Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы Путин поручил Генпрокуратуре отчитываться о случаях подкупа иностранцев при сделках 16 августа 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок. «Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. Доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом. Также ведомству совместно со Следственным комитетом и ФСБ необходимо проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем. Ранее Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

Аксенов рассказал о телефоном разговоре с Путиным по пояс в воде 14 августа 2021, 16:49

Фото: Пресс-служба главы и правительства

Крыма/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время сильного ливня в Керчи стоял по пояс в воде и докладывал по телефону президенту Владимиру Путину о ситуации в городе. Во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи во время ливня, передает РИА «Новости». «Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского – Жени Дудник», – ответил Аксенов. Также глава Крыма попросил президента упростить процедуру выплат пострадавшим от последствий стихии на полуострове. «Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тысяч рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно», – цитирует ТАСС Аксенова. Ранее Аксенов сообщал, что в результате подтоплений два человека погибли, свыше четырех тыс. пострадали. Напомним, в пятницу в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район. Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России 14 августа 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. «Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент. «Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он. Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем. Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных. Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции 14 августа 2021, 18:50 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвовали российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами. Путин подчеркнул, что, борясь с масштабными пожарами в Турции, члены экипажа «защищали жизни людей», передает РИА «Новости». «Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», – заявил президент. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении российских военных к госнаградам посмертно. Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Путин наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции военных 15 августа 2021, 10:24 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военных, погибших при крушении в Турции российского самолета Бе-200, сообщила пресс-служба Кремля. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно); Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно); Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно); Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно); Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно)», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Путин поручил ускорить развитие пропускной способности БАМа и Транссиба 16 августа 2021, 17:22

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе в целях обеспечения вывоза угля из Республики Хакасия, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) в восточном направлении», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 ноября. Кроме того, глава государства поручил правительству до 15 сентября представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. «Правительству РФ... представить предложения... по увеличению объемов вывоза угля, в том числе в восточном направлении, из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, и по разработке нормативно-правовой базы в целях планирования для каждого из этих субъектов РФ объемов такого вывоза до 2025 года с учетом роста провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и необходимости обеспечения баланса интересов всех грузоотправителей», – сказано в документе. Также Путин поручил до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля. «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... возможность заключения (с учетом подходов, согласованных с крупнейшими угледобывающими организациями) между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений», – указано в перечне поручений. Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета Российской академии образования 16 августа 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования. «Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», – говорится в опубликованном указе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции России Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук. Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии 14 августа 2021, 15:43 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет, сообщил президент России Владимир Путин. «[Глава МЧС России Евгений] Зиничев находится сейчас на месте (в Якутии), организует работу [по тушению пожаров]. Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, он ежедневно получает доклады о ситуации с лесными пожарами от главы Якутии Айсена Николаева. Также глава государства подчеркнул необходимость глубоко и системно заниматься климатической повесткой. Он отметил, что недавно в Челябинской области уже обсуждали ликвидацию последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями, и на совещании придется вернуться к подобным вопросам, в частности, природным пожарам в Якутии и подтоплениям ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае, передает РИА «Новости». «Масштаб природных бедствий носит беспрецедентный характер. На юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а на Дальнем Востоке так сложились природные климатические атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись. Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической экологической повесткой», – сказал Путин. Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо принять все неотложные меры по ликвидации ЧС в регионах России. «Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно», – сказал Путин. Глава государства попросил учесть, что даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют и дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков. Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в Аккаре 15 августа 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с гибелью людей при взрыве топливного хранилища в Аккаре. «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля. При взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека, 79 пострадали. По данным СМИ, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута, после взрыва начался пожар, который удалось потушить спасателям. Путин поговорил с многодетной семьей об отдыхе в Сочи 14 августа 2021, 13:43 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи, поинтересовался впечатлениями от проводимого отпуска. «В Сочи многодетной семье была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк Ривьера, дельфинарий. Семья Гавриленко побывала и на морской прогулке, на Красной поляне, в Роза Хуторе, в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения. «Хочу от всего сердца сказать вам спасибо за тот праздник, который вы нам подарили, такую сказку», – обратился глава семьи Гавриленко к президенту. Он отметил, что в первый день отдыха его семья посетила спектакль «Золушка», и это стало символом того, как чувствует себя каждый член семьи. «Попали во дворец на бал», – отметил он. «Президент сказал – президент сделал», – заключил глава семьи. Сейчас семья из Надыма продолжает отдых в одном из городов Краснодарского края. 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали о планах отправиться на автомобиле за 5 тыс. километров в Краснодарский край. Путин тогда предложил «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», и пообещал, что им будет «организован хороший отдых». Ранее во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей. Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС 14 августа 2021, 16:21 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил о необходимости помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву напрямую оценить ситуацию. «В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите еще раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без этого, без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он также обратился к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой напрямую проработать вопросы с регионами, где бушуют лесные пожары: «Просто займитесь этим напрямую. Я вижу, что вы в контакте, еще раз напрямую проработайте. Если нужны какие-то действия, обязательно сделайте это», – сказал Путин. Вице-премьерТатьяна Голикова, между тем, заявила, что бригады медиков Минздрава готовы вылететь в Якутию для помощи пострадавшим при лесных пожарах людям, ситуация контролируется. «Мы оценили ситуацию в Якутии, мы готовы были вылететь, если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наши бригады из Минздрава туда вылетят. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», – сказала Голикова на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Она также добавила, что ситуация контролируется совместно с Роспотребнадзором. Ранее Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах. Также он добавил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах 14 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Необходимо принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших при ЧС регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. «Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», – цитирует ТАСС президента. При этом он отметил, что с руководителями регионов обсуждает эти темы «практически в постоянном режиме, практически каждый день». Также Путин также предложил высказаться руководителей муниципалитетов пострадавших территорий. Он напомнил, что, в частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей. Также Путин добавил, что в постоянно подтапливаемых местах Темрюкском районе Краснодарского края нельзя разрешать строительство жилья, передает РИА «Новости». «И восстанавливать там не нужно жилье, вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали. Вы назвали среди наиболее пострадавших Темрюкский район», – сказал Путин. Ранее президент России сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Между тем синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков. Путин поздравил россиян с Днем физкультурника 14 августа 2021, 11:09 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Глава государства подчеркнул важность здорового образа жизни и занятий спортом. «Отмечу, что сегодня многое делается для совершенствования спортивной инфраструктуры, уделяется неустанное внимание подготовке квалифицированных тренеров и наставников, развитию спорта высших достижений и массового спорта, а значит, созданию новых возможностей для здоровой, активной жизни каждого человека. Это наш важный, безусловный приоритет. Во всех городах и поселках должны открываться современные специализированные секции, стадионы и бассейны, переоснащаться школьные спортзалы, обустраиваться площадки для занятий физкультурой на придомовых территориях», – говорится в телеграмме на сайте Кремля. В поздравлении президент отметил рост популярности активного образа жизни, а также заявил, что спорт «укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения». День физкультурника в России отмечается каждую вторую субботу августа. Главу отдела Северо-Западного таможенного управления задержали за взятку 16 августа 2021, 12:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Следователи задержали исполняющего обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало за получение взятки в размере более 1 млн рублей. «Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС», – сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская. По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы систематически получать от предпринимателя взятки за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при таможенном оформлении. Так, он нашел посредника и через него выдвинул коммерсанту требование о передаче 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. «Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ и УЭБиПК УТ МВД по Центральному федеральному округу», – сказала Марковская. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее замначальника Южного таможенного управления заподозрили в хищении 85 млн рублей. Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России» 16 августа 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». Об этом говорится в указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации. Наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах, проводимых АНО, будет учитываться при обращении с заявлением о получении российского гражданства. Напомним, в марте Путин поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей». Главу отдела Северо-Западного таможенного управления отправили под арест за коррупцию 16 августа 2021, 18:12 Текст: Елизавета Булкина

Дорогомиловский суд Москвы арестовал главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, задержанного за получение взятки, сообщила пресс-секретарь суда Диана Корзухина. «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября», – передает ее слова РИА «Новости». Розсыпало подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей. Ему грозит до 15 лет заключения и крупный штраф по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).