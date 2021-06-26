Стали известны новшества в процедуре проведения переписи населения

Время заполнения анкеты в рамках переписи на «Госуслугах» сократится в два раза, для помощи населению привлекут 25 тыс. цифровых волонтеров.

Электронный переписной лист в рамках всероссийской переписи населения 2021 года на портале госуслуг можно будет заполнить в два раза быстрее – за 20 минут вместо 45.

«За прошедшее время мы упростили процедуру, сократив время заполнения анкеты с 45 до 20 минут», – цитирует ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Качанова.

По его словам, анкету можно будет самостоятельно заполнить на сайте госуслуг в несколько этапов. «Важной особенностью станет сохранение черновиков. Анализ итогов пробной переписи населения 2018 года показал, что большое число пользователей не завершало заполнение анкеты. Мы рассчитываем, что наличие такой опции, как «продолжить заполнение анкеты позднее», позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн», – подчеркнул Качанов.

Как отметил замминистра, к концу июля портал госуслуг будет полностью технологически готов к онлайн-переписи, информировать о возможности пройти перепись онлайн начнут в августе

В рамках заседания глава комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов также принял решение о проведении ежемесячных совещаний с главами всех регионов, руководителями федеральных министерств и ведомств для анализа готовности каждого субъекта к проведению переписи. Соответствующие критерии готовности разработает Росстат, в то время как аналитическому центру при правительстве России будет поручено оценить их достижение. Первое такое совещание запланировано на июль.

«Это один из ключевых проектов этого года, который охватит всю территорию страны. От данных, которые получит Росстат, зависят многие стратегически важные решения правительства. Необходимо обеспечить 100-процентную готовность регионов к проведению переписи, привлечь необходимое количество переписчиков и гарантировать доступ к порталу «Госуслуги», – напомнил он.

По словам главы Росстата Павла Малкова, во всероссийской переписи населения поучаствуют 25 тыс. цифровых волонтеров

«Особенностью предстоящей переписи станет привлечение цифровых волонтеров – помощников населения в вопросах прохождения самостоятельной интернет-переписи. <…> Планируется привлечь порядка 25 тыс. цифровых волонтеров в возрасте от 18 до 50 лет», – сказал он в рамках заседания комиссии правительства России по проведению всероссийской переписи населения.

По словам Малкова, в задачи волонтеров войдет информирование граждан на переписных участках в МФЦ, работа в выездных группах на предприятиях и в организациях, а также помощь россиянам в прохождении онлайн-переписи.

При этом, как отметил глава комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов, особое внимание в период подготовки к переписи населения должно уделяться вопросам привлечения к участию в ней молодежи, в частности студентов и представителей волонтерских движений.

Согласно постановлению правительства, перепись населения в России пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Первые итоги переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

С 1 апреля идет перепись в труднодоступных районах. Уже переписано порядка 140 тыс. человек. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».