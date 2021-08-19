Политолог объяснил включение движения «Голос» в список иноагентов В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования 19 августа 2021, 19:22

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

Среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Число тех, кто решил сделать выбор онлайн, приближается к миллиону. В эфире телеканала «Москва 24» показали одну из квартир, которая будет разыграна среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках программы «Миллион призов – #ВыбираемВместе». В Агентстве городских новостей сообщается, что разыгрываемые квартиры находятся в разных районах Москвы, все они расположены в новых жилых комплексах, и в них предусмотрена чистовая отделка. Всего среди участников электронного голосования разыграют 100 машин и 20 квартир. Чтобы стать участником акции необходимо записаться на онлайн-голосование до 23.59 мск 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября). Следить за розыгрышем можно будет на телеканале «Москва 24», результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Кандидат в Госдуму от КПРФ стал лидером по расходам на зарубежную недвижимость 18 августа 2021, 14:01 Кандидат от партии КПРФ и депутат Госдумы VII созыва Владимир Блоцкий потратил на зарубежную недвижимость более 100 млн рублей, он владеет домом в Великобритании площадью 312 кв. метров. Дом и земельный участок в 1050 кв. метров в королевстве обошелся ему в 2013 году в 102,8 млн рублей. Сумма общего дохода кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих приобретению имущества, составила 117,2 млн рублей, передает «Дождь». В 2021 году Блоцкий стал 47-м в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, по данным Forbes. С начала 2000-х Блоцкий занимался бизнесом в сфере рыбной промышленности. Согласно информации о его доходах за 2020 год, он совладелец компаний «Треска Мурманск» и «Интерфарт», торгующих рыбой и морепродуктами. Блоцкий является соавтором законопроекта о снижении НДС на пресноводную форель и других проектов, связанных с рыболовством. Депутат также имеет долю в компании по торговле недвижимостью «Подмосковье», юрфирме «Современное право» и сельскохозяйственном предприятии «Лидер». В Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование девушки 20-летней давности 18 августа 2021, 18:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, которое было совершено 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были несколько несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. «Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления ... «убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», – рассказала она РИА «Новости». Следствие считает, что вечером 2 января 2001 года четверо молодых людей, среди которых на момент совершения преступления были трое несовершеннолетних, обманом завели девушку на стройку на Ярцевской улице, где изнасиловали ее, а затем жестоко избили и, убедившись, что девушка мертва, сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод и скрылись. «По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин... В ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания. Установлен и допрошен еще один фигурант, который не подлежит уголовной ответственности, поскольку на момент участия в противоправных действиях он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за содеянное», – сказала Иванова. По ее словам, в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте фигурантов. Источник в правоохранительных органах сообщил, что самому младшему обвиняемому на момент преступления было 12 лет, самому старшему – 18. Девушке на момент убийства было 23 года. Ранее следователи установили причастность «поволжского маньяка» к убийству 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах. Охранник Библиотеки имени Ленина в Москве избил посетителя 19 августа 2021, 13:26

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Российской государственной библиотеке имени Ленина в центре Москвы избили 19-летнего юношу, на него напал охранник, пострадавший госпитализирован, сообщил источник в правоохранительных органах. «Между посетителями и охранником библиотеки возник конфликт. В ходе него 28-летний охранник избил 19-летнего молодого человека», – сказал собеседник ТАСС. Потерпевшего положили в Первую городскую клиническую больницу имени Пирогова, ему диагностировали перелом лицевых костей, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины, раны глаза и века. По факту происшествия проводится проверка. Ранее в Петербурге драку устроили посетители Российской национальной библиотеки, которые не поделили столик. Мужчин разняли сотрудники Росгвардии. Один из участников конфликта отправился в травмпункт за медпомощью, второго доставили в отдел полиции. В СФ зафиксировали попытки ряда стран ОБСЕ вмешаться в выборы в России 17 августа 2021, 18:07 Текст: Елена Мирошниченко

