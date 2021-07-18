СК повторно инициировал передачу дела от полиции о сбившей детей москвичке В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей 18 июля 2021, 14:41 Текст: Ксения Панькова

ДТП участием пяти автомобилей произошло на Крымском Валу в центре Москвы, в результате аварии пострадали два человека, движение на данном участке дороги затруднено, сообщил источник в экстренных службах. «На Крымском Валу произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Пострадали два человека, их состояние уточняется», – сказал источник ТАСС, отметив, что движение на данном участке дороги затруднено. По данным экстренных служб, на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ранее в Алтайском крае столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще пятеро, среди которых трое детей, в больнице.

ФСБ предотвратила теракт в Москве 15 июля 2021, 17:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Силовики задержали россиянина, планировавшего совершить теракт, подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. «В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. «Личность террориста в интересах следствия не разглашается», – отметили в ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов. Глава Гидрометцентра пообещал скорое похолодание в Москве 17 июля 2021, 15:26 Текст: Вера Басилая

Жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными, рассказал научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд. «С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России. Дожди станут повсеместными и будут уже не кратковременными и местами сильными», – приводит телеканал «360» слова главы Гидрометцентра. По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура будет еще достаточно высокая, а со среды начнется похолодание. Ранее МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Подмосковье. В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд отправил под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», – приводит РИА «Новости» слова Лазарева. Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. Хинштейн пообещал обжаловать домашний арест сбившей детей на переходе москвички 18 июля 2021, 13:00

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила на пешеходном переходе в Москве троих детей. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Проникший в квартиру в Москве через окно мужчина избил и попытался изнасиловать хозяйку 15 июля 2021, 22:04 Текст: Дарья Григоренко

В Москве задержали мужчину, который пробрался в чужую квартиру через окно и попытался изнасиловать спящую женщину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «покушение на изнасилование», «иные действия сексуального характера с применением насилия» и «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»... Подозреваемый в совершении преступления 2000 года рождения задержан», – пояснила Иванова. По предварительным данным, ночью 15 июля подозреваемый через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского в Москве, где напал на спящую женщину – он избил ее, надругался, а также попытался изнасиловать. Отмечается, что довести замысел подозреваемый не смог из-за активного сопротивление женщины. По словам Ивановой, он доставлен в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Ранее сообщалось, что в Башкирии местного жителя подозревают в изнасиловании и расчленении знакомых женщин, преступления долгое время оставались нераскрытыми, а первой жертвой маньяка была его законная супруга. Заселившегося в хостел с COVID москвича приговорили к ограничению свободы 15 июля 2021, 16:15 Текст: Ксения Панькова

В Москве мужчину, который в 2020 году заселился в хостел с коронавирусом, суд приговорил к десяти месяцам ограничения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы. По данным прокуратуры, он осужден «за совершение преступления… нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей», передает РИА «Новости». В мае на заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев. Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании. Кроме того, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним. В Шереметьево задержали 20 рейсов из-за подтопления 15 июля 2021, 15:39

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта Шереметьево, более 20 рейсов задержаны или отменены, сообщают СМИ. «Подтоплен незначительный участок территории», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости». Также он отметил, что выпавшие сильные осадки не мешают взлету и посадке самолетов. Между тем отмечается, что из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в Шереметьево на 15.30 мск 25 рейсов задержаны, три отменены. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в Шереметьево «самолеты стоят в воде». Ранее сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. Следствие намерено отправить под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 13:51 Текст: Вера Басилая

Следствие просит Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался. По предварительным данным, девушка была пьяна, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы», – цитирует РИА «Новости» Лазарева. Он добавил, что, по предварительным данным, автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. В Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70% 16 июля 2021, 22:17 Текст: Дарья Григоренко

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, за последний месяц вакцинировалось 2 млн человек. «Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 млн москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще 2 млн. <…> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 18 июля 2021, 08:37 Текст: Ксения Панькова

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – приводит РИА «Новости» сообщение. Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области действует предупреждение о высокой пожароопасности. Накануне научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказали, что жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными. Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве 16 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Кремль считает, что власти Москвы действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия столичных властей по некоторому смягчению антиковидных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований. Ветер повалил 20 деревьев в Москве 15 июля 2021, 15:35 Текст: Наталья Ануфриева

Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей, сообщил источник в экстренных службах. Источник сообщил, что «во время грозы сильный ветер повалил 20 деревьев, они повредили несколько припаркованных автомобилей», информации о пострадавших нет, передает ТАСС. Кроме того, в одном из районов Москвы дерево упало на детскую площадку. Другое дерево упало на лавочку в одном из столичных скверов. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз. Перепрофилированные под COVID-19 стационары вернулись к плановой работе в Москве 17 июля 2021, 09:32 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве 12 перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе, к плановому режиму вернулись также ранее работающие как КТ-центры семь поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова сообщила, что «высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции», в результате «Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным», передает ТАСС. «В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры», – рассказала заммэра. Ранее сообщалось, что в Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70%. До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД