Аксенов не увидел в «Крымской платформе» Киева логики или здравого смысла

В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину

«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.

«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.

Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.

«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.

В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.

«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.

«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.

Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.

В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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