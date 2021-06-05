Путин призвал будущее руководство Германии учесть особые отношения с Россией Дерипаска заявил о «карт-бланше» у Путина до 2030 года 5 июня 2021, 00:57 Текст: Антон Никитин

Основатель компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил мнение, что у президента России Владимира Путина «есть карт-бланш» на управление страной как минимум до 2030 года. По словам Дерипаски, Россия в представлении Запада является изгоем, хотя это и не соответствует реальности. «Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть. Нас пытаются сейчас наказывать. Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны, эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал, и те предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы. Но мы видим, что это процесс, который имеет свои границы, свои возможности», – заявил Дерипаска в интервью «РБК». Он выразил мнение, что санкционное давление будет продолжаться «еще следующие два-три года». «Они [страны Запада] такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: «Кто победит – холодильник или телевизор в России?» Понятно, президент [России Владимир Путин] победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», – заявил Дерипаска. Накануне Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, а с осени, после всех перипетий этого лета, в страну пойдут иностранные инвестиции. Днем ранее Дерипаска выразил мнение, что Россия получила «практически десять лет стабильности» после самоподрыва оппозиции. Между тем в мае председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше 2030 года, это может произойти в течение трех-четырех лет за счет адресной соцподдержки малообеспеченным гражданам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия могла бы прокачивать через Украину в пять раз больше газа 4 июня 2021, 16:44

Фото: РБК/Youtube

Текст: Дарья Григоренко

Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ. По его словам, в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать до 40 млрд кубических метров. «В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200... Вот мы в Европу поставляли газ в 2018 году, мы поставили свыше 200 млрд кубических метров. Ну, если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики», – добавил президент России, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Украина сейчас получает от России за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать три, четыре, пять миллиардов. «Сами своими руками все сломали», – уточнил он. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. «Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге 4 июня 2021, 17:50

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ). Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию. Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.



Восстановление экономики и вакцинация Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия. При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства. «Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?». Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства. Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству. Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля. Занятость и рост цен Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент. «Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали». У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент. «Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.



Льготная ипотека Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.



Поддержка бизнеса



Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания. «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства. «Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент. Путин назвал главную цель встречи с Байденом 4 июня 2021, 16:55

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений двух стран. «Мы будем обсуждать вопросы двухсторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы это все хорошо знаем», – передает его слова РИА «Новости». Путин уточнил, что на встрече с Байденом они будут говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения, борьбе с терроризмом, о борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. «У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие – они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное – производная от этой позиции. И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», – заявил Путин. «Я считаю, уверен даже, что это прежде всего происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах. Надеюсь, что это когда-то закончится. Имея в виду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего вира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США», – добавил российский лидер. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече с лидером Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии. При этом Песков заявил, что не стоит испытывать завышенные ожидания от встречи Путина с Байденом. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Цена акций Газпрома обновила максимум на словах Путина о «Северном потоке – 2» 4 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Акции Газпрома перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента Владимира Путина о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2». Акции Газпрома к 14.51 мск дорожают на 0,54% – до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92% – до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%, передает РИА «Новости». Путин на ПМЭФ сообщил, что «линейная» работа в рамках «Северного потока – 2», включая морскую часть, закончена, и Газпром готов к заполнению газом труб. До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%. В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля. Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России 4 июня 2021, 14:58

Фото: РБК/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», – сказал Путин. Он уточнил, что будут внесены некоторые изменения в программу льготной ипотеки: ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов – 3 млн рублей. Президент отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Путин также заявил, что максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – отметил глава государства. Напомним, программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года. До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с Банком России до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону. Путин: Плевать я хотел, если меня где-то кто-то заблокирует в интернете 4 июня 2021, 19:11 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою возможную блокировку за высказывание о штурме Капитолия в США, заявив, что ему безразлично, что его могут где-то заблокировать. Путин заявил, что для него самое важное – это доверие российского народа. Президет высказался в ответ на реплику ведущего сессии на ПМЭФ о возможных негативных последствиях его ранее сказанных слов о штурме Капитолия. «Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», – приводит РИА «Новости». Президент подчеркнул, что для него важнее доверие российского народа. «В том качестве, в котором я сейчас нахожусь», – заключил Путин. Он повторил свою мысль, что не считает штурм Капитолия чем-то хорошим, подчеркнув, что не дает оценок самому событию. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе при оценке пресечения незаконных протестных акций в России, Европе, США и Белоруссии применяются двойные стандарты, а также что данная тема используется в качестве инструмента политической борьбы, пишут «Известия». При этом глава государства заметил, что действия российской полиции во время незаконных протестов также оцениваются более негативно, чем использование водометов и резиновых пуль в городах Европы. Президент также напомнил, что после президентских выборов в США часть людей была недовольна, и протестующие прорвались в здание Капитолия. Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Путин назвал газ для «Северного потока – 2» самым чистым в мире 4 июня 2021, 16:07

Фото: ANATOLY MALTSEV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

С энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом американский газ, по словам Путина, добывается варварским способом, а цена на него выше. «Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%. Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Хочу подчеркнуть – это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров – этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», – заявил он. «Северный поток – 2» исключает политические риски, экономически целесообразнее, отметил Путин. Он уточнил, что Газпром готов к поставкам по трубопроводу, сроки будут зависеть от немецкого регулятора. «В течение, там, полутора–двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», – добавил Путин. Также Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет их объемы превысят 50 млрд кубометров. Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Путин ответил на критику Дерипаской Центробанка 4 июня 2021, 17:52 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на критику Олега Дерипаски в адрес Центробанка. Ведущий Станислав Натанзон попросил прокомментировать сообщения про Центробанк «блогера», бизнесмена Олега Дерипаски, которые он публикует в своем телеграм-канале. Ведущий сессии зачитал выдержки из сообщений бизнесмена: Дерипаска писал, что ЦБ «зажимает деньги для бизнеса», «ставки слишком высокие, развиваться невозможно». «Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями», – приводит РИА «Новости» ответ Путина. Президент отметил, что Центробанк и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени. «Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный», – сказал президент, добавив, что в балансе интересов находится истина. «Ну вот, а говорят, что у нас власти не замечают комментарии блогеров», – подвел итог Натанзон. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Путин оценил влияние поправок к Конституции на переговоры с Японией о мире 4 июня 2021, 23:25 Текст: Антон Никитин

Поправка к Конституции о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. «Да, у нас внесены изменения в Конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор [с Японией] по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности», – приводит слова Путина ТАСС. «Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии, – продолжил глава государства, обращаясь к главному редактору японского агентства Киодо Тору Мидзутани. – У нас всегда возникал вопрос – не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать России». Президент констатировал, что «однозначного, твердого, ясного ответа» Москва так и не получила. «Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды, – рассказал он. – Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]». При этом президент отметил, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения. «Мы являемся естественными партнерами в силу целого ряда причин. Наши друзья в Японии знают об этом. Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора», – резюмировал Путин. Ранее японские СМИ выступили с утверждением, что СССР якобы готов был передать Токио острова Хабомаи и Шикотан. В МИД России опровергли появившуюся в японских СМИ информацию о готовности СССР передать Токио два из четырех южнокурильских островов. В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии 4 июня 2021, 21:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии. В пятницу в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде была начата первая фаза производства вакцины – расфасовка, передает РИА «Новости». «Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», – заявил Вучич на русском языке.



Директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович добавила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять российскую вакцину, и первой страной в Европе, производящей ее.



«Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности», – сказал в свою очередь Путин. Он добавил, что России со своей вакциной от коронавируса пришлось пройти непростой путь – от скептических оценок до широкого международного признания. Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%. Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена 4 июня 2021, 10:14 Текст: Евгения Шестак

Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом. По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС. «Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он. При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости». Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся. «И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он. Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях. Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России 4 июня 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. «Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, широкое распространение получила практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию для вакцинации от коронавируса. «В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал президент. Ранее специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной. Путин: Россия уменьшит эмиссии парниковых газов до уровня ниже европейского 4 июня 2021, 15:50

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе. «Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден, это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет», – передает его слова РИА «Новости». Также глава государства заявил о необходимости создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов. «Это очень важная часть. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участка и ту, которая получится после реализации проекта», – отметил Путин. Кроме того, он призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в России. «Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают, или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана», – сказал Путин. Президент добавил, что значимость природного потенциала России колоссальна. «По оценкам экспертов выручка новой климатической отрасли в ближайшей перспективе может превысить 50 млрд долларов в год. Это хорошее, выгодное направление для инвестиций для российских и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованные компании и будем создавать для этого все необходимые условия», – отметил российский лидер. В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата. Кремль заявил об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским 4 июня 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым. «Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым, как некая проблема для Украины, обсуждению не подлежит», – подчеркнул он. По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество. «Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», – сказал пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, подвижек по организации нормандского саммита пока нет. Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он. «Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа», – заявил представитель Кремля. Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации. «Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей», – заключил Песков. Ранее Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа.