД и в дальнейшем будет возвращать «подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России».
В Крыму заявили о готовности предоставить Зеленскому лучшие камеры в СИЗО
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением киевской власти, и заявил о готовности принять Зеленского в тюрьме.
«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», – сказал Фикс РИА «Новости».
По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии. «Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме», – отметил вице-спикер.
Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с «Украиной в Крым вернется жизнь». На этом фоне газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове.
В Крыму сочли «злобной отрыжкой» новые санкции Украины
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Новые санкции Украины против Крыма являются «злобной отрыжкой» и информационным шумом, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Крючков указал, что «результат от этих санкций нулевой», и «вводить санкции против крымских СМИ – это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий», передает РИА «Новости».
«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», – добавил он.
На его взгляд, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу «Крым 24» под видовую студию.
«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов», – сказал он.
Ранее стало известно, что на Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян.
Затем Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
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В Крыму назвали клоунадой слова Зеленского о полуострове
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крымчане «с радостью» примут приход украинской власти, напоминают дешевую клоунаду, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером», – сказал Гемпель РИА «Новости».
По его словам, крымчане в 2014 году сделали осознанный выбор на демократическом референдуме. «На сегодня никто из крымчан ни разу не усомнился, что выбор был сделан правильно. На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела», – сказал Гемпель.
По его словам, Зеленский может лично посетить полуостров и посмотреть, как живут крымчане. «Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность», – сказал Гемпель.
Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь».
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На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом
Закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины» и вступит в силу через три месяца.
«Этот закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования», – говорится в тексте документа, передает РИА «Новости».
В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.
В Госдуме назвали главу МИД Украины «магнитофоном»
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте продиктовано завистью, а сам министр – «магнитофон, на который записывают нужные слова», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Не знаю, каким образом в страны Черноморского региона вписалась Молдавия, но Румыния и Грузия точно в наших водах доминировать не будут. Черное море нельзя назвать российской вотчиной, но, без сомнения, это стратегический для нас регион», – сказал Бальбек РИА «Новости».
По его словам, Россия выходить оттуда не собирается, и превращение Крыма в определенной степени в хорошо вооруженный регион вызвано необходимостью по причине агрессивного поведения Украины и ее союзников.
«То, что Кулеба рассказывает про Крымский мост – лишь зависть, потому что никто из киевских союзников, да и страны близлежащих регионов, не смогли построить или даже задумать столь грандиозное сооружение, которое отвечает не только логистике транспортной системы, но и стратегическим интересам», – отметил Бальбек.
Также он добавил, что Кулеба уже неоднократно делал «лживые и пропагандистские» заявления, а сегодняшние слова являются лишь интерпретацией всех ранее произнесенных. По его словам, верить министру – значит, вводить самого себя в заблуждение.
«В своих изысканиях против России он давным-давно загнал себя в угол как политик. Сегодня это не фигура, это лишь магнитофон, на который записывают нужные слова, а Кулеба, с которого, впрочем, взятки гладки, их воспроизводит перед общественностью», – заключил депутат.
Ранее Кулеба заявил, что ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима. Он также выразил мнение, что Россия превратила Крым в военную базу.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Украина ввела санкции против судей в Крыму и СМИ
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской области», – приводит ТАСС слова Данилова. Он уточнил, что перечень «довольно большой», с ним можно будет ознакомиться после выхода соответствующего указа президента Владимира Зеленского.
Напомним, правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
В Крыму призвали Турцию бойкотировать «антироссийский шабаш»
Представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, и таким они назвали саммит «Крымская платформа».
«Исходя из принципов развития добрососедских отношений между нашими народами, из чувства взаимоуважения и солидарности лидеров России и Турции, мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом. Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией», – передает РИА «Новости» текст обращения.
Представители Крыма отметили, что оппоненты России, собираясь в Киеве 23 августа «на антироссийский шабаш», пытаются поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет России.
«Они посягают на российский статус Крыма, который закреплен в Конституции Российской Федерации. При этом предпринимаются попытки заручиться поддержкой Турецкой Республики, для которой тема национального единства также является весьма важной», – говорится в обращении.
Подписавшие обращение напомнили, что во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Россия заняла последовательную, принципиальную позицию и оказала поддержку Турции в тот момент, когда под вопрос была поставлена ее государственность.
Обращение подписали глава крымского парламента Владимир Константинов, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, а также лидеры и представители крымско-татарской, русской, украинской, белоруской, немецкой, греческой, еврейской, болгарской национально-культурных общин и общественных организаций.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.
Участники саммита «Крымская платформа» 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции.
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Аксенов не увидел в «Крымской платформе» Киева логики или здравого смысла
В запланированном Украиной саммите «Крымская платформа» нет логики и здравого смысла, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он не понимает, что «хотят делать» на саммите. По его мнению, Украина «собирает там союзников», на саммите «вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
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