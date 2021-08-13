Лукашенко описал смену власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко описал, как он видит передачу власти в республике новому поколению: процесс должен идти постепенно, а предыдущее поколение чиновников должно «контролировать, где надо, подсказывать» молодым управленцам.

По информации агентства БелТа, Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Гомельской области отметил, что нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы.

«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в этом суть и его работы сейчас. «И мы начали с законодательства», – сказал Лукашенко, напомнив о работе по внесению поправок в белорусскую конституцию, обновленный проект которой планируется вынести на референдум не позднее февраля 2022 года.

Он подчеркнул, что это в том числе и ответ той части населения, которая во время президентских выборов в 2020 году и последовавших протестов оппозиции требовала перемен. «Не только потому, что время пришло. А потому, что все орали: «Дайте «перамен» (с белорусского «перемен»)!» Хорошо. Вы тоже хотите перемен – это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон – это конституция. Это не я придумал», – отметил Лукашенко.

По словам президента, «пришло время – придут другие люди». «Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше – пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети», – заявил Лукашенко.

Ранее во время «Большого разговора» с представителями медиа и общественности Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом. Президент заявил, что «очень скоро» уйдет с поста, но «не надо гадать, когда». По словам Лукашенко, потенциал для того, чтобы стать главой государства, он видит у 10-15 человек, которые так же преданы стране, как он сам.