В Словакии зафиксировано 6698 случаев нежелательных последствий вакцинации от COVID

Словацкие медики с 26 декабря 2020 года до начала июля установили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один связан с российской вакциной «Спутник V», сообщил на своем сайте Государственный институт по контролю лекарств.

«Государственный институт по контролю лекарств, по данным на 30 июня включительно, получил уведомления о 6697 подозрениях на нежелательные последствия прививок против коронавируса (в Словакии), из них 564, или 8,4%, носят серьезный характер. По вакцине «Спутник V» поступило одно уведомление о нежелательном последствии, что выразилось в повышении кровяного давлении (пациента, сделавшего прививку российским препаратом)», – приводит сообщение ТАСС.

В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Напомним «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V».