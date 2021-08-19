Минфин назвал допустимый размер платежа по ипотеке

Размер платежа по ипотечному кредиту не должен превышать 25% семейного бюджета, при этом каждая семья должна сама определить комфортную ежемесячную сумму, учитывая свои особенности, считает замминистра финансов Михаил Котюков.

«Здесь нужно посчитать каждому для себя. Примерно четвертая часть бюджета – это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше – это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше. Поэтому в пределах 25% если будет платеж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться», – передает РИА «Новости» слова Котюкова на «Ипотечном марафоне».

Замминистра добавил, что у каждой семьи есть свои особенности. «Кто-то может отказывать себе в расходах, кому-то это делать крайне сложно. К сожалению, есть примеры, когда люди берут ипотеку, желая получить сразу большее жилье или лучшее жилье, или в лучшем районе, принимают на себя более высокие обязательства, и потом достаточно трудно эти обязательства обслуживать и люди загоняют себя в долговую ловушку», – заключил Котюков.

По его словам, если платеж по ипотеке будет забирать больше четвертой части семейного бюджета, то стоит лишний раз подумать, прежде чем брать кредит.

«Можно потренироваться, можно расчетную сумму, если уже понятны параметры, попытаться каждый месяц не тратить, условно ее откладывать, например», – заявил замминистра.

Эту сумму стоит откладывать на какой-либо сберегательный счет, чтобы нельзя было ее взять. «Чтобы понять, а можем ли мы жить какое-то время, откладывая эту сумму. Хватает ли нам на все иные вопросы, все иные задачи. Если это так, то мы можем себе позволить такое решение», – заключил он.

Котюков подчеркнул, что ипотека требует серьезной концентрации ресурсов семьи, достаточно серьезной подготовки, чтобы накопить на первоначальный взнос и затем обслуживать кредит.

«Это решение, которое требует от семьи совершенного иного отношения к своему здоровью, потому что обязательства, которые семья принимает, это обязательства на 10, 20, 30 лет и эти обязательства, конечно же, надо будет обслуживать и изыскивать ресурсы, чтобы ипотечный кредит вовремя погашать», – заявил замминистра.

По словам Котюкова, важно считать вдолгую, важно четко рассчитывать свои силы и не ошибиться. «Это то решение, где нужно семь раз, а, может, даже больше отмерить, прежде чем ставить окончательную подпись и принимать такие долгосрочные финансовые обязательства», – заключил он.

Ранее льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года.