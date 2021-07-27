Группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за песен на русском

Украинской рок-группе Green Grey не разрешили выступить на Дне независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке, сообщил гитарист группы Андрей Яценко.

Артист рассказал в Facebook, что в мае группе поступило предложение от офиса президента выступить в НСК «Олимпийский» в честь 30-летия независимости Украины с песней «Под дождем». Музыканты начали подготовку к выступлению и обсуждали сценарий с режиссерами.

«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украина-язычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ! Да мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!» – написал Яценко (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов из-за трансляции фильмов на русском языке.

С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.