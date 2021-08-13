Стало известно о состоянии сбитых пьяным водителем пешеходов в Москве В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников 13 августа 2021, 10:10 Текст: Наталья Ануфриева

С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций. При этом работодатели «по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ». Однако «отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)». Вместе с тем в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны. «Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля (...) Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – сообщил мэр. Он отметил, что за последние дни столичные власти провели уже несколько этапов смягчения ограничений, в целом Москва «вернулась к обычному ритму жизни». «Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – указал Собянин. Он добавил, что «очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», но «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад». «Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией», – заключил мэр российской столицы. Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. До этого мэр заявил, что российская столица прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в Москве идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V» 11 августа 2021, 18:27

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао. «По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС. «По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она. COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета. От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Стало известно о более смертельном йота-штамме коронавируса 11 августа 2021, 09:09

Фото: NIAID-RML/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом. В ходе исследования было установлено, по сравнению с другими штаммами «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет – на 46%, 65-74 лет – на 82%, старше 75 лет – 62%. Уточняется, что ученые провели анализ данных, собранных в Нью-Йорке с ноября 2020 года апрель текущего года, передает РИА «Новости». Также ученые выяснили, что скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию. Напомним, что «Йота»-штамм был выявлен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Вирус распространился по всем штатам Америки и впоследствии был зарегистрирован в 27 странах мира. В список «вызывающих озабоченность» ВОЗ внесла четыре варианта: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом. Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса 12 августа 2021, 19:48 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов. К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей. В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50. По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек. В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов). По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени. Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Мужчину заподозрили в убийстве и расчленении любовницы в Москве 11 августа 2021, 10:58 Текст: Наталья Ануфриева

Мужчина зарезал свою любовницу и отрубил ей голову на западе Москвы, сам подозреваемый найден мертвым, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Иванова сообщила, что накануне в квартире на Никулинской улице в Москве нашли тело женщины 1979 года рождения с «отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями в области груди и живота», передает РИА «Новости». Вблизи дома было обнаружено тело мужчины 1974 года рождения с характерными при падении с большой высоты травмами. Отмечается, что квартира, в которой нашли тело женщины, была закрыта изнутри. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – сказала Иванова. Мужчине посмертно будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Правоохранители допрашивают соседей. Ранее следствие ужесточило обвинение экс-главному нефрологу Петербурга за убийство жены. Указывалось, что для сокрытия преступления он расчленил жертву и выбросил останки в мусор. Меркель назвала условие для нового локдауна в Германии 10 августа 2021, 19:48 Текст: Елизавета Булкина

В Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации, заявила канцлер Ангела Меркель. «Если в группе старше 60 лет 80% получили полную вакцинацию (от коронавируса), то до тех пор, пока у нас не появилась мутация, которая полностью разрушит эффект вакцинации... мы не можем просто сказать, что привитой человек не может реализовать какие-то свои гражданские права. Таким образом, любая ограничительная мера будет структурно отличаться от тех мер, которые были приняты до сих пор», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Меркель, власти ФРГ не допустят перегрузку системы здравоохранения. «Это было бы безответственно», – сказала она. Ранее Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер. В Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V» 10 августа 2021, 15:42 Текст: Евгения Шестак

У более чем 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли. «Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]», – цитирует ТАСС Кавалли. По его словам, предварительные результаты на основе данных более чем 5 тыс. человек показывают, что после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела. Он подчеркнул, что теперь римскому институту «предстоит провести качественный анализ этих антител». Кавалли добавил, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). «К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира», – сказал он. По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. «Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer», – добавил Кавалли. Ранее глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта заявил, что некие политические факторы влияют на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник» в качестве бустерного укола 11 августа 2021, 17:52 Текст: Елизавета Булкина

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. «Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины. Однокомпонентная «Спутник Лайт», отметили в РФПИ, была специально разработана как самостоятельная вакцина и для бустирования. «Спутник V» первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование («вакцинный коктейль»), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды)», – передает сообщение РФПИ РИА «Новости». По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%. При этом РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин. На сегодняшний день многие производители следуют примеру «Спутника V», исследуя возможности комбинирования разных вакцин. Также в ряде стран проводятся исследования со «Спутником». Ранее в РФПИ заявили, что опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата. Начата проверка вытолкнувших женщину из МФЦ полицейских 11 августа 2021, 13:18 Текст: Алексей Дегтярев

В отношении вытолкнувших из МФЦ в Москве женщину полицейских начата проверка, сообщается в ответе прокуратуры на запрос правозащитника Ивана Мельникова. «Сообщаю, что по факту, изложенному вами в обращении, Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному округу ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка. О результатах и принятом решении заинтересованные лица будут уведомлены в установленном законом порядке», – цитирует ТАСС документ. Отмечается, что в ходе инцидента полицейские якобы вытолкали женщину из МФЦ за то, что та отказалась надевать маску. В конце июня в один из московских МФЦ вызвали полицию. В нем женщина отказывалась реагировать «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима» и «вела себя неадекватно». По прибытии полицейских женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. В июле в Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело. Председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Остина попросила Генпрокуратуру отменить уголовное дело против москвички. Позже стало известно, что прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против москвички. Москвич сдал в полицию новорожденного внука как найденыша 11 августа 2021, 13:39 Текст: Алексей Дегтярев

Житель Москвы сдал в полицию собственного внука, заявив, что это – брошенный ребенок, которого он случайно нашел, сообщили в столичной прокуратуре. «Примерно в два часа ночи 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе обнаружил брошенного новорожденного ребенка», – сообщается на сайте ведомства. Ребенка доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Мальчику всего месяц от рождения. Прокуратура взяла ситуацию на контроль, по данным ведомства, сообщивший о найденном ребенке мужчина является его дедушкой. Также установлена мать ребенка, установлено и ее место жительства. Правоохранители выясняют, зачем мужчина сдал собственного внука в полицию. В июне в Нижегородской области прохожие нашли на остановке шестимесячного младенца. Выяснилось, что мать мальчика уже лишена прав на троих детей. Москвичам пообещали самый дождливый день лета 11 августа 2021, 19:07 Текст: Дарья Григоренко

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящие сутки дожди в столичном регионе не только продолжатся, но еще и усилятся. В ночь на четверг Москва попадет на «язык» тепла южной циклонической депрессии, что обострит атмосферный фронт окклюзии и спровоцирует выпадение интенсивных ливней. Так в период с 21.00 до 03.00 в осадкомеры города может попасть 20-25 миллиметров, к утру – еще три миллиметра, а в светлое время суток – около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости» По его словам, суммарный суточный объем осадков может быть близким к абсолютному рекорду для 12 августа за всю историю регулярных наблюдений, который принадлежит 1980 году, когда на базовой станции ВДНХ было зафиксировано 38,2 миллиметра. «Согласно климату, за последние 73 года 12 августа самые сильные дожди зарегистрированы в 1968 году – 11,1 миллиметра, 1987 году – 10,2 миллиметра, 1998 году – 20,2 миллиметра, в 2004 году – 11,8 миллиметра. А значит, 12 августа 2021 года имеет высокие шансы стать одним из самых дождливых за всю послевоенную метеорологическую летопись», – уточнил Тишковец. В Литве непривитым от COVID-19 запретили посещать ТЦ, кафе и рестораны 11 августа 2021, 16:31 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу, они вступят в силу с 13 сентября, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT. «Правительство Литвы утвердило ряд ограничений для людей без иммунитета к COVID-19... Сертификаты об иммунитете потребуются для доступа в магазины и организации сферы услуг не первой необходимости, а также на мероприятия в помещении», – приводит сообщение РИА «Новости». Отмечается, что людям старше 16 лет, которые не были полностью вакцинированы против COVID-19 или не переболели, будет запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны, а также общественные мероприятия, проводимые в помещениях. Чтобы получить доступ к услугам, людям необходим «паспорт возможностей», который выдается привившимся от коронавируса или переболевшим, или его европейский эквивалент. Отрицательный тест ПЦР также будет действителен в качестве пропуска в течение 48 часов. Однако тестируемым придется платить за это самим. Правила вступят в силу 13 сентября. На портале отмечается, что правительство рассматривало возможность включить в число ограничений пользование общественным транспортом и медицинскими услугами, не являющимися жизненно важными. Людям без сертификатов об иммунитете разрешат совершать покупки в продовольственных, ветеринарных магазинах, оптиках и аптеках (менее 1500 квадратных метров и с прямым выходом на улицу). Они также могут посещать художественные и музейные выставки и библиотеки, публичные мероприятия на открытом воздухе вместимостью до 500 человек. Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi. Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook. По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики. В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине. Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал об ощущениях 11 августа 2021, 08:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал о своих ощущениях после вакцинации: побочных эффектов нет, вакцина с чуть сладковатым вкусом. «Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», – сообщил источник РИА «Новости». Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос. Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый. «Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали», – подчеркнул он. Напомним, в начале апреля в России начались испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом и легковушками в Москве 11 августа 2021, 22:12 Текст: Елена Мирошниченко

На востоке Москвы после аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями были госпитализированы четыре человека, сообщает столичный департамент транспорта. «По уточненным данным, в автомобилях пострадало четыре человека, они госпитализированы в городские больницы», – говорится в Telegram-канале дептранса. Чуть раньше в дептрансе сообщили, что «около 20 часов на 9-й Парковой улице, в районе дома № 23, произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом... Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД». Ранее в результате лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35-м километре Московского малого кольца в Подмосковье погиб один человек, еще трое госпитализированы. В НИИ гриппа оценили угрозу «йота-штамма» коронавируса 11 августа 2021, 16:40 Текст: Елизавета Булкина

«Йота-штамм» коронавируса не представляет серьезной угрозы, заявил директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. «Штамм коронавирусной инфекции йота в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США – в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», – передает его слова РИА «Новости». Ранее специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом. В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что случаев инфицирования «йота-штаммом» коронавируса в России не выявлено. За сутки в России выявили 21,3 тыс. случаев коронавируса 10 августа 2021, 11:30

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 21 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1811, Москве – 1639, Московской области – 1309. Всего в стране выявлено 6 491 288 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 788 710 человек, из них 18 729 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 166 442 человека. Накануне, 9 августа, в России выявили 22 160 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 782. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД