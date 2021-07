Рубль на открытии торгов укрепился к евро Цены на нефть изменились разнонаправленно после падения вторника Forbes составил рейтинг богатейших госслужащих России 7 июля 2021, 09:11 Текст: Алина Назарова

Первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes занял депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, доход которого в 2020 году составил более 8,6 млрд рублей. На втором месте рейтинга депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом свыше 7,7 млрд рублей. Третье место занял депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, чей доход оценен в 6,3 млрд рублей, пишет Forbes. На четвертое место Forbes поставил депутата Магаданской облдумы Александра Басанского с доходом в 4,3 млрд рублей. На пятом месте член Совфеда Валерий Пономарев с доходом 4,2 млрд рублей. Шестое место рейтинга занял член Совфеда Александр Некрасов. По данным Forbes, в 2020 году семья депутата заработала более 2,8 млрд рублей. На седьмом месте оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев с доходом в 2,7 млрд рублей. Восьмое место у члена Совфеда Игоря Зубарева, доход которого составил 2,4 млрд рублей. На девятом месте депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов с доходом свыше 2,3 млрд рублей. Замыкает десятку богатейших госслужащих депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев, чей доход в 2020 году составил 2,2 млрд рублей. При составлении рейтинга были изучены декларации более 250 ведомств и структур органов власти, в том числе администрации президента, федеральных министерств и ведомств, Федерального собрания, правительства и законодательных органов субъектов России, ЦБ, госкорпораций, внебюджетных фондов, Конституционного и Верховного судов. Ранжирующим показателем в рейтинге является семейный доход (сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей).

В Петербурге задержали консула Эстонии 6 июля 2021, 18:36

Фото: assembly.spb.ru

Текст: Елизавета Булкина

Эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, сообщила ФСБ. «ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат – консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. «Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», – уточнили в ФСБ. В апреле стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении. Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ 6 июля 2021, 21:05

Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи. При этом российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ. «Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», – сказал Толстой, покинув после этого зал заседания. Ранее Толстой заявил о готовности покинуть заседание в случае нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины, передает ТАСС. От участия в заседании в режиме видеоконференцсвязи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», – сказал он. Как пояснил сенатор, на обсуждение в последний момент в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Белоруссии, «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер», отметил он. По его словам, российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением регламента ассамблеи. «Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», – сказал Джабаров. «Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной думы», – добавил Джабаров, отметив, что российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ. Как пояснил позже Толстой в своем телеграм-канале, «резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется две трети голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев». По его словам, в Парламентской ассамблее ОБСЕ «был действительно жаркий день, как и в самой Вене». «Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами», – отметил Толстой. «Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, все просто», – добавил он. Согласно тексту принятой резолюции, ПА ОБСЕ «решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма», вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв «снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив». Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 13:41

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он также заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии. «Первое: на белорусский рынок – ни шагу. Второе: через Белоруссию – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги), пускай едут и поставляют туда», – заявил он. По его словам, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали». Ранее Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Эксперт объяснил причины молчаливого ухода войск США из Баграма 6 июля 2021, 12:16

