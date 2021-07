Подход Байдена к санкциям будет выгоден для России Три главные версии убийства «бананового диктатора» Гаити 8 июля 2021, 13:48

Фото: REUTERS/Jeanty

Junior Augustin

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова,

Михаил Мошкин

История убийства президента Гаити Жовенеля Моиза начала обрастать подробностями и версиями. Выяснилось, что киллеры, расстрелявшие главу республики в собственной резиденции, представилась сотрудниками антинаркотического ведомства США. Венесуэла намекнула на причастность Вашингтона к ликвидации Моиза. Выгодно ли американцам устранять президента Гаити и у кого мог быть больший интерес? В среду президент Гаити Жовенель Моиз подвергся нападению в собственной резиденции и получил смертельное ранение. Супруга главы республики Мартин Моиз также была ранена и в тяжелом состоянии доставлена в одну из клиник штата Флорида. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг сообщения о смерти первой леди. Управление страной взял на себя Клод Жозеф, который до этого исполнял обязанности премьера. Многочисленная гаитянская диаспора в США переживает «шок, печаль и трепет» после убийства президента Моиза, отмечает The New York Times. Издание отмечает – противники, так и сторонники президента Гаити рассматривали его убийство как тревожный знак того, что и без того нестабильную страну ожидают еще большие потрясения. Нервозность увеличивает то, что судя по многочисленным сообщениям, президента убили иностранцы, возможно связанные с Соединенными Штатами. Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила по-испански и по-английски (Гаити – франкоязычная страна). Позже в прессе появилась информация, что группа, атаковавшая резиденцию Моиза, представилась сотрудниками управления Минюста США по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA). В Госдепе заверили, что DEA не причастно к убийству, аналогичное разъяснение дали в Минюсте США и в Белом доме. Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо участников убийства (которых Шарль назвал наемниками) ликвидированы, двое задержаны. Убийцы «выдавали себя за агентов DEA», подтвердил посол Гаити в США Эдмонд. «Мы знаем, что это не так... Но иностранным наемникам мог заплатить кто угодно», – подчеркнул дипломат. Выгодно ли американцам? В четверг бывший спикер национального учредительного собрания Венесуэлы и первый зампредседателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что «не нужно быть гадалкой», чтобы понять, кто стоит за убийством президента Гаити, намекая при этом на Вашингтон. В пользу американского следа может свидетельствовать видео, которое опубликовало издание Miami Herald. На записи слышно, что по крайней мере один из нападавших, кричавших, что «идет операция DEA», говорит по-английски с американским акцентом. Соединенные Штаты считают сферой своих интересов все страны Западного полушария, и Гаити не исключение, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики, эксперт-американист Александр Домрин. «Это вытекает из доктрины Монро, принятой в 1823 году. Когда есть необходимость вмешаться в какие-то конфликты в этой части мира – США себя не сдерживают. Так было в 1989 году, когда США влезли в Панаму, или в 1983 году, когда они свергли режим в Гренаде из-за угрозы, что эта страна станет второй Кубой», – отметил американист. Если вторжение на Гренаду преследовало сугубо военно-политические цели, то операция по свержению панамского президента Мануэля Норьеги объяснялась борьбой с наркотрафиком. Морская пехота США оккупировала Гаити в 1915-1934 годах. Но на данный момент, по мнению Домрина, «у США нет причин устраивать убийство президента Гаити. Последнее, что связывало американцев с Гаити, это был огромный циклон, который разрушил часть острова около десяти лет назад. Американцы тогда оказывали благотворительную помощь». Моиз был абсолютно проамериканским политиком, в свою очередь отметил профессор РАН, директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец. Хотя, отметил эксперт, у гаитянского лидера в самом деле были «неофициальные трения» с DEA «Сотрудники ведомства полагали, что гаитянские власти, по крайней мере, в курсе наркотрафика через Гаити. Но версия о том, что его убрали агенты DEA, меня несколько смущает, – утверждает он. – Такое нарочитое попадание в камеру людей, которые говорят по-испански и по-английски – а это не официальные языки Гаити – настораживает. Мне кажется, что в этой структуре работают все-таки не новички, а профессионалы. Поэтому такое поведение киллеров смахивает на показное действо», – пояснил Хейфец. Для подобного рода операций у американцев есть ЦРУ, добавил эксперт. «Я предполагаю, что корни у этого преступления все-таки больше внутренние, чем внешние. Но кто-то пытается выставить дело так, чтобы оно выглядело как внешнее вмешательство», – убежден Хейфец. Месть гаитянских «авторитетов» Иную, не связанную с США, версию выдвинули в соседней с Гаити Доминиканской республике. Источники в правительстве этой страны сообщили изданию Diario Libre, что убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы. В других источниках высказывается предположение, будто бы «венесуэльские власти заинтересованы в убийстве президента Гаити с целью дестабилизации обстановки в стране», добавил Хейфец. «Мне эта версия не кажется достоверной. Венесуэле незачем превращать Гаити в источник нестабильности. Эта страна и так стабильностью не отличалась», – уточнил эксперт. Возможно, киллеры действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей», цитирует публикацию Diario Libre портал Lenta.Ru. Заметим, что в 2018 году президент Моиз уже пережил попытку покушения. Неизвестные обстреляли гаитянского лидера во время церемонии по случаю годовщины смерти основателя республики Жан-Жака Дессалина. Ранения получили охранники президента. В начале февраля 2021 Моиз объявил о предотвращенной попытке переворота. По словам президента, заговорщики планировали его убийство. По подозрению в подготовке путча было арестовано около двух десятков человек, отмечает РИА ФАН. В те же дни в стране проходили столкновения между силовиками и боевиками банды «Фантом 509», которая входит в объединение криминальных группировок G9 an Fanmi («Семья G9» на гаитянском креольском). Что любопытно, костяк банды составляют бывшие полицейские. Очередные перестрелки с гангстерами из «Фантом 509» происходили сравнительно недавно, в начале июля. Как поясняет гаитянское англоязычное издание Haitian Times, сообщается о связях «Фантом 509» с оппозицией. При этом правозащитные организации, напротив, обвиняли власти в контактах с этой группировкой. Раздражающий фактор Как напоминают эксперты, Гаити – одна из наиболее бедных и нестабильных стран Западного полушария и мира в целом. Государство, которое вторым после США объявило независимость, за свою более чем 200-летнюю историю пережило десятки мятежей и переворотов. В прошлом веке стабильным периодом можно было назвать разве что 1957-86 годы – время диктатур Франсуа Дювалье по прозвищу «Папы Док» и его сына, «Бэби Дока» Жан-Клода Дювалье. «Ультраправые военизированные формирования, известные как «тонтон-макуты» – личная гвардия династии – обеспечивала сохранность режима. Но и он не выстоял, поскольку был антинародным и жестоким», – отмечает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется «бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий», отметил эксперт. Также напомним о том, что в 2010-м страна пережила чудовищное землетрясение, унесшее жизни более 200 тысяч человек. Правление президента Моиза, которого называли L'homme-Banane - «Человек-банан» (он владел 1 тыс. га банановых плантаций), также не отличалось стабильностью. Этот политик объявил себя победителем на демократических выборах 2015 года, но его оппонент, Жюд Селестен назвал голосование фальсифицированным. «Тогда Моиз победил с 32 % голосов, но эксперты считают, что в действительности за него не проголосовали и 10% избирателей», – напомнил Хейфец. Были назначены повторные выборы, которые состоялись лишь год спустя, и после них Моиз официально вступил в должность. В 2019 году президента Моиза едва не свергли – участники массовых акций протеста обвиняли главу государства в коррупции и требовали его отставки. Глава республики никогда не пользовался особой популярностью у гаитянского народа, заметил Хейфец. Президенту не удалось принципиально улучшить ситуацию в экономике и других сферах жизни общества, констатирует Хейфец. Массовые протесты двухлетней давности достаточно жестко подавили», – указал эксперт. На эту тему По словам Хейфеца, у президента Гаити также были сложные отношения с соседней Доминиканской Республикой, которая недовольна постоянным притоком нелегальных мигрантов. «Понятно, что он не первый и не единственный президент, при ком этот поток беженцев идет, но для доминиканцев это раздражающий фактор», – добавил эксперт. Наконец, за несколько дней до выборов Моиз сменил премьер-министра страны. «Нынешний премьер Клод Жозеф был снят с должности, а вместо него был назначен господин Ариэль Анри. Но он не успел вступить в должность, – рассказал собеседник. – Теперь непонятно, кто будет исполнять обязанности президента, потому что согласно конституции Гаити полномочия президента в таком случае должны были бы перейти председателю Верховного суда, но он в начале этого года скончался от коронавируса, а нового еще не избрали. Поэтому ясности нет. А действующий премьер Клод Жозеф – лицо заинтересованное».