Федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя Российские военные начали слежку за кораблем-разведчиком Франции в Японском море 5 июля 2021, 22:01 Текст: Елена Мирошниченко

Силы Восточного военного округа (ВВО) осуществляют контроль за разведывательным кораблем Франции Dupuy-de-Lоme, который вошел в Японское море 5 июля, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем Dupuy-de-Lоme ВМС Франции», – передает РИА «Новости» сообщение Центра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы.

Эксперт назвал принципиальные изменения в новой Стратегии нацбезопасности РФ 3 июля 2021, 15:06

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«В Стратегии национальной безопасности ставится вопрос о повышении имиджа России. Имидж выступает в документе как фактор национальной безопасности», - сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России. «В утвержденной Стратегии национальной безопасности России есть понимание того, что главными инструментами давления и угроз теперь является не военная сила, а мягкая, которая приобретает угрожающий характер. Действия мягкой силы направлены на борьбу в сфере моральных ценностей. Это четко обозначено в документе. Проиграв в системе ценностей, мы проигрываем также страну», – уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Среди таких инструментов мягкой силы стали запреты на демонстрацию спортсменами российского флага или на исполнение гимна на международных состязаниях. «Происходит постоянное очернение государства, российского народа. Все это есть имиджевая борьба. В Стратегии национальной безопасности ставится вопрос о повышении имиджа России. Имидж выступает в документе как фактор национальной безопасности», – пояснил эксперт. Помимо ставки на укрепление обороны и мощи страны, в том числе на поддержание достаточного потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, в Стратегии сделан акцент на «укрепление социальной стабильности, на повышение эффективности социальной и экономической политики». «Военная мощь не появится сама по себе, если в государстве не будет развитых социальных и экономических институтов. Такой подход вполне обоснованный, потому что еще известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма как раз писал о том, что государство сильно институтами. В этой Стратегии положение Фукуямы тоже находит свое отражение. Делается ставка на дальнейшее развитие человеческого потенциала», – добавил эксперт. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности сделана заявка на серьезный рывок. «Эта стратегия напоминает мне заявления Михаила Горбачева на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года об ускорении развития страны. Если тогда Горбачев, пытаясь ускориться, понял, что для этого нет ресурсов и появилась Перестройка, то сейчас, я думаю, к Перестройке мы не придем. Мы говорим об ускорении на базе уже достигнутых потенциалов как в экономической, так и в социальной, и в культурной областях», – считает Перенджиев. Другим отличием Стратегии от предыдущих стало расширение раздела об информационной безопасности. «Много новых положений в разделе научно-технологического развития. Есть понимание того, что если мы будем отставать в этой сфере, то отстанем в целом по всем показателям, включая степень обороноспособности страны», – подытожил эксперт. В субботу президент Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Новую редакцию этого документа, который не обновлялся с 2015 года, подготовил в феврале Совбез России. В документе перечислены девять стратегических национальных приоритетов. Это сбережение народа, оборона, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей, стратегическая стабильность. Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Фото: Nina Liashonok/ZUMA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США раскрыли уязвимые точки украинской армии 4 июля 2021, 09:51

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ксения Панькова

Аналитики исследовательской службы Конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине, указав на плохое состояние украинской военной техники. По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация «значительно улучшилась» благодаря помощи со стороны НАТО и США, сообщает RT. Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники. «Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», – пояснили они, отметив, что большая часть таких вооружений представляет собой доработанные версии старых систем. Американские аналитики также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. «Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава», – полагают аналитики исследовательской службы Конгресса США. Ранее опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze, сказали газете ВЗГЛЯД, что украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию. Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков 3 июля 2021, 07:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС. Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии. «Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре. В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России. Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений 3 июля 2021, 17:48

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

США и Японии следует с осмотрительностью отнестись к российским учениям возле Гавайских островов, продемонстрировать сдерживание по отношению к России и к Китаю, заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, проведя параллели между действиями Москвы и налетом на Перл-Харбор в 1941 году. На прошлой неделе несколько российских кораблей провели военные учения всего в 50 километрах от Гавайев. На этом фоне в ходе видеоконференции Института Хадсона замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллели между действиями России и налётом на Перл-Харбор, передает ИноTV. «Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор, однако сейчас США и Япония – это очень хорошие союзники, одни из лучших союзников во всем мире. Я не хочу напоминать об этой атаке 70-летней давности, но к учениям русских нам следует отнестись с осмотрительностью. Они действуют к западу от Гонолулу на Гавайях», – заявил он. При этом, по словам Накаямы, Россия и Китай координируют учения. «Нам необходимо демонстрировать сдерживание по отношению к Китаю; при этом это делать нужно не только по отношению к нему, но и к русским, потому что, как я уже упоминал, они проводят совместные учения», – подчеркнул Накаяма. Всего в непосредственной близости от США оказалось около 20 российских судов, а также военная авиация, которая практиковалась в уничтожении кораблей противника. В ходе учений у побережья Гавайев за действиями России следили американские войска. В частности, представитель Индо-Тихоокеанского командования США капитан Майк Кафка заверил общественность, что Вашингтон не собирается пускать ситуацию на самотек. «Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Мы действуем в соответствии с международным морским и воздушным правом с целью сделать так, чтобы все страны могли заниматься тем же самым без страха или помех, а также ради того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым», – заявил он. «Учитывая, что Россия действует в этом регионе, мы ожидаем, что она будет заниматься этим, не нарушая международного права», – добавил Кафка. Ранее сообщалось, что российские корабли отработали уничтожение авианосной группы в Тихом океане. Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км) от Курил в сторону Гавайских островов, которые отделяет от России расстояние более 5 тыс. км. Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины 4 июля 2021, 12:28

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года. «Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023-го», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина». Кроме того, он пообещал, что Украина получит знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar, которые должны усилить морскую авиацию. По его словам, эти современные и эффективные беспилотные летательные аппараты будут получены в скором времени. Как уточнил Зеленский, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции. В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2. «Тайфун-ВДВ» вооружили уникальной 30-миллиметровой пушкой 5 июля 2021, 08:28

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», готовящийся к поставкам в российскую армию, получил модернизированный боевой модуль с 30 мм пушкой, обладающий уникальной для своего класса оружия дальностью поражения, заявил главный конструктор предприятия-разработчика данной машины АО «Ремдизель» Игорь Зарахович. «По результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушел почти год. На нем стоит 30-мм пушка – это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4 <...> Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы и, что самое главное, делает это в движении», – передает РИА «Новости» слова Зараховича. Собеседник агентства воздержался от разглашения точных характеристик пушки, однако отметил, что она стреляет значительно дальше другого оружия данного класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания составляет 4000 метров). По словам Зараховича, специалисты предприятия-разработчика данного модуля – ЦНИИ «Буревестник» фактически создали его для «Тайфуна-ВДВ» заново – им пришлось его полностью перепроектировать минимум два раза, потому что изначально данный комплекс не соответствовал техническим требованиям заказчика. «Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, её возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас всё соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает», – отметил Зарахович. Конструктор считает, что приняв на вооружение «Тайфун-ВДВ», российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что даст возможность сохранить жизни экипажа в случае подрыва или обстрела. «Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны. В январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России заложен самый мощный в мире атомный ледокол 5 июля 2021, 12:29 Текст: Алина Назарова

Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» проекта 10510 («Лидер») заложен на верфи на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Вы знаете, что на Дальнем Востоке идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне построен уже сухой док. Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный «Лидер», – сказал он, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что «по результатам 2020 года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1%, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые предпринимает правительство для продвижения отечественной продукции на гражданский рынок». В то же время Путин попросил вице-премьера Борисова доложить о диверсификации предприятий ОПК. «Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?» – обратился президент к Борисову в начале встречи. Ранее Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, отметив, что страна будет дальше его развивать. Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать. Союз домов шампанского Франции не исключил приостановку поставок в Россию 5 июля 2021, 13:29

Фото: PA Images/Reuters

Текст: Алина Назарова

Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию из-за нового закона. «Мы считает это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», – сказал РИА «Новости» Шатийон. Отвечая на вопрос, могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона в России, он сказал: «В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено». По его словам, французские производители сейчас детально изучают новый российский закон и будут анализировать его последствия. «На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона», – подчеркнул Шатийон. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Однако позже Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Авиация ЧФ провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО 3 июля 2021, 05:30 Текст: Антон Никитин

Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. «Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27», – приводит текст сообщения пресс-службы ЧФ ТАСС. В рамках учений авиации экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку целей в акватории Черного моря. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск». В учениях было задействовано более десяти самолетов. При отработке уничтожения целей одиночно и в составе пар экипажи выполняли заход на боевой курс. Были отработаны условные ракетные и бомбовые удары. Кроме того, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Напомним, в четверг в МИД обвинили Соединенные Штаты в превращении акватории Черного моря в зону силового противостояния с явным антироссийским подтекстом. В тот же день экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота России провели артиллерийские стрельбы в море на фоне маневров НАТО. Военные учения Sea Breeze 2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров – Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Moet Hennessy приостановила поставки шампанского в Россию 5 июля 2021, 18:05

Фото: PA Images/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом, сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь. «Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», – цитирует РИА «Новости» Грималь. В свою очередь президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, комментируя поправки поправки к Федеральному закону №171 «О регулировании алкогольной продукции», заявил, что настоящее шампанское делается во французской Шампани. «Очень важно защищать российские вина на нашем рынке и оказывать им всестороннюю протекцию. Но принимаемые законодательные меры должны быть разумными и не противоречить здравому смыслу», – добавил он. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок. Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Накануне Bloomberg со ссылкой на сообщение компании сообщил, что Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которая будет поставляться в Россию, как «игристое вино». Эксперт объяснил притязания политиков Эстонии на земли России 5 июля 2021, 12:44

Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«В Эстонии проходят действительно конкурентные выборы – ультранационалисты спорят с националистами. Отсюда состязание в антироссийской риторике», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя призыв кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса вернуть «оккупированные Россией» Печорский район и территории за Нарвой. «Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас, который выдвинут кандидатом в президенты от Консервативной народной партии (EKRE) – это человек, который дошел до апогея в ультранационалистической риторике», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич. Пыллуаас, чью кандидатуру утвердил прошедший в выходные съезд партии EKRE, заявил: границей между Россией и Эстонией надо считать линию, прочерченную Тартуским мирным договором 1920 года. По нему в состав Эстонской республики входили города Печоры (сейчас – райцентр Псковской области) и расположенный через реку от Нарвы Ивангород (ныне в Ленинградской области) «Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», – объявил кандидат в президенты. «Относиться к этому надо серьезно. Но рассматривать как реальную попытку захвата российской территории уже бессмысленно. Если у Эстонии это не получилось в 1992 году, когда эстонские хулиганы пытались поставить пограничные столбы в Ленинградской области именно по той линии, о которой говорит господин Пыллуаас, то это не получится и сейчас», – убежден Межевич. В Эстонии президент – всегда компромиссная фигура, которая более или менее устраивает всех, пояснил эксперт. Самые радикальные позиции президент этой страны, как правило, не представляет. «Он может быть националистом, сторонником закрытия русских школ, «запрета русских думать по-русски», но не сторонником военных провокаций, – подчеркнул Межевич. – Более того, кандидатуру на пост президента Эстонии фактически предлагают США. Это не тайна, об этом пишут сами эстонцы. Учитывая политическую обстановку в мире, я не думаю, что Соединенные Штаты поддержат кандидатуру откровенного фашиста». Но заявление кандидата от Консервативной народной партии говорит в первую очередь о настроениях в эстонском обществе, где на выборах ультранационалисты (EKRE сейчас находится в оппозиции в Рийгикогу – парламенте страны) спорят с националистами из правящей коалиции. «В Эстонии много антироссийски настроенных людей, – заметил Межевич. – Правда, рисковать своей государственностью ради небольшой территории, лишенной нефти, газа, золота и других ресурсов, никто не будет». «Во времена Ивана Грозного крепость Ивангород имела важное стратегическое положение, но сейчас, когда ракета долетает до Таллина за несколько секунд, это уже не так. А в Печорском районе находится знаменитый старый русский город Изборск, который относится к VIII-IX векам, и уникальный Псково-Печерский монастырь. Так что эта территория не имеет никакого отношения к случайно появившейся Эстонии», – подчеркнул Межевич. Что же касается рубежей Эстонии по Тартускому (Юрьевскому) мирному договору, о которых так любят вспоминать эстонские националисты, то это – результат ленинской национальной политики, ленинского компромисса, заметил собеседник. «В 1920 году с одной стороны подписантом стала Советская Россия, которую на тот момент никто не признавал, а с другой – Эстонская Республика, которую тоже никто не признавал. По сути, два обломка Российской империи подписали между собой договор, – пояснил Межевич. – С этого момента началась полоса международного признания обеих стран. Проблема была в том, что Ленин не совсем верно провел ратификацию договора – он сделал это через ЦИК, а не на Всероссийском съезде Советов. Но в 1990-е годы эта формальность была признана не столь важной». С 1920 по 1944 год граница Эстонии с РСФСР действительно проходила несколько восточнее, пояснил собеседник. В Ленинградской области она проходила в 5-6,5 км к востоку от реки Нарвы и охватывала большую часть Ивангорода, а с юга захватывала территорию с городами Печоры и Новый Изборск. В 1944-1957 годах Верховный совет Эстонской ССР принял решения, узаконившие ныне существующую границу и передачу Печорского района и Ивангорода РСФСР. В процессе распада Советского Союза, осенью 1991 года, провозгласившая независимость Эстония объявила ничтожными все документы советских властей по пограничным вопросом. В 1994-м по указу Бориса Ельцина Россия в одностороннем порядке провела делимитацию российско-эстонской границы. А в 1999 году два постсоветских государства подписали новый договор о границах, который должен был урегулировать все зависшие вопросы, но он так и не был ратифицирован. Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС 3 июля 2021, 00:33

Фото: Panoramic/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Франция заинтересована в установлении более доверительных отношений между Евросоюзом и Россией, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров главы республики Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Согласно сообщению администрации французского президента, в ходе беседы лидеры «отметили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на Европейском континенте», передает ТАСС. «Президент республики напомнил о желании Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией», – заявили в Елисейском дворце. Накануне Путин назвал Макрону условие для возвращения России к диалогу с ЕС. Напомним, в прошлую пятницу главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых санкций против России. Боррель в свою очередь заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Между тем глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС подтвердили готовность при необходимости принимать новые санкции против России. В связи с этим официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. В Болгарии британских военных призвали поблагодарить русских за «пощаду» 4 июля 2021, 15:11 Текст: Ксения Панькова

На болгарском портале Факти появился материал, посвященный обострению ситуации в Черном море. Читатели портала, комментируя ситуацию с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, выразили мнения, что те, кто были на корабле, должны благодарить русских «за пощаду». В своей статье издание стоит на антироссийских позициях. Автор отмечает, что учения «Морской бриз» помогут становлению морского флота Украины. А во всем негативе якобы виновата Россия, передает «Московский комсомолец». Однако среди читателей оказалось много сторонников России, которые не согласились с позицией автора и портала. Они отметили, что действия британского эсминца скорее раздразнили, чем напугали Россиию. «Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и квакание Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации… у них остались друзья и родственники», – считает один из читателей. Остальные напомнили, что автор – Марк Ольшевский, выступает на стороне Украины, и ожидать от него иного не стоило. «Статья юмористическая и забавная, не имеющая ничего общего с реальностью», – пишут болгарские читатели. «НАТО плывет ... но Крым остается российским и останется таковым!», – подчеркивается в комментарии. «Озеро Русское. Кто не понял, тот поймет. И традиционно трудным способом», – считает один из болгарских пользователей. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем «Дефендер» в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США. Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца. Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Роспатент зарегистрировал бренд AURORA-CoV для вакцины «ЭпиВакКорона-Н» 5 июля 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

В пресс-службе центра «Вектор» сообщили, что Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н». «Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка № 2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора... Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» – вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования», – приводит сообщение РИА «Новости». Уточняется, что заявка направлена по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие). «Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины», – приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева. Он отметил, что значимую роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынке. Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».