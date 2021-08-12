Лавров назвал неприемлемыми оценки Токио визита Мишустина в Сахалинскую область

Эксперт объяснила, почему Украина не стала «второй Францией»

«На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот. Все провалено. Сегодня страна находится в низшей точке своего развития», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

«За 30 лет независимости Украина полностью разрушила свою экономическую, промышленную и технологическую базу. Фактически вместо «второй Франции», которую обещал построить еще Леонид Кравчук, Украина превратилась в аграрную страну, в которой основу ВВП составляют не услуги и промышленность, как это было в 1991 году, а производство сельскохозяйственной продукции», – отметила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

По ее словам, на Украине были утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника. «Сегодня там сохраняется металлургия. Но в этой отрасли преобладает производство низкого передела, в то время как во всех странах Европы и мира используются улучшенные технологии. Можно сказать, что Украина живет на старых, еще советских запасах», – указала собеседница.

Более того, на момент приобретения независимости на Украине были хорошо развиты все виды инфраструктуры, указала Шеслер. «Это была компактная республика с хорошо организованным транспортом, хорошей доступностью электросетей и газораспределительных станций. Все это было утеряно за 30 лет», – с сожалением отмечает собеседница.

«Проблемы страны сказались и на ее демографии, – продолжила Шеслер. – Если в советское время, не считая Прибалтики, это была самая привлекательная республика, куда люди мечтали переехать жить, то сегодня Украина потеряла почти половину своего населения, которое проживало в ней до начала 90-х. Например, в 1993 году население Украины составляло 52 млн человек, а сегодня, по многим косвенным показателям – менее 30 млн человек. Это приговор независимости Украины».

«Кроме того, на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, – напомнила эксперт. – А сегодня это самая бедная страна в Европе. Ее ВВП и доходы на душу населения сопоставимы с аналогичными параметрами целого ряда стран Африки».

Отметим, что внешний государственный долг Украины на 30 июня 2021 года составлял 54,34 млрд долларов США, передает РИА Новости. Указывается, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов.

«Получается, что сейчас у Украины нет ни одного направления, в котором она достигла бы каких-то высот и которым могла бы похвалиться. К сожалению, все провалено. Сегодня Украина находится в низшей точке своего развития», – резюмировала Шеслер.

Напомним, в конце августа Украина отмечает 30-летие с момента провозглашения своей независимости. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся целых три дня: 22, 23 и 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов).

Ранее Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года, принятую ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщалось в среду на сайте офиса главы государства.

В числе национальных интересов страны в стратегии выделены: «устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами».

К 30-летию независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции.

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