Рада приняла ключевой закон о судебной реформе на Украине

Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) в рамках судебной реформы, который является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитования Украины. За это решение во вторник проголосовало большинство депутатов. Во втором чтении Рада утвердила главную правку к документу о том, что в Совете по этике, который должен определять соответствие кандидата на должность члена ВСП, решающий голос в нем будет принадлежать иностранным экспертам, передает ТАСС. Согласно редакции проекта, принятого в первом чтении, в состав Совета должны были входить три человека из числа судей или судей в отставке, представленные Советом судей Украины, и три человека, названные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в проведении судебной реформы. Однако, согласно условиям МВФ, международные эксперты в Совете должны иметь большинство голосов, а не половину, в связи с чем в документ и были внесены изменения. Утвержденные изменения предусматривают создание специальной Службы дисциплинарных инспекторов, которые будут при наличии оснований привлекать членов ВСП к дисциплинарной ответственности. Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева. Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года.

С такими инициативами, как предложение канцлера Германии Ангелы Меркель позвать президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, ЕС «допетляется», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, «пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон», но «непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». В противном случае ЕС сделает шаг к возвращению отношений с Москвой «к нормальности», сказал он. Климкин считает, что переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом были оправданными, поскольку обсуждались «критические вопросы». По его мнению, канцлер Германии или президент Франции тоже могут встретиться с российским лидером, но не под эгидой Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife. «Официальное» общение ЕС с Путиным будет означать, что «принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», сказал Климкин. Он считает, что «это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – сказал экс-глава МИД Украины. Напомним, Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным. По ее словам, Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. Однако лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет. «Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости». Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. «Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <...> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она. Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок. Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан. В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли России участвовать в этих процессах. Зеленского раскритиковали за «вызов на ковер» в MI-6 27 июня 2021, 07:58

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении Белоруссии исполняет директивы британской разведки, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Он считает, что к Украине не относятся всерьез на международной арене. По его словам, это можно увидеть на примере общения Зеленского с руководителем британской разведки MI-6 Ричардом Муром, передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne. Кива сказал, что Зеленского «вызывали на ковер спецслужбы Британии». Депутат заявил, что «так это было и выглядело». Президенту Украины «давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии». После визита Зеленского в Великобританию Украина прекратила дипломатические и экономические отношения с Белоруссией, хотя «фактически белорусы всегда подставляли плечо» украинцам, «помогали в сложных вопросах», сказал Кива. Он подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины. Напомним, Зеленский подтвердил «встречу в офисе MI-6». По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей 27 июня 2021, 12:32

Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому «трудно понять» последствия деструктивной российской политики... Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств... Таким шагом Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – цитирует Николенко агентство УНИАН. Представитель украинского МИД считает, что Россия продолжает затягивать неподконтрольные Киеву территории Донбасса в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. «В подобных условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью», – сказал Николаенко. Он также отметил, что по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО 27 июня 2021, 03:55

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. Фельдгузен считает, что у Киева есть «влиятельные партнеры, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО». Однако «это произойдет не завтра», так как решение является «политическим», сказала она. В НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне», заявила посол. «У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора», – приводит ее слова «Зеркало недели». Напомним, посол Германии также посоветовала Украине задуматься о транзите водорода. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. Зеленский захотел получить ответ о судьбе Украины от будущего канцлера Германии 27 июня 2021, 00:58

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов, касающихся будущего Украины, к кандидатам на пост канцлера Германии. Он принял участие в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Участие в дискуссии приняли премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (ХДС), федеральный министр финансов Германии Олаф Шольц (СДПГ) и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Они являются кандидатами на пост канцлера после того, как его покинет Ангела Меркель. Зеленский сказал, что выборы в Бундестаг «имеют значение» и для Киева, поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично. В связи с этим Зеленский задал кандидатам несколько вопросов, сообщается на сайте президента Украины. «Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?» – спросил он, заявив, что в ходе евромайдана «сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор». Учитывая, что с тех пор «прошло семь лет», Зеленский спросил: «Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?». Зеленский заявил, что к границам Украины «стянуто около 100 тыс. российских военных», сообщает его пресс-служба. «В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО», – говорится в сообщении. Зеленский спросил, «о каких именно гарантиях идет речь», раз Украина не является членом НАТО. Президент также захотел узнать мнение каждого из кандидатов о «Северном потоке – 2». В частности, он спросил, не является ли этот проект «ловушкой для Украины и всей Европы». «Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» – заявил он. Напомним, Лашет считает, что «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Так, он грозил Германии пересмотром примирения двух стран, заявлял о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, возмущался решением обсудить в Бундестаге отношения с Россией, а также требовал от Берлина членства в НАТО для Украины за нацистские преступления Германии. Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове 29 июня 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Житель Польши избил отдыхавшего на пляже уроженца Украины за разговор на родном языке, сообщил портал epoznan.pl. Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке, передает РИА «Новости». В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям. Напавший помещен под стражу, ведется расследование. Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги. Напомним, в феврале прошлого года приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык. В 2019 году двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык, а польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» с Украины. Украинский священник пожелал «говна России» 28 июня 2021, 19:13 Текст: Алексей Дегтярев

Священник неканонической православной церкви Украины (ПЦУ) пожелал «говна» России и оскорбил прихожан храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Украинский священнослужитель сделал такое заявление на концерте в честь 25-летия конституции страны в Днепропетровской области, передает Ura.ru. Служитель культа пояснил, что «переживает за Украину», он сказал, что жители области общаются с «московскими попами-сепаратистами». «Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!», – заявил украинский священник. Ранее В РПЦ призвали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ. На Украине исключили Киркорова из черного списка 27 июня 2021, 13:57

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова. Как сообщает РИА «Новости», перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список Минкульта обновляется, по состоянию на воскресенье, на официальном сайте министерства фамилия Киркорова отсутствует. Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень. Сотрудницу посольства США обокрали на Украине 27 июня 2021, 17:40

В Киеве карманники обокрали сотрудницу американского посольства в стране Ейрин Захер, у нее украли телефон, кошелек с деньгами и документы, сообщила полиция Шевченковского района города. Гражданка США сообщила правоохранительным органанам, она сообщила, что у нее из сумки похитили мобильный телефон Samsung стоимостью 900 долларов (64,9 тыс. рублей), кошелек с деньгами, водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение США, передает «Украина.ру». Происшествие случилось в кафе на Владимирской улице, сообщила полиция в Facebook. Двух подозреваемых удалось установить и задержать, оба – 1994 года рождения. Один из них – житель Киева, второй – иностранец. Возбуждено уголовное дело. В сентябре 2020 года сообщалось, что сотрудница посольства США в Киеве с травмой головы скончалась в больнице. Позже стало известно, что ее мог во время пробежки в наушниках зацепить проезжающий мимо поезд. Пушков сравнил власти Украины с паразитом 28 июня 2021, 09:35

Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, отметил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины. «Невозможно взять в толк, почему «европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины», как утверждает Зеленский. Европа веками жила без Украины – и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было – и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС», – указал Пушков в Telegram. По его словам, лишь затем в Евросоюзе решили «оторвать Украину от России». Но сделав это, Брюссель получил не развивающееся государство у своих границ, «а большую проблему в виде нахлебника» со множеством собственных внутренних проблем. «Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что прием Украины станет не завершением «евро-проекта», а крупным шагом к его подрыву и разрушению. С чего вдруг европейский проект станет «полноценным», если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме», – указал Пушков. Как подчеркнул сенатор, у самой Украины сейчас нет никакого созидательного потенциала. Поэтому включение Киева в ЕС может привести лишь к проблемам для самой Европы, заключил Пушков. Ранее Зеленский записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их: согласны ли они с тем, «что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины». В России призвали США к транспарентному выводу вооружения с Украины 28 июня 2021, 14:14 Текст: Елизавета Булкина

США после завершения совместных учений с Украиной Sea Breeze-2021 должны транспарентно вывести вооружения, призвала российская делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене. «Отмечаем, что масштабность и агрессивность учения «Sea Breeze 2021» не способствуют безопасности в Черном море. Призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий там, где уже существуют региональные МДБ», – передает сообщение делегации РИА «Новости». «Надеемся, что по итогам учения США проявят транспарентность в выводе с Украины современного вооружения, боеприпасов и материального имущества в целях их непопадания в руки военных и нацформирований в Донбассе», – отметила российская сторона. Напомним, в понедельник многонациональные учения Sea Breeze – 2021 («Си Бриз») начались на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях Украины. Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в июле 29 июня 2021, 13:32 Текст: Алина Назарова

Газпром не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки. Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учетом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах, передает РИА «Новости». При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы. Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Трамп заявил об унижении США Россией, Китаем и Ираном 27 июня 2021, 04:31

При президенте США Джо Байдене Россия, Китай и Иран унижают Вашингтон, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. «Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», – сказал Трамп на митинге в Огайо, добавив, что Байден «развалит» экономику США. Так, Байден «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу», заявил бывший лидер страны. Трамп утверждает, что в должности президента «остановил трубопровод в Европу» («Северный поток – 2»), наложив «санкции сверху донизу». При этом, по словам Трампа, у него «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава государства посетовал, что «Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод», а США «защищают» Германию от России, передает РИА «Новости». «Я сказал Ангеле – она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: «Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела?». Она лишь улыбнулась. Она знает!» – сказал Трамп. По его словам, США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец», и страна «будет покупать нефть на Ближнем Востоке, будет покупать нефть в России». При этом он обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Он считает, что в Филадельфии была «явка по северокорейскому образцу» – «больше голосов, чем избирателей». «Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем», – заявил Трамп. Напомним, Трамп в субботу вечером выступает в Веллингтоне, штат Огайо. Это одно из первых его публичных выступлений с момента ухода с должности 20 января. На дорогах образовались очереди машин, парковки переполнены, собрались толпы людей. Захарова назвала цель учений Украины и НАТО у российских границ 26 июня 2021, 21:23 Текст: Алексей Дегтярев

Совместные учения Украины и НАТО являются провокацией для бесконечной дестабилизации вдоль российской границы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая – это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ. А этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия – это и есть провокативная деятельность», – сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС. Ситуация с британским Defender, нарушившим российскую границу, указывает на то, что НАТО не хочет пользоваться каналами спецсвязи с Россией для предотвращения подобных инцидентов, добавила она. «Если у вас посыл дружественный, по-настоящему открытый, мирный, всегда есть возможность срочно выйти из ситуации. У нас работают все дипломатические каналы, у нас работают специальные каналы. С разными странами работают разные форматы – оговоренные, принятые для использования в подобных ситуациях. Звонок, срочное информирование по любой из линий. И уже другая ситуация. [Эта ситуация] доказывает, что каналы существующей специальной связи или коммуникации между государствами заблокированы с натовской стороны», – подчеркнула представитель ведомства. Ранее американское посольство в США сообщило, что в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021 в Черном море будут принимать 32 страны, 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов. В субботу для учений в акваторию Черного моря зашел британский эсминец Ross.