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В России разрешили вакцинировать от COVID пациентов с онкологией
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Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в том числе, делать прививки пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства.
В новой редакции документа указывается, что вакцина «Спутник V» рекомендована «для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии, а больных с запланированной операцией прививать возможно за 14 дней или ранее», передает РИА «Новости».
При этом вакцина «ЭпиВакКорона» противопоказана «при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците», указано в рекомендациях.
Пресс-служба Минздрава заверила, что для пациентов на противоопухолевом лечении нет повышенного риска поствакцинальных реакций.
Вакцинация может проводиться у всех больных, длительно получающих курсы лечения, в том числе гормональную терапию, но не имеющих признаков гематологической токсичности.
Подчеркивается, что рекомендации были доработаны «с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».
Ранее руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра имени Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков заявил, что коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний.
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Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID
Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.
По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости».
Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись».
Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей».
По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке».
Ранее в Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации.
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Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса
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Международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства.
Исследования специалистов Института органической химии и химической биологии Университета Гете и международного консорциума COVID-19-NMR опубликовал журнал Angewandte Chemie.
Они изучали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, которые в течение 2020 года редко мутировали. Похожие фрагменты встречаются в других известных коронавирусах: все они выполняют регуляторные функции. Исследователи идентифицировали почти 70 молекул, которые способны связаться с большинством частей длинной молекулы РНК SARS-CoV-2.
«Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств», – приводит слова одного из авторов научной работы профессора Харальда Швальбе «Царьград».
Эта брешь в геноме коронавируса является своеобразной мишенью. Ученые решили бить именно туда, чтобы появился шанс создать эффективное лекарство от COVID-19, осталось подобрать нужное вещество.
Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19.
Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
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Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния исполнительницы, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.
«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», – написала Соколова в Instagram.
По ее словам, у певицы есть проблемы с легкими, но есть сбои в организме, которые связаны с тяжелым течением заболевания.
«Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания!», – подчеркнула представитель певицы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID
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Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.
В министерстве сообщили, что «временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», передает ТАСС.
«В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе.
При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.
Указывается также, что «вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания».
При этом «тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «Эпиваккорона».
Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.
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Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19
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Работодателям необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора.
«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», – уточняется в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
«Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания», – говорится в рекомендациях.
В документе содержатся и условия, при которых работник может быть отстранен от работы.
«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – следует из документа.
Основанием для отстранения служит абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Вместе с тем в документе уточняется, что непривитого сотрудника можно привлечь к работе дистанционно.
«В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», – говорится в документе.
При этом таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.
Говорится в документе и о поощрительных мерах поддержки для работников, которые прошли вакцинацию. Минтруд и Роспотребнадзор предлагают работодателям самим решать, как поддержать привитых сотрудников.
«Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию», – говорится в документе. Также уточняется, что работников, подлежащих вакцинации, надо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись.
Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа.
Эксперт назвал возможные причины сбоев в поставках «Спутник V» в Аргентину
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«Биотехнологии – тонкая вещь. Это не то же самое, что чугун лить. Сложности возникают с поставками любых вакцин на те или другие рынки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя угрозу властей Аргентины разорвать контракт на закупку «Спутника V» из-за задержки поставок.
«Фактически нет ни одной вакцинной компании в мире, которая порой не опаздывала бы с поставками. Напомню о конфликте Евросоюза с компанией AstraZeneca также из-за срыва сроков поставок вакцины. Насколько я знаю, вакцину для Аргентины собирались делать не в России, а переключить производство на партнеров в соседней Бразилии. Возможно, именно из-за этого возникли какие-то сложности. А любая задержка предполагает крах всей цепочки поставок», – пояснил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
По словам политолога, «аргентинцы сейчас пытаются о себе напомнить. Их угрозы – это обычная мера психологического давления».
Напомним, советница президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18,7 млн доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента.
Как напоминает Deutsche Welle, спрос на вакцины в России резко вырос в июне, когда Москва и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок, чтобы урегулировать этот вопрос. Он добавил, что обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от ковида граждан самой России остается безусловным приоритетом.
Академик РАН оценил опасность обнаружения в России «бразильского» варианта коронавируса
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«Бразильский» штамм коронавирусной инфекции, заболевшего которым нашли в Якутии, никаким образом на эпидемическую ситуацию в России не повлияет, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Источник в региональном управлении Роспотребнадзора сообщил, что в Якутии у пациента обнаружен «Бразильский» штамм коронавируса («гамма»).
«Этот штамм, безусловно, влияет на клиническую картину заболевания, потому что там есть изменения в участке связывания вируса с рецептором, то есть может поменяться симптоматика и так далее. Но это никак не влияет на его антигенную структуру, то есть на иммунитет к заболеванию. Во всяком случае, показано, что сыворотки тех больных, которые болели первым или вторым вариантом, они нейтрализуют этот вирус», – говорит Зверев.
Это означает, что иммунитет тех, кто переболел коронавирусной инфекции в начале пандемии, сохранился до сих пор, пояснилвирусолог. То же самое действует и при вакцинации. «Если вакцины работали против первых вариантов, то они должны работать и против этого, поскольку никто не делает вакцину на тот участок белка, который связывается с рецептором. Поэтому вакцины однозначно должны работать и против «гаммы», – уверен специалист.
Тем не менее, вирусолог полагает, что в связи с обнаружением коронавируса «гамма» в Якутии, где между собой контактируют не так много людей, «бразильский» штамм вряд ли может представить большую угрозу России и распространиться по стране, как, например, «индийский» («дельта»), который выявлен у большей части заболевших COVID-19 в Москве.
«Это не тот случай, когда он может вытеснить все штаммы, которые циркулировали до этого. Тем более, что в Якутии, особенно там, где плотность населения низкая, этот штамм вообще может исчезнуть и распространения по стране никакого не будет. В любом случае, количество там проживающих людей небольшое, поэтому никаким образом на эпидемическую ситуацию в стране он не повлияет», – полагает Зверев.
В начале июня сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа.
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МИД призвал европейских политиков изучить научные материалы при оценке «Спутника V»
Россия пожелала европейским политикам использовать деполитизированный подход, опираться на западные научные материалы, особенно на публикацию в научном журнале Nature, при оценке российской вакцины «Спутник V».
«Очень желаем господам госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону и министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, отметившимся недавно предвзятыми заявлениями по «Спутнику V», опираться на западные научные материалы, а не политическую пропаганду в интересах недобросовестной конкуренции. Не помешает и вспомнить хотя бы о том, что речь идет о жизни и здоровье людей, а не геополитических противоречиях и упущенной выгоде фармацевтических корпораций», – говорится в сообщении в аккаунте МИД России в Facebook.
Кроме того, в МИД сослались на публикацию в авторитетном британском научном журнале Nature статьи об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отметили в министерстве, авторы материала при обосновании безопасности и эффективности вакцины приводят широкую палитру мнений признанных экспертов в области вирусологии, а также результаты исследований, проведенных в различных странах мира.
«Аргументы подтверждают тезис о том, что накапливаемый опыт применения «Спутника V» становится лучшим доказательством надежности российской разработки», – добавили в министерстве.
Кроме того, продолжили в дипведомстве, позитивные оценки отечественной вакцины содержатся также в статье группы экспертов из Сан-Марино и Италии, опубликованной 8 июля 2021 года на медицинском портале EClinicalMedicine.
«В ней проводится предварительный анализ итогов массовой иммунизации населения Сан-Марино вакциной «Спутник V». При этом также подчеркивается высокая степень безопасности российского препарата, включая отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость в возрастной группе «60 и более лет», – подчеркнули в ведомстве.
«Рады, что настоящие ученые высоко оценили эффективность нашей разработки – это, без лишней скромности, заслуженное признание труда российских медиков и исследователей. Такой деполитизированный подход мы всецело приветствуем», – указали в дипведомстве.
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации.
Назван регион России с наибольшим числом людей с ожирением
Наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тыс. человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая – в Чечне, Приморском крае и Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава.
В сборнике указывается, что «ожирение на 100 тыс. всего населения: Алтайский край – 4 тыс. 530, Удмуртская Республика – 2 тыс. 475,4, Смоленская область – 2 тыс. 457,8», передает РИА «Новости».
Наименьшее число людей с ожирением в 2020 году из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировано в Чечне – 335,4, Еврейской автономной области – 419,4 и Приморском крае – 419,5.
Всего в 2020 году в России зарегистрировано 1,9 млн больных ожирением, что почти на 300 тыс. меньше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что в России резко выросло число детей с ожирением.
РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V»
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Представители Российского фонда прямых инвестиций и минздрава Аргентины провели виртуальное совещание на тему поставок вакцины «Спутник V», сообщается в совместном заявлении.
Стороны подтвердили «совместную работу по обеспечению и ускорению поставок». РФПИ и Аргентина «верят, что решат все проблемы положительным образом и продолжат выполнять взятые на себя обязательства». Стороны продвинули местное производство – одобрены или находятся в процессе одобрения почти 2 млн доз обоих компонентов вакцины, передает РИА «Новости».
В РФПИ приветствовали заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке вакцины «продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет». Отмечается, что «Спутник V» продемонстрировал свою «исключительную безопасность и эффективность».
Напомним, «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой. В Кремле заявили, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины, чтобы урегулировать этот вопрос.
