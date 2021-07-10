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Состояние певицы МакSим улучшилось
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Певица Марина Максимова (МакSим) чувствует себя немного лучше, однако про положительную динамику говорить пока рано, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.
«Марине действительно немножко получше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Про вывод с аппарата [искусственной вентиляции легких] речи пока не идет», – приводит ТАСС слова Богушевской.
Она отметила, что про положительную динамику пока что говорить рано.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Чехия захотела одолжить у Венгрии 200 тыс. доз вакцины от коронавируса
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с просьбой предоставить Праге в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщило издание Pravo.
За время пандемии в Чехии с населением около 10,7 млн граждан было выявлено свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, 30331 человек умер. Республика испытывает недостаток вакцин от коронавируса, в связи с чем Израиль, Сербия и Словакия безвозмездно предоставили Праге препараты. Чехия также получила вакцины в долг от Австрии, Венгрии и Словении, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса. В начале мая премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага якобы не испытывает недостатка в вакцинах и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер, и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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Музыкант Шнурова превратил обращение Покровского к Билану в музыкальный трек
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Музыкант Федор Локшин, работающий с Сергеем Шнуровым и другими звездами, сделал музыкальный трек из фрагментов обращения фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского к Диме Билану, которого он обвиняет в отмене своего концерта в Петербурге.
Локшин опубликовал Metal Remix обращения в своем Instagram.
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«Это шедевр!» – восхитились в комментариях подписчики музыканта.
«Вот эту хочу себе в айтюнс», – написал один из комментаторов.
«Мне кажется, это лучшее из творчества «Ногу свело!», – добавил другой подписчик.
«Хоть на звонок ставь!» – продолжили в комментариях.
Напомним, конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия
Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана». По его словам, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей.
После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан».
Эпидемиолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител после прививки от коронавируса
В случае отсутствия антител после двух введений вакцины рекомендуется повторная вакцинация другим препаратом через полгода, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Александр Горелов.
«Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител – через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть... То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа», – сказал Горелов в программе «Умные парни» радио «Эхо Москвы».
Ранее заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что в России началась кампания ревакцинации от коронавируса, так как вирус постоянно мутирует, а для исследователей остается загадкой то, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов.
Маммолог опроверг возможность роста груди после вакцинации препаратом Pfizer
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«Если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД маммолог-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Прокопенко, комментируя сообщения норвежек, которые заметили увеличение груди после вакцинации Pfizer.
Десятки жительниц Норвегии рассказали в своих социальных сетях, что после прививки против коронавирусной инфекции американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. Врач Хайнрих Бакманн предположил, что такой эффект связан с расширением лимфатических узлов – так организм якобы реагирует на введение препарата, отмечая, что это временное явление. С ним согласился и представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, подчеркивая, что он слышал о подобном побочном эффекте у 10% сделавших прививку американок.
«В ответе норвежских коллег речь идет о реакции лимфоузлов. Это абсолютно закономерная реакция, поскольку иммунная система реагирует, это защитная реакция, ответ на введение вакцинного препарата. Но при чем тут увеличение молочной железы, мне непонятно. В самой молочной железе в норме лимфоузлов нет. То есть по умолчанию она не содержит лимфоузлы, но в крайне небольшом проценте случаев мы все-таки можем наблюдать интрамаммарные (внутри молочной железы) лимфатические узлы, но такое их расположение не норма», – говорит Прокопенко.
Нормой считается их расположение в аксиллярной (подмышечной) зоне, продолжает врач. Это так называемый лимфатический коллектор, который отделяет лимфу от молочной железы и верхней конечности. Соответственно, даже увеличение лимфоузлов после вакцинации как реакция на прививку никак не может повлиять на увеличение молочной железы.
«Это анатомически невозможно. Возможно, на что-то реагируют элементы протоковой системы или какая-то иная проблема, о которой мы не знаем. Тем не менее, если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию, тогда можно будет разрешить проблему», – считает маммолог.
Однако если же наблюдается одностороннее увеличение молочной железы, то это опасный момент, который сразу же должен насторожить девушку, рассказывает собеседник. Это может быть рост образований, причем как доброкачественных, так и злокачественных. Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых отмечается увеличение груди, например при саркоме или щитовидной опухоли, но это длительный процесс, при котором не наблюдается «бурного роста». Причем под термином «бурный рост» подразумевается рост за пару лет, но не внезапная реакция организма за несколько дней.
«Если же реакция наблюдается двусторонняя, то сразу же снимается вариант опасности. Скорее всего, это реакция на какой-то общий агент, на который отреагировала ткань молочной железы. Но, опять же, лично я такого в практике не встречал. А возможно, это обычный период ПМС, во время которого грудь наливается, увеличивается в размерах – у некоторых, кстати, на размер или два за счет дополнительного притока жидкости и задержки жидкости в железистой ткани молочной железы, помимо увеличенного кровенаполнения в этот период. Но с началом цикла все это проходит. То есть это физиологический процесс», – заключил Прокопенко.
В начале июля в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer скончался мужчина. Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации сообщила, что, согласно данным электронной амбулаторной карты пациента, у него не было никаких хронических заболеваний.
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«Ноги-палочки» Пугачевой взволновали ее фанатов
Поклонники Аллы Пугачевой обеспокоились ее чрезмерной худобой после того, как в Сети появилось фото звезды в коротких шортах.
Пугачева позирует на фото с коллегой по сцене Светланой Лободой, снимок опубликован в одном из фанатских аккаунтов в Instagram. Примадонна одета в короткие кожаные шорты, однако подписчиков привлек внешний вид ног певицы, которые многие посчитали слишком худыми.
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«Обожаю талант Пугачевой, но что случилось с ней на этом фото? Ноги словно палочки, кошмар!» – написали под постом комментаторы.
«Алла! Прекратите себя так изводить, как же так. Выглядит ужасно, нет уже никакой фигуры, да и стать пропала», – считают подписчики.
«Что она делает со своей внешностью это ужасает, все меньше и меньше становится в ней той Аллы к которой мы так привыкли и любим», – добавил другой комментатор.
«Ужас! Ну как можно? Сгорбилась, ноги-крестик. Интересно, она в зеркало смотрит?» – задались вопросом пользователи соцсети.
Но не только это фото вызвало шквал комментариев в Сети. На другой фанатской странице дочери Пугачевой Лизы в Instagram появилось видео, где певица, также одетая в мини-шорты, с трудом выходит из машины при помощи мужчины.
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«Из машины вылезти не может сама, но зато в шортах», – написали в комментариях.
«Вау, чуть не рухнула», – заметили подписчики.
«А вы не забыли, сколько вам лет?» – поинтересовались в соцсетях.
Однако многие все же восхитились физической формой звезды и пожелали ей здоровья.
«Ножки как у девчонки», – написала одна из подписчиц.
«Шикарная Алла», – согласились другие.
«Даже в 72 – девочка-девочка», – отметили в Сети.
Ранее подруга Пугачевой Мила Андреева рассказала, как певица едва не погибла в результате пластической операции.
В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета
Индийский штамм коронавирусной инфекции, известный как «дельта», может к концу августа охватить все страны Европы, заявила член Национального штаба гражданской защиты Хорватии, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич.
«Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», – цитирует Маркотич ТАСС.
Она отметила, что очень важно как можно скорее завершить вакцинацию, чтобы обеспечить защиту людей, в том числе от нового штамма. На данный момент в Хорватии первым компонентом вакцины привиты 45% взрослого населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Умер ведущий программы «Невероятно интересные истории»
Ведущий экстремально-познавательного шоу «Невероятно интересные истории» на РЕН ТВ Алексей Каминанте скончался на 51-м году жизни, сообщает канал.
Первый выпуск «Невероятно интересных историй» вышел в августе 2020 года. Каминанте – выдающийся путешественник, полиглот, а еще ценитель искрометного юмора. Мужчина изучил 79 стран. «Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки», – передает РЕН ТВ.
Причина трагедии, а также дата и место прощания пока не называются.
В Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации
Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщили в ГУМВД Москвы.
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сначала была задержана женщина-курьер, которая заявила, что конверты с фальшивыми справками ее попросил принести по адресу неизвестный ей мужчина. Сама она работает в службе доставки.
«Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными», – уточняется в сообщении.
Предполагаемыми изготовителями фальшивых документов оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.
Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
Ранее полиция установила сайт, продающий поддельные медсправки о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса.
В четверг в московской полиции сообщили, что возбуждено первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве.
Блогера Mellstroy за избиение девушки приговорили к исправительным работам
Вынесен приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время стрима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что суд назначил наказание, о котором в прениях сторон просило гособвинение. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Полиция возбудила уголовное дело против блогера в октябре 2020 года – тогда он в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже заявила, что решила все же написать его.
Назван самый уязвимый для штамма «дельта» возраст
Штамм коронавируса «дельта» опаснее всего для людей от 14 до 29 лет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Штамм «дельта» «помолодел», наиболее уязвимая для него категория людей – молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, сказал Горелов в эфире «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
«То есть если мы говорили, помните, весной 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот», – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Штамм «Дельта» стал доминирующим во Франции
Штамм «дельта» стал доминирующим во всех регионах Франции, сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения страны Sante publique France.
В заявлении говорится, что «по более чем половине случаев заражения подозрение падает на штамм «дельта». «Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических показателей», – приводит текст сообщения ТАСС.
При этом эксперты отмечают, что если показатели по госпиталям снижаются, то число заразившихся коронавирусом во Франции в последние дни продолжает расти.
Sante publique France отмечает, что увеличение числа инфицированных особо заметно в возрастной группе от 15 до 44 лет, где достигает прироста в 53%, при этом в целом затрагивает категорию 14-64-летних. В группе 45-64-летних увеличение показателя составляет 12%.
Напомним, в июне власти Франции досрочно отменили комендантский час, введенный в рамках борьбы с коронавирусом, а также разрешили не носить маски на улице. Кроме того, Франция потребовала не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. В Москве требование Парижа назвали гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма».
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За сутки в России выявили 25 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25082 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25082 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5694, Московской области – 2487, Санкт-Петербурге – 1978.
Всего в стране выявлено 5 758 300 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 182 837 человек, из них 17 750 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 752 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 142 253 человека.
Накануне, 9 июля, в России было выявлено 25 766 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 684.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В АТОР оценили требование властей Кубани к туристам делать прививку от коронавируса
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Поскольку многие россияне скептически относятся к вакцинации против коронавирусной инфекции, то и изменения в виде разрешения туристам приезжать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, а затем в течение трех дней пройти вакцинацию, вряд ли сильно отразятся на востребованности курортов, но даже эта малая часть положительно повлияет на туризм, сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристам можно будет приезжать с отрицательным ПЦР-тестом, однако в течение трех дней после заселения они будут обязаны пройти вакцинацию против коронавируса.
«Если раньше непривитым вообще нельзя было приезжать, то сейчас появилась дополнительная опция – приехать и привиться уже на курорте. То есть добавилась дополнительная возможность. Очевидно, что часть граждан, которые не успевали привиться из-за очереди или по каким-то иным причинам, теперь смогут поехать на отдых, его не придется переносить. В этом плане теперь все в порядке», – говорит Канторович.
Однозначно эти изменения уменьшат потери, но насколько именно, пока сказать эксперту сложно, поскольку многие россияне, как показывает практика, неохотно идут прививаться и относятся к этой идее скептически, что неправильно. Напомним, согласно опросу сервиса поиска работы SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края сделать прививку против коронавирусной инфекции готовы только 3% россиян.
«Даже если это будет всего три-семь дополнительных процентов – это тоже большие деньги для туризма. То, что у нас народ дремучий и не хочет прививаться, есть такая проблема. Но видно, что власти Краснодарского края стараются находить какие-то варианты, чтобы и туристам дать возможность приехать, и не заразить всех жителей Кубани. Естественно, их это беспокоит, потому что все понимают, что медицинская система не выдержит такого наплыва, если еще и отдыхающих массово придется лечить», – считает собеседник.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что из-за введенных ограничений по коронавирусу для туристов потери Краснодарского края в августе могут составить до 80%. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отмены брони отелей и туров на последний летний месяц на Кубани продолжаются, поэтому просто необходимо разрешить туристам приезжать с отрицательным результатом ПЦР-тестирования.
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Мальта первой в Европе будет принимать только привитых от COVID-19 туристов
Власти Мальты с 14 июля будут требовать от всех прибывающих в страну сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает Malta Today со ссылкой на главу минздрава страны Криса Ферна.
Согласно изданию, министр объявил, что любой прибывающий на остров должен будет «предъявить признанный сертификат о вакцинации», выданный либо на Мальте, либо в Великобритании или ЕС, передает РИА «Новости»
«Мы станем первой страной в Европе, сделавшей этот шаг», – заявил Ферн.
В ведомстве уточнили, что от детей, прибывающих в страну, будет требоваться негативный результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.
Отмечается, что с 14 июля в стране также будут закрыты школы английского языка. По словам министра здравоохранения, случаи COVID-19 были выявлены в девяти различных школах английского по всей стране.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прививка от COVID-19 меняет планы туристов.
Отказывающихся от прививки латвийских военных уволят
В Латвии решили увольнять военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС), отказывающихся прививаться от коронавируса, заявил командующий НВС Леонид Калниньш.
«Я издал приказ с конкретной датой – 1 августа, и к этому времени они (те, кто не хочет прививаться – прим. ВЗГЛЯД) должны принять решение о вакцинации, а затем решить – либо остаться в вооруженных силах, либо найти подходящее занятие вне вооруженных сил», – цитирует Калниньша РИА «Новости».
Он пояснил, что число отказывающихся прививаться военных небольшое.
«У нас еще есть несколько десятков военнослужащих, которые не хотят делать прививки, но мы с ними очень серьезно работаем и продолжим работать», – подчеркнул командующий.
В начале июля в Минобороны заявили, что в российских Вооруженных силах уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.