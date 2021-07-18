Напавшие на украинских пограничников оказались сотрудниками СБУ

В числе нападавших на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области были два сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ.

«На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», – цитирует сообщение ведомства РБК «Украина».

Обоих подозреваемых передали органам следствия. В СБУ пояснили, что намерены сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности.

Отмечается, что информации о третьем участнике нападения информации пока нет.

Ранее МВД Украины заявило, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть.