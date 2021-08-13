Лавров заявил о продолжении внешнеполитического курса России после выборов в Госдуму Соцопрос показал, что КПРФ набрала бы на выборах всего 11% голосов 13 августа 2021, 19:45 Социальные опросы показывают, что у избирателя снизились абсентеистские настроения, вырос рейтинг как и у партии власти, так и у малых партий, в результате при текущем положении дел КПРФ смогла бы набрать не больше 11% голосов, сообщил «Независимый общественный мониторинг». Согласно данным социологического опроса «Фомнибус», в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье первое место бы «Единая Россия» с результатом 29% голосов, второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 9% голосов соответственно, на четвертом оказалась – «Справедливая Россия – За правду» с результатом 6%, сообщается на сайте НОМ. Рост рейтинга партии власти, связан, по всей видимости, с социальными инициативами партии и ее «Народной программой», считают эксперты. Число опрошенных, заявляющих, что не намерены принимать участие в выборах, составило 14%, 21% граждан заявили, что затрудняются ответить. 8% опрошенных изъявили желание отдать свои голоса за одну из малых партий. Из 2% за партию «Новые люди», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и «Родина» получили бы по 1% голосов, остальные – менее 1%. По мнению экспертов, такие показатели говорят о том, что фокус внимания избирателей смещается с традиционных партий в сторону сил, не представленных в парламенте. «Как видим, электорат парламентских партий остается в целом стабильным, показатели не меняются. На фоне оживления политической активности это означает – интерес к ним ослабевает. Мы видим, что число абсентеистов и не определившихся сокращается: неделю назад на выборы не собирались идти 17%, сейчас – 14%. Однако те, кто принимает решение об участии в голосовании, смотрят в большей степени в сторону малых партий», – отметил политолог, замглавы департамента политологии Финансового университета при правительстве России Роман Парма. По его словам, люди ищут «достойных кандидатов среди тех, кто пока в Думе не работал». «Если партии ухватят эти настроения и смогут грамотно выстроить коммуникацию с избирателем, консолидировать вокруг себя хотя бы часть из тех 8%, которые хотят другую партию, у нас есть шанс увидеть одну из них в составе парламента. Правда, это будет непросто – разброс в симпатиях граждан достаточно велик», – добавил Парма. Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский указывает на рост показателей «Единой России», связывая это с умелой работой партии с социальной повесткой, затрагивающей всех без исключения граждан: от инициатив, связанных с обеспечением санитарной безопасности выборов, до контроля цен на продукты и решения вопросов газификации частных домов. «Например, как раз в период проведения опроса на повестке у партии была тема, связанная с дополнительными предложениями к программе капитального ремонта школ. Полагаю, избиратель оценил высказанные инициативы», – указал доктор наук. Эксперт также прогнозирует, что по мере приближения даты голосовании, позиции партии власти будут усиливаться. «Людям нравится предложенная идея «Народной программы», им нравится интерактивность, готовность к диалогу. Думаю, продолжение работы в таком ключе позволит партии снискать симпатии еще многих граждан» – пояснил он. Опрос проводился 6 – 8 августа среди 3 тыс. респондентов в 207 населенных пунктах 73 субъектах России по заказу Фонда «Общественное мнение», статистическая погрешность не превышает 2,5%.

В Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов 12 августа 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

«На Западе готовят почву для попыток организации массовых противоправных акций после выборов в Государственную думу», – прокомментировала доклад Amnesty International о «праве на свободу собраний в России» член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. «Цель такой неприкрытой попытки вмешаться в наши внутренние дела понятна из самого текста доклада. Запад пытается давить на Россию, чтобы облегчить себе задачу по организации массовых беспорядков после завершения выборов. На это, например, прямо указывает требование отменить любые ограничения на финансирование протестов, в том числе иностранными агентами и иностранными гражданами. В открытую признаются, что намерены платить за организацию таких протестов и другие политические акции», – приводятся ее слова в телеграм-канале комиссии. По ее словам, «один из авторов доклада, Петер Франк, в комментарии для Deutsche Welle откровенно говорит, что после выборов в России возможны протесты. Получается, что в «Эмнести» уже знают о готовящихся на Западе планах и предлагают России фактически отменить любое регулирование массовых акций, чтобы расчистить дорогу для инспирированных из-за рубежа беспорядков». «Россия не позволит диктовать себе, каким образом ей реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Любые попытки инспирировать протестные акции из-за рубежа, включая организационную и финансовую помощь радикалам, будут немедленно пресекаться», – подытожила член Комиссии. Ранее глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил, что рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России. Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Выборы-2021: Шойгу предостерег от угрозы разложения общества, Буланову сняли с выборов в Петербурге 11 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Рафаэль Фахрутдинов

Лидер федерального списка «Единой России» Сергей Шойгу назвал «разложение общества» самой большой угрозой для страны. «Новые люди» зарегистрировали в ЦИКе списки своих кандидатов в Госдуму. Певицу Татьяну Буланову сняли с выборов в парламент Петербурга из-за «нарушений в подписных листах». Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», министр обороны, лидер федеральной пятерки «Единой России» Сергей Шойгу назвал самой страшной для безопасности государства внутреннюю угрозу. «Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны». Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. В федеральный список вошли 211 кандидатов, среди которых – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Главе исполкома партии, сооснователю компании Faberlic Александру Даванкову отказали в регистрации, поскольку у него обнаружено второе гражданство – Греции. ЦИК заверил и список партии по 195 одномандатным округам. После решения ЦИКа Нечаев выступил на круглом столе в Центре международной торговли, обнародовав свою экономическую программу. В частности, он предлагает снизить налоги для бизнесменов, – в расчете на то, что они повысят зарплаты своим сотрудникам, пишут «Известия». Территориальная избирательная комиссия № 17 Петербурга отказала в регистрации певице Татьяне Булановой на выборах в региональное заксобрание по седьмому одномандатному округу. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба партии «Родина», от которой выдвигается Буланова. Избирком проверил около тысячи подписных листов в поддержку Булановой и признал негодными более 200. По данным избиркома, к примеру, двое подписавшихся оказались умершими, авторы еще нескольких автографов живут в других районах Петербурга, хотя подписи следовало собирать в пределах округа. В партии решение ТИК пообещали обжаловать, указав, что подписи проверялись независимыми экспертизами, и никаких нарушений найдено не было. В любом случае Буланова остается участницей избирательной кампании, поскольку она одновременно баллотируется в Госдуму – по одномандатному округу и по федеральному списку «Родины». «Шойгу дал понять, что есть силы, заинтересованные в разложении российского общества. Эти силы связаны с нашими внешними врагами, они намерены использовать в своих интересах в том числе и сентябрьские выборы», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя выступление лидера федеральной пятерки единороссов на форуме «Территория смыслов». «Ситуация тревожит Шойгу, поскольку то, что он назвал разложением общества, неоднократно подводило нашу страну на разных этапах истории. Так было в XIX веке, когда наши оппозиционеры обучались за границей, а потом возвращались в Россию и пытались устраивать перевороты. Похожая ситуация наблюдалась в начале XX века. И в 1917 году, и в 1991 году мы, к сожалению, «сами себя победили», – отметил профессор. «Шойгу имел в виду отсутствие патриотизма, коррозию традиционных ценностей, моральных и нравственных скреп, благодаря которым народы нашей страны выживали тысячелетиями. Некоторые граждане России по каким-то причинам предпочитают отказываться от этих ценностей. Думают, что им не нужны ценности отцов и дедов, – поясняет Матвейчев. – Некоторые молодые люди только рады будут, если нашу страну кто-то захватит. А другие только и мечтают об эмиграции». Впрочем, само по себе выступление Шойгу может привлечь дополнительных избирателей и на сторону «Единой России», полагает эксперт. Первыми номерами в общефедеральном списке «Новых людей» идут председатель партии Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, напоминает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Авксентьева – наиболее удачное приобретение партии. В ряде регионов «Новые люди» выдвинули интересных фронтменов. Правда, и в федеральном списке, и в регионах некоторые кандидаты «Новых людей» не смогли пройти регистрацию, – признал эксперт. – Видимо, причина в том, что партия молодая, и юристы еще не везде хорошо подготовлены». «Несмотря на свою молодость, «Новые люди» претендуют на верные три процента голосов, – прогнозирует Данилин. – Кстати, примерно такие же перспективы – у «Яблока» и Партии пенсионеров. Что касается одномандатных округов, то не думаю, что «Новым людям» где-то удастся набрать больше половины голосов и победить». «Подписи за свое выдвижение Буланова, разумеется, собирала не сама. Это делали работающие на нее люди из партии «Родина», от которой Буланова баллотируется», – отметил Данилин, комментируя решение избиркома снять певицу с выборов в городское ЗакСобрание. «Возможно, сборщики подписей из «Родины» действительно где-то, так сказать, «накосячили». Но мы также знаем, что к питерскому избиркому возникли вопросы у Центризбиркома России. Не исключено, что по отношению к «Родине» и Булановой петербургский избирком допустил предвзятость. Надо будет разбираться», – полагает эксперт. Но в целом, скандал вокруг Булановой может сработать ей даже на пользу, допускает эксперт. «Возможно, и ее личный рейтинг, и рейтинг ее партии в городе еще и взлетит. Грубо говоря, вместо двух-трех процентов «Родина» в Петербурге получит пять-семь процентов. Народ любит обиженных», – подытожил эксперт. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперты: Взывая к президенту, «Голос» вводит общество в заблуждение 11 августа 2021, 18:12 Президент России не может вмешиваться в работу Центризбиркома, поэтому обращение движения «Голос» (иноагент) с просьбой дать поручение изыскать средства на организацию общедоступной трансляции с избирательных участков направлено не по адресу, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. «В России действуют сотни общественных и правозащитных организаций, но новый порядок видеонаблюдения за выборами критикует горстка организаций, отнесенных к иностранным агентам», – прокомментировал обращение «Голоса» исполнительный директор – руководитель Аппарата Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Бибаров-Государев. «Напомню: решение об изменении порядка было принято в связи с тем, что голосование продлится три дня. Трансляция должна будет вестись непрерывно в течение почти трех суток, включая две ночи. В общей сложности на участках будет установлено более 100 тысяч камер (в 2016 году их было порядка 40 тысяч). Это делает Россию лидером среди стран, использующих видеокамеры как инструмент контроля выборов», – отметил он. По словам Бибарова-Государева, «Голос» подталкивает к технически не проработанному решению, последствия которого может стоить всей легитимности выборов. «Расчетом возможности реализации своей идеи, стоимости ее исполнения, маршрутизации и хранения такого объема данных они явно не занимались. Кроме прочего, их призывы к президенту выглядят как попытки ввести в заблуждение избирателей – ведь согласно закону глава государства не может вмешиваться в работу ЦИК», – заключил он. Директор ГКУ РК «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми» Александра Афонина также напомнила об этом законе и пояснила, что «Голос» ссылается на мнение президента Владимира Путина высказанное им в 2011 году. «Но это мнение было принято во внимание ЦИК и как раз с учетом его и выстраивается технология видеонаблюдения. Центры видеоналюдения в регионах создаются усилиями общественных палат, они открыты в том числе для рядовых граждан. Например, в нашем регионе такой центр будет работать на протяжении трех дней, круглосуточно. Что может быть доступнее и демократичнее? Полагаю, «Голос» просто пытается в очередной раз подорвать веру жителей России в институт выборов как таковой», – сказала она. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш напомнил, что «когда «Голос» готовил свои предыдущие «доклады», он старательно игнорировал результаты видеонаблюдения, свидетельствовавшие в 99,9% о легитимности выборов, продвигая несколько «информационных изделий» с сомнительными кадрами». Эксперт объяснил слова Шойгу о самой главной угрозе России 11 августа 2021, 12:48 Текст: Анастасия Куликова

«Шойгу как министр обороны пытается всех предостеречь от опасности, которая исходит не извне, а изнутри страны. И он абсолютно прав», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Юрий Алексеев, комментируя слова министра обороны о самой главной угрозе России – угрозе разложения общества. «К сожалению, у нас давно идет процесс разложения общества. Взять, например, наше ветеранское сообщество. В России создано несколько ветеранских организаций и непонятно, что в каждой из них происходит», –– отметил председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев. «Людям действительно тяжело объединиться для решения общих проблем, у всех разные взгляды. Поэтому, я думаю, Шойгу абсолютно прав, называя проблему разложения общества самой главной угрозой России. Как министр обороны, он пытается всех предостеречь от опасности, которая исходит не извне, а изнутри страны», – пояснил собеседник. Ранее политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Шойгу как государственный деятель не ограничивается только вопросами обороноспособности и отражения внешних военных угроз». «Он прекрасно понимает – для государства не менее важна защита от попыток оказать давление на наше общество», – добавил Баширов. «Ситуация тревожит Шойгу, поскольку то, что он назвал разложением общества, неоднократно подводило нашу страну на разных этапах истории. Так было в XIX веке, затем в начале XX века. И в 1917 году, и в 1991 году мы, к сожалению, «сами себя победили», – отметил в свою очередь политолог Олег Матвейчев. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу, выступая во вторник на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», рассказал, какая угроза, с его точки зрения, остается наиболее серьезной для страны. «Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», – отметил глава Минобороны. Но, добавил он, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны». «Это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – отметил Шойгу. При этом министр указал и на позитивные тенденции. Уровень доверия россиян к Вооруженным силам России возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, отметил Шойгу в выступлении на форуме «Территория смыслов». «По социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%», на данный момент это от 79 до 86», – привел министр данные опросов. Шойгу подчеркнул – армия находится на первом месте среди российских институтов. «Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – также отметил министр. Кроме того, Шойгу сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в Вооруженных силах составит 71,9%. Ранее, подводя итоги Единого дня военной приемки, глава Минобороны подчеркнул: «Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ, промышленность выполнит – в объеме не ниже 99%, как это было в прошлом и позапрошлом годах». Несмотря на пандемию коронавируса, вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс смогли организовать ритмичное поступление вооружений в войска, констатировал министр. «Шойгу не мог оставить за скобками то обстоятельство, что ранее гособоронзаказ выполнялся не полностью, поэтому сосредоточил внимание на этой проблеме, – отметил Баширов. – В итоге, по словам главы ведомства, по итогам прошлого года выполнение гособоронзаказ превысило показатель в 99%. Это разительные перемены». Кроме того, подчеркнул эксперт – если десять лет назад перевооружение осуществлялось примерно на 15%, то по итогам 2020 года долю современных образцов вооружений, военной и специальной техники Шойгу удалось довести до 70%. Политолог назвал визит руководства КПРФ в Хакасию провальным 12 августа 2021, 12:56 Текст: Елена Лексина

«Низкая популярность коммунистов в Хакасии – это результат их красивых речей, не подкрепленных делом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Мяхар, комментируя результаты визита руководства КПРФ в Хакасию. «Коммунисты сталкиваются с имиджевыми трудностями не только в Хакасии, но и в других регионах страны», – считает общественный деятель, политолог Александр Мяхар. По его словам, низкая популярность КПРФ в Хакасии – «это результат красивых слов, звучащих на митингах, но не подкрепленных делом». По мнению политолога, визит первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина и директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в Хакасию связан с предстоящими выборами в Госдуму. «В регионе уже циркулирует мнение, что коммунисты приезжают туда именно в период выборов, но не более того: они приезжают, говорят красивые речи и уезжают, – подчеркнул Мяхар. – Фактически за 2,5 года под управлением коммунистов мало того, что экономика субъекта находится в хаосе, так еще и не было получено обещанной помощи». В частности, по его словам, не возникло ни новых совхозов, ни новых предприятий государственного и частного партнерства. «Ничего из того, что постоянно декларируют коммунисты, нет», – констатировал эксперт. Мяхар считает, что визит руководства КПРФ можно назвать провальным. «Во-первых, народ не пошел к ним на встречу. Во-вторых, они четко ощутили запрос общества на конкретные действия. Красивыми речами уже никого не удивить. Соответственно, Афонин и Грудинин, столкнувшись с холодным приемом, собрались и ретировались отсюда», – считает политолог. Собеседник полагает, что о кризисе в партии свидетельствует выдвижение в Госдуму от КПФР бывшего члена ЛДПР Валерия Старостина. «Как известно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилюдно выгнал этого человека из партии. Его выдвижение от коммунистов о многом говорит, – отмечает он. – Внутри партии идет полный разлад. У них нет собственных достойных кандидатов, которые могли бы представлять партию на выборах». Также Мяхар обратил внимание на низкий рейтинг действующего главы региона – коммуниста Валентина Коновалова. «Управлять таким регионом – это все-таки не игрушки. Это кропотливый труд, требующий определенных умений, навыков и усидчивости. У коммунистов, к сожалению, всего этого нет. Говорить умеют все, а делать могут лишь единицы», – заключил эксперт. В среду первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин в ходе рабочей поездки в Хакасию провели встречи с жителями республики, работниками ряда предприятий и партийным активом КПРФ. Об этом сообщается на сайте партии. Напомним, Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управлял своими активами на территории России. В «Единой России» отреагировали на идею изменения логотипа 11 августа 2021, 17:00 Текст: Дарья Григоренко

Логотип «Единой России», на котором изображен один медведь, уже зафиксирован в документах партии и именно он будет использоваться во время выборов, но не исключено обсуждение этой темы в будущем, сообщил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Партийная символика и ее использование – очень непростой вопрос в условиях кампании. Партией поданы документы в ЦИК России, и в настоящем электоральном цикле зафиксировано использование существующего партийного логотипа», – пояснил Перминов, передает РИА «Новости». Он также отметил, что в будущем не исключено обсуждение этого вопроса. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что медведю, изображенному на логотипе партии «Единая Россия», следует добавить семью, чтобы ему не было одиноко. Выборы-2021: КПРФ зовет на выборы 100% избирателей, «зеленые» требуют квот на экопродукты 12 августа 2021, 08:52 Текст: Тимофей Изаров

Член федеральной пятерки ЕР Анна Кузнецова предложила разрешить подработку несовершеннолетним детям в семьях, получающих пособия. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал добиваться стопроцентной явки на выборах в Госдуму. «Зеленые» потребовали обязать торговые сети продавать экопродукты. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая вошла в пятерку общефедерального списка кандидатов в Госдуму от «Единой России», предложила включить в предвыборную программу партии пункт о введении более гибких критериев предоставления льгот семьям с детьми, сообщает ТАСС. «Даже случайный заработок несовершеннолетнего ребенка учитывается в доходах, семья не может получить положенные пособия, льготы и выплаты. Мы создаем серьезную проблему – ребенок понимает, что работать не нужно», – сказала она. Кроме того, Кузнецова призвала создать федеральный ресурсный центр – для поддержки детей с особенностями развития и орфанными заболеваниями: «Запрос на него высок, особенно в регионах. Нужны специалисты на федеральном уровне, которые станут навигаторами для своевременной помощи ребенку, не оставляя мам с такими детьми один на один с этой ситуацией». Она напомнила, что ранее в свою программу единороссы уже включили другие инициативы по поддержке семей с детьми. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал к стопроцентной явке на предстоящих выборах в Госдуму. С его точки зрения, это необходимо для снижения вероятности нарушений и подтасовок, сообщает РИА «Новости». «Тогда любая комиссия видит, что пришли, нет пустых клеток: трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать», – пояснил Зюганов. По его мнению, на избирательных участках должны находиться «минимум миллион» подготовленных наблюдателей – на каждом участке «минимум три-четыре человека». В России следует ввести норму о предоставлении в торговых продовольственных павильонах не менее 10% площади для органической продукции, чтобы помогать развивать данный рынок и «обеспечить людей вкусными и безопасными продуктами питания», заявили в партии «Зеленые». В партии указали, что российский рынок находится в самом начале своего развития, его доля в структуре продовольствия – около 0,1%, в основном это импорт. «Россия с точки зрения развития органического сельского хозяйства находится в выгодном положении», – полагает лидер партии Андрей Нагибин. Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, инициативы детского омбудсмена Анны Кузнецовой, скорее всего, попадут в предвыборную программу единороссов, однако их не стоит рассматривать лишь в контексте избирательной кампании. «Тезис для народной программы нужный, да и сам подход, замечу, вполне реалистичный. И дело тут, разумеется, не только в предвыборной борьбе. Главное в том, что позитивного может сделать государство в социальном плане», – сказал эксперт. Григорьев уверен, что идеи Кузнецовой будут позитивно восприняты всеми заинтересованными сторонами. «К сожалению, действительно для многих наших сограждан инициативы Кузнецовой очень актуальны. Но тот факт, что партия не боится столь острых и деликатных тем, безусловно, найдет свой дополнительный отклик у более широкого избирателя», – сказал политолог. Призывы к стопроцентной явке на сентябрьском голосовании – вполне в духе и КПРФ в целом, и Геннадия Зюганова лично, отмечает эксперт. «На мой взгляд, в ЦК КПРФ уже готовятся к ситуации, когда получат достаточно небольшой процент на выборах. Коммунисты понимают, что могут оказаться не на том месте, на которое претендуют, и естественно уже готовят для себя какие-то объяснения своей неэффективности, оправдания перед своими избирателями. После выборов они будут говорить о нарушениях, о том, что только из-за них КПРФ не получила больший процент голосов», – сказал Григорьев. Кроме того, призыв Зюганова нацелен на максимальную мобилизацию своего электората, добавил эксперт. Призыв ввести квоты в продовольственных магазинах для органических продуктов означает, что «Зеленые» хотят ассоциироваться у избирателей с этой темой, полагает Григорьев. И это вполне в логике их избирателей, многие из которых не доверяют ГМО или химическим удобрениям. «Но даст ли это какой-то серьезный дополнительный плюс к рейтингу партии? Думаю, не даст. Пока что не такое уж большое количество наших граждан интересуется экопродуктами. А те, кто интересуется, и так находят в магазинах то, что им нужно, – без всякой помощи «зеленых». Поэтому вряд ли такие заявления привлекут к партии Андрея Нагибина новых сторонников», – подытожил политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Эксперт: Фургал переоценил собственную поддержку среди хабаровчан 13 августа 2021, 13:18 Текст: Анастасия Куликова

«Штаб Антона Фургала понял, что подписи собираются неважно, дело безнадежное, и решил разыграть эту историю медийно, но получилось скорее комедийно», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее избирком отказал сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регистрации на выборах в Госдуму из-за брака в подписях избирателей. «Очевидно, что избирком не стал бы отказывать Антону Фургалу в регистрации кандидатом на выборы в Госдуму, если бы его подписи были должного качества. Но 48% недействительных и недостоверных подписей не оставляют комиссии иного решения. На мой взгляд, это показывает, что у Фургала не было серьезного подхода к сбору подписей», – считает политолог Анна Федорова. Эксперт предположила, что Фургал вовсе не собирался вести кампанию, а брак с подписями был допущен специально, чтобы разыграть спектакль «о том, как Фургал хотел баллотироваться в депутаты, но власть его не пустила». «Сейчас он будет говорить о том, что власть его испугалась», – предположила Федорова. Более того, «быть чьим-то сыном для того, чтобы получить народную поддержку – недостаточно». «Мне кажется, у Фургала совершенно неадекватное представление о его реальном уровне поддержки в Хабаровском крае. Мы видим, что далеко не все готовы его поддержать только потому, что его фамилия Фургал», – указала Федорова. «Я думаю, штаб Фургала понял, что подписи собираются неважно, дело безнадежное, и решил разыграть эту историю медийно, но получилось скорее комедийно», – резюмировала эксперт. Ранее избирательная комиссия Хабаровского края отказала Антону Фургалу, сыну экс-губернатора края Сергея Фургала, в регистрации кандидатом на выборы в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсант». Причиной стало превышение уровня брака в подписях избирателей, собранных в поддержку его самовыдвижения. В частности, Фургал предоставил в избирком 15,9 тыс. подписей. Комиссия проверила 5,4 тыс. штук и признала недействительными 48,2% из них, или 16,5% общего числа. Допустимый для регистрации порог брака составляет 5%. Часть подписей была забракована из-за того, что Фургал указал в документах адрес регистрации в Хабаровске, тогда как в действительности он зарегистрирован в Благовещенске. На части подписных листов отсутствовало заверение со стороны кандидата. Самовыдвиженец с выводами комиссии не согласился и пообещал их обжаловать. Напомним, Антон Фургал собирался баллотироваться в Комсомольском округе №70, где на выборах в 2016 году побеждал его отец. Среди голосующих онлайн москвичей решили разыграть 20 квартир и 100 машин 12 августа 2021, 15:21 Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в рамках акции «Миллион призов – #ВыбираемВместе», сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте. По его словам, к программе присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности, передает «Москва 24». «Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно», – сказал Мохте. Он добавил, что уже свыше 70 компаний присоединились к программе. Среди них – «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса» и «Детский мир». Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Названо количество партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу 12 августа 2021, 17:24 Текст: Елизавета Булкина

За думские мандаты будут бороться 14 партий, имеющие «парламентскую льготу». Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отмечают, что на выборах представлен весь политический спектр и найти близкую ему партию сможет любой избиратель. Центризбирком 12 августа зарегистрировал федеральный список партии «Единая Россия», завершив таким образом регистрацию участников предвыборной гонки. В списке «Единой России» 394 кандидата, в его федеральную часть входят: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Единая Россия» стала последней партией, список которой зарегистрирован для участия в думских выборах, говорится в сообщении на сайте НОМ. Таким образом, в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут 14 партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Российский общенародный союз, намеревавшийся принять участие в выборах, не смог собрать нужное количество подписей. Жеребьевка по определению порядковых мест партий в избирательном бюллетене пройдет 16 августа. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш считает, что у избирателя более, чем широкий выбор. «На выборах представлен весь политический спектр: центристы, левые и правые разной степени умеренности, нишевые партии. Позиции некоторых из них радикально расходятся с курсом государства по многим вопросам. Я очень удивлюсь, если кто-то всерьез будет утверждать, что среди участников выборов нет партии, ценности которой были бы ему близки – потому что реально представлены все», – сказал он. Директор благотворительной организации «Право и порядок», эксперт НОМ Олег Иванников также обращает внимание: в выборах участвуют только партии, обладающие «парламентской льготой» – то есть те, представители которых были избраны в региональные парламенты. «Это значит, что «парламентская льгота» – очень правильное стимулирующее решении. Партии нарастили активность на региональных выборах, конкуренция на этом уровне возросла и это в значительной степени оживило всю политическую систему», – отмечает эксперт. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперты НОМ объяснили отказы в регистрации кандидатов на выборах в Госдуму 11 августа 2021, 19:12 Число отказов в регистрации на выборах в Госдуму минимально и свидетельствует о недоработке партий, заявили авторы доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на тему «Сбор подписей и регистрация кандидатов: законодательство и практика, мифы и реалии». Как утверждают эксперты, наиболее частыми причинами отказов являются отсутствие информации о судимости кандидатов, наличие счетов в зарубежных банках, наличие иностранного гражданства и другие. «Отказы в регистрациях кандидатов свидетельствуют о недоработке партий. В целом число отказов небольшое. Так, например, у КПРФ недопуск получил один кандидат, у «Справедливой России – За правду» – три, у ЛДПР – семь, у партии «Зеленые» – шесть. Создается впечатление, что больше всего пострадали от отказов «Новые люди», однако данный факт можно объяснить «молодостью» партии и, возможно, неопытностью юристов», – рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, чьи слова приводятся на сайте НОМ. По словам эксперта, как никогда раньше «партии рвутся к участию» в думской кампании: очень хорошие результаты по выдвиженцам показала «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Родина» и другие. По данным ЦИК РФ, на выборах в Госдуму принимают участие 26 политических партий из 32 зарегистрированных Минюстом. В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул, что «проведенный анализ свидетельствует о том, что все отказы в регистрации кандидатов (списков кандидатов) были сделаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и явились следствием непредоставления в положенные сроки в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов либо нарушений, выявленных в документах». «Отказы в регистрации – немассовое явление, они единичны, касаются небольшого числа кандидатов и не сказываются негативным образом на конкуренции в ходе избирательной кампании и легитимности выборов», – пояснил он. По словам правозащитника, зарубежные структуры проводят активную кампанию по делегитимации предстоящих выборов в Госдуму. «Все аргументы зарубежных «экспертов» не выдерживают критики. Очень показательны случаи восстановления Дмитрия Булыкина (партия «Родина») и Бориса Вишневского (партия «Яблоко») в качестве кандидатов на выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга соответственно. Ситуацию с отказом можно разрешить, если кандидаты будут заниматься не политическими спекуляциями, а устранением выявленных нарушений», – подчеркнул Брод. Председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев привел показательную статистику увеличения роста политической конкуренции на выборах: «В 2016 году о своем выдвижении на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва уведомили 83 кандидата (75 от политических партий и восемь в порядке самовыдвижения). В 2021 году на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва – уже 93 кандидата (88 от политических партий и пять в порядке самовыдвижения)». По словам эксперта, значительно сократилось и число отказов. В 2016 году из 83 кандидатов было отказано восьми (все самовыдвиженцы), что составило 9,6%, в связи с отсутствием необходимого числа подписных листов, а в 2021 году из 93 кандидатов лишь трем отказано в регистрации, что составляет всего 3,2%. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперт: Если выборы содержат интригу, то они конкурентные 11 августа 2021, 13:31 Текст: Елизавета Булкина

«Конкурентность на выборах обеспечивается равными возможностями кандидатов по агитации, по привлечению внимания избирателей», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя доклад политолога Александра Кынева с прогнозом итогов предстоящих выборов в Госдуму. «Доклад Кынева при всей его оппозиционности подтверждает, что выборы как раз конкурентные - они содержат интригу», – пояснил Солонников. «Есть ограничения по избирательным фондам, чтобы нельзя было передавить конкурентов исключительно финансами, есть обязательное бесплатное информирование через СМИ и здесь партиям предоставляется равное количество площадей и эфирного времени. Нарекания относительно использования административного давления периодически возникают, но сейчас – это единичные случаи, по сравнению с тем, что было в 1990-х», – пояснил эксперт. В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло пояснил, что «представители оппозиции пытаются убедить всех, в первую очередь западную общественность, что настоящей конкуренции на выборах у нас нет». «Однако цифры и факты вещь упрямая. В начале августа ЦИК РФ озвучил следующую статистику: 15 партий претендуют на участие в выборах в Государственную думу (это при том, что в выборах всех уровней участвуют 26), зарегистрированы более 3 тыс. кандидатов по спискам, более 1,5 тыс. – по одномандатным округам. В среднем на одно кресло на Охотном ряду претендуют 10 человек», – сказал он. По его словам, кандидатам приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы доказать избирателю: лучшие – именно они. И любое отклонение от честной борьбы чревато большими рисками того, что это вскроется, считает эксперт. Выборы-2021: ЕР требует от регионов снизить цены на овощи, Майданов поддержал Буланову 13 августа 2021, 08:50 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Единороссы выступили с предостережением в адрес властей регионов, в которых дорожают продукты. Коллеги по шоу-бизнесу массово поддержали выборную кампанию кандидата «Родины», певицы Татьяны Булановой. На фоне разлива нефти в Черном море «Зеленые» предложили ввести «экологическое» страхование промышленных объектов. «Единая Россия» передаст в администрацию президента список регионов, в которых не выполняется поручение главы государства по снижению цен на овощи, пообещал замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин. Выступая на заседании специальной рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, он указал на значительную разницу стоимости продуктов у торговых сетей и на рынках. По данным единоросса, в 54 регионах представители торговых сетей обсудили данную тему с производителями и заключили 114 соглашений. Особо активно над решением проблемы работают в Туве, Липецкой, Калининградской и Псковской областях, сообщил Кобылкин. В целом же по стране Росстатом «фиксируется общее снижение цен более чем на 11% по отношению к предыдущей неделе», добавил он. По инициативе ЕР на рынках в регионах выделяются места для фермеров и садоводов, «значительно увеличилось количество ярмарок для реализации фермерской продукции», указал Кобылкин. Тем временем Центризбирком на своем заседании зарегистрировал федеральный список «Единой России», сообщает ТАСС. Территориальный избирком окончательно отказал певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в ЗакСобрание Петербурга, передал «Интерфакс». Однако певица пока остается кандидатом в Госдуму по списку партии «Родина». На фоне этих сообщений поддержку Булановой выразили сразу несколько коллег, в том числе и певец Денис Майданов, который также выдвинулся в Госдуму, но от партии «Единая Россия», сообщает ресурс «Экономика сегодня». Солидарность с Булановой также выразил музыкальный продюсер Бари Алибасов, певицы Анна Калашникова и Ирина Савушкина. После сообщений о масштабной утечке нефти в районе Новороссийска «Зеленые» потребовали ввести обязательное страхование промышленных объектов. Предлагается страховать от пикового и аварийного загрязнения окружающей среды, а также от нанесения непоправимого урона здоровью населения. В партии призывают создавать автоматические стимулы для природопользователей к защите окружающей среды. Штрафы за экологические катастрофы должны быть выше стоимости ликвидации последствий этих событий, указали «Зеленые». В целом ряде регионов действительно началось снижение цен на продукты, это стало в том числе и результатом деятельности ЕР, подтвердил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Чаще всего речь идет о работе губернаторов, но иногда – и о законодательных инициативах единороссов, которые позволили снизить цены на продукцию, особенно на борщевой набор. В первую очередь, на это повлияло открытие рынков и переговоры об ограничении наценки с ритейлерами», – указал аналитик. Что касается причин отказа каждого из регионов от выполнения поручения Путина, то тут нужно разбираться отдельно, считает аналитик. «У Майданова есть профессиональная внутрицеховая солидарность с музыкантами и одновременно – партийная солидарность внутри «Единой России», – сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя кампанию в поддержку певицы Татьяны Булановой. «Майданов просто пожелал удачи коллеге по шоу-бизнесу. Даже на спортивных соревнованиях мы желаем удачи соперникам, нашим конкурентами в борьбе за медали. Это нормальная человеческая история», – подчеркнул политолог. При этом эксперт уверен, что самой «Родине» такая поддержка ничего не даст. «Агитация из уст музыкальных звезд мало что решает. Данные социологических исследований показали любопытный факт: люди не приветствуют появление в Госдуме звезд шоу-бизнеса. Люди считают, что дело музыкантов петь, а не заниматься политикой. В этом смысле у самой Булановой тоже сомнительная перспектива с электоральной точки зрения», – подчеркнул эксперт. Что касается инициативы «Зеленых», то Матвейчев не видит в ней попытки только лишь заработать предвыборные очки на экологической катастрофе. «Нормальная здравая идея. Естественно: если сейчас на повестку дня вышла тема разлива нефти, то уж «зеленые» должны по ней высказаться, на то они и экологи. Идею они предложили весьма конструктивную. Этот механизм активно используется в мире, он может быть внедрен и у нас. А на предвыборном рейтинге партии эта инициатива отразится позитивно. Процент голосов она может прибавить», – спрогнозировал Матвейчев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Утверждена форма бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму 11 августа 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Центризбирком утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму в сентябре. В бюллетене наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки, размещаются в порядке, определяемом проведенной ЦИК жеребьевкой. «Фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, а также номер региональной группы и фамилии, имена и отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в соответствующую региональную группу», – цитирует документ РИА «Новости». Слова «является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», либо «является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом» указываются после отчества кандидата, внесенного в бюллетень. Если же в бюллетень он не внесен, то указываются слова «в составе федерального списка кандидатов также выдвинут» или «в составе федерального списка кандидатов также выдвинуты». Бюллетени печатаются на бумаге белого цвета, на лицевую сторону наносится фоновая защитная сетка краской светло-синего цвета. «Ширина избирательного бюллетеня – 210, плюс-минус 1 мм, длина – в зависимости от количества политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в зависимости от количества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу», – говорится в постановлении ЦИК. Бюллетени печатаются на русском языке, однако по решению избиркома субъекта они могут быть напечатаны также на государственном языке республики и на языках народов России на территориях их компактного проживания. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что каждая партия и кандидат получат одинаковое по площади место в бюллетене. «В этом есть проблема, потому что у какой-то партии текста настолько много, что задается объем для всех остальных, и мы вынуждены делать бюллетень очень длинным. Здесь есть, над чем поработать, но в этом году закон такой – каждому ровно столько, сколько остальным», – сказал он. Булаева пояснил, что фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Также ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования с использованием КОИБ, на которых будут специальные маркеры для считывания. Финальный текст бюллетеня будет утвержден после проведения жеребьевки расположения в нем партий, которая запланирована на 16 августа. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Лавров заявил о продолжении внешнеполитического курса России после выборов в Госдуму 13 августа 2021, 15:34 Текст: Наталья Ануфриева

Россия после выборов в Госдуму в сентябре продолжит свой внешнеполитический курс, направленный на создание благоприятных внешних условий для внутреннего развития, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», что «глубинные интересы нашей страны на десятилетия, столетия вперед требуют не поддаваться на провокации (Запада) и идти своим курсом», курсом, выбранным народом; он «будет развиваться по итогам очередной выборной кампании в сентябре этого года», передает ТАСС. Министр указал, что главной задачей внешней политики России в данный момент является создание максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, повышения благосостояния населения, обеспечения прав граждан и бизнеса на международной арене. «Мы имеем все основания для того, чтобы внешняя политика отражала те задачи, которые перед нами поставлены», – добавил он. Напомним, Лавров вошел в общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» (ЕР) по предложению президента России Владимира Путина. Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Ранее в Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов.