Грузинский «Альянс патриотов» обрадовался ответу Москвы

Инициатор обращения более 40 грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников к президенту России Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией, экс-зампред парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ирма Инашвили назвала «заслуживающим большого приветствия» ответ Москвы, которая разделила озабоченность подписантов нынешним уровнем отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Видно, что Москва настроена решить все вопросы, – заявила Ирма Инашвили. – Отношения двух стран в последнее время из-за учений НАТО в Грузии очень осложнились. Наше письмо сыграло роль в том, чтобы это напряжение разрядилось».

«Мы должны быть готовы к сотрудничеству (с Москвой), – сказала она. – Только нам нужно понять, что НАТО нас не примет, а для России неприемлемо наше членство в НАТО. Все остальные вопросы решаемы, нам пора понять это!».

Накануне Москва разделила озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Тбилиси и призыв к улучшению ситуации, сообщила пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между двумя странами.

В пресс-службе заявили, что в Кремле разделяют высказанную озабоченность состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Подчеркивается, что Россия «всегда вступала за конструктивные отношения с Грузией», и, как известно, не Москва была инициатором их разрыва. Также там назвали обращение «Альянса патриотов Грузии» наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами.

Напомним, 3 августа более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

При этом представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил письмо грузинских политиков и общественных деятелей к Путину.

В МИД России ранее также заявили о желании восстановить отношения с Грузией.