Огонь летних Олимпийских игр зажжен на церемонии открытия в Токио
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Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии завершилась зажжением олимпийского огня. Таким образом Игры можно считать открытыми.
Огонь летних Олимпийских игр зажгла победительница четырех турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака, передает РИА «Новости».
Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми.
Церемония открытия прошла без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса.
Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Сборная России из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР).
Из-за пандемии коронавируса присутствующие на церемонии были обязаны соблюдать определенные правила поведения. Так, было запрещено громко говорить, кричать, активно приветствовать атлетов и петь. Еду следовало употреблять на своем месте на трибуне, запрещалось есть и пить в зонах передвижения людей.
Из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации церемонию открытия отказался посещать бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ – тот самый, который появился на церемонии закрытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в образе Супер Марио. Абэ счел невозможным свое присутствие на мероприятии, так как этого не могут себе позволить жители Японии.
Перед началом церемонии спортсменов обязали находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а во время движения по стадиону социальная дистанция составила один метр. Кроме того, все спортсмены на параде и по дороге на арену обязаны были находиться в масках. Представителей делегаций с температурой тела выше 37,5 градуса на церемонию открытия не допустили. Все таблички и мегафоны, которые использовали на параде, будут утилизированы.
За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 947 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3376, Московской области – 2096, Санкт-Петербурге – 1937.
Всего в стране выявлено 6 102 469 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 471 956 человек, из них 21 952 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 153 095 человек.
Накануне, 23 июля, в России выявили 23 811 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 136.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названы самые «здоровые» регионы России
Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области: там в 2020 году зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тыс. населения.
«Зарегистрировано заболеваний: всего болезней на 100 тыс. всего населения: Чеченская Республика – 94093,8, Кабардино-Балкарская Республика – 97708,8, Еврейская автономная область – 106049,1», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статсборника Минздрава.
Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае – 229430, Санкт-Петербурге – 217363 и Ямало-Ненецком автономном округе – 211046, отмечается в документе.
Всего в прошлом году россияне перенесли более 229 млн случаев разных заболеваний.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом в последние дни возросла более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской и Еврейской автономной областях.
Объявлено о возобновлении авиасообщения России с Молдавией
С 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщили в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вице-премьер Татьяна Голикова накануне провела заседание штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Как сообщили в оперштабе, было решено возобновить «на взаимной основе» авиасообщение с этими странами. Рейсы возобновят по маршрутам Москва – Манама (два рейса в неделю), Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата (три рейса в неделю) и Москва – Кишинев (также три рейса в неделю), передает РИА «Новости».
Отметим, что Россия с субботы официально возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, передает ТАСС.
Напомним, с 1 августа число регулярных авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается вдвое. Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа.
Генконсул Греции пояснил требования к оформлению виз россиянам
Генеральный консул Греции в Москве Николаос Крикос назвал некорректной информацию, согласно которой шенгенские визы в страну выдаются гражданам России только при наличии билетов на прямой рейс.
«Генеральное консульство Греции в Москве не давало инструкций визовым центрам о том, что они могут принимать заявления от российских граждан только при наличии у последних билетов на прямые рейсы. ...Конечно, сами визовые центры по приему заявок не просили ничего подобного у наших друзей россиян», – цитирует РИА «Новости» Крикоса.
Он пояснил, что с ноября 2020 года до середины апреля 2021-го совместными решениями министров Греции был продлен запрет на въезд на территорию Греции, но данная мера не распространялась на постоянных жителей Российской Федерации и предусматривала возможность прямого авиасообщения.
«Мы объявили об этом в наших социальных сетях, как и наш провайдер услуг в своих визовых центрах. И это было только до апреля, на практике же это не соблюдалось нами так строго», – сказал генеральный консул.
Генеральное консульство и все визовые центры по приему заявок предоставляют заявителям форму, так называемое «Важное уведомление». В нем говорится, что в связи с пандемией коронавируса и появлениями новых штаммов остаются в силе или вводятся заново строгие ограничения и запреты некоторыми странами-участниками ЕС и Шенгенского соглашения. Внимание заявителей обращается на то, что их обязанность быть проинформированными о новых мерах, напомнил консул.
«Единая шенгенская виза, выдаваемая генеральным консульством Греции в Москве для россиян, направляющихся в нашу страну, действительна на всей территории Шенгенского соглашения, но из-за строгих ограничений на перемещения внутри Шенгенского соглашения не дает автоматически права на въезд в другую страну-участницу, поэтому заявитель должен быть ознакомлен с действующими ограничениями на передвижение», – подчеркнул он.
Для оформления туристической визы требуется заполненная визовая анкета, фотография, бронь и реквизиты отеля, авиабилеты или бронь, справка с работы, загранпаспорт, общегражданский паспорт, страховой полис, согласие на обработку персональных данных.
Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата.