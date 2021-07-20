Нефть подорожала после падения на 6% в понедельник Страховщики предсказали колоссальный ущерб от разрушительного наводнения в Германии Держателям карт «Мир» стал доступен Apple Pay 20 июля 2021, 10:32 Текст: Алина Назарова

Держатели карт «Мир» получили возможность использовать функцию Apple Pay, которая позволяет не прикасаться к кнопкам платежного терминала и не передавать деньги из рук в руки при оплате, говорится в сообщении пресс-службы платежной системы. Безопасность каждой транзакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone. Оплата доступна для владельцев iPhone и Apple Watch. Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari, передает ТАСС. Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Почта банк», банк «Центр-инвест», «Тинькофф банк» и Примсоцбанк, рассказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. «Подключение к Apple Pay позволит предоставить держателям карт «Мир» еще один удобный, быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты «Миром» – скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы «Мир» и другие актуальные предложения», – добавил он. Для совершения платежа необходимо настроить оплату картой «Мир» в Apple Pay. Достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу и пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Платежная система «Мир» – российская национальнаяплатежная система, участниками которой являются более 270 банков. Более 150 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Карты «Мир» сегодня принимаются в 11 странах, еще в трех странах проведены первые тестовые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем двух стран СНГ.

Ветераны МВД предположили назначение подземной тюрьмы под Петербургом 19 июля 2021, 20:13

Фото: 47news.ru

Текст: Татьяна Косолапова

Подземная тюрьма с крематорием в Петербурге, скорее всего, использовалась либо для для преступлений, связанных с имитацией лишения свободы, либо для реабилитации людей с наркотической зависимостью, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные ветераны МВД. В Ленинградской области в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволжского района обнаружили подземную двухэтажную тюрьму, в которой есть три камеры с рукомойниками, унитазами и двухъярусными кроватями. На территории в бане также найдена замаскированная печь размером с человеческое тело, место напоминает крематорий.



«Был период, когда и в правительстве, и в силовых структурах шли разговоры о разрешении частных колоний, следственных изоляторов, частных тюрем. Но потом эта тема была закрыта, государство идею не поддержало. Тем не менее, я полагаю, что место это могло быть построено как раз с расчетом на нововведение, которое и не произошло», – полагает полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов. Однако генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов сомневается, что такое дорогостоящее сооружение стали бы возводить заранее. По его мнению, бункер – дело рук профессионала, человека, который очень хорошо знает, как выглядят настоящие тюрьмы изнутри, знающего их порядок и устройство, поскольку все спроектировано абсолютно профессионально и качественно. Во многом данное сооружение даже копирует реальное место лишения свободы. «Тайные тюрьмы или места для насильственного содержания людей – вещь не новая. Они неоднократно встречались в нашей криминальной истории, их создавали различные криминальные группировки, в том числе на территории республик Северного Кавказа. В других странах такая практика тоже отмечается. В США, Мексике и других странах тоже периодически находят подобного рода объекты в каких-то частных домах или на предприятиях, которые используются для незаконного удержания людей», – говорит собеседник. Он обращает внимание на то, что данное в подземное сооружение вложено очень много денег. По данным издания 47news.ru – около полмиллиона долларов. Из этого эксперт сделал вывод, что подземная тюрьма явно построена для постоянной эксплуатации. «Скорее всего, это было построено либо для долгого задержания каких-то людей, либо для проведения каких-то обманных мероприятий. То есть человеку могли устроить якобы реальное задержание, а затем проводить соответствующие работы по вымогательству и еще чего-нибудь. Скорее всего, это место создавалось для этого, но это только догадки», – рассуждает Ворожцов. Также он предположил, что данное место могло быть построено в качестве реабилитационного центра для имеющих наркотическую зависимость. «Бывали истории, когда родители в подобные места сдавали своих детей-наркоманов, их запирали в камеры, там у них проходила ломка, этот ужасный период, а потом шла реабилитация. Такое тоже может быть», – заключил ветеран МВД. Позже стало известно, что к дому с подземной тюрьмой приехала тяжелая техника и засыпала вход землей, а следственные действия на участке уже закончились. США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие 20 июля 2021, 04:27

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости». В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он. Напомним, в США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо «гаванским синдромом» . Эксперт объяснил, почему власти США игнорируют Тихановскую 19 июля 2021, 11:48

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя планы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме и Госдепе встречу с Тихановской не планировали. «Тихановскую действительно игнорируют в Белом доме. Ранее она пыталась оказаться на инаугурации Джо Байдена. Вроде бы были соответствующие договоренности, но в итоге ее так и не пригласили», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, «при Дональде Трампе вопрос Белоруссии был важен для США только в контексте открытия нового рынка для продажи сланцевой нефти». «Трампу вообще была не интересна история со сменой режимов в Белоруссии. Местная оппозиция надеялась, что после прихода новой администрации демократов, которые традиционно больше внимания уделяют правам человека, что-то поменяется», – пояснил американист. «Но пока Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в широком контексте взаимоотношений с Россией», – добавил эксперт, указав на то, что эта тема поднималась на встрече лидеров России и США в Женеве. «Этот вопрос не первостепенный для администрации американского президента. Байден сейчас пытается перефокусировать внимание внешней политики США на противодействие Китаю, на перезаключение иранской ядерной сделки», – пояснил собеседник. «Тематика Восточной Европы не имеет для Байдена особого значения. Это для него важно только в рамках понимания взаимоотношений с Россией, – отметил Дудаков. – Вашингтону интересны не доброжелательные, а предсказуемые отношения с Кремлем. А Белоруссия – очаг напряженности в связи с тем, что оппозиция может снова начать выходить на улицы. Кроме того, в Вашингтоне наблюдается общее непонимание происходящего в белорусской политике». Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон. В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США. Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии. США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова после наводнения в Германии напомнила немецким СМИ об этике 19 июля 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о карикатуре, которую в 2019 году опубликовала Deutsche Welle после наводнения в Красноярском крае, и добавила, что Россия искренне сочувствует пострадавшей от разрушительного наводнения Германии. Нарисованная два года назад карикатура посвящена эмоциональному высказыванию губернатора Красноярского края Александра Усса, на ней в том числе изображен вертолет с фамилией губернатора на борту. «Советую DW присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ. В пассажире вертолета легко узнается, например, Штайнмайер. … Текст, в принципе, можно и оставить, маркировав борт именем любого регионального немецкого политика. Хотя можно и дописать: «Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein» (Не рой яму другому, сам в нее попадешь – прим. ВЗГЛЯД). «Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», – добавила Захарова в Telegram. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. На пост генсека НАТО претендуют три женщины 19 июля 2021, 16:46

Фото: Pawel Supernak/EPA, Zuma, EPA/Valda Kalnina/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, глава Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович претендуют на пост генерального секретаря Североатлантического альянса, пишут СМИ. Эти политики могут сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2022 года, передает ФАН со ссылкой на издание Politico. По данным источников в Брюсселе, большая часть стран объединения готовы впервые назначить женщину на пост руководителя альянса. При этом собеседники издания пояснили, что руководитель НАТО из Восточной Европы должен стать «важным сигналом» для Москвы, сообщает ТАСС. Даля Грибаускайте занимала пост президента Литвы с 2009 по 2019 год (переизбрана в 2014 году). Также была еврокомиссаром по финансовому программированию и бюджету. Кроме родного литовского языка владеет английским, польским, русским. Керсти Кальюлайд является президентом Эстонии с октября 2016 года. До этого была членом счетной палаты ЕС (с 2004 по 2016 годы). В ноябре 2017 года заняла 78-е место в списке Forbes «100 самых влиятельных женщин в мире». Колинда Грабар-Китарович с 2003 по 2005 год была министром европейской интеграции Хорватии, с 2005 по 2008 год – министром иностранных дел и европейской интеграции. С 2008 по 2011 год была послом Хорватии в США. С 2011 по 2014 год занимала пост помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. С 2015 по 2020 год была президентом Хорватии. Напомним, 13-й генсек НАТО Йенс Столтенберг занимает этот пост с 1 октября 2014 года. До этого он был премьером Норвегии в 2000–2001 и 2005–2013 годах. До него должность занимал датский политик, экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. На Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра 19 июля 2021, 13:46

Фото: Christophe Gateau/dpa/

picture-alliance/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Главная водная артерия Украины – Днепр – находится на грани экологической катастрофы. К такому выводы пришли эксперты Счетной палаты страны и украинские экологи. «В теперешних условиях при смене климата мы не имеем существенных изменений в количестве атмосферных осадков – они являются главным источником притока воды в реку. Сток Днепра резко падает – это показано сменой режима осадков. Если раньше мы имели зимой снежное покрытие, которое давало бы весной весеннее половодье, то сейчас этого покрытия нет», – передает ТАСС слова главы национального экологического центра Украины и ученого секретаря в Институте геологических наук НАН Украины Руслана Гаврилюка. В результате, подчеркнул он, воды в реке становится меньше. Последний раз ученые фиксировали полноценное насыщение реки, уточнил Гаврилюк, в 2013 году, а 2020 год был в этом смысле худшим за всю историю наблюдений.



Эксперты Счетной палаты Украины ранее опубликовали отчет, в котором сказано, что экологическое состояние реки – катастрофическое. «В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе», – свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Проведенные исследования также выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Осложняет процесс самоочищения реки тот факт, что Днепр представляет собой каскад водохранилищ, а дамбы, по словам главы Национального экологического центра Украины, мешают самоочищению реки. «Днепр в Киеве является хвостовой частью Каневского водохранилища. Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения – и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро. Если бы река имела течение, то вода могла бы нормально насыщаться кислородом и была бы более стойкой к внешнему загрязнению», – пояснил он. Кроме того, по словам эколога, на Украине отсутствуют технологии, которые могли бы обеспечить нормальное очищение воды Днепра. В настоящее время в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов идут дискуссии относительно улучшения состояния Днепра и разработки водной стратегии Украины. По мнению заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Михаила Хорева, необходимо принять ряд изменений в законодательство и выделить средства на модернизацию систем очищения сточных вод. Ранее стало известно об аварийном режиме работы водохранилищ на Украине. Жена офицера Генштаба без прав сбила мужчину с ребенком в Подмосковье 19 июля 2021, 12:21 Текст: Алина Назарова

Супруга офицера российского Генерального штаба тренировалась в Подмосковье перед экзаменом на права и сбила на тротуаре мужчину с младенцем на руках. 29 июня в Балашихе полковник российской армии пустил за руль свою супругу, которой предстояла сдача экзамена на права. Женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мужчину с младенцем на руках. Ребенок сильно пострадал в результате ДТП и оказался в больнице. Военный взял вину на себя, сообщив, что за рулем автомобиля находился он, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Однако позже полицейские изучили видео с камер наблюдения и убедились, что полковник пытается выгородить свою жену. Супруга призналась, что муж оговорил себя, желая защитить ее от уголовной ответственности. В Минобороны России не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Ранее резонансное ДТП произошло в Москве. 18-летняя девушка за рулем Mazda сбила троих детей девяти месяцев, четырех и пяти лет, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний и трехлетний мальчики умерли в больнице, девятимесячная девочка находится под наблюдением медиков. По предварительным данным, водитель авто была в состоянии алкогольного опьянения. Суд отправил ее под домашний арест, что вызвало возмущение как в блогосфере, так и среди политиков. После этого СК повторно инициировал передачу дела от полиции, а прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке. Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку 19 июля 2021, 20:28

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

Тверской районный суд арестовал до 16 сентября Валерию Башкирову по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия», – сказали в пресс-службе суда, передает РИА «Новости». Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Ранее в прокуратуре сообщали, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой. В Следственном комитете поясняли, что готовы расследовать преступление, но для передачи дела требуется решение прокурора. В прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере и какое наказание грозит автолюбительнице. Эксперт рассказал, как можно было избежать гибели детей на пешеходном переходе в Москве 19 июля 2021, 13:12

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости, притормаживать, как и другие машины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя ДТП со сбитыми на пешеходном переходе детьми. Днем 16 июня 18-летняя москвичка, находясь за рулем Mazda 3, сбила на пешеходном переходе семью с детьми. Все трое детей получили тяжелые травмы. Оба мальчика трех и пяти лет умерли в больнице, девятимесячная девочка, которую везли в коляске, продолжает бороться за жизнь. По словам девушки, она не увидела пешеходов, потому что ее ослепило солнце. Отметим, что в полосе правее перед зеброй остановился автомобиль. «По себе и своим друзьям скажу: все зависит от опыта вождения. У меня тоже был подобный случай, но, слава Богу, я никого не сбил. Но тем не менее чуть не попал в серьезное ДТП: загорелся зеленый, я на скорости подъезжал к перекрестку, в правом ряду перед стоп-линией стояла машина. Стояла не просто так, пропускала летящий на скорости автомобиль. И тогда я интуитивно начал подтормаживать и избежал аварии, хотя не видел никакой помехи», – говорит Солдунов. Поэтому просто необходимо обращать внимание на всех участников движения, следить за их действиями, продолжает автоэксперт. Когда справа тормозит машина, а водитель видит, что у него нет видимости, то обязательно надо сбавлять ход. Это, по словам собеседника, приходит с опытом, но лучше этому сразу учиться. «Особенно перед пешеходными переходами нужно быть крайне внимательными. Я не хочу никого осуждать, но если ты за рулем, владеешь транспортным средством повышенной опасности, то все равно нужно на такие, казалось бы, мелочи обращать внимание. Особенно на нерегулируемых перекрестках. То есть необходимо смотреть за дорожной ситуацией, и если ты видишь, что автомобиль затормозил справа – снижай скорость и останавливайся тоже», – рекомендует специалист. Кроме того, он усомнился, что солнечный свет мог настолько ослепить девушку, что она не заметила ни начало пешеходного перехода, при переезде через который, согласно ПДД, даже при отсутствии людей на всей улице следует притормаживать, ни машину, остановившуюся в правом ряду. «Тем более, если слепит солнце, снижать скорость надо. Дорожку она все равно так или иначе видела с одной или с другой стороны. Скорее всего, тут сыграл наш русский «авось» или элементарная нехватка опыта. Я ей очень сочувствую, но беда произошла... И, к сожалению, во всей ситуации виновата она, как не крути», – считает Солдунов. Кроме того, он призвал пешеходов даже на пешеходных переходах переходить дорогу с большей осторожностью. То есть приближаясь к дороге, лучше сто раз посмотреть, лишний раз подождать, ни в коем случае нельзя бежать. «Не нужно надеяться на то, что машина притормозит, она не умеет внезапно останавливаться, ей все равно требуется какой-то временной промежуток. Поэтому я бы хотел предупредить самонадеянных пешеходов, чтобы они всегда смотрели на дорогу лишний раз. В Америке даже есть кладбище, где написано: «Они были правы». Понятно, что автомобилист не прав, но беда тем не менее случается. Поэтому необходимо уважительно с обеих сторон относиться друг к другу. И пешеходам, и автомобилистам», – заключил автоэксперт. Ранее газета ВЗГЛЯД побеседовала с экспертами на тему того, что же стало причиной ДТП с детьми, какое наказание грозит молодой автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем. Отец сбившей детей москвички рассказал о состоянии дочери 19 июля 2021, 15:11

Фото: кадр канала Москва 24

Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей жительница Москвы сейчас в тяжелом психологическом состоянии, она не намерена скрываться от правосудия, заявил ее отец в интервью. Мужчина рассказал, что его дочь пьет таблетки и работает с психологом, интервью опубликовано в Telegram-канале «Москва 24». Также он предположил, из-за чего могла произойти трагическая авария. «Неопытность, и не заметила [переходивших дорогу] из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», – пояснил отец. Он добавил, что «не выгораживает» дочь, такие выводы он сделал о самом происшествии после анализа. Отец пояснил, что девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, употребляет таблетки. «Я, как могу, ее поддерживаю. Конечно, она никуда не денется, естественно. Мы никуда не бегаем, не прячемся, любая помощь [потерпевшим] – абсолютно. Как себе», – заключил он. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя газете ВЗГЛЯД ДТП, пояснил, что автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Отправлен в отставку замминистра энергетики, проработавший в этой должности 20 лет 19 июля 2021, 19:04

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра энергетики Анатолия Яновского, курировавшего в ведомстве угольную отрасль и международную деятельность. «Освободить Яновского Анатолия Борисовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Яновский занимал должность замминистра с 1998 года, сначала в министерстве топлива и энергетики, затем – просто энергетики. С 2004 года после образования министерства промышленности и энергетики руководил в нем департаментами, а в 2007 году стал замглавы ведомства и здесь. Последнее назначение было в июне 2008 года - на пост замминистра энергетики РФ, на котором он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность. Патриарх Кирилл пригласил в Москву избитого в Киргизии из-за вероисповедания мальчика 19 июля 2021, 21:43

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил мальчика, который пострадал из-за вероисповедания и национальности в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии, посетить Москву. «С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент – никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным», – говорится в письме к мальчику, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх отметил, что христиане во все времена подвергались нападкам, но настоящая сила духа «заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков». «Приглашаю тебя и твою семью посетить Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере», – обратился патриарх к мальчику. Также на сайте РПЦ отмечается, что секретарь Бишкекской епархии иерей Александр Пелин недавно встретился с ребенком и его семьей. «Мы надеемся и молимся, чтобы следствие было объективным, и те, кто дал обещание разобраться в этом вопросе, они его действительно сдержат и не будут скрывать каких-то фактов. Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы хотели показать им, что они не одни и могут получить духовную поддержку в любое время. А в остальном, я думаю, это дело уже правоохранительных органов – разбираться, находить виновных», – приводятся его слова. Как сообщает РИА «Новости», девятилетнего ребенка в июне избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По версии родителей ребенка, причиной избиения стала межрелигиозная рознь. История вызвала широкий общественный резонанс в России и Киргизии после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали об обстоятельствах происшествия. Премьер Киргизии Улукбек Марипов взял под личный контроль дело об избиении, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе кабмина республики. Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку 20 июля 2021, 03:31

Фото: Максим Кац/Youtube

Текст: Антон Антонов

Оппозиционный блогер Максим Кац заявил, что нужно не «требовать крови 18-летней девушки», которая сбила на пешеходном переходе троих детей, а строить дороги, как в Швеции. Кац отметил в Twitter, что «требуют крови 18-летней девушки, которая совершила по неосторожности страшное ДТП». Он заявил, что вместо этого нужно брать пример со Швеции, где «не строят дорог с ловушками» и «нельзя никого убить, если ты неопытный водитель и отвлекся на телефон, и свою жизнь испортить нельзя». «Что значит отвлекся на телефон. Запрещено законом за рулем разговаривать по телефону. Вы этого не знали?» – указали ему в комментариях. Кац на это заявил: «И что с того? Запрещено, а все разговаривают, многие и СМСки пишут. А некоторые пьяными водят, без прав. Также некоторые с правами, но злые, скандалят с пассажиром или просто дураки». Он добавил, что «таких людей на дорогах много, это не причина чтобы кто-то погибал». На сравнение ДТП с аварией, которую устроил актер Михаил Ефремов, Кац ответил: «Ефремов, когда вел, был пьян, это было опасное вождение в состоянии опьянения. Девушка не была пьяна, не вела опасно, ехала не быстро. Они, конечно, оба попали в градостроительные ловушки, и оба бы никого не убили, если бы город был нормальный. Но Ефремов виноват намного больше». По его словам, «нужно было ее отпустить под подписку и судить так, как полагается в этом случае по закону». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Норвегии предложили привести хоть один пример «пострадания» от России 19 июля 2021, 23:51 Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «заказной соцопрос» в норвежской газете о «российской угрозе». Захарова сообщила в Telegram, что в пятницу норвежская газета Dagbladet «основной своей темой сделала заказной соцопрос, согласно которому 38% процентов респондентов уверены, что «главную угрозу миропорядку» представляет Россия». При этом «Китай удостоился четверти от общего числа – 25%, КНДР – 20%, США – 4%». Как заявила Захарова «специально отобранные эксперты» принялись рассуждать, что «часть последнего столетия Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой», а Россия «постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример – Сирия». Захарова отметила, что в XX веке СССР «действительно пришлось продемонстрировать военную мощь и очистить север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков». Она также указала, что в Сирии «ВКС громят террористов и защищают международное право», чтобы «погрязшая в неудачных экспериментах «западная прогрессивная общественность» продолжила своё существование, не погибнув под гнетом» террористической организации «Исламское государство*». Однако, как отметила представитель МИДа, «результаты опроса, конечно, впечатляют». Так, США «демонстрируют свою военную мощь» в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других странах только за «огрызок века». При этом американцы «нарушают все мыслимые правовые и этические нормы». «А «угрозу миропорядку» несет все равно Москва, – заявила она. – Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример «пострадания» от нашей страны? Ответ очевиден - нет». По мнению Захаровой, «опрос доказывает мощь иного качества – мощь западной медиапропаганды». Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за рядом европейских политиков. Захарова указывала, что Норвегия потребовала «не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США», а «объяснений от Дании». «Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: «Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста», – заявила Захарова. В Сочи пиццерия решила привлечь посетителей танцовщицей в окне 19 июля 2021, 16:28

Фото: СОЧИ 24/YouTube

В Сочи одна из пиццерий решила привлечь посетителей танцующей женщиной в окне, ее появление вызвало негатив среди многих пользователей Сети. «Очень неуместно, это же пиццерия, а не ночной клуб, я бы не хотела, чтобы мой ребенок это наблюдал», – приводит комментарий одной из пользователей соцсетей портал Sochi24.TV. Другая женщина написала, что «в пиццерии сидят семьи с детьми. Такое поведение недопустимо в присутствии несовершеннолетних». При этом были и те, кто поддержал идею пиццерии. «Хватит быть ханжами! Вчера шли по набережной, видели красавицу. Все парни оборачивались на нее, девушки нервничали. Весело!», – написали другие комментаторы. Ранее сообщалось, что основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены, в общей cложности подтопило 70 домовладений, где проживают около 300 человек. Из-за ливней в Сочи поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. В городе объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей.