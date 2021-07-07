Собянин назвал «астрономическими» темпы вакцинации в Москве

За сутки в Москве вакцинировались от коронавируса более 105 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что это «астрономическая сумма».

«Главная спортивная арена страны тоже вступила в бой, борьбу с пандемией ковида. Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тыс. Это вообще астрономическая сумма, астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», – сказал градоначальник на открытии нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники».

По словам Собянина, в центре вакцинации от COVID-19 в «Лужниках» будут в основном прививать мигрантов, но также не будет отказано и желающим москвичам, передает АГН «Москва».

Ранее Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников.