Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на Алтае

В ДТП на Алтайском крае погиб ребенок и двое взрослых, еще пятеро, среди которых трое детей, в больнице, сообщают в региональном МВД.

«Предварительно установлено, что сегодня около 11 часов 45 минут (7.45 мск) в Троицком районе на 275 км федеральной автодороги «Чуйский тракт» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Камри», при движении со стороны города Бийска в направлении города Барнаула не справился с управлением, допустил боковое столкновение с автомобилем «Хендай Грета», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что второй автомобиль двигался во встречном направлении, им управляла женщина 1978 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира автомобиля «Тойота Камри»: мужчина 1969 года рождения, женщина 1999 года рождения и девочка 2012 года рождения», – уточняют в МВД.



Женщина 1970 года рождения доставлена в Троицкую ЦРБ.

«В момент происшествия в транспортном средстве «Хендай Грета» находились четыре пассажира. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних: мальчики 2009 и 2019 годов рождения, и девочка 2007 года рождения доставлены для оказания помощи в Троицкую ЦРБ, пассажир – мужчина 1984 года рождения – за медицинской помощью не обращался», – сообщили в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Москве произошло ДТП, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении.