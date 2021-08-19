Украинцы высказались об идентификации себя как «советского человека»

«Советскими людьми» идентифицируют себя 21% украинцев, а каждый четвертый – европейцем (26%), свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса, 75% респондентов ответили, что считают себя гражданами Украины, 11% – не чувствуют себя таковыми. При этом 26% жителей страны ощущают себя европейцами, а 21% – «советским человеком», передает РИА «Новости».

«Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы всего 15%, затруднились ответить 5%», – говорится в опросе.

Среди украинцев, родившихся в независимой Украине, гражданами страны себя считают 86% опрошенных, европейцами – 40%. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных регионов. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины.

Кроме того, опрос показал, что более половины жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС (64%) и НАТО (54%). Против вступления Украины в ЕС выступают 27% опрошенных, а 35% высказались против вступления страны в НАТО. Остальные участники опроса затруднились или отказались отвечать.

При этом 50% респондентов высказались за европейский внешнеполитический вектор страны, а пророссийский – 9%. В то же время 35% жителей высказались за равноудаленность от ЕС и России.

Опрос также показал, что 32% жителей Украины жалеет о распаде СССР, в основном это представители старшего поколения, при это 61% – не жалеют об этом.

При этом влияние советского периода на развитие Украины 52% респондентов оценили как нейтральное, 23% – как отрицательное, 18% – положительное. Полярные оценки дают в основном представители старшего поколения. Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР – это информация из учебника истории, а не реальный опыт.

В опросе, который проводился во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, приняли участие 20 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4%.

Ранее политолог Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что за 30 лет «незалежності» на Украине фактически произошел демонтаж еще советской медицины, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе ее добила.

В то же время политолог Лариса Шеслер напомнила, что на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, но спустя три десятилетия утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника.