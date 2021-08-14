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Экс-разведчик «раскрыл» намерение России «посеять раздор» в Соединенных Штатах
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Россия представляет угрозу для США, так как якобы пытается «посеять раздор» в конгрессе и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил экс-глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина.
Эванина заявил, что Россия и Китай якобы объединили усилия, только Москва занимается этим на федеральном уровне и внутри конгресса, а Пекин – на уровне штатов, передает RT.
В частности, заявил бывший глава контрразведки, Москва ведет «нелегальную деятельность в киберпространстве», а также организует масштабные кампании «злонамеренного влияния» в соцсетях.
Он также убежден в намерении двух стран управлять «уязвимой цепочкой поставок США», потому предлагает создать в разведывательных органах специальное подразделение для выработки способов защиты.
Ранее в США призвали вернуть НАТО к истокам для «устрашения» России.
ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене
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ФСБ задержала в Москве гендиректора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца», – сообщил источник ТАСС.
В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела.
«Александр Куранов является одним из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах», – сообщил источник.
Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» ХК «Ленинец».
Ранее ФСБ задержала замдиректора оборонного завода в Челябинске.
В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников»
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк раскритиковал США за сделку с Германией по «Северному потоку – 2».
«В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным «предательством союзников». Польские раны от того, что нас бросили на растерзание соседям в 1939 году, а потом в Ялте, все еще не затянулись, поэтому в медийно-политической сфере были предприняты попытки смягчить разочарование народа, который мог в очередной раз почувствовать себя обманутым», – приводит его слова ИноСМИ со ссылкой на Mysl Polska.
По его словам, сделка вызвала разочарование в Варшаве и Киеве. Он считает завершение строительства российского газопровода победой Германии. По словам Щенсняка, Польша «играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения экономических и политических интересов». Он заявил, что его страна «ввязалась в войну на два фронта». Польша «в итоге потерпела болезненное поражение», передает «Прайм».
«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», – заявил он.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику
Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин.
Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости».
«Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он.
Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии.
«Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин.
Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией.
Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
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Россия указала Госдепу на ситуацию с правами человека в США
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Посольство РФ в Вашингтоне предложило Госдепартаменту США вместо критики Москвы обратить внимание на ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах и ознакомиться с соответствующим докладом российского внешнеполитического ведомства.
«Официальный представитель Госдепартамента [США Нед Прайс] продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», – подчеркивается в заявлении российских дипломатов, опубликованном в Twitter дипмиссии.
«Вот некоторые ориентиры», – указало российское посольство, прикрепив ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», в котором упоминаются в том числе и США.
Напомним, в июне прошлого год официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Соединенных Штатов в нарушении международного права и Конституции США в связи с нападениями американских правоохранителей на журналистов.
Ранее Россия потребовала от США выполнения рекомендаций ООН по соблюдению прав человека. В частности, в МИД подчеркнули, что Соединенные Штаты обязаны закрыть тюрьму в Гуантанамо, отменить масштабные программы слежки со стороны американских спецслужб за своими и иностранными гражданами, прекратить внесудебные казни и убийства, принять немедленные меры по недопущению расовой дискриминации и насилия, искоренить полицейский произвол, навести порядок в пенитенциарной системе, пресечь торговлю детьми под видом усыновления, исправить ситуацию с соблюдением прав мигрантов, остановить похищения людей по всему миру, ввести мораторий на смертную казнь и прекратить нарушения международного гуманитарного права.
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Посол осудил попытку обвинить Россию «во всех бедах Америки»
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал появившиеся в американских СМИ «вбросы» о якобы попытках Москвы вмешиваться во внутриполитические процессы в США.
По словам Антонова, «ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах Америки». России «приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму». «Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», – приводятся его слова на странице посольства в Facebook.
Антонов заявил, что очередной «виток спекуляций на тему пресловутого российского «вмешательства» уже даже не удивляет». Он подчеркнул, что не приводятся «ни доказательства, ни даже факты». Те, кто обвиняет Россию, просто «излагают домыслы», видимо, стремясь «поддержать высокий градус русофобии» в США.
Посол заверил, что Россия «не вмешивается во внутренние дела других государств». Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. При этом Россия готова строить отношения «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе».
Антонов указал, что и Россия, и США оказываются перед «глобальными вызовами и угрозами», которые требуют сотрудничества – без совместной работы не получится победить терроризм и пандемию, помешать распространению оружия массового уничтожения, уберечь экосистему, а также решить вопросы кибербезопасности.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. В Кремле заявили, что российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Байден пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии.
Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19
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Министерство внутренней безопасности США утверждает, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.
Оценивая угрозы в террористической сфере для США, МВБ заявило, что страны, которые являются «противниками» Вашингтона, «активизировали попытки посеять разногласия». В частности, как утверждает американское ведомство, «связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Кроме того, по версии министерства, в ряде случаев они «усиливали призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения». Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.
Напомним, что США и Европа и раньше утверждали, что российская сторона якобы занимается распространением «дезинформации» о COVID-19. При этом Запад сам уже долгое время активно ведет кампанию против российской вакцины «Спутник V».
На Украине назвали условие уничтожения страны
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Отказ от нейтрального ядерного статуса является условием прекращения существования Украины, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.
Бондаренко заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина возникла «только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса», и «как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет», это и есть гарантия существования Украины, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в данный момент Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО.
Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».
Ранее на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Кроме того, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Шойгу прибыл на полигон в Китае
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Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся, где проводится активная часть совместных учений двух стран «Сибу/Взаимодействие–2021».
В ходе активной части маневров военнослужащие России и Китая организуют ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления. Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».
По данным российского военного ведомства, общая численность сил, принимающих участие в совместных маневрах, составляет более 10 тыс. человек. В манёврах задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.
Учения проводятся в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами России и КНР. Задачи маневров – демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооружёнными силами двух стран.
Руководство маневрами осуществляется совместно командованием воинских контингентов двух стран, для чего сформирован соответствующий орган руководства. На этапе подготовки проведено комплексное планирование, отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. Совместной группировкой войск командует замкомандующего Западным объединенным командованием НОАК Люй Сяо. Российскую сторону в штабе руководства представляет заместитель командующего войсками ВВО Михаил Носулев.
Напомним, в четверг Шойгу прилетел в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями.
Шойгу обсудил с главой Пентагона меры по снижению потенциальных рисков
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел по телефону переговоры с американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».
Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри сообщил, что беседа между главами ведомств проводилась для обеспечения открытости в этой области.
«Цель телефонного разговора заключалась в поддержке усилий по обеспечению транспарентности и снижению рисков после возобновления 28 июля диалога по стратегической стабильности между США и Россией в Женеве (Швейцария)», – отметил Кирби, передает ТАСС.
Напомним, в конце июля в Женеве состоялся первый в 2021 году раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.
В ходе переговоров стороны обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В ходе встречи Россия призвала учитывать в переговорах ядерное оружие Британии и Франции.
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в Жуковский и в конце августа будет впервые продемонстрирован гостям форума «Армия-2021», сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации «Ростех»).
«Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК госкорпорации «Ростех») на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», – передает ТАСС сообщение ОАК.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что России срочно нужны военно-транспортные самолеты.
На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий»
Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран.
«Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости».
На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр.
Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается.
Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года.
В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным.
Россия покажет Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новинки российской военной продукции: истребитель пятого поколения Су-57Э и беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» на выставке вооружений IDEF в турецком Стамбуле, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт» презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства «Тайфун-К», разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э», катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО», – привели в пресс-службе компании слова Михеева, передает ТАСС.
Как отметили в «Рособоронэкспорте», на выставке компания представит информацию о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, в рамках единой российской экспозиции в IDEF 2021 также примут участие концерн ВКО «Алмаз – Антей» и группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«В рамках деловой программы IDEF 2021 «Рособоронэкспорт» проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них «Рособоронэкспорт» планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества», – добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.
На Украине показали видео с частью «уничтожителя» Крымского моста
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Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.
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РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация», проходит технические испытания, передает РИА «Новости».
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Так, например, утверждалось, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
В США призвали вернуть НАТО к истокам для «устрашения» России
Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата подрывают способность НАТО защищать стран-участников; необходимо вернуться к истокам, чтобы «держать Россию в страхе», заявил старший политический аналитик по европейским делам фонда «Наследие» Дэниэл Кочис.
Кочис пишет в статье на портале 19fortyfive, что недавний саммит альянса вызвал сильное разочарование, так как его самым большим «достижением» стало принятие в качестве повестки дня изменение климата на Земле. Он считает, что это лишь попытка перевести внимание от трудностей, с которыми в настоящее время сталкивается организация, передает РИА «Новости».
Так, в течение некоторого времени члены НАТО не могли согласовать свои представления о существующих угрозах безопасности, и вместо того, чтобы найти компромисс, альянс выбрал зонтичный подход, при котором каждая проблема считается одинаково острой. Однако рано или поздно нужно будет расставить приоритеты, подчеркнул аналитик.
«После прихода Джо Байдена НАТО стала рассматривать климатические изменения в качестве величайшей угрозы, по крайней мере, такой же важной, как и противостояние с Россией, Китаем, нестабильность в ближнем зарубежье Европы и распространение оружия массового уничтожения», – пишет Кочис.
Он выразил опасение, что США и их партнеры по альянсу практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу инвестиций в «зеленые» технологии. Это, на его взгляд, значительно ослабит трансатлантическую безопасность.
Таким образом, администрация Байдена стоит перед выбором: принять менее боеспособные вооруженные силы, направив средства на экологические инновации, или сосредоточиться на модернизации вооруженных сил США в будущем.
Кочис считает, что организация должна вернуться к своим истокам, поставив главной целью территориальную оборону, в первую очередь, чтобы «держать Россию в страхе» и сдерживать использование ею обычных и ядерных вооружений.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу указал на рост боевого потенциала НАТО у границ России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как НАТО ведет подрывную пропаганду в России.
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«Алмаз-Антей» решил показать в Стамбуле РЛС наблюдения за космосом «Сула»
Радиолокационная станция (РЛС) «Сула», предназначенная для наблюдения за космическими объектами, а также зенитная ракетная система С-400, зенитный ракетный комплекс «Викинг» и другие комплексы ПВО будут представлены Концерном ВКО «Алмаз-Антей» на Международной оборонной выставке IDEF-2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа, сообщили в пресс-службе концерна.
«Отдельная демонстрационная зона на стенде концерна будет посвящена радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. Здесь гости и участники IDEF-2021 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции «Сула», предназначенной для наблюдения за космическими объектами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2Э» и линейки «Тор», а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет.
Кроме того, будет представлена модель доплеровского метеорологического радиолокатора «ДМРЛ-3», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов ROSC-1, модернизированного радиолокатора «Аврора-2», а также трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2».
«С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке направлено, прежде всего, на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции», – заявил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, слова которого приводит пресс-служба.
Замглавы концерна подчеркнул, что «Алмаз-Антей» обеспечивает полный жизненный цикл выпускаемых изделий, включая возможности выгодной модернизации ранее поставленной техники, и неизменно демонстрирует высочайшие производственно-технологические компетенции, экономическую стабильность, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Ранее сообщалось, что Россия покажет на выставке в Турции Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э».