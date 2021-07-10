Пограничники Украины опровергли заявление Моргенштерна о въезде в страну

В государственной пограничной службе Украины опровергли заявление российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) о его въезде в страну.

«Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство», – приводит «Страна.ua» слова главы госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко.

Ранее Моргенштерн рассказал в сториз Instagram, что «приехал» на Украину вместе со своей невестой Диларой, несмотря на запрет.

«Медовый месяц продолжается. Мы на Украине», – заявил он.

В то же время, пиар-директор исполнителя Анна, комментируя данную информацию, заявила Рен-ТВ, что Моргенштерн сейчас не находится на Украине. «Я знаю, что его там нет», – сказала она, ответив, что это была шутка.

Ранее Моргенштерн подал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово в суде отстаивать свою позицию.

Напомним, рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.

В конце апреля Моргенштерн был признан угрозой нацбезопасности Украины, ему запретили пересекать границу страны. Это было сделано по представлению Службы безопасности Украины.