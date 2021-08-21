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Аксенов не увидел в «Крымской платформе» Киева логики или здравого смысла
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В запланированном Украиной саммите «Крымская платформа» нет логики и здравого смысла, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он не понимает, что «хотят делать» на саммите. По его мнению, Украина «собирает там союзников», на саммите «вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
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Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.
В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Шарий объявил войну родственникам Зеленского
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Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
«Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».
Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».
«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН.
СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции.
«СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН.
Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду».
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии».
«По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он.
На Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита
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Украинский экономист Юрий Атаманюк выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» власти Украины, обеспечив интересы Германии поддержкой реализации проекта «Северный поток – 2».
«Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд [долларов] ежегодно, на Германию», – передает РИА «Новости» слова Атаманюка.
По мнению экономиста, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул Атаманюк. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
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Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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Зеленский: Крымчане с радостью примут украинскую власть
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Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что даже те, кто в душе с «октябрятским значком», все равно будут радоваться, потому что с Украиной «в Крым вернется жизнь». По его словам, Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Также президент Украины отметил, что в первую очередь после возвращения Крыма в состав Украины он поедет на Черное море.
«У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – сказал он.
Зеленский рассказал, что его семья жила скромно, в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
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На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.
При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».
Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.
Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей).
Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году
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«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
«Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.
«Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.
Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
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Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
На Украине заговорили о ракетах для «войны на чужой территории»
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Бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание «ракетного щита». «У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», – приводит мнение бывшего парламентария РИА «Новости».
Он добавил, что с противником «лучше всего воевать на его территории». «Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», – заключил экс-депутат в эфире «Укринформ».
В прошлую субботу на Украине опубликовали видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отмечал, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев говорил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
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МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
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Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.
В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».
«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.
Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
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Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.
Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.
По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.