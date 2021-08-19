Диетолог рассказала, можно ли есть червивые яблоки

Чем полезны яблоки, кому и в каком количестве их можно есть и можно ли есть червивые, объяснила кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

«Если мы говорим о здоровом человеке с нормальной возможностью переваривания яблок, то для нас полезны и красные, и зеленые, и желтые яблоки. Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные – не сладкие и не кислые. Как правило, это желто-зеленые яблоки. Содержание витаминов и микроэлементов практически одинаковое, неважно, какого цвета яблоко», – уточнила Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Чтобы не перегружать пищеварение, продолжила она, яблоки лучше есть в первой половине дня, в крайнем случае не позднее полдника. Дневная норма в конце лета – начале осени, когда в продажу поступают яблоки нового урожая, – до 300 граммов, добавила врач.

«В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов – это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье. Если будет слишком много яблок, то не будет аппетита, и пойдет замещение яблоками белковых продуктов, клетчатки. Это неразумно, потому что здоровому человеку нужно разнообразие», – пояснила Мойсенко.

Яблоки лучше есть с кожурой, посоветовала диетолог. И совсем необязательно, по ее словам, отбрасывать плод, если обнаружите в нем ход, проточенный личинкой яблонной плодожорки (которую в быту называют червяком).

«Яблоко необязательно чистить до мякоти: кожура полезна, содержит полифенольные вещества, большое количество антиоксидантов, неперевариваемую клетчатку. Нужно только хорошо помыть. Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», – посоветовала Мойсенко.

Врач-диетолог также отметила, что людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника лучше вовсе отказаться от употребления яблок или есть их только в печеном состоянии.