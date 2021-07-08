Эксперт: Конкурс «Большая перемена» позволяет узнать о прорывных идеях детей Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова.

Путин подбодрил расплакавшегося в эфире от волнения школьника 8 июля 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства. Школьник запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом. «Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», – сказал Путин, передает ТАСС. После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием «Школа аристократа». По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее». Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов. Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты 8 июля 2021, 16:59

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Путин рассказал о любви к Кабардино-Балкарии 8 июля 2021, 14:23

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен в ходе первой поездки в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику. «Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах», – сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика. Путин поделился своими первыми впечатлениями о республике. «Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска 8 июля 2021, 18:49

Фото: Владимир Путин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска. «[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина. Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент. «Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер. Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД, вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года. «Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин. Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Путин велел подготовить поручение по газификации по программе «Чистый воздух» 7 июля 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин попросил замглавы администрации президента Сергея Кириенко подготовить поручение для Газпрома по газификации городов в рамках программы «Чистый воздух». В среду состоялось совещание, в ходе которого глава Минприроды Александр Козлов попросил рассмотреть возможность приоритетной газификации городов в рамках программы. По его словам, «вопрос газификации внутри населенных пунктов» ставят Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил, Омск. Речь идет о 32 тыс. домов и 450 км сети. «Разрешите дать поручение Газпрому, чтобы для них это был приоритет в том числе в рамках 12 городов в программе», – сказал министр. «Я не знаю, нужен ли какой-то приоритет, они готовы работать по всей стране. Но внимание Газпрома на это обратим. Я попрошу Сергея Владиленовича подготовить соответствующее поручение», – приводит ответ Путина РИА «Новости». Кириенко заявил: «Сделаем». Напомним, в проект включены 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита – крупнейшие промышленные центры страны. Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Путин призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов 7 июля 2021, 22:00 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов и «притапливать» любовь к денежным знакам. «Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так «притапливать», в том числе и строителей», – заявил Путин после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба, передает РИА «Новости». Он попросил вице-премьера России Марата Хуснуллина обратить на эти вопросы внимание. «Я попросил, чтобы Марат Шакирзянович за этим присматривал, это его работа... Тогда и быстрее строить будут», – уточнил президент России. БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас составляет 4300 км. В апреле президент России Владимир Путин на встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым сообщил, что поручит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внимательно следить за ценами при строительстве железнодорожной инфраструктуры. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что из-за продолжающегося роста цен на рынке проверит крупные строительные организации и производителей основных строительных материалов. Пашинян поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» в Армению 7 июля 2021, 20:34 Текст: Ксения Панькова

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве поблагодарил российского лидера за поддержку в доставке армянской стороне вакцины «Спутник V». Он отметил, что в республику уже поступило более 100 тыс. доз российской вакцины. Эпидемиологическая ситуация в Армении, как подчеркнул Пашинян, довольно хорошая. «И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость», – приводит его слова РИА «Новости». 1 июля армянские специалисты с коллегами из России начали производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС. «Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай. Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов. По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности. «Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки. Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он. ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили. Омские депутаты после поручения Путина приняли закон о доплатах ветеранам труда 8 июля 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли сразу во всех чтениях закон, позволяющий вернуть ветеранам труда доплату в 550 рублей каждый месяц. В срочном порядке вопрос о законопроекте включили в повестку регионального парламента, и Заксобрание в четверг приняло проект, представленный фракцией «Единая Россия» и внесенный фракцией КПРФ. «Предлагается исключить условие, при котором для доплаты в 550 рублей необходимо, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 15 631 рубля. Такая мера позволит поддержать более 50 тысяч жителей региона», – рассказал, представляя законопроект, лидер фракции «Единая Россия» Александр Артемов, передает РИА «Новости». По его словам, до момента принятия закона ветераны труда в регионе получали такую надбавку. Так, по итогам 2020 года доплаты в 550 рублей ежемесячно получили более 45 тыс. ветеранов труда, общая сумма доплат составила 325 млн рублей. Как отметил Артемов, расходы на ветеранские доплаты будут учтены при формировании бюджета на следующий год. После представления проекта закона депутат-коммунист Андрей Алехин добавил, что фракция КПРФ вносила этот законопроект на рассмотрение парламента шесть раз, но «не была услышана». В ответ спикер Заксобрания Владимир Варнавский отметил, что вопрос решался много лет, правительство Омской области не раз обращалось в федеральные органы с этим вопросом, но, как утверждает спикер, принять законопроект не получалось из-за позиции Минфина. «Президент дал зеленый сигнал, и его услышали все, и на федеральном уровне тоже. Наша с вами задача – принять законопроект. Спасибо всем, кто эти годы действительно пытался решить эту проблему», – резюмировал Варнавский. Законопроект был принят 39 депутатами единогласно, его отправили на рассмотрение губернатору Омской области Александру Буркову, который тут же попросил финансовый блок правительства сделать заключение. 30 июня на прямую линию с президентом дозвонился омский пенсионер Владимир Васильков, который поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными такие решения. Губернатор позднее пояснил, что звания ветерана труда омского пенсионера никто не лишал, но доплата перестала приходить, так как пенсию проиндексировали. 7 июля Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Авиацию привлекли к тушению пожара на складе в Москве 8 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

К тушению пожара в старом здании склада на Волгоградском проспекте в Москве пришлось привлечь авиацию. «К тушению привлечена авиация. Площадь пожара выросла», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. сказал собеседник агентства. Пожар произошел на одном из складов на Волгоградском проспекте, по прибытии пожарных горела кровля на площади 50 кв. метров. Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространяется. Сообщалось, что горит трехэтажное здание старой постройки. Пострадавших нет. Ранее пожар произошел в частной клинике в центре Москвы, пострадали два человека. Путин заявил о важности новаторских предложений молодежи для развития страны 8 июля 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в рамках встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции заявил, что России для развития нужны новаторские предложения. Путин поприветствовал участников финала, отметив, что к большой команде конкурса впервые присоединились ученики 5-7 классов. Он также поприветствовал школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное взрослое решение участвовать в «Большой перемене», а это 2,5 млн юных граждан со всей России, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что конкурс помогает проявить себя, способности, таланты, которые есть у каждого ребенка, подростка. По его словам, девиз конкурса передает его уникальность, особое отношение к детям: идеи не оценивают, а ценят. «Не случайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине 21 века. Такие новаторские предложения интересные нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены», – сказал Путин. «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – дать возможность школьникам раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных сферах, среди которых искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. В МВД сообщили о резком росте числа IT-преступлений в Москве 8 июля 2021, 12:45 Текст: Алексей Дегтярев

Число преступлений в сфере IT в российской столице за последние шесть лет возросло в несколько раз, вместе с тем, снизилось число убийств и краж, сообщил врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка. «Мы отмечаем значительный рост количества так называемых преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Количество этих преступлений [за шесть лет] увеличилось в 30 раз», – цитирует врио замглавы ГУ МВД по Москве ТАСС. Он пояснил, что в 2015 году регистрировалось чуть больше восьми тысяч таких преступлений, что составляло менее 1% в общей массе преступлений. Уже в 2020 году зафиксировали более 50 тыс. преступлений такого рода, это составило 34% от общего числа преступных деяний. Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявлял, что главными преступниками в России в скором времени станут кибермошенники, если не остановить рост числа подобных деяний. Определены самые частые жертвы дистанционного мошенничества 8 июля 2021, 13:45 Текст: Алексей Дегтярев

Пожилые люди все чаще становятся жертвами дистанционного мошенничества в российской столице, сообщил врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка. «В первом полугодии 2021 года количество лиц данной категории, к сожалению, увеличилось. Каждый третий потерпевший, на сегодняшний момент, это пожилой человек», – цитирует врио замглавы ГУ МВД по столице ТАСС. Также в четверг Половинка сообщал, что в столице также зарегистрирован резкий рост числа IT-преступлений за последние шесть лет. По его словам, их количество увеличилось в 30 раз. Шойгу отправил самолет-амфибию в Турцию для помощи в тушении пожаров 8 июля 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Россия направила в Турцию для помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200, соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина. «По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Экипаж самолета имеет опыт выполнения подобного рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет проводить инженерно-технический состав Ейского авиацентра. В конце июня Бе-200ЧС прибыл в Грецию для участия в тушении лесных пожаров на территории страны. В 2020 году два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории страны. Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности 8 июля 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка семьи – это главная опора в жизни и составляющая успеха. «Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи, особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей – главная опора в жизни и составляющая любого успеха», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что родные всегда верят в детей и точно знают, что все у них обязательно получится. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.