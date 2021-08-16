Посол заявил, что талибы пришли в Кабул «как хозяева, а не как захватчики»

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) «берут Кабул на баланс», они пришли «как хозяева, а не как захватчики», заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

В эфире Youtube-канала «Соловьев Live» он заявил, что утром в воскресенье талибы вошли в столицу «безоружными» и заявили полиции: «Пожалуйста, сдавайте оружие». В результате «силовые ведомства самораспустились», «бежал Гани со всем руководством Афганистана и со всем своим окружением». При этом талибы «ждали, не хотели, чтобы были какие-то беспорядки, кровопролитие, стычки, вооруженные столкновения» и «приняли капитуляцию афганских сил безопасности», сказал посол.

По его словам, сами талибы говорят, что «берут Кабул на баланс». «Как будто бухгалтера – очень тщательно. Очень щепетильный подход. Почему? Они пришли как хозяева, в хорошем смысле, а не как захватчики, не как грабители», – приводит слова Жирнова РИА «Новости».

Он рассказал, что безоружные талибы, «когда вошли, вставали на колени и целовали землю Кабула». Жирнов заявил, что «так не будут делать захватчики, они будут грабить, но ничего этого не происходит». Он выразил надежду, что «так дальше все и пойдет». По его мнению, в Афганистане есть «богатый спектр политических сил, такое лоскутное одеяло», талибам же «логично было бы иметь такую социальную подпорку, которая обеспечивала бы им максимально широкую поддержку всех политических сил», кроме «режима» Ашрафа Гани.

«Он сбежал, его нет уже больше. А обычным чиновникам, обычным воякам талибы гарантировали амнистию – никого не тронут», – сказал Жирнов, отметив, что «перспективы для вхождения во власть представителей разных политических сил есть». При этом он признал, что «не может залезть в голову талибам».

Жирнов также указал, что талибы не нападают на представителей народности хазарейцы, которые «больше других боялись, у них сердце екало при слове «талибы». Хазарейцы часто становятся жертвами нападений боевиков из различных экстремистских группировок на территории Афганистана и Пакистана.

Посол сообщил, что вопрос оказания гуманитарной помощи Афганистану остается актуальным, требуется оценить дальнейшие действия талибов. «Я говорю про первый день Кабула, но он очень воодушевляющий», – заявил Жирнов.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день «Талибан» (запрещен в России) объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Талибы охраняют посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами.

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