Фото: The U.S. Army/flickr.com

Текст: Елена Лексина

«Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Афганистану Андрей Серенко. Так он оценил поспешную эвакуацию военных США с базы ВВС близ Кабула, без уведомления афганских союзников. «С одной стороны, это нормальное поведение военных при существовании угрозы нападения боевиков. Американские чиновники и политики всегда прилетали в Афганистан без предупреждения и согласования с афганским командованием. Поэтому покинуть страну могли так же», – полагает руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко. С другой стороны, такое поведение американцев лишний раз свидетельствует о том, что открытая военная часть миссии США в Афганистане завершилась неудачно, заметил востоковед. Поэтому не только авиабазу ВВС в Баграме близ Кабула, но и другие свои опорные пункты в Афганистане американцы покинули по-английски, без предупреждения. Как ранее сообщили «Известия», американские военные эвакуировались из Баграма ночью, не поставив в известность вновь назначенного афганского командира авиабазы Мир-Ассадулу Кохистани. «Ночью на базе внезапно погасло освещение, возник гул... Через некоторое время в воздух поднялся американский военно-транспортный самолет. Это был C-17A Globemaster. А минут через 20 освещение включилось. И лишь к утру мы поняли, что американские военные покинули Баграм... Никакой официальной церемонии убытия не было», – цитировал Кохистани портал «Военное обозрение». После отбытия американцев на базу в Баграм «нанесли визит» не только грабители, но и боевики «Талибана» (организация запрещена в России), отмечает Серенко. «Попытку талибов атаковать базу успешно отразили афганские силы безопасности», – сообщил собеседник. База Баграм располагается к северу от Кабула. Использовалась советскими ВВС во время войны 1979–1989 годов. После вторжения США в Афганистан в 2001 году она стала основной базой американских сил. Свой контингент американцы начали выводить в мае. Как заявлял президент США Джо Байден, силы США покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в последние недели темп выхода американского контингента из страны резко ускорился. После закрытия баграмской базы в стране останется лишь около тысячи американских солдат, которые будут охранять аэропорт Кабула и посольство США. В ближайшее время число военных может снизиться до 650, сообщали источники Associated Press. По оценке разведслужб США, проамериканский режим президента Ашрафа Гани может потерять контроль над Афганистаном в течение полугода. Талибы, контролирующие значительную часть территорий страны, уже захватили ряд ключевых северных районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан разместить на своей территории несколько тысяч проамерикански настроенных афганцев, которым может грозить месть после реванша «Талибана». В Грузии объяснили обвинения в адрес Москвы из-за срыва гей-парада в Тбилиси 6 июля 2021, 14:06

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Что касается заявлений о «руке Москвы» в событиях 5 июля в Тбилиси, то в Грузии всегда во всем принято обвинять Россию, пояснил газете ВЗГЛЯД грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе. По словам эксперта, активизация грузинской оппозиции в связи с разгулом радикалов в Тбилиси объясняется исключительно политическими интересами. Во вторник грузинская оппозиция решила собраться у парламента, чтобы осудить действия радикальных групп, которые не только не допустили проведение «марша достоинства», но и избили свыше 50 журналистов. «Задача оппозиции – показать Западу, что только она может защищать права человека, права меньшинств. Однако на деле оппозиция понимает, что это не популярная в Грузии тема и, думаю, очень активничать не станет», – сказал эксперт. В интервью газете ВЗГЛЯД Петрэ Мамрадзе заявил, что поэтому, очевидно, оппозиция будет делать упор не на защиту прав сексуальных меньшинств, а на защиту журналистов. «Насилие на улицах Тбилиси в понедельник было совершенно неприемлемым. Это варварство. Оппозиция использует это, чтобы обвинить премьер-министра Ираклия Гарибашвили, заявит, что тот науськал радикалов, что, конечно же, является бредом. Дивиденды оппозиционеры получат только для общения с Западом. Педалировать тему меньшинств не станут, так как растеряют свой и без того хилый электорат», – сказал он. «Что касается заявлений о «руке Москвы» в событиях 5 июля в Тбилиси, то в Грузии всегда во всем принято обвинять Россию. Лучше же нам самим не поступать так, чтобы Москва получала дивиденды от происходящих в Грузии внутриполитических или каких-то иных разборок», – отметил эксперт. Комментируя недовольные отклики Запада на то, что грузинская полиция не предотвратила эксцессы, эксперт обратил внимание на то, что по горячим следам уже задержаны восемь нарушителей порядка, следствие продолжается, а власти Грузии однозначно осудили насилие. «Когда мы так финансово зависим от Запада, то приходится все это слушать и принимать критику, – сказал он. – С другой стороны, надо понимать, что предотвращать массовое насилие бывает крайне сложно. Пример Капитолия тоже об этом говорит». «Думаю, постепенно волна эмоций сойдет на нет», – считает эксперт. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник заявил журналистам, что «полностью не приемлет насилие, осуждает его». Он сообщил, что все виновные будут идентифицированы и наказаны. «Полиция работает активно», – заявил в этой связи председатель правительства Грузии. Напомним, в понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ. Организаторы отметили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада. 1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии. В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана 6 июля 2021, 19:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «5 июля в 17.57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2 водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД. Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего зампремьера Татарстана Ильшата Фардиева Алсу. Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков. Полиция проводит проверку. Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний. Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Сухоруков покинул Театр Моссовета 6 июля 2021, 18:28

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Народный артист России Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли. «Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия». Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков. «Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – пояснил Марчелли. В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года. МИД: Провокаторы в Черном море получат по носу 6 июля 2021, 12:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Великобритании и другим желающим следует оставить провокации в Черном море и «не соваться» нарушать границы России, отпор будет дан любому авантюристу, «по носу они получат», заявил во вторник замглавы МИД Сергей Рябков. Говоря об инциденте с эсминцем «Дефендер», Рябков отметил, что Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. «А высокая конфликтогенность этой темы понятна всем... При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами – это провокаторы. Вне зависимости от того, что они пишут у себя на карточках, какие должности они занимают», – подчеркнул Рябков, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Международная жизнь». «С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место где подобного рода игры допустимы», – заявил он. Он подчеркнул, что Москва «готова дать отпор любому авантюристу» и нарушителям своих границ в Черном море, но не будет этого делать, этот сигнал со стороны президента должен быть услышан в Лондоне, указал Рябков. «Вопрос серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения, и то, что прозвучало на прямой линии у президента, просигнализировало об архисерьезности этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее», – пояснил Рябков. «Лучше оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», – резюмировал замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кремль прокомментировал планы Минска ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 15:06 Текст: Алина Назарова

Решение Минска ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию является следствием резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств, передает РИА «Новости». «Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек нарушать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Также Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. В Пентагоне объяснили вывод войск США из Афганистана под покровом ночи 6 июля 2021, 22:57

Фото: U.S. Navy/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «В целях безопасности проведения операции мы не сообщили точное время, когда силы США уйдут с базы Баграм», – приводит слова Кирби ТАСС. «Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было приято в интересах безопасности наших сил», – пояснил представитель военного ведомства США, добавив, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над данным военным объектом. Во вторник утром стало известно, что американские военные ночью тайком оставили авиабазу Баграм в Афганистане, не уведомив нового командира объекта из числа местных военных. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда. В минувшую субботу официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о передаче крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм местным силам безопасности. Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Минфин России полностью исключил доллар из структуры ФНБ 6 июля 2021, 22:04

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Минфин России завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, доля доллара сократилась до нуля, сообщило министерство «Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%», – цитирует сообщение РИА «Новости». Отмечается, что «указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 года, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд рублей, зачисленными в Фонд 2 июля с.г. в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации». Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. Минздрав допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России 6 июля 2021, 16:04

Фото: Kossevova Patricie/CTK/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ряд зарубежных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал ТАСС, что Минздрав разрешил провести в России клинические испытания китайской вакцины CanSino Biologics. «Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом – допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», – рассказал он. Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт». В США за праздничные выходные убили 150 человек 6 июля 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в минувшие длинные выходные, когда в стране отмечали День независимости (4 июля), сообщают местные СМИ. Телекомпания CNN сообщила со ссылкой на данные исследовательской группы Gun Violence Archive, отслеживающей случаи насилия в стране, что зафиксирован рост насильственных преступлений в большинстве американских городов в последние полтора года, особенно с применением огнестрельного оружия, передает ТАСС. В Нью-Йорке 2-4 июля был зафиксирован 21 инцидент, жертвами которого стали 26 человек. Это меньше данных за тот же период прошлого года, когда в ходе 25 инцидентов со стрельбой огнестрельные ранения получили 30 человек. В целом, в Нью-Йорке наблюдается рост насилия с применением огнестрельного оружия «до уровней, не регистрировавшихся там многие годы». В 2021 году этот показатель увеличился в городе на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года – 885 жертв 767 инцидентов. В Чикаго (штат Иллинойс), по словам главного комиссара городского управления полиции Дэвида Брауна, минувшие выходные выдались «самыми сложными в году» – 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Погибли в том числе две девочки пяти и шести лет. Случаи стрельбы в общественных местах и на улицах в США происходят часто: так, ранее сообщалось, что в городе Форт-Уэрт (Техас, США) произошла стрельба, пострадали восемь человек; до этого в Сент-Луисе произошла череда жестоких столкновений со стрельбой, в которых погибли около 10 человек, около 50 пострадали. Киев счел Францию и ФРГ виновными в утрате части украинских земель 6 июля 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes. По его словам, Россия якобы «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Украине план действий по членству в НАТО. При этом Данилов отметил, что в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – сказал он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территории государства.