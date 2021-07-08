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8 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Три главные версии убийства «бананового диктатора» Гаити

Президент Моиз по прозвищу «Человек-банан» не пользовался особой популярностью в народе REUTERS/Jeanty
Junior Augustin
История убийства президента Гаити Жовенеля Моиза начала обрастать подробностями и версиями. Выяснилось, что киллеры, расстрелявшие главу республики в собственной резиденции, представилась сотрудниками антинаркотического ведомства США. Венесуэла намекнула на причастность Вашингтона к ликвидации Моиза. Выгодно ли американцам устранять президента Гаити и у кого мог быть больший интерес?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Зачем Украина поссорилась с Европой

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина пока застряла между статусом невесты на выданье и пока еще не брошенной любовницей. Уже не так свежа и интересна, чересчур капризна, взбалмошная, с устойчивыми суицидальными наклонностями. Подробности...

В росте гомофобии виноваты ЛГБТ-активисты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Практически каждый день приносит с обеих сторон Атлантического океана новости, которые вызывают у миллионов реакцию: какое счастье, что мы живем в мракобесной России – и у нас такого нет. И не будет! Подробности...
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Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь. Подробности...
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Умер Владимир Меньшов

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    Три главные версии убийства «бананового диктатора» Гаити

    Президент Моиз по прозвищу «Человек-банан» не пользовался особой популярностью в народе    8 июля 2021, 13:48
    Фото: REUTERS/Jeanty
    Junior Augustin
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова,
    Михаил Мошкин

    История убийства президента Гаити Жовенеля Моиза начала обрастать подробностями и версиями. Выяснилось, что киллеры, расстрелявшие главу республики в собственной резиденции, представилась сотрудниками антинаркотического ведомства США. Венесуэла намекнула на причастность Вашингтона к ликвидации Моиза. Выгодно ли американцам устранять президента Гаити и у кого мог быть больший интерес?

    В среду президент Гаити Жовенель Моиз подвергся нападению в собственной резиденции и получил смертельное ранение. Супруга главы республики Мартин Моиз также была ранена и в тяжелом состоянии доставлена в одну из клиник штата Флорида. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг сообщения о смерти первой леди. Управление страной взял на себя Клод Жозеф, который до этого исполнял обязанности премьера.

    Многочисленная гаитянская диаспора в США переживает «шок, печаль и трепет» после убийства президента Моиза, отмечает The New York Times. Издание отмечает – противники, так и сторонники президента Гаити рассматривали его убийство как тревожный знак того, что и без того нестабильную страну ожидают еще большие потрясения.

    Нервозность увеличивает то, что судя по многочисленным сообщениям, президента убили иностранцы, возможно связанные с Соединенными Штатами. Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила по-испански и по-английски (Гаити – франкоязычная страна). Позже в прессе появилась информация, что группа, атаковавшая резиденцию Моиза, представилась сотрудниками управления Минюста США по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA). В Госдепе заверили, что DEA не причастно к убийству, аналогичное разъяснение дали в Минюсте США и в Белом доме.

    Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо участников убийства (которых Шарль назвал наемниками) ликвидированы, двое задержаны. Убийцы «выдавали себя за агентов DEA», подтвердил посол Гаити в США Эдмонд. «Мы знаем, что это не так... Но иностранным наемникам мог заплатить кто угодно», – подчеркнул дипломат.

    Выгодно ли американцам?

    В четверг бывший спикер национального учредительного собрания Венесуэлы и первый зампредседателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что «не нужно быть гадалкой», чтобы понять, кто стоит за убийством президента Гаити, намекая при этом на Вашингтон.

    В пользу американского следа может свидетельствовать видео, которое опубликовало издание Miami Herald. На записи слышно, что по крайней мере один из нападавших, кричавших, что «идет операция DEA», говорит по-английски с американским акцентом.

    Соединенные Штаты считают сферой своих интересов все страны Западного полушария, и Гаити не исключение, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики, эксперт-американист Александр Домрин. «Это вытекает из доктрины Монро, принятой в 1823 году. Когда есть необходимость вмешаться в какие-то конфликты в этой части мира – США себя не сдерживают. Так было в 1989 году, когда США влезли в Панаму, или в 1983 году, когда они свергли режим в Гренаде из-за угрозы, что эта страна станет второй Кубой», – отметил американист. Если вторжение на Гренаду преследовало сугубо военно-политические цели, то операция по свержению панамского президента Мануэля Норьеги объяснялась борьбой с наркотрафиком. Морская пехота США оккупировала Гаити в 1915-1934 годах.

    Но на данный момент, по мнению Домрина, «у США нет причин устраивать убийство президента Гаити. Последнее, что связывало американцев с Гаити, это был огромный циклон, который разрушил часть острова около десяти лет назад. Американцы тогда оказывали благотворительную помощь».

    Моиз был абсолютно проамериканским политиком, в свою очередь отметил профессор РАН, директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец. Хотя, отметил эксперт, у гаитянского лидера в самом деле были «неофициальные трения» с DEA

    «Сотрудники ведомства полагали, что гаитянские власти, по крайней мере, в курсе наркотрафика через Гаити.

    Но версия о том, что его убрали агенты DEA, меня несколько смущает, – утверждает он. – Такое нарочитое попадание в камеру людей, которые говорят по-испански и по-английски – а это не официальные языки Гаити – настораживает. Мне кажется, что в этой структуре работают все-таки не новички, а профессионалы. Поэтому такое поведение киллеров смахивает на показное действо», – пояснил Хейфец. Для подобного рода операций у американцев есть ЦРУ, добавил эксперт.

    «Я предполагаю, что корни у этого преступления все-таки больше внутренние, чем внешние. Но кто-то пытается выставить дело так, чтобы оно выглядело как внешнее вмешательство», – убежден Хейфец.

    Месть гаитянских «авторитетов»

    Иную, не связанную с США, версию выдвинули в соседней с Гаити Доминиканской республике. Источники в правительстве этой страны сообщили изданию Diario Libre, что убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы.  

    В других источниках высказывается предположение, будто бы «венесуэльские власти заинтересованы в убийстве президента Гаити с целью дестабилизации обстановки в стране», добавил Хейфец. «Мне эта версия не кажется достоверной. Венесуэле незачем превращать Гаити в источник нестабильности. Эта страна и так стабильностью не отличалась», – уточнил эксперт.

    Возможно,

    киллеры действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей»,

    цитирует публикацию Diario Libre портал Lenta.Ru.

    Заметим, что в 2018 году президент Моиз уже пережил попытку покушения. Неизвестные обстреляли гаитянского лидера во время церемонии по случаю годовщины смерти основателя республики Жан-Жака Дессалина. Ранения получили охранники президента.

    В начале февраля 2021 Моиз объявил о предотвращенной попытке переворота. По словам президента, заговорщики планировали его убийство. По подозрению в подготовке путча было арестовано около двух десятков человек, отмечает РИА ФАН. В те же дни в стране проходили столкновения между силовиками и боевиками банды «Фантом 509», которая входит в объединение криминальных группировок G9 an Fanmi («Семья G9» на гаитянском креольском). Что любопытно, костяк банды составляют бывшие полицейские. Очередные перестрелки с гангстерами из «Фантом 509» происходили сравнительно недавно, в начале июля. Как поясняет гаитянское англоязычное издание Haitian Times, сообщается о связях «Фантом 509» с оппозицией. При этом правозащитные организации, напротив, обвиняли власти в контактах с этой группировкой.

    Раздражающий фактор

    Как напоминают эксперты, Гаити – одна из наиболее бедных и нестабильных стран Западного полушария и мира в целом. Государство, которое вторым после США объявило независимость, за свою более чем 200-летнюю историю пережило десятки мятежей и переворотов. В прошлом веке стабильным периодом можно было назвать разве что 1957-86 годы – время диктатур Франсуа Дювалье по прозвищу «Папы Док» и его сына, «Бэби Дока» Жан-Клода Дювалье. «Ультраправые военизированные формирования, известные как «тонтон-макуты» – личная гвардия династии – обеспечивала сохранность режима. Но и он не выстоял, поскольку был антинародным и жестоким», – отмечает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

    Политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется «бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий», отметил эксперт. Также напомним о том, что в 2010-м страна пережила чудовищное землетрясение, унесшее жизни более 200 тысяч человек.

    Правление президента Моиза, которого называли L'homme-Banane - «Человек-банан» (он владел 1 тыс. га банановых плантаций), также не отличалось стабильностью. Этот политик объявил себя победителем на демократических выборах 2015 года, но его оппонент, Жюд Селестен назвал голосование фальсифицированным. «Тогда Моиз победил с 32 % голосов, но эксперты считают, что в действительности за него не проголосовали и 10% избирателей», – напомнил Хейфец. Были назначены повторные выборы, которые состоялись лишь год спустя, и после них Моиз официально вступил в должность.

     В 2019 году президента Моиза едва не свергли – участники массовых акций протеста обвиняли главу государства в коррупции и требовали его отставки. Глава республики никогда не пользовался особой популярностью у гаитянского народа, заметил Хейфец.  Президенту не удалось принципиально улучшить ситуацию в экономике и других сферах жизни общества, констатирует Хейфец. Массовые протесты двухлетней давности достаточно жестко подавили», – указал эксперт.

    По словам Хейфеца, у президента Гаити также были сложные отношения с соседней Доминиканской Республикой, которая недовольна постоянным притоком нелегальных мигрантов. «Понятно, что он не первый и не единственный президент, при ком этот поток беженцев идет, но для доминиканцев это раздражающий фактор», – добавил эксперт.

    Наконец, за несколько дней до выборов Моиз сменил премьер-министра страны.  «Нынешний премьер Клод Жозеф был снят с должности, а вместо него был назначен господин Ариэль Анри. Но он не успел вступить в должность, – рассказал собеседник. – Теперь непонятно, кто будет исполнять обязанности президента, потому что согласно конституции Гаити полномочия президента в таком случае должны были бы перейти председателю Верховного суда, но он в начале этого года скончался от коронавируса, а нового еще не избрали. Поэтому ясности нет. А действующий премьер Клод Жозеф – лицо заинтересованное».


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