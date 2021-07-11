Госдеп США пообещал отправить делегацию в Гаити в связи с убийством президента

Захарова разоблачила ОЗХО в ситуации с Навальным

Заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, указав на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложив подтверждающие документы.

«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что дата об отправке группы ОЗХО была указана в проекте доклада организации.

«А ведь еще указано, что была «просьба Германии». Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», – подчеркнула дипломат.

Если группа была направлена 20 августа, то заявка на ее отправку должна была прийти раньше, то есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта, указала Захарова.

«Он еще проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. И это если берем самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее», – сделала вывод представитель МИД.

Она отметила, что в ходе заседания российские дипломаты спросили, как такое возможно, то гендиректор Техсекретариата ОЗХО не нашелся, что ответить, и вмешалась постпред Германии, которая предположила ошибку в документе, которую не успели исправить.

«Немецкий постпред заявила, что она все вспомнила: 20 августа [канцлер Германии Ангела] Меркель встречалась с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному», – сообщила Захарова.

Она добавила, что заявление Меркель и Макрона не могло в тот же день спровоцировать формирование группы ОЗХО. «И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?», – подвела итог дипломат.

Ранее на ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.

Позже российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.