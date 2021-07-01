Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах В Сочи откроют первый COVID-free пляж 1 июля 2021, 20:00 Текст: Елизавета Булкина

Первый свободный от коронавируса пляж будет открыт в Сочи. Вход на его территорию будет осуществляться по сертификату о вакцинации, либо по справке о перенесенном COVID не более полугода, либо по ПЦР-тестам, действительным в течение 72 часов. «Это пилотный проект. Посетителями пляжа будут не только туристы гостинцы, но и те, кто живет и отдыхает в окрестности. Это пока разовый проект, на все пляжи города он не распространяется при данной контролируемой эпидемиологической ситуации», – передает слова замглавы Сочи Инны Петуховой Sochi24.TV. Инициатива будет действовать со следующей недели неделе на пляже спа-отеля «Лазурная». При этом детям в сопровождении взрослых документы не потребуются. Напомним, для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля туристы смогут предоставить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР-тест. С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют и у несовершеннолетних старше шести лет.

В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса 30 июня 2021, 20:28

Фото: REUTERS/Phil Noble

Текст: Елена Мирошниченко

За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава. Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости». В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса. В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих. Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса 30 июня 2021, 21:10

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах. «Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V». Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса 1 июля 2021, 17:00

Фото: "Погоня за тенью", СинтезФильм

Текст: Вера Басилая

Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса. «Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец». Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский». Словения запретила въезд в страну из России 30 июня 2021, 22:59 Текст: Антон Антонов

Въезд в Словению иностранцев из ряда стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой запрещен с 3 июля, сообщается в протоколе очередной сессии словенского правительства. Ужесточение режима въезда коснется всех иностранцев без словенского вида на жительство, включая вакцинированных. Обладатели ВНЖ или граждане Словении, которые прибывают из стран «темно-красного списка», должны будут пройти 10-дневный карантин, передает ТАСС. В списке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией 40 государств, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Ирландию, Турцию, Россию и Иран. Сейчас въезд в Словению из России разрешен в случае наличия веской причины, подтвержденной документально. Накануне минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств. Гватемала опровергла требование возврата средств за «Спутник V» 1 июля 2021, 08:46

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Переговоры Гватемалы с Россией о пересмотре условий контракта на поставку вакцины «Спутник V» не подразумевают возврат средств, о котором ранее сообщили СМИ, заявила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес. «Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцин), в настоящий момент речи о возврате средств не идет», – заявила министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Prensa Libre. Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за задержек в поставках правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки. Пока в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V», чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт». Как сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций, на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной. Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам 1 июля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. «Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина», – передает РИА «Новости» слова Шалленберга. Ранее в четверг остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пожаловавшемуся Путину омичу нашли место для реабилитации после коронавируса 30 июня 2021, 21:15 Текст: Алексей Дегтярев

Омскому пенсионеру Владимиру Василькову, сообщившему на прямой линии с президентом Владимиром Путиным о невозможности бесплатной реабилитации после коронавируса, предоставили место в санатории. «Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента России Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией уже 8–9 июля», – цитирует сообщение регионального правительства NGS55.ru. Пенсионер на прямой линии сообщил, что в одной медицинской организации ему отказали из-за отсутствия квот, в другом – потребовали 50 тыс. рублей. В областном минздраве пояснили, что деньги с мужчины просили в частной медицинской организации. По полису ОМС он сможет пройти реабилитацию в санатории «Коммунальник». Одновременно он может принять 240 человек. Глава государства в ходе прямой линии отметил, что руководство страны выделит финансирование для создания системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом. Стартовала ревакцинация москвичей «Спутником Лайт» и «Спутником V» 1 июля 2021, 10:05

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V» стартовала 1 июля в 20 пунктах столицы, сообщает пресс-служба правительства Москвы. «Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, разрешена повторная вакцинация граждан от коронавируса. У жителей Москвы такая возможность появилась 1 июля. Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. «Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации. Таким образом, в этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве – «Спутник V» и «Спутник Лайт», – говорится в сообщении. Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации. Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию. Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию 1 июля 2021, 17:12

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова. «Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул. Замглавы МИД Чехии отменил поездку в Россию 1 июля 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Из-за ситуации с коронавирусом визит в Россию замминистра иностранных дел Чехии Томаша Крыла отменен, сообщают СМИ. Крыл собирался обсудить с представителями российской стороны вопросы, касающиеся чешской недвижимости в Москве, а также российских владений в Праге. После ответных шагов России на недружественные действия Чехии работа чешского посольства и Чешского дома (культурного центра) оказалась парализована. При этом московская недвижимость Чехии является одной из крупнейших за рубежом. Чешские власти стараются решить проблемы вокруг недвижимости, передает ТАСС со ссылкой на Denikn. Напомним, минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, включая Россию. 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В России началась повторная вакцинация и ревакцинация от COVID-19 30 июня 2021, 22:02 Текст: Дарья Григоренко

В регионах России началась повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции и вакцинация уже переболевших COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», – заявила пресс-служба министерства. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию. Эксперт рассказал, как распознать фейки о вакцинации 30 июня 2021, 20:43

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Фразы «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены» являются маркерами распространяемой в соцсетях ложной информации, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о вреде вакцинации под постами российских звезд, которые привились от COVID. Многие российские звезды, которые привились от COVID-19 и рассказали об этом своим подписчикам в социальных сетях, получили огромное количество комментариев, в которых люди рассказывают о негативном влиянии препарата на организм их близких и знакомых, даже о случаях летальных исходов после прививки. У ряда пользователей появилось подозрение, что эти сообщения написаны не реальными гражданами, а являются бот-атакой по дискредитации вакцинации. «На нашу вакцину идет целенаправленная атака. Атака идет из-за рубежа, тоже совершенно понятная, очевидная, и мы все это понимаем. Это режиссируется, делается профессионально. За первое полугодие мы выявили 30 тыс. фейков, более 20 тысяч из которых связаны с коронавирусом, вакцинацией, локдауном. За весь прошлый год, для сравнения, мы выявили 35 тыс. фейков», – рассказывает Малькевич. Соответственно, он убежден, что большинство комментариев о вреде вакцинации в интернете – специально спланированная акция, которая очень грамотно режиссируется и направляется. «Конечно, есть базовые правила медиаграмотности, которые сформулированы Общественной палатой. Мы должны научиться элементарным основам фактчекинга. Очень надеемся, что уже с осени начнутся уроки медиаграмотности в школах», – рассказывает собеседник. Он рассказывает, что для того, чтобы не дать обмануть себя в Сети, каждый гражданин должен приучить себя проверять аккаунт, который распространяет информацию, в частности, как давно была создана пользовательская страница, сколько у этого человека друзей и реальных авторских постов. «Обычно, если у пользователя несколько друзей, мало своего контента, нет авторских оригинальных постов, а только какие-то перепосты, то скорее всего это специально сделанная бот-фейк страница для разгона ложной информации для так называемых вбросов», – делится Малькевич. Кроме того, по словам эксперта, подсказкой могут стать такие фразы в сообщении, как «не рефлексируй, распространяй», «у меня знакомая из администрации, она точно знает», «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены», «есть жертвы, угроза жизни людей». Все это базовые маркеры фейка, говорит Малькевич. «И хочу напомнить, что Общественная палата России требует пересмотреть, отредактировать, усилить закон о борьбе с фейками. Сейчас он не работает», – заключил специалист. Ранее Малькевич рассказал, что за последние полгода количество фейковой информации в Сети по сравнению с прошлым годом возросло на 50%. Тематике вакцинации посвящено около 10 тысяч фейков, а коронавирусу – восемь тысяч. Меньшая часть приходится на тему выборов – 2200. Опубликован расширенный список симптомов COVID-19 1 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Официальные медицинские рекомендации, принятые в Британии, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19. Ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции. Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих заболевших этих симптомов не было совсем или они проявились уже на более поздних стадиях заболевания, передает РИА «Новости». Так, в Великобритании о потере вкуса или запаха сообщали 70% заболевших, о кашле – 63%, а о высокой температуре – только 45%. Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирсуной инфекции. Для этого они прежде всего проанализировали документы официальных международных организаций. Всемирная организации здравоохранения делит симптомы COVID-19 на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе относятся лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запах; ко второй – першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей – затруднения с дыханием, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, помимо основных, выделяет еще так называемые неофициальные симптомы, которые чаще встречаются у молодых непривитых или частично вакцинированных людей, у которых болезнь протекает в легкой форме, но они могут быть разносчиками вируса. Это головная боль, слабость, мышечные боли, насморк, потеря аппетита и боль в горле. В США среди детей и молодых людей наиболее распространенными первыми симптомами были боль в горле – 19% заболевших, головная боль – 16%, кашель – 13, насморк или симптомы, похожие на простуду – 12, усталость – 12%. Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход. По оценкам авторов, официальный набор – кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса – позволяет выявить только 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом – усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле – уже 96%. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак – головная боль, для лиц, старше 18 лет – потеря аппетита, от 18 до 54 лет – мышечные боли. Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией. Ранее был назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов. За сутки в России выявили 23,5 тыс. случаев коронавируса 1 июля 2021, 11:35

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 543 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7597, Московской области – 2663, Санкт-Петербурге – 1612. Всего в стране выявлено 5 538 142 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 017 321 человека, из них 16 928 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 672 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 135 886 человек. Накануне, 30 июня, в России было выявлено 21 042 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2501. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Первая партия «Спутника V» прибыла на Маврикий 30 июня 2021, 21:41 Текст: Дарья Григоренко

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла на Маврикий, заявил сотрудник посольства России в республике. «Да, вакцина прибыла», – сообщил он, добавив, что это событие уже имеет большой отклик на Маврикии, передает ТАСС со ссылкой на страницу посольства России в Facebook. В дипмиссии пояснили, что на Маврикий 30 июня прибыла партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 60 тыс. доз. Правительство Маврикия заказало у России один млн 250 тыс. доз вакцины с тем, чтобы вакцинировать 625 тыс. граждан островного государства. Отмечается, что торжественная встреча первой партии российской вакцины прошла в среду в международном аэропорту Маврикия. «Мы благодарны России за ту помощь, которая она оказывает народу Маврикия в трудное для него время», – заявил, принимая груз, министр здравоохранения Маврикия Кайлеш Кумар Сингх Джагутпал. По словам посла Маврикия Чандана Джанки, российская вакцина поможет добиться его стране коллективного иммунитета против коронавируса. Он также подчеркнул в интервью, вышедшем в среду в газете «Морисьен», что республика входит в число стран, которые официально зарегистрировали у себя вакцину «Спутник V» и будут использовать ее для массовой вакцинации населения. Помимо этого, Маврикий должен получить от фармацевтической группы Pfizer и компании Johnson & Johnson от Африканского союза еще 100 тыс. доз вакцины в ближайшее время. На текущий день в республике выявлено 1 852 инфицированных коронавирусом. Умерли 18 человек. 2 июня Минздрав Республики Маврикий одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».