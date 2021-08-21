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Украина поддержала новые санкции США против России
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Украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным, об этом заявили в министерстве.
«В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Шарий объявил войну родственникам Зеленского
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Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
«Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».
Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».
«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН.
СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции.
«СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН.
Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду».
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии».
«По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он.
Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Посол обвинил США в нарушении международного права и принципа свободного рынка
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США против газопровода «Северный поток – 2» и российских институтов.
По его словам, США «с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества» между Россией и Европой. Санкции США, как подчеркнул Антонов, «нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», являясь «попыткой получить конкурентные преимущества» для американских «поставщиков топлива и технологий».
Антонов заявил, что США продемонстрировали «отсутствие воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», передает ТАСС.
Он считает, что Белый дом «продолжает слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией», хотя США следовало бы «сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности». Однако вместо этого США занимаются «нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права».
«Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», – сказал он.
Напомним, минфин США внес в санкционный список Институт криминалистики ФСБ и нескольких его сотрудников, также в него добавили Российский институт экспериментальной медицины. Санкции вводятся против Испытательного института военной медицины, по мнению Вашингтона, это учреждение, входящее в Минобороны России, взаимодействовало с российскими структурами, против которых ранее были введены санкции по подозрению в причастности к разработке химического оружия. Также санкции вводятся против Артура Жирова, которого США называет бывшим главой 27-го Научного центра, и Кирилла Васильева, который, по данным США, является главой Института криминалистики ФСБ.
Госдеп США объявил о новых дополнительных ограничениях на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования в связи с «применением РФ химического оружия». Соединенные Штаты также ввели ограничения на ввоз из России некоторых видов огнестрельного оружия российского производства.
Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и одного судна из России по газопроводу «Северный поток – 2».
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МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
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Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией
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Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».
Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.
Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
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Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией
На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».
В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.
Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»
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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа».
Молохов сообщил, что организаторы саммита «предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ», передает РИА «Новости».
«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – подчеркнул он.
Молохов планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились – вернулись к себе домой, в Россию», – сказал Молохов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в «Крымской платформе» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.
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Министра-гея не стали назначать представителем США на «Крымской платформе»
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Сообщения о том, что США на украинском саммите «Крымская платформа» представит первый открытый гей на посту министра, глава минтранса страны Питер Буттиджич, не подтвердились. Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
Глава американского государства Джо Байден «объявил о президентской делегации, которая отправится в Киев». Помимо Грэнхолм, в делегацию войдут ее помощник по международным делам Эндрю Лайт и временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Американцы примут участие в саммите, а также мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, передает ТАСС.
Напомним, в конце июля сообщалось, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Москва пообещала жесткий и адекватный ответ на новые санкции Вашингтона
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Действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью, ответ на санкции будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток – 2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Враждебные действия американской администрации российская сторона рассматривает как отсутствие политической воли и нежелание выстраивать «российско-американские отношения на партнерской основе».
Эти санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве, отметила представитель МИД.
«Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями», – пояснила она.
Дипломат выразила надежду на то, что в Белом доме «возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях», которая лишает отношения какой-либо позитивной перспективы.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Американские санкции также затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко». Общее число физлиц и юрлиц, попавших под эти санкции Вашингтона, достигло 23. В их числе пока нет оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
Кроме того, санкции введены против Испытательного института военной медицины, Института криминалистики ФСБ и нескольких человек, которых Вашингтон считает сторона называет сотрудниками этого института. Эти санкции приурочены к годовщине «отравления» Алексея Навального.
Стали известны попавшие под санкции США против «Северного потока – 2» компании
Новые санкции США, направленные против строительства газопровода «Северный поток – 2», вводятся в отношении двух фирм, следует из сообщения минфина США.
Санкции затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити» и два предположительно связанных с ней судна. В обновленный санкционный список попали суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко». Общее число физических и юридических лиц в списке санкций по газопроводу достигло 23, оператора проекта Nord Stream 2 AG среди них нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
В Крыму сочли «злобной отрыжкой» новые санкции Украины
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Новые санкции Украины против Крыма являются «злобной отрыжкой» и информационным шумом, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Крючков указал, что «результат от этих санкций нулевой», и «вводить санкции против крымских СМИ – это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий», передает РИА «Новости».
«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», – добавил он.
На его взгляд, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу «Крым 24» под видовую студию.
«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов», – сказал он.
Ранее стало известно, что на Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян.
Затем Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
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Украинские военные получили партию новых неуправляемых ракет
Украинский производитель ракет «Артем» (входит в «Укроборонпром») досрочно поставил воздушным силам ВСУ неуправляемые авиационные ракеты РС-80.
«Государственная акционерная холдинговая компания (ГАХК) «Артем», которая входит в состав Укроборонпрома, отгрузила Воздушным силам ВСУ партию неуправляемых авиационных ракет РС-80. Таким образом, предприятие досрочно выполнило государственный оборонный заказ», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости».
Там пояснили, что ракеты спроектированы КБ «Артем» для вооружения ударных и специальных вертолетов и боевых самолетов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации ВСУ.
«Ракеты способны пробивать 400 миллиметров брони по дальности запуска в 1,3 – 5 тыс. метров. Дальность поражения воздушных целей – до четырех километров, наземных – до семи километров», – указали в «Артеме».
Эти ракеты предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификаций и других целей. Для эффективного поражения ракеты оборудовали разными боевыми частями и детонаторами.
«Оснащение ракеты пучково-осколочной боевой частью с программируемым взрывателем позволит осуществлять подрыв непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели, что значительно повышает эффективность поражения. Эта модификация разработана для борьбы с беспилотниками в составе зенитных ракетных комплексов. Также РС-80 может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники противника. Неуправляемая авиационная ракета РС-80 поставлена на вооружение ВСУ», – отметили там.
В июле минобороны Украины сообщало о проведении успешных испытаний нового реактивного снаряда для модернизированной системы залпового огня БМ «Верба».
Премьер Украины встретился с Константинопольским патриархом
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, что «лично поприветствовал» на Украине патриарха Константинопольского Варфоломея.
Он назвал визит патриарха «символическим» для Украины. Константинопольская делегация «примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления независимости» страны, сообщил Шмыгаль. Он поблагодарил патриарха «за ту поддержку, которая предоставляется Украине», передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит Константинопольского патриарха в страну является большой честью для него, а также для украинского государства. «Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими лучшими друзьями», – приводит его слова ТАСС.
Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что каноническая Украинская православная церковь «не приглашала патриарха Варфоломея на Украину». Она не будет «принимать какого-либо участия в мероприятиях», связанных с его визитом.
«Украинская православная церковь – самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата – как будто и не существует», – заявил протоиерей, подчеркнув, что «к ней принадлежат десятки миллионов граждан Украины, большинство ее православных верующих».
По его мнению, «было бы странно, если эти люди безразличны и для государственного руководства» Украины, где из-за «непростой обстановки политического противостояния» важны «инициативы, объединяющие народ», а не «провоцирующие конфликты».
РПЦ считает вторжение Константинопольского патриарха в церковные дела Украины в 2018 году нарушением «священных канонов» и «воли большинства православных верующих Украины», что привело к «захватам храмов, актам насилия». Большинство верующих на Украине с опаской смотрят на визит Варфоломея.
«Президент Петр Порошенко понадеялся, что «томос для Украины» поможет ему завоевать голоса электората. Не вышло», – отметил протоиерей Балашов. Нынешний визит Константинопольского патриарха вызывает опасения у жителей Украины, сказал он. «Не означает ли это, что нынешнее руководство страны намерено вернуться к прежнему курсу, то есть что власть примется активно вмешиваться во внутрирелигиозные дела?» – заявили в РПЦ.
Напомним, было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.
Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни. Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
«Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание
В ближайшее время власти Украины, вероятно, попытаются заблокировать сайт издания «Страна.ua», заявила заместитель главреда Светлана Крюкова.
Она ожидают, что такую попытку украинские власти предпримут «сегодня-завтра». «Страна.ua» собирается «сопротивляться, искать альтернативные источники, как возобновить работу». При этом Крюкова выразила надежду, что блокировки все же «не произойдет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Ситуацию она назвала «стрессовой, но привычной». По словам Крюковой, один из членов СНБО Украины сообщил ей, что решение о санкциях против главреда сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы оказалось «неожиданным для многих». Она предположила, что решение СНБО не будет рассекречено. Сейчас сам Гужва находится в Вене, но коллектив издания не собирается покидать Украину.
Напомним, СНБО ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. В частности, санкции были введены против Гужвы.