Со стороны ряда стран ОБСЕ фиксируются попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России, заявил первый замглавы международного комитета СФ, руководитель рабочей группы комиссии Владимир Джабаров. «Комиссия фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны ряда стран-членов ОБСЕ», – заявил Джабаров, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии СФ. По словам сенатора, значительная часть выпадов в адрес России «не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан». «Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое», – подчеркнул он. Джабаров назвал отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить в России наблюдательную миссию «спектаклем». По его мнению, отказ «был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей». «Расцениваем это как коллективную попытку срыва непредвзятого освещения выборов на международном уровне. Именно в этом ключе будем рассматривать отсылки к отсутствию наблюдателей ОБСЕ в комментариях и заявлениях по итогам голосования», – подчеркнул политик. Он также предостерег «все иностранные государства от участия в любых формах вмешательства во внутренние дела нашей страны». «Успехом такие попытки не увенчаются, а лишь навредят отношениям между странами. Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ», – сказал сенатор. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд 18 августа 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии, рассказали источники, близкие к руководству партии, и источник в администрации президента. По сведениям «Коммерсанта», во встрече 22 августа примут участие «новые лица» партии, а также члены первой пятерки ее федерального списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. По данным издания, окончательный сценарий встречи еще прорабатывается, но мероприятие 22 августа будет публичным. Путин 19 июня посетил первый этап предвыборного съезда «Единой России», на котором были выдвинуты кандидаты партии в депутаты Госдумы. Во второй части съезда единороссы планируют представить свою предвыборную программу. В МИД обвинили НАТО в поддержке вбросов команды Навального для вмешательства в дела России 18 августа 2021, 21:41 Текст: Елена Мирошниченко

Страны НАТО подхватывают вбросы команды Алексея Навального для вмешательства в дела России, заявило министерство иностранных дел России. В МИД сообщили, что ряд западных государств напрямую, а также посредством подконтрольных информационных ресурсов и системных СМИ последовательно конструирует из Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России, передает РИА «Новости». «Соответствующие публичные комментарии регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО, пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы «команды» блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в РФ и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы», – сообщили в МИД России. Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы-2021: Зюганов заступился за Бутину, в «Справедливой России» наметился раскол 19 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» поставила точку в вопросе отмены принудительной вакцинации студентов. В одном из важнейших региональных отделений «Справедливой России» назревает раскол, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов заступился за Марию Бутину перед коллегами по партии. «Нельзя ставить в зависимость от вакцинации использование инфраструктуры или включенность студентов и сотрудников в образовательную, исследовательскую, творческую, спортивную деятельность. Локальные акты университетов в этой части также являются недопустимыми», – сказал он. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от свердловского регионального отделения «Справедливой России – За правду» написали руководителю фракции СР в Госдуме Сергею Миронову обращение, в котором обвинили местного лидера Андрея Кузнецова в лоббировании политических амбиций местного бизнесмена Армена Карапетяна и его родственников. По мнению авторов обращения, присутствие Карапетянов в предвыборных списках существенно снижает электоральную привлекательность партии. В связи с этим они попросили Миронова исключить из списка Карапетяна и его сына. В противном случае они снимут свои кандидатуры, что поставит под угрозу полноценное участие партии в выборах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на инициативу одного из региональных отделений партии о снятии с выборов кандидата от «Единой России» Марии Бутиной. «Давайте разберемся внимательно. Я прошу Афонина (первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин) и наш штаб немедленно разобраться и доложить – посмотрим, что там происходит. Мы за то, чтобы рекламировать свою программу, а не судиться», – заявил Зюганов. Ранее на сайте кировского отделения коммунистов появилось сообщение о направлении запроса в Центризбирком с требованием проверить законность наличия у Бутиной иностранных счетов. Сама Бутина называет эти утверждения попыткой заработать политические очки. «Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», – цитирует Бутину RT. Кандидат отметила, что ее документы прошли надлежащую проверку в Центризбиркоме. Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев убежден, что решение «Единой России» о добровольной вакцинации для студентов будет положительно воспринято молодежным электоратом партии. «Это решение найдет отклик особенно в молодежной среде, где сохраняется достаточно спорное отношение к вакцинации. Поэтому мы видим правильный политтехнологический ход», – считает Григорьев. На этом фоне скандал внутри «Справедливой России» может негативно повлиять на доверие избирателей. «Свердловские кандидаты предполагают, что наличие в списках «одиозных политиков», как они выразились, может нанести ущерб результатам. Поэтому их обращение к Миронову понятно, – отметил Григорьев. – Очевидно, что в этом регионе есть значительные проблемы». По мнению Григорьева, формально «Справедливая Россия – За правду» – единая партия, «но с идеологической точки зрения она существует в форме двух партий, каждая из которых действует в соответствии со своими представлениями о политике». Тем не менее «такая модель может дать какой-то результат, есть устранить противоречия на уровне регионов». В то же время политолог назвал «правильной» реакцию Зюганова на инициативу о снятии Бутиной с выборов. «Лидер КПРФ фактически заступился за Бутину. Это разумное поведение со стороны Геннадия Андреевича, ведь КПРФ имеет антиамериканскую позицию, а Мария Бутина – это человек, который несправедливо пострадал от судебной машины Соединенных Штатов. Нападки на нее, на мой взгляд, не воспринимались электоратам коммунистов позитивно», – указал Григорьев. При этом коммунисты никак не навредят репутации Бутиной, у которой «хорошие позиции в Кировской области», благодаря «активной работе», убежден политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В Москве арестовали выкинувшую младенца в мусорный бак женщину 16 августа 2021, 21:31 Текст: Елена Мирошниченко

Суд арестовал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусорном баке в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. «Суд, с учетом позиции прокуратуры, арестовал женщину, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)», – сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Уточняется, что новорожденная девочка была обнаружена в субботу в мусорном баке рядом с улицей Усачева. Ранее женщина из города Тавда Свердловской области выкинула собственного новорожденного ребенка в канаву. В Москве возбуждено дело против сбившего насмерть женщину мотоциклиста 17 августа 2021, 21:56 Текст: Елена Мирошниченко

Против мотоциклиста, наехавшего на северо-востоке Москвы на женщину, возбуждено уголовное дело, пострадавшая погибла, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – говорится в сообщении на сайте МВД. Сообщается, что 32-летний водитель мотоцикла двигался по Русаковской набережной и в районе дома 1а совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 30-летняя москвичка скончалась на месте. Также пострадала 64-летняя пенсионерка, которую с травмами доставили в больницу. Ранее суд арестовал водителя автомобиля, врезавшегося в остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода. Эксперт оценил поручения Мишустина по итогам визита в Хабаровский край 17 августа 2021, 18:20 Текст: Анастасия Куликова

«Радует, что принципиальные решения принимаются после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения», – заявил газете ВЗГЛЯД общественник Андрей Белоглазов. Так он комментировал публикацию поручений Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. «Во-первых, сам по себе визит премьер-министра и его поручения говорят о том, что он держит руку на пульсе и пытается помочь жителям региона конкретными делами. Например, это касается выделения ресурсов для завершения строительства детской больницы в Комсомольске-на-Амуре. Это проблемный, но очень важный объект, который на протяжении нескольких лет никак не могут достроить» – сказал член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Также стоит отметить поддержку градообразующих судостроительных предприятий. Для любого жителя Хабаровского края важно иметь стабильную работу, гарантированный доход и развитую инфраструктуру. Поэтому поддержка того же Амурского судостроительного завода государственными заказами говорит о том, что сотрудники предприятия будут стабильно получать свою зарплату и получат уверенность в завтрашнем дне. Это важно для промышленного центра Хабаровского края», – добавил собеседник. «И, конечно же, каждого жителя Хабаровского края тревожит личный вопрос – возможность пользоваться подержанными праворульными автомобилями японского производства. Введение моратория на установку системы Эра-ГЛОНАСС – важнейшая для нас тема. Мы за последние десятилетия привыкли к японским автомобилям, пользуемся ими в повседневной жизни, поэтому для жителей региона такое решение – однозначный плюс», – считает эксперт. «Таким образом и сам визит, и поручения премьера в регионе оценивают позитивно. Радует, что принципиальные решения принимаются не просто в высоких кабинетах Москвы, а после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения. Это очень положительный момент», – заключил Белоглазов. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. Два поручения касаются завершения строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Возводить здание начали еще в 2017 году, но из-за ошибок в проектной документации объект пришлось заморозить. Сейчас проектная документация доработана и прошла государственную экспертизу. Строительство и оснащение больницы планируется завершить к 1 сентября 2023 года, указано на сайте правительства. Еще одно поручение касается продления временного порядка ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. До 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на один год – до 3 декабря 2022 года. Отдельный блок поручений посвящен вопросам модернизации и реконструкции Амурского судостроительного завода. Напомним, с 26 по 29 июля Мишустин побывал с рабочими поездками в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – Иркутской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае. В ходе командировок глава правительства посетил промышленные предприятия, социальные и инфраструктурные объекты, встретился с главами регионов, а также провел совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Ранее эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «своим визитом в Хаюаровский край и встречей с Дегтяревым Мишустин символически закрепил достижения врио губернатора». «Теперь Дегтяреву есть с чем идти к избирателям в сентябре. В своей предвыборной повестке он делает акцент на крупные социальные проекты», – уверен политолог. Названы самые необычные имена новорожденных в Москве с начала года 17 августа 2021, 14:43 Текст: Елена Мирошниченко

Москвичи в 2021 году начали давать сыновьям имена, связанные с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а одному маленькому москвичу дали имя Байден, сообщили в пресс-службе столичных загсов. «В 2021 году мальчикам в Москве давали такие необычные имена на космическую и мифологическую тематику, как Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес. Родители иногда используют географические имена для своих малышей: Енисей, Байкал, Северьян, Эльбрус», – приводит сообщение РИА «Новости». Отмечается, что одной из причин выбора необычного имени также назвали желание родителей подарить ребенку уникальный жизненный путь, начиная с самого рождения. Также родители выбирают для своих детей имена известных личностей или героев фильмов, в этом году в Москве появились Элтон, Чарльз, Байден, Марк Фредерико, Форрест. Также мальчиков называли Златогором, Лучезаром, Радосветом и Светломиром. В 2021 году двух мальчиков и двух девочек назвали Кай и Герда. Также встретились такие имена, как Каель Инвокер, Мирана и Лунара, которые напоминают имена персонажей в играх Minecraft и Dota 2. «Родители девочек также называют малышек именами популярных исполнителей или личностей, например, Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли. Имена литературных или мультипликационных героев также используют в имянаречении девочек. В Москве зарегистрированы такие имена, как Джульетта, Мальвина, Ариэль, Фиона. Одну девочку назвали Малиной. Среди женских имен также встретились Властиславия, Веселина, Матрёна, Агриппина, Капитолина. Одной маленькой москвичке дали имя Венеция», – рассказали в пресс-службе. Также в пресс-службе загсов напомнили о существующих ограничениях при выборе имени ребенку. «Так, законодательством запрещается запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», – подчеркнули в пресс-службе. Ранее эксперт связал беби-бум в Москве с успехами демографической политики. Стало известно о расколе в свердловском региональном отделении «Справедливой России – за правду» 18 августа 2021, 16:40 Несколько кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» написали обращение лидеру партии Сергею Миронову, в котором обвинили областного лидера Андрея Кузнецова в лоббировании политических амбиций местного бизнесмена и его родственников. Речь идет о бывшем депутате Заксобрания Армене Карапетяне, полномочия которого депутаты прекратили досрочно по требованию прокуратуры. «По причинам, о которых мы можем только догадываться, в число кандидатов общеобластного списка попал Армен Карапетян – одиозный политик [...] Не самая лучшая репутация для «защитника народных интересов». В списках кандидатов присутствует и его сын Акоп Карапетян», – цитирует обращение Just media. По мнению авторов обращения, присутствие Карапетянов в предвыборных списках существенно снижает электоральную привлекательность партии. В связи с этим они просят Миронова лично вмешаться в ситуацию и исключить из списка Карапетяна и его сына. В противном случае они снимут свои кандидатуры. Обращение подписали пять человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и бизнесвумен Мария Штань, занимавшаяся реконструкцией парка Зеленая роща в Екатеринбурге. В метро Москвы человек упал на пути 17 августа 2021, 17:22 Текст: Алексей Дегтярев

На кольцевой линии столичного метро у движения поездов увеличивали интервал из-за человека на пути, сообщили в департаменте транспорта города. «На кольцевой линии (5) увеличены интервалы движения поездов по 1 пути (по часовой стрелке) из-за человека на пути», – сообщил департамент в своем Telegram-канале. Через некоторое время движение ввели в прежний график. Что произошло с человеком на путях, не сообщается. В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы». Выборы-2021: Справороссы грозят депутатам «уголовкой», стилист Зверев готов сесть в тюрьму за Байкал 17 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Справедливая Россия» предложила ввести уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний. «Единая Россия» провела кибертурнир в Донецке, а КПРФ будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов внес в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний». Как говорится в пояснительной записке к документу, инициатива ориентирована на то, чтобы воздействовать на недобросовестных кандидатов на выборные должности в госорганах, органах местного самоуправления, активно применяющих самые порочные методы ведения избирательной кампании. «Единая Россия» продолжает активизацию своей деятельности в Донбассе. В частности, в Донецке при поддержке партии прошел финал чемпионата по компьютерному спорту «КиберДонбасс». В трех этапах турнира приняли участие 130 команд из ДНР и ЛНР, а также России, Украины, Израиля и Румынии. При этом сам турнир прошел на знаменитой «Донбасс Арене», а награждал победителей глава республики Денис Пушилин. Стилист Сергей Зверев, объявивший о выдвижении в Госдуму от партии «Зеленые», заявил, что готов «сесть в тюрьму за свои убеждения и за Байкал». «Но меня в целом волнует проблема экологии в стране», – добавил Зверев, выразив готовность сотрудничать с «зелеными единомышленниками», так как не считает, что «кто-то в здравом уме будет против экологии и здоровья общества». В то же время в ЦИК России провели жеребьевку, с помощью которой определились места российских партий в бюллетенях на выборах в Госдуму. В частности, первым номером в бюллетене идет КПРФ, вторым – «Зеленые», третьим – ЛДПР, четвертым – «Новые люди», а пятым – «Единая Россия». По мнению политолога Марата Баширова, предложение справедливороссов ввести уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний – «чистой воды популизм, ориентированный на избирателя, который не понимает юридические особенности законотворческого процесса». «Предположим, кандидат в депутаты что-то пообещал, прошел в Госдуму и выступил с ранее заявленной инициативой. Но его обещание может быть не реализовано, потому что его не поддержат другие партии или однопартийцы. Таким образом, то или иное обещание не может быть выполнено не из-за того, что депутаты отказываются от своих обещаний, а из-за принципов законотворческого процесса», – объяснил политолог. На этом фоне участие «Единой России» в организации турнира по киберспорту в Донецке является куда более логичным, учитывая тот факт, что за избирателей Донбасса ЕР конкурирует именно со «Справедливой Россией», считают эксперты. «Также ЕР взаимодействует с молодыми людьми, потому что видит в них опору для своего будущего. Это двухсторонняя дорога: сперва партия показывает интерес к тому, чем занимаются ее избиратели и поддерживает их; затем избиратель задумывается над тем, чтобы проголосовать за эту партию», – добавил Баширов. «Что касается заявления Сергея Зверева, то в любом политическом пространстве есть фрики. Они не несут новых идей, а просто демонстрируют некий образ. Когда Зверев рассуждает о каких-то содержательных вещах, полагаю, избиратель в это не верит. Поэтому фраза о готовности сесть в тюрьму за Байкал вряд ли будет услышана избирателями и уйдет в разряд дежурных. Не более того», – полагает эксперт. При этом практическая каждая партия будет использовать результаты жеребьевки в свою пользу, считает президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Разумно, что та же «Единая Россия», оказавшись по пятым номером, делает ставку на то, что цифра 5 символизирует пятерку кандидатов, с которой партия идет на выборы, а не пятерку в дневнике школьного отличника. Почему? Потому что, во-первых, мало кто любит отличников. Во-вторых, для других партий такая позиция могла бы стать сигналом к расслабленности, мол, оценки уже расставлены», – отметил политолог. «А вот первое место, доставшееся КПРФ, хоть и выглядит комфортно, но вряд ли добавит голосов коммунистам. Перед ними по-прежнему стоит задача привести своего избирателя на участки. На прошлых выборах в Госдуму эту позицию занимала «Родина», и к каким-то мощным результатам партию это не привело. КПРФ стоит это учитывать», – заключил Виноградов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Выборы-2021: Цифровой манифест «ЕР» и углеродный налог от «Зеленых» 18 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» представила «Цифровой манифест» партии. «Зеленые» задумались о введении внутреннего углеродного налога для российских производителей, а КПРФ выступила с инициативой понизить возраст выхода на пенсию. На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест». «Цифровизация должна опираться на три главных принципа – безопасность, свободу, развитие», – отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Для эффективной цифровизации населения, считают в ЕР, государству необходимо создать условия, чтобы каждый гражданин имел равные возможности доступа к цифровым сервисам. Также необходимо гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов всеми участниками процесса. Кроме того, не стоит забывать о безопасности и гарантиях соблюдения конституционных норм, в том числе – конфиденциальность персональных данных. Партия «Зеленые» предлагает обсудить введение углеродного налога для российских производителей, чтобы тратить деньги внутри страны на смягчение последствий изменения климата. Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов заявил, что «расплывчатые цели и бюрократия ЕС заставляет нас усомниться в том, что углеродный налог пойдет на противодействия глобальным климатическим изменениям». В России, уверен активист, «нужно побуждать к экологичности всех производителей, к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ)». «Существующие справочники по НДТ должны быть пересмотрены с учетом минимизации выбросов парниковых газов. Помимо вышеперечисленных целей, на средства углеродного налога должны активно высаживаться леса. Именно они и морской фитопланктон связывают углекислый газ, переводя его в биомассу, и удерживают воду», – указал Пукалов. В то же время группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ размещен в электронной базе данных ГД. «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», – говорится в пояснительной записке. По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов. Политолог Марат Баширов позитивно оценил ключевые положения «Цифрового манифеста» «Единой России. «Документ тезисно определяет важные направления, которые будут реализовываться в законотворческой работе», – заметил он. Однако, по его словам, болезненные темы манифеста нужно дополнить разъяснениями. «В частности, это касается темы искусственного интеллекта и якобы его ограничения. Депутат Александр Хинштейн уже заявил о том, что партия расширит текст манифеста в этой части», – отметил Баширов. Важно соблюдать права граждан, но вместе с тем не забывать, что цифровые технологии и искусственный интеллект – это то, что облегчает жизнь, заметил собеседник. «Поэтому надо не вводить ограничения, а продумывать как, например, государству защищать персональные данные граждан. У государства должны быть определенные ключи. Если речь идет о технологических платформах, то государство должно принимать участие в контроле и работе цифровых платформ», – добавил политолог. На этом фоне предложение «Зеленых» о введении внутреннего углеродного налога «выглядит глупо». «Складывается впечатление, что в партии не знают, как устроено налоговое законодательство. Уже есть достаточно жесткие ограничения для тех, кто работает в реальном секторе экономики. Также действуют отдельные правительственные программы», – напомнил Баширов. Инициатива партии похожа на предложение Европейского Союза по углеродному налогу. «Но у европейцев эта идея оформлена не так, как «Зеленые» собираются ее продвигать, – подчеркнул Баширов. – Поэтому предложение «Зеленых» – популизм. Партия идет на выборы, произнося то, в чем не слишком разбирается, еще и копирует свои идеи с Европейского Союза». При этом желание коммунистов снизить пенсионный возраст также является откровенно популистской. «У законопроекта КПРФ нет шансов на принятие, – указал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. – Люди понимают, что эта тяжелая реформа понадобилась из-за того, что у нас ежегодно наблюдался дефицит средств в пенсионном фонде». Он напомнил, что «порядка 20% трудоспособного населения, получая зарплату в конверте, не отчисляли никакие деньги в Пенсионный фонд». «КПРФ известны эти цифры», – добавил политолог. По его мнению, в партии рассуждают так: «Народ, как дурак, не разбирается в цифрах. Сейчас мы наобещаем им, что все вернем, а они за нас проголосуют». «В этом прослеживается стиль коммунистов: когда они включают в свой избирательный список олигарха Павла Грудинина и рассказывают, что это председатель совхоза... Это как «плюй в глаза – скажут: божия роса». Исходя из этого циничного подхода, на дорогах появляются огромные плакаты с призывами отменить пенсионную реформу, а депутаты выступают подобными инициативами», – резюмировал Матвейчев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.