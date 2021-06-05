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Более 80 человек погибли в результате нападений на северо-западе Нигерии
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В результате серии вооруженных нападений на семь деревень в нигерийском штате Кебби погибли 88 человек, сообщает местное издание Peoples Gazette со ссылкой на полицию.
Отмечается, что бандиты также похитили неустановленное число коров. Полиция заявила изданию, что бандиты совершили нападение на семь деревень в четверг. «К несчастью, в результате нападения погибли 88 мирных жителей, включая мужчин и женщин, а полиция смогла лишь отбить несколько угнанных коров», – заявил официальный представитель полиции Нафи'у Абубакар, передает РИА «Новости».
Указывается, что никто из жителей похищен не был. Полиция подозревает, что бандиты прибыли из соседнего с Кебби штата Нигер.
Ранее из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. За похищенных детей в бандиты потребовали выкуп в 266 тыс. долларов.
Напавший на застрелившего азербайджанца инспектора ДПС мужчина арестован
Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова – фигуранта дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю, сообщили в пресс-службе суда.
В суде сообщили, что Исмаилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу «на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», передает ТАСС.
Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти»).
Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление.
Пострадавший скончался в реанимации. Его товарищи, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, были задержаны.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Затем инспектора освободили из-под стражи по поручению Бастрыкина под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
Путин: Россия есть, была и будет
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Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, что «не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня», Москва не предприняла первой ни одного шага, который нанес бы ущерб отношениям с Вашингтоном, передает РИА «Новости».
«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», – добавил он.
Вместе с тем глава государства выразил надежду, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.
Также президент поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. Там исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Напомним, лидеры двух стран планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР
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Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.
«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», – приводит слова Путина ТАСС.
«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Речной теплоход затонул в Самаре
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При буксировке земснаряда утонул речной теплоход «Барракуда» в Волге возле острова Поджабный, спасена команда из четырех человек, погибших и пострадавших нет. Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку.
«Поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волга в районе острова Поджабный возле Самары. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории реки Волга к месту направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Самарской области. На движение судов данное происшествие не влияет», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным СК, судно «Барракуда» производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе буксировки произошло затопление всех объектов.
«Команда из четырех человек спасена, пострадавших нет», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники УТ МВД России по ПФО, проводится доследственная проверка.
Напомним, 10 июля 2011 года двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул во время грозы на Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана.
Из находившихся на борту 208 человек спасти удалось лишь 79, в том числе 10 из 40 детей и подростков. Были найдены тела 122 погибших. Среди пострадавших и погибших были жители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областей, а также Белоруссии.
Путин сказал, что будет скучать по Меркель
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Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и добавил, что будет скучать по ней как коллеге.
«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», – сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост, передает РИА «Новости».
Также Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию. Он выразил надежду на то, что эта же стабильность и надежность будут присутствовать и в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Москвой.
Ранее Меркель рассказала о планах «выспаться и погулять на природе» после канцлерства.
Между тем федеральное правление Христианско-демократического союза Германии поддержало главу партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры страны.
Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель.
От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.
Путин опроверг утверждение о намерении России отказаться от доллара
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Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, заявил президент Владимир Путин.
«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов – это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», – приводит слова Путина ТАСС.
В качестве примера он привел ситуацию, при которой из-за американских санкций Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.
Как отметил глава государства, Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций США. «Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», – указал президент России.
При этом Путин добавил, что подобными действиями американские власти в первую очередь вредят самим себе. «Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах», – заявил он.
Российский президент также обратил внимание на то, что складывающаяся ситуация в конечном счете может вынудить и энергетические компании отказаться от американской валюты в своих расчетах, что серьезно повлияет на положение доллара в мире. Путин сказал, что «некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, имеют волатильность национальных валют и не хотят уходить от доллара сегодня», но они могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется. «Это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», – подчеркнул президент России.
Напомним, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
Американцы высмеяли Байдена перед встречей с Путиным
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Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве, пошутив, что «Байден в кармане у Путина».
«Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией», – написал Robert Amrine.
«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию», – уверен Tim Trainor.
«Америка становится все тупее...», – констатировал Bryan Smith.
«Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ», – пошутил Wayne Longman.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
ВВП России в апреле вырос на 10,7%
Рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Рост ВВП России составил 10,7% в апреле год к году», – приводит слова министра ТАСС.
Как поясняется в «Картине деловой активности» Минэкономразвития, начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев 2020 года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом с исключением сезонности», – поясняют в министерстве.
Поддержку ВВП, по оценке Минэкономразвития, оказывают производственные и связанные с ними отрасли. «Отставание от допандемийного уровня сократилось – менее 1% с исключением сезонности (примерно 2% с исключением сезонности в первом квартале 2021 года)», – поясняют в министерстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. В прошлую среду Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%. Днем ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что российская экономика восстанавливается лучше прогнозов правительства.
Путин обозначил сроки возобновления поездок россиян в Европу
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Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре, передает РИА «Новости».
«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – пояснил он.
При этом глава государства отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.
Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.
Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
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Двое россиян переплыли реку на границе с Украиной ради отдыха в Одессе
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Два гражданина России, решивших отдохнуть в Одессе, переправились вплавь через реку Ворскла, по которой проходит граница между РФ и Украиной. Их задержали украинские пограничники.
Как сообщает пограничная служба Украины, инцидент произошел возле населенного пункта Лукашовка в Черниговской области. Отмечается, что мужчины имели при себе только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами, сообщает «Страна.ua».
По словам задержанных, они были намерены добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на море. Россияне объяснили свой поступок карантинными ограничениями. Уточняется, что одному из задержанных в 2019 году запретили въезд на Украину на три года из-за нарушения законодательства. Нарушители задержаны, им грозит административная ответственность и запрет на въезд на Украину сроком на 10 лет.
Летом прошлого года британские правоохранители задержали в проливе Ла-Манш 125 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу страны и проникнуть внутрь.
Россельхознадзор заявил о зависимости России от импорта яиц для вакцин от COVID
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Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для вакцин, фабрик для их производства в стране нет. Такие яйца нужны, в том числе, для производства препарата от COVID-19, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Для производства высококачественных вакцин, по словам Данкверта, нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры. «Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное. В том числе для вакцин, применяемых в медицине, и это не только вакцины от коронавируса», – заявил глава Россельхознадзора в интервью РБК.
Дефицита импортных яиц, необходимых для производства вакцин, не будет, обещает Данкверт. «Мы, даже когда вводили ограничения на импорт из-за птичьего гриппа, потом сразу открывали те предприятия, которые производят СПФ-яйцо (свободное от специфических патогенных контаминантов), потому что у них другая технология производства. Но в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры – это неправильно. Это стратегический вопрос», – добавил глава Россельхознадзора.
Специальные яйца необходимы не только для создания вакцин от коронавируса, но и для других медицинских препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора.
Для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение двух-трех дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.
Глава Россельхознадзора уточнил, что с яиц начинается, например, производство вакцины от гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса, который в течение 48 часов размножается в аллантоисном мешке куриного эмбриона. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из неё очищенный вирус и получают белок – основу будущей вакцины.
Путин назвал условие нормализации отношений России и США
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Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались, заявил президент Владимир Путин.
«Главное, что нужно сделать, – это нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос о том, что нужно предпринять, чтобы повысить уровень доверия Москвы и Вашингтона друг к другу, укрепить их сотрудничество.
«Но это такая не общая фраза, – предупредил президент, – это вещь содержательного характера». «Не мы (власти в Москве) загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», – подчеркнул Путин.
Он констатировал, что США сделали множество шагов, которые крайне негативно отразились на российско-американских отношениях. В то же время президент указал, что не хотел бы детально говорить на эту тему в преддверии двустороннего российско-американского саммита, который должен пройти 16 июня в Женеве.
При этом он охарактеризовал Байдена как одного из самых опытных мировых политиков. Кроме того, как подтвердил Путин, он рассчитывает, что женевский саммит пройдет конструктивно. «Президент Джо Байден относится, на мой взгляд, к наиболее опытным мировым политикам. Потому что он в разных качествах и в разное время, на протяжение долгих и долгих лет принимал личное участие в обсуждении, подготовке решений по всем тем вопросам, которые представляют сегодня значение для всего мира и для двусторонних отношений. Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча, повторяю еще раз, прошла в конструктивном ключе», – отметил российский лидер.
Накануне Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с Байденом и назвал главную цель встречи с американским президентом. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвал не испытывать завышенные ожидания от встречи. Вместе с тем Песков подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Сечин предупредил о риске возникновения дефицита нефти и газа
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Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа аналогично отрасли металлов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, отметив, что определенный дефицит виден уже сейчас.
«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», – сказал он в рамках сессии «Трансформация мировой энергетики» на ПМЭФ, передает РИА «Новости».
По его словам, следствием ранее принятых решений стала сегодняшняя ситуация на рынке металлов – крупнейшие производители железной руды недооценили спрос и произошедшее недоинвестирование в отрасли привело к дефициту, который влияет на весь мир. Как отметил глава «Роснефти», потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе. Увеличение спроса на энергоносители, по его словам, обеспечат рост населения и мировой экономики.
Сечин также сообщил, что разработка экономически окупаемых технологий для радикального снижения выбросов и повышения энергоэффективности потребует десятилетия. По его мнению, возобновляемая энергетика, несмотря на крупные инвестиции, не стала значимым резервом мирового экономического развития. «Важно, чтобы продолжающееся стимулирование «зеленой» энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность», – подчеркнул он.
Глава «Роснефти» отметил, что «зеленая» энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя, пока же увеличение доли возобновляемых источников энергии на практике приводит к повышению тарифов и дефициту государственных бюджетов из-за налоговых льгот. По его словам, человечество недооценивает значение нефти и газа для мировой экономики, из-за «зеленого» тренда отрасль получает недостаточно инвестиций. «По расчетам банка, вклад нефтегазовых компаний в мировой ВВП сейчас впервые превысил их долю в общей капитализации мирового рынка. То есть нефтегазовая отрасль создает для мира больше ценности, чем получает инвестиций. Мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать», – добавил он.
Сечин считает, что нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на обратный выкуп акций. Он подчеркнул, что вывод инвестиций из традиционного нефтегазового бизнеса уже привел к цепочке последствий, таких как падение прибыли, а для некоторых игроков и убытки, выход из хвостовых активов и усиление давления акционеров. «Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под риском из-за недоинвестирования. ... Компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов», – сказал глава «Роснефти», отметив, что это связано как с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны «стейкхолдеров», так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций.
По его словам, некоторые компании вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов.
Сечин призвал не отказываться от углеводородов и вводить протекционистские меры, а вместо этого внедрять мировую систему оценки и сертификации товаров и услуг. Он добавил, что введение такого инструмента позволило бы избежать риска переноса уже существующих и строительства новых вредных производств в развивающихся странах.
Кроме того, по мнению главы «Роснефти», нужно отказываться не от нефти в целом, а от нефти с экологически грязных проектов, как например сланцевые. Он рассказал, что для максимизации объемов добычи в США проводится в 4-5 раз больше гидроразрывов пласта (ГРП), чем в России. «Это, безусловно, высокотехнологичный, но все же не основной для России способ повышения эффективности добычи, за счет него в России добывается только 20-25 миллионов тонн нефти в год», – сказал Сечин. При этом, по его словам, в США сланцевая добыча не может обойтись без ГРП. В 2020 году такая добыча составила порядка 350 млн тонн, или 2/3 всей добычи страны. «В этой связи можно спросить – чья нефть в действительности является более чистой? И не пора ли изменить постановку вопроса о будущем нефти. Речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, а об отказе от нефти с экологически грязных проектов», – заключил глава «Роснефти».
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Теннисистке Сизиковой разрешили покинуть Францию
Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была освобождена из-под стражи после 24-часового задержания, может покинуть Францию, за ней не установлен судебный контроль, сообщил ее адвокат Фредерик Бело.
«Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В ее отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении нее нет серьезных оснований», – передает слова защитника ТАСС.
По словам адвоката, спортсменка в ближайшие дни намерена подать жалобу в прокуратуру Нантера в связи с клеветой в ее отношении, передает РИА «Новости».
Ранее газета Parisien сообщила, российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос» в 2020 году. Следователей SCCJ интересует поединок первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла в прошлом году с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии, отмечает газета. Тогда румынки одержали победу со счетом 7:6, 6:4. На победу румынского дуэта были сделаны ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах. В пятницу она была освобождена из-под стражи.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины задержания теннисистки Яны Сизиковой в Париже.
Путин оценил влияние поправок к Конституции на переговоры с Японией о мире
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Поправка к Конституции о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
«Да, у нас внесены изменения в Конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор [с Японией] по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности», – приводит слова Путина ТАСС.
«Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии, – продолжил глава государства, обращаясь к главному редактору японского агентства Киодо Тору Мидзутани. – У нас всегда возникал вопрос – не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать России». Президент констатировал, что «однозначного, твердого, ясного ответа» Москва так и не получила.
«Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды, – рассказал он. – Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]».
При этом президент отметил, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения. «Мы являемся естественными партнерами в силу целого ряда причин. Наши друзья в Японии знают об этом. Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора», – резюмировал Путин.
Ранее японские СМИ выступили с утверждением, что СССР якобы готов был передать Токио острова Хабомаи и Шикотан. В МИД России опровергли появившуюся в японских СМИ информацию о готовности СССР передать Токио два из четырех южнокурильских островов.
В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил.
Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.
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