Эксперт: С отставкой Авакова МВД Украины вывели из политической игры

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Новый глава МВД Денис Монастырский – человек команды. Не стоит от него ожидать самостоятельности и, тем более, какого-то сопротивления политике президента Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал переход депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского на пост руководителя МВД Украины. «В отличие от Авакова, ранее занимавшего этот пост, Монастырский не будет самостоятельной политической фигурой. Он – человек команды», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его оценке, деятельность Министерства внутренних дел, а также подконтрольных ему органов отныне будет полностью солидаризироваться с политикой, которую проводит офис Владимира Зеленского. «Не приходится говорить о том, что Монастырский может стать продолжателем традиций Арсена Авакова на этом посту или же что он будет представлять собой противовес Зеленскому. По сути, МВД Украины выведено из политической игры», – отмечает собеседник. Бондаренко предполагает, что самая главная задача, которая будет стоять перед Монастырским – это обеспечение правопорядка в стране, поскольку безопасность граждан оставляет желать лучшего. Эту ситуацию необходимо исправлять, добавил эксперт. При этом политолог подчеркнул, что у МВД Украины нет права на пресечение деятельности различных радикальных группировок. «С этими группами надо бороться системно, потому что радикалы уже давным-давно перестали быть идейными. Возобладал принцип «кто платит – тот заказывает музыку». Националисты просто так уже не выходят на митинги. Поэтому обуздать уличную стихию – значит первым делом решить вопрос с заказчиками этого действа», – заметил Бондаренко. В пятницу новым главой МВД Украины официально назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины. Такое решение на заседании поддержал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости». Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. В 2019 году Монастырского представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Раде он возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах и последствиях отставки Авакова, одного из немногих политиков, сделавших стремительную карьеру после Майдана и сохранявших свои позиции после избрания Зеленского.

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 11:40

Фото: gazprom.ru

Текст: Елена Лексина

«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока». «За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические. «А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он. При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2». «Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он. По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства. «Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков. Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2». «Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник. По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций. «Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт. Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук в своей статье для «Укринформа» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – считает эксперт. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Напомним, что «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС. При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине. «Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства. Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины». «Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина). Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию».

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арсен Аваков – амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх. При этом он непопулярный в стране человек, шансов построить политическую карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Авакова. «Зеленский давно рассматривает Авакова как угрозу», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом в момент прихода к власти в 2019 году Зеленский испытывал благодарность, потому что Аваков играл против Порошенко на тех выборах, закрыл возможность массовых фальсификаций и т.д. И Зеленский поэтому его оставил. Тем более, что Зеленский боялся национал-радикалов, а Аваков имел влияние на часть из них» По мнению эксперта, на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться. Что-то произошло, что склонило чашу весов в сторону того, чтобы отправить Авакова в отставку. Что – до сих пор не ясно» Бывшему шефу МВД Украины, при всех его связях и богатстве, не удастся продолжить личную политическую карьеру, считает Михаил Погребинский. Однако Аваков может бороться против Зеленского и чужими руками. «Он амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх, его состояние – сотни миллионов долларов. Он обеспечил себе будущее. При этом он не популярный в стране политик, шансов построить себе карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским. Это может помочь ему в борьбе против Зеленского с учетом его связей и денег», - отмечает Погребинский.. О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Владимир Зеленский после заявления Авакова об

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. «Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха. По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах. При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров». Ранее Украине посулили превращение в пустыню. Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 07:26

Фото: www.gazprom.ru/press/news/

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Аваков собрался покинуть Украину 15 июля 2021, 22:37 Текст: Антон Антонов

После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», заявил замминистра Антон Геращенко. Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра. По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как пояснил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно». Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФТС вскрыла контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей 15 июля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Российские таможенники выявили контрабанду нефти через Новороссийск на Украину на 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФТС. «ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости». По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть. «Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – рассказали таможенники. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей 14 июля 2021, 22:53

Фото: Nikolay Titov/

Russian Look/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства. «Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС. Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года. Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент. Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. В Раде заявили, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком – 2» 14 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока – 2» в нормандском формате. Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и *** (в оригинале использовано грубое ругательство) посылает вежливо, чтобы не обидеть», – отметил Рабинович, передает РИА «Новости». Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что Берлин и Париж не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Эксперт: После отставки Авакова Зеленский не удержится дольше Нового года 13 июля 2021, 22:10

Фото: РИА Новости

Заявление Арсена Авакова об отставке с должности главы МВД Украины может указывать на то, что до конца года президент страны Владимир Зеленский также покинет свой пост, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По мнению эксперта, «парламент не будет особо возражать, это формальные вещи». «У Авакова – звериное чутье. Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года», – рассказал он РИА «Новости». По словам Мартынова, «это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Благодаря звериному чутью Авакова, которое не раз спасало его в карьере, он в очередной раз делает такой элегантный финт». Политолог добавил, что Аваков «не пропадет с украинской сцены». «Обращу внимание, что заявление об отставке он сделал после разговора с американским представителем тет-а-тет. Что ему сообщили, что ему стало известно – это хороший вопрос. Но то, что человек с таким чутким пониманием и быстрой реакцией уходит – я бы стал собирать ставки, сколько осталось Зеленскому», – отметил Мартынов. Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank.