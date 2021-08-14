|
|
Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Жалобы вице-спикера Сената Польши Богдана Борусевича на то, что ему запрещен въезд в Россию, вызвали насмешки у соотечественников, сообщают информационные агентства.
В интервью польскому порталу Interia Борусевич рассказал, что хотел посетить похороны правозащитника Сергея Ковалева в Москве. Однако в польском посольстве Борусевичу объяснили, что ему закрыт въезд в Россию еще с 2015 года, передает РИА «Новости».
Читатели портала напомнили Борусевичу, что Польша проводит антироссийскую политику, а сам он – «известный русофоб». В частности, читатели вспомнили, как Польша «не хотела впускать мотоциклистов», собиравшихся «почтить День Победы». По мнению читателей, Борусевич «должен быть счастлив, что ему напомнили» о запрете «заранее, а не задержали в аэропорту в Москве». «Вот это был бы позор», – отметил читатель под ником Jojo.
«Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», – приводит РИА «Новости». http://ria.ru/ слова еще одного читателя.
Напомним, российский мотоклуб «Ночные волки» сталкивался с попытками Польши сорвать акцию «Дороги Победы», в ходе которой мотоциклисты проезжают по европейским городам, где шли бои Великой Отечественной войны, и возлагают цветы на могилы павших воинов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России
|
|
Российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Удивительно: на неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что Би-би-си и журналист «заняли глухую оборону», они не раскрывают ситуацию перед собственными коллегами. «С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперед, не стесняйтесь», – призвала дипломат.
Захарова отметила, что западные СМИ не выказывают заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или американские визы.
«Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», – заключила представитель МИД.
Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.
Россия решила выслать журналистику Би-би-си Сару Рейнсфорд
|
|
В качестве ответа на действия Великобритании, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам, Россия высылает корреспондента Би-би-си в Москве Сару Рейнсфорд.
Bloomberg со ссылкой на сообщение в эфире телеканала «Россия 24» сообщает, что виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до конца действия визы, 31 августа, передает «Коммерсант».
Рейнсфорд ведет репортажи для Би-би-си из России, Турции, Испании и с Кубы.
Bloomberg не уточняет, о какой дискриминации российских СМИ в Британии идет речь. В 2019 году Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали.
Предполагается, что ситуация с журналисткой иллюстрирует сложившиеся отношения России с Западом. Последний раз Россия высылала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга в 2011 году.
Отмечается, что в 2018 году «Радио Свобода*» (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД) сообщало, что Рейнсфорд в одном из своих репортажей заявила о слежке за журналистами Би-би-си со стороны неизвестных лиц: по ее словам, за съемочной группой в течение всего времени пребывания в Нижнем Новгороде якобы следовали от одной до трех машин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Уроженец Узбекистана напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским»
Иностранец во Владивостоке угрожал прохожему ножом, выражая ненависть к русским гражданам, подозреваемый в преступлении экстремистской направленности задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
По информации ведомства, инцидент произошел в Первореченском районе Владивостока, где вечером мимо парковки проходил 33-летний местный житель.
«К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы и национальности, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом, иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя нож. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший скрылся с места инцидента и обратился в полицию», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности, 30-летний уроженец Узбекистана был задержан в районе бухты Лазурной во Владивостоке, когда пытался устроиться на работу в одно из уличных кафе. Краевое СК возбудило уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Ранее мигрант из Узбекистана напал на полицейского в автозаке в Москве.
Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России
|
|
Резкое снижение прогнозов по урожаю и экспорта пшеницы из России американским Минсельхозом может быть манипулятивным, не исключает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова. Россия, скорее всего, сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы.
«Российские производители осознанно пошли на некоторое сокращение посевных площадей под пшеницу, увеличив посевы под другие культуры. С другой стороны, минсельхоз США использовал в своем августовском докладе устаревшие данные. А именно результаты предварительных прогнозов российских производителей пшеницы под влиянием угрозы потери урожая озимой пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в конце 2020 года и засухи в середине июня 2021 года в отдельных регионах страны», - говорит газете ВЗГЛЯД профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
По сути, минсельхоз США взял старые данные, хотя текущие показатели посевной кампании очень хорошие, и рынку уже понятно, что климатические проблемы не повлияют на итоговые результаты валового сбора зерновых и пшеницы в России. Российский же Минсельхоз по-прежнему ожидает урожай в 81 млн тонн пшеницы.
Российские эксперты с ним согласны. «В текущем сезоне мы прогнозируем урожай пшеницы на уровне 81 млн тонн, экспорт пшеницы на уровне 40 млн тонн. Хотя прогноз по экспорту может быть ниже ввиду действия экспортных пошлин», – говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза.
«Опираясь на оперативную информацию по уборке пшеницы и ее урожайности, делаю вывод, что российским сельхозпроизводителям удастся собрать около 80 млн тонн пшеницы и сохранить первое место по экспорту в мире», – согласен Рамазанов.
Минсельхоз США ранее в пятницу заявил, что Россия соберет в 2021 календарном году лишь 72,5 млн тонн против июльской оценки в 85 млн тонн. То есть оценка снизилась аж на 12,5 млн тонн. А прогноз по экспорту пшеницы из России американцы снизили с 40 до 35 млн тонн. Сами США экспортируют 34,5 млн тонн, а Европа – 35 млн тонн. То есть Россия рискует потерять мировое лидерство по экспорту пшеницы, считают в США, «Поскольку Россия продолжает облагать вывоз пшеницы экспортными пошлинами, она, вероятно, потеряет долю рынка в пользу Европейского союза и Украины», – считают американские аналитики. Урожай украинской пшеницы, кстати, был повышен на 3 млн тонн – до 33 млн тонн.
Вряд ли минсельхоз США нечаянно допускает такую ошибку.
«Любая негативная информация об урожайности зерновых способствует росту цен на мировом рынке, что, в свою очередь, приведет к повышению спроса на более дорогую американскую пшеницу, спрос на которую падает по причине увеличения производства и экспорта пшеницы из России и с Украины»,
– объясняет Ибрагим Рамазанов.
Минсельхоз США является заинтересованным участником мирового рынка зерна, поэтому к точности и достоверности его прогнозов стоит относиться с оглядкой, считает эксперт. «Высока вероятность, что американский минсельхоз пытается манипулировать реакцией рынка на их прогнозы для повышения цен на зерновые», – заключает он.
Задержан напавший на русскоговорящую девушку в Бишкеке мужчина
|
|
Мужчина, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке в торгово-развлекательном центре в Бишкеке, задержан, через 48 часов ему должны избрать меру пресечения, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района киргизской столицы.
«12 августа гражданин А.А., 1992 года рождения, был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. По истечении 48 часов Октябрьским районным судом г. Бишкека в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения», – сообщила пресс-служба УВД, передает РИА «Новости».
Отмечается, что потерпевшая обратилась в милицию 2 августа. В ведомстве добавили, что мужчина был нетрезв и, «грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор, ударил по голове заявительницы». Досудебное производство открыто по статье о хулиганстве.
Напомним, в отношении мужчины, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР. Также было принято решение о запрете въезда на территорию России сроком на 10 лет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом.
Объявлено о визите Меркель в Москву и Киев
Ангела Меркель посетит Россию 20 августа, сообщил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели, но очевидно, что она (Меркель) встретится с президентом (Путиным)», – передает РИА «Новости» слова Зайберта.
«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», – уточнили в пресс-службе Кремля.
Он добавил, что Меркель 22 августа посетит Украину.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что 22 августа Меркель планирует посетить Киев, запланирована ее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, где будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска проекта «Северный поток – 2», а также ситуация в Донбассе.
Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов
|
|
Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости».
Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается.
Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты.
Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы обесточили Кабул
|
|
Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.
Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости».
«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он.
По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения.
«Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea.
Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить».
«Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана.
Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения.
Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои.
Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается».
«Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он.
В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.
В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки
|
|
По предварительным данным, у одной из пассажирок автобуса в Воронеже мог взорваться газовый баллон, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок, передает «Лента.ру».
На месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.
Водитель автобуса, в котором произошел взрыв, рассказал подробности происшествия, передает 5-tv.ru.
«Газ был? Не было. Он дизельный. Нарушения какие-то были? Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Я не знаю, там нечему взрываться (...) Колесо взрывается, у меня на других автобусах бывало такое – хлопнуло, ну там максимум защиту разорвет. Все, а такого не было ничего. А тут с пламенем прямо, видео все шлют, смотрели все. Чего мне теперь смотреть его?» – рассказал мужчина.
Он отметил, что если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом, скрывать бы не стал.
«Что с ним делалось – я знал. Потому что я, например, работаю, и какую-то неисправность нашел, то звоню, давайте устранять, поехали, исправили, устранили. Течь, например. У нас нигде не капало даже, не текло. Он у нас полностью сухой. Вакуум такой, что крышу сорвать, как бумажку оторвало крышу. Взрыв был в задней части, возле арки левого колеса, там. Заднее колесо, там две сидушки, они стоят так спиной друг к другу. Получается, когда лицом сидишь, там случилось. Уши звенят, но вроде ничего», – отметил водитель, добавив, что камер в салоне автобуса не было
После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду.
Материалы, изъятые с места взрыва, в данный момент изучают взрывотехники ФСБ и криминалисты Следственного комитета, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва и поиск причастных к произошедшему.
Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Число жертв выросло до двух человек.
Следователи не исключали возможность незаконного переоборудования на газовое топливо в качестве причины инцидента, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.
Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.
Автоэксперт Алексей Тимохов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценивал версии причин взрыва.
В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику
Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин.
Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости».
«Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он.
Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии.
«Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин.
Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией.
Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США резко снизили прогнозы по урожаю пшеницы в России
Минсельхоз США в августовском прогнозе резко снизил оценку урожая пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году – на 12,5 млн тонн ниже в сравнении с предыдущим месяцем.
По оценке министерства в этом сезоне (то есть в 2021 календарном году) урожай пшеницы должен составить 72,5 млн тонн, тогда как июльская оценка составляла 85 млн тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 млн тонн с 40 млн, передает РИА «Новости».
Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов – 24,5 млн тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза – 35 млн тонн (оценка повышена с 34 млн тонн).
Также министерство оценивает урожай пшеницы в ЕС в сезоне 2021-2022 годов в 138,6 млн тонн (прогноз повышен с 138,2 млн тонн), в США – 46,179 млн тонн (оценка снижена с 47,519 млн тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 776,909 млн тонн против 775,839 млн в текущем сезоне.
Ранее источник в кабмине сообщил, что российское правительство не собирается отменять «зерновой демпфер» и экспортную пошлину на вывоз из России зерновых культур, более того, федеральный бюджет на 2022 год уже составляется с учетом действия пошлины.
Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене
Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций.
«Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр.
«Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она.
Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления».
«Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр.
По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин
|
|
Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
|
|
Причиной взрыва автобуса в Воронеже могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах. Перевозчик, которому принадлежал взорвавшийся автобус, уже попадался на незаконном переоборудовании транспорта: в 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.
Следователи не исключают возможность незаконного переоборудования на газовое топливо, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе, передает RT в Telegram.
Представитель перевозчика также заявил, что «автобус был технически исправен», передает РИА «Новости».
Между тем сообщается, что по документам о 47 проведенных МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором проверках ООО «АТП-1» проверках с 2015 по 2021 год были обнаружены 19 нарушений, включая установку газового оборудования.
В марте 2021 года сотрудники ГИБДД установили: автобусы не оснащены медицинскими аптечками, а на некоторых установлены шины с разным рисунком протектора, что влияет на безопасность движения.
В 2020 году инспекторы также нашли ряд нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов: в салонах не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал. Кроме того, на двух машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования.
В 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.
В свою очередь в департаменте здравоохранения по Воронежской области сообщили, что четверо из 18 пострадавших в результате взрыва находятся в реанимации, передает ТАСС.
«Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации в БСМП № 1. Еще двоих доставили в ожоговое отделение ВОКБ № 1, из них один пострадавший с ожогами первой-второй степени находится в реанимации в тяжелом состоянии, одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась», – сообщили в департаменте.
Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Лечение в медучреждениях проходят 14 человек, состояние девяти из них оценивается как средней степени тяжести.
Одна женщина умерла, четверым в удовлетворительном состоянии госпитализация не потребовалась.
Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Уже высказывалось предположение о том, что мог взорваться газ, однако местные власти сообщали, что автобус работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования.
Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.
Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Также он поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа. Прокуратура начала проверку.
Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
|
|
Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.