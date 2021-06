Германия обыграла Португалию на ЧЕ-2020 Тренер датской сборной заявил об уважении к российским футболистам 20 июня 2021, 16:22 Текст: Алексей Дегтярев

В составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, эта команда хорошо играет, заявил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд перед встречей сборных. «Очень странно, что у нас нет очков, но мы концентрируемся на следующей игре, если победим, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть этот матч, по сути, для нас Евро начинается сейчас. Сборная России хорошо играет, в составе есть достаточно сильные футболисты, мы уважаем эту команду. Это будет сложный матч, поэтому нам нужна будет поддержка болельщиков», – цитирует Хьюлманда ТАСС. Он назвал Артема Дзюбу и Алексея Миранчука «замечательными игроками», и отметил, что российский футбол многие склонны недооценивать. «Но это высококачественный футбол. Сборная России является достойным соперником. Мы будем готовы выйти на поле и подарить болельщикам замечательную игру, надеемся, что мы выиграем», – указал тренер датской сборной. Российская команда после двух туров на ЧЕ-2020 набрала три очка, она занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка). Сборная России вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020, единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук. Это была первая победа России на Евро-2020.

В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление 19 июня 2021, 19:16

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди. «По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва». Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки. Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID 19 июня 2021, 16:59

Фото: Владимир Новиков/

Гришкин Денис/

Агентство «Москва»/

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. «Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram. Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы. Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны. Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО 19 июня 2021, 21:03 Текст: Вера Басилая

Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации. «Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста. По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте. «Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Умерла актриса из клипов Little Big 19 июня 2021, 19:28

Фото: Little Big/youtube.com

Текст: Алексей Дегтярев

Скончалась игравшая в клипах Little Big полную женщину актриса Полина Соколова, сообщили соцсетях музыкального коллектива. «Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», – говорится в сообщении во «ВКонтакте» группы. Участники коллектива выразили соболезнования Соколовой, они отметили, что артистка навсегда останется частью «большой семьи». Напомним, 1 марта стало известно, что бывшая участница группы Little Big 38-летняя Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на юге Санкт-Петербурга. Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим» 19 июня 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим». Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия». «После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску. При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная. В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков. Умер актер Феликс Ростоцкий 19 июня 2021, 17:07

Фото: кадр из телепередачи "Чтобы помнили"

Текст: Вера Басилая

Советский и российский актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73-м году жизни, причина смерти не сообщается. «14 июня 2021 года ушел из жизни Феликс Ростоцкий. Феликс Ростоцкий – племянник режиссера Станислава Ростоцкого и двоюродный брат Андрея Ростоцкого, художник-постановщик таких фильмов как «Внимание! Всем постам...», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..». А также был художником-постановщиком многосерийного фильма «Моя граница», который не успел доснять Андрей Ростоцкий», – сообщается на Facebook-странице Фонда Ростоцких. Ростоцкий сыграл в фильмах «Кольцо Альманзора», «Чужая игра», «Русский счет» и «Амапола». В фильме «Семнадцать мгновений весны» Ростоцкий раскладывал спички за Штирлица – именно его рука появилась в кадре. А все из-за татуировки на руке Вячеслава Тихонова. Путин подготовил статью о Великой Отечественной к 22 июня 20 июня 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ее вскоре опубликуют. Подготовленный президентом России материал опубликуют в одном из немецких изданий в День памяти и скорби, 22 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Глава государства в этот день также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью. В 2020 году статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Венгерский футболист потерял сознание на игре против французов 19 июня 2021, 17:14

Фото: Revierfoto/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Капитан венгерской сборной по футболу Адам Салаи потерял сознание в ходе матча группового этапа ЧЕ-2020 с Францией, который проходит в Будапеште. Футболист смог прийти в себя через несколько минут, он самостоятельно покинул поле, тренер заменил Салаи на 26-й минуте на Неманью Николича, передает ТАСС. Адаму Салаи 33 года, он играет за немецкий клуб «Майнц», забил за прошлый сезон один мяч за 18 игр. Напомним, в минувшую субботу в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня. Жительница Красноярска заставила подростка прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном 20 июня 2021, 08:45

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Следователи в Красноярске проводят проверку в отношении местной жительницы, которая, судя по сообщениям в соцсетях, заставила мальчика прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. «В одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. Кроме того, мужчина, предположительно сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина на глазах у других детей силой подводит мальчика к своему пятилетнему сыну и требует извиниться за оскорбления, а затем ставит «обидчика» на колени. Очевидцы попытались заступиться за ребенка и прекратить издевательства, однако мужчина, который был вместе с женщиной, ударил одного из них. Завязалась драка с участием нескольких человек. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Названы причины победы над COVID в одном из районов Белгородской области 20 июня 2021, 12:45

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Массовая информационная кампания, слаженная работа органов власти и удобство получения прививки позволили нам добиться успехов», – заявил газете ВЗГЛЯД начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Ранее стало известно, что в Краснояружском районе с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с COVID, а сама область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения. «Мы понимаем, что вакцинация эффективна при борьбе с коронавирусом. Любая пандемия в мире, сколько их было за всю историю, побеждалась именно вакцинацией. Многие, к сожалению, этого не понимают. Поэтому мы совместно с главами местного самоуправления и администрацией области проводим массовую информационную кампанию, убеждая людей в том, что лучше сделать прививку, чем потом заболеть», – отметил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он указал, что вакцинация населения была организована таким образом, чтобы людям было удобно прививаться. «Во-первых, конечно, прививку можно сделать в поликлинике, записавшись через портал госуслуг. Во-вторых, у нас работают выездные мобильные бригады в торговых и развлекательных центрах, во всех парках и скверах, на рынках. В-третьих, организованы и выезды на дом. Во всех муниципалитетах работает комплексная бригада – врач, глава сельского поселения или глава управы в городе, соцработник», – перечислил Иконников. «Краснояружский район сейчас у нас лидер по вакцинации. В районе практически на 90% выполнили план для того, чтобы достичь популяционного иммунитета. А главная наша цель – привить население и, собственно, достичь популяционного иммунитета», – подчеркнул начальник депздрава. «Однако нельзя дать стопроцентную гарантию, что прививка полностью исключает возможность заболеть. Надо понимать, что вакцинация дает иммунитет. Если человек сделает прививку и заболеет, то у него не будет осложнений. Это касается любой вакцинации, в том числе и от гриппа, – указал собеседник. – За весь период вакцинации в Белгородской области только 30 человек заболело после прививки – все в легкой форме, все быстро выздоровели. Ни одной смерти привитого человека не зарегистрировано. А привито у нас порядка 400 тыс. человек». «Это большой пласт работы, – продолжил Иконников. – Мы понимаем, что вакцинация действует и эффективно защищает от коронавируса. Я привился еще 1 октября, работал в «красной зоне». Но, к счастью, не заболел. Поэтому, на мой взгляд, вакцинация – основной действующий фактор при борьбе с коронавирусом». «Поэтому, если работодатели, органы власти, муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы побыстрее избавиться от этой болезни, то все получится. Мы, медицинские работники, понимаем, что можем заняться просветительской работой, можем уколоть, но поднять население крайне сложно. Поэтому только слаженная работа всех органов власти позволит вернуться к прежней жизни без ограничений», – заключил Иконников. В воскресенье стало известно, что в Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом. Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения. Кроме того, Белгородская область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случая коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона. Напомним, в России за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Подполковник ФСБ арестован по подозрению в коррупции 19 июня 2021, 23:56 Текст: Антон Никитин

Военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в подмосковном Клину были установлены и задержаны должностные лица, среди которых – оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин. Военный суд в Подмосковье по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого в получении взятки офицера меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – приводит слова источника ТАСС. Как уточнили в силовых структурах, следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в подмосковном Клину. По данным другого источника, после службы в ФСБ в Клину в конце декабря 2020 года Катин был переведен в Дмитров. Напомним, 22 апреля Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину за взяточничество и мошенничество. Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на билеты в Турцию 19 июня 2021, 21:47 Текст: Алексей Дегтярев

Российские граждане после объявления о возобновлении полетов в Турцию начали массово скупать путевки; туроператоры с трудом справляются со спросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от туристов, которые планируют туда полететь. Многие рассчитывают лететь прямо 22-го числа», – пояснила Ломидзе «Звезде». По ее словам, первые звонки поступили от ранее купивших путевки туристов, не сумевших из-за ограничительных мер улететь на отдых. Туриндустрия ждала оживление спроса, указала представитель АТОР. Она отметила, что весной около 1 млн туристов не смогли вылететь из-за ограничений. При этом резкий рост спроса превзошел все ожидания туроператоров и турагентов, заключила Ломидзе. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Депутат нашел объяснение низким оценкам школьников на ОГЭ 19 июня 2021, 20:53 Текст: Алексей Дегтярев

Низкие результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике обоснованы дистанционным образованием, трудными тестами и незнанием технологии сдачи, заявил зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. «Я думаю, что это (низкие отметки – прим. ВЗГЛЯД) – цена не вполне полноценного образования в условиях, так называемой, дистационки. Во-вторых, нужно проверить, насколько изменились или не изменились тесты в этом году. Хоть нам и говорят, что ОГЭ и ЕГЭ обеспечивают полную объективность – это не так. Все зависит от сложности тестов и их направленности», – сказал Смолин Ura.ru. Он добавил, что в ходе написания тестовых экзаменов нужно знать не только предмет, но и понимать технологию сдачи, для этого необходима специальная подготовка. По словам депутата, 70% учеников старших классов готовятся к ЕГЭ с репетитором, а для ОГЭ репетиторов нанимают не так часто. Парламентарий высказался против того, чтобы сдавшим ОГЭ на низкие баллы закрыли «возможность дальнейшего обучения». «Нужно, чтобы возможность была предоставлена», – сказал он. По мнению Смолина, вместо ОГЭ эти дети смогут сдать традиционный экзамен. Напомним, учащиеся девятых классов нескольких российских регионов не смогли справиться с ОГЭ по математике. В Свердловской области результаты оказались хуже, чем в прошлые годы, ниже средних зафиксированы результаты в ХМАО. В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина 20 июня 2021, 00:31

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля. «30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, – уточнили в пресс-службе. – Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40». Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Прием вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР). Подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), говорится в сообщении. Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре – в качестве премьер-министра. В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов (в 2001 году) до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут. В 2019 году разговор главы государства с россиянами занял 4 часа 8 минут, за это время президент ответил на 81 обращение. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения. Ранее источники источников на федеральных каналах сообщали, что в качестве возможной даты прямой линии Путина обсуждались две даты – 24 и 30 июня. Ройзман поругался с феминистками из-за феминитивов 20 июня 2021, 10:36

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что суффикс –ка в феминитивах является уменьшительным, и призвал не унижать женщин такими словами. «Не редакторка – редактор. Не директорка – директор. Не министерка – министр. Не президентка – президент», – написал он в своем Facebook. «Производное всегда вторично. Суффикс –ка уменьшительный. Не унижайте женщин феминитивами», – заявил Ройзман. Он назвал употребление феминитивов в речи – «невынужденным агрессивным внедрением». «Надеюсь, что русский язык и здравый смысл сумеют отразить и это вторжение», – заключил экс-глава Екатеринбурга. В ответ феминистки обвинили его в сексизме. «А можно женщины сами решат? Писательница вам же норм наверняка. Так вот, и докторка – тоже», – написала комментатор под ником Svetlana Dragayeva. «А называть женщин мужскими существительными не унижение? Кстати, не директорка, а директриса – прекрасно звучит», – добавила Екатерина Павлюкович. Между тем многие в комментариях поддержали Ройзмана. «Всегда бесили эти новые суффиксы», – написала Анна Смирнова. «Ох, спасибо. От суффиксов –ка просто кровь из глаз», – согласилась Анна Клещева. Ранее больше половины опрошенных (58%) заявили, что негативно относятся к феминитивам, 7% указали, что относятся к этому явлению «скорее положительно», 33% заявили, что им все равно. Лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы.