Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций.

По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве.

Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих.

В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии.