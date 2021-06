Эксперт: «Единая Россия» максимально полно ответила на общественный запрос на новых политиков Выборы-2021: ЕР направляет медиков в глубинку, а ЛДПР грозит принудительной вакцинацией 16 июня 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин

В программу «Единой России» включат развитие здравоохранения и устранение «цифрового неравенства» в регионах. Лидер ЛДПР настаивает на обязательной вакцинации от ковида, а СР предлагает ее законодательно запретить. Зюганов намекнул на возможные протесты после выборов. В предвыборной программе «Единой России» будет уделено особое внимание развитию медицины в селах и малых городах, а также устранение цифрового неравенства среди населения, отметил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. «В области здравоохранении, в соответствии с Посланием президента, мы сделаем упор на развитии первичного звена, на закреплении кадров в сельской местности и в малых городах, на более активном использовании современных технологий для оказания медицинских услуг, включая телемедицину», – сказал он. Одним из центральных пунктов программы, по словам Исаева, станет преодоление цифрового неравенства, «когда люди не могут в полном объеме использовать права, возможности, предоставляемые государством, в силу недоступности для них онлайн-услуг». В качестве одной из мер исправления этой ситуации, единоросс предложил «субсидирование малоимущих, позволяющее им оплачивать соответствующие информационные услуги». Во вторник Госдума перенесла на осень рассмотрение законопроекта о внесении вакцины от коронавируса в Национальный календарь. Комментируя это решение, Владимир Жириновский заявил, что если бы ЛДПР была партией власти, то все граждане России уже были вакцинированы. «Добровольно большинство не хотят делать. Если бы у нас были рычаги власти, уже бы все сделали - не 60% или 70%, а 100%! И все ограничения были бы сняты, все бы спокойно отдыхали», – подчеркнул лидер ЛДПР. Со своей стороны, председатель партии «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов связал партийную поддержку законопроекта о прививках с запретом обязательной вакцинации. «Люди и мы, как представители народа, опасаемся, что под замечательной идеей протаскивается обязательная вакцинация», – заявил он. Тем временем лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью газете «Коммерсант» заявил, что «надо быть готовыми защищать свои результаты на выборах, в том числе и на уличных акциях». Профессор университета при правительстве России Олег Матвейчев считает, что единоросы точно опредедили актуальные проблемы российской глубинки. «Проблема нехватки врачей вне мегаполисов, а особенно, на селе – наиболее острая, в тройке–пятерке самых важных и насущных проблем в 70 из 85 субъектов Федерации», – считает Матвейчев. – «Люди там просто стонут». Однако если «Единая Россия» разработает большой соцпакет для специалистов, переезжающих из городов в глубинку, а правительство не будет перекладывать все это на губернаторов, как сейчас, то проблема решаема. «Это будет очень хорошее дело на следующий сезон, на последующие пять лет, – уверен Матвейчев. – Если поедут врачи, то высокотехнологичная медицина последует за ними. Главное – специалисты». Немаловажен, по его мнению, и вопрос цифрового неравенства в субъектах РФ. «Как в еврейском анекдоте – если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. В данном случае это просто расходы. Нужно дотянуть интернет-кабели, спутники и прочее по всем территориям, которые у нас так или иначе остались без глобальной сети. Распространение компьютеров, смартфонов – это тоже постепенно «дожмут» и цифровое неравенство будет устранено. Если партия подготовила такой проект, то ей вполне по силам в ближайшую пятилетку серьезно продвинуться по этому вопросу и не думаю, что в этом вопросе у «Единой России» будут оппоненты», – считает Матвейчев. А вот по поводу вакцинации общество, по мнению эксперта, раскололось. «Есть данные ВЦИОМ, которые говорят, что порядка 50–60% людей в России поддерживает вакцинацию от ковида. Они либо собрались вакцинироваться, либо уже вакцинировались. Соответственно, остальные не поддерживают вакцинацию в целом или сами не собираются этого делать по разным причинам. То есть сторонников вакцинации ненамного больше, чем ее противников», – говорит Матвейчев. В этой ситуации, считает собеседник, «Единая Россия» и Госдума не могут брать на себя роль жесткого законодателя, который загонит общество «в стойло» и проигнорирует их мнение. «Этот законопроект отложен до осени, чтобы у людей была возможность подумать и еще раз все взвесить», – отметил политолог. «Лидеры партий как представители общества придерживаются разных точек зрения. Жириновский – за тотальную и обязательную вакцинацию. Наверно, он рассчитывает, что его электорат за такой вот безусловный «порядок». А Миронов, наоборот ориентируется на свою электоральную группу, на людей более скептически настроенных и на дух не принимающих принуждения. Эти партии представляют разные срезы общества и вполне закономерно работают каждая на свой сегмент избирателей», – резюмирует эксперт. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов резко критически оценил слова Геннадия Зюганова, заявившего о возможности массовых беспорядков после «нечестных» выборов в Госдуму. «Выборы еще не начались, а лидер крупной парламентской партии заранее намекает или пугает, что он устроит массовые беспорядки – это что не экстремизм?», – задается вопросом политолог. «Зюганов раньше поддержал Кремль в вопросе Навального и беспорядков, которые он со своими сторонниками организовывал. А теперь, получается, готов взять на вооружение его же методы», – подчеркивает собеседник. Эксперт не считает подобные угрозы пустой риторикой. «В КПРФ есть такие персонажи как, Валерий Рашкин, который уже присоединялся к навальнистам в незаконных уличных акциях, и хотя его в партии «поправили» – он и некоторые другие члены КПРФ на местах вполне могут воспринять слова своего партийного лидера не как риторические фигуры, а как прямой призыв к действию. Поэтому Зюганов начинает в своей риторике играть с огнем», – отметил политолог. «Для Геннадия Андреевича это последние выборы и он, предчувствуя возможное фиаско на них, заранее хочет подстелить себе соломки перед спонсорами партии, которые потребуют отчет за невыполнение бизнес-проекта под названием «КПРФ». Но «соломка» эта может и загореться», – предупреждает Мартынов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по Крыму и «Северному потоку – 2» 15 июня 2021, 09:50 Текст: Алина Назарова

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. «Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм», – заявил Гердт РИА «Новости». По его словам, «Северный поток – 2» Германии нужен больше, чем России. «Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», – добавил депутат. Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет. «Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?» – сказал парламентарий. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине 15 июня 2021, 15:25

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости». Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. В Польше приняли резолюцию против строительства «Северного потока – 2» 15 июня 2021, 17:44

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. «Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства», – цитирует резолюцию РИА «Новости». Резолюцию депутаты объяснили уважением «к ценностям, на которых основан Европейский союз», а также солидарностью «с Украиной» и заботой «о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России». Уточняется, что сейм призвал США «как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов 15 июня 2021, 11:48

Фото: Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Соединенные Штаты в 60-е годы прошлого века без ведома Москвы экспортировали через страны третьего мира советский титан для создания сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, пишет журналист Тревор Филсет в National Interest. По мнению журналиста, Blackbird («Черный дрозд») стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час. «Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать», – отметил журналист, передает РИА «Новости». Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном – он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников. «Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла», – подытожил Филсет. Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины. Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве 15 июня 2021, 12:52

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице. «За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин. Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч. Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19. Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко. За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге. Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса 15 июня 2021, 16:51

Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru. Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты. «И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок. О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. В РСТ посоветовали туристам не конфликтовать с местным населением на отдыхе в Абхазии 15 июня 2021, 19:10

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Планируя отдых в Абхазии, нужно осознавать повышенные риски, вести себя в общественных местах очень осторожно и избегать конфликтов любого характера, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя ранение двух российских туристов в Пицунде. В ночь с 14 на 15 июня в ресторане, расположенном в абхазском городе Пицунда, местный житель в ходе ссоры с россиянами открыл стрельбу из пистолета. В результате оба отдыхавших получили ранения, их доставили в больницу в Сочи и оказывают необходимую медицинскую помощь. В МВД страны сообщили, что стрелявший был задержан. «Любые выезды из правового поля нашего государства несут повышенные риски. Будь то Абхазия, Малайзия или другие страны, мы находимся на территории другого государства. Поэтому надо понимать, что риски в любом случае повышены», – говорит Барзыкин. Тем не менее, он отмечает, что Абхазия для России является дружественной страной, в которой живет доброжелательный и веселый народ. При этом туристу нужно понимать социальные последствия «после прошедших катаклизмов». Также стоит учитывать тот факт, что местное население имеет при себе огнестрельное оружие, поэтому прибегать вообще к каким-либо конфликтам, даже мелкого характера, не следует. «Были проявления противоправных действий в отношении наших туристов и в предыдущие годы, но граница не закрыта, люди туда ездят. А такие бытовые конфликты, как произошел в Пицунде, конечно, вопиющие, но они случаются, к сожалению. Причем не только в Абхазии. Но там сейчас с оружием «лихие 90-е», у нас давно про это забыли. Поэтому надо это иметь в виду, и при планировании поездки уже прикладывать все усилия к тому, чтобы не попадать в такие ситуации», – рекомендует собеседник. Эксперт убежден, что данный инцидент не спровоцирует резкого падения спроса на Абхазию, и она по-прежнему останется востребованной страной. Хотя, по его мнению, в республике недостаточно хорошая инфраструктура, не хватает мест для отдыха, а объекты представлены частным сектором. Тем не менее, данный отдых считается достаточно бюджетным: море, солнце, пляж. «Сказать, что там опасно, как в Нигерии, я не могу, но риски повышены. И последний случай тому подтверждение. Место отдыха полностью никогда не обезопасишь. Просто нужно вести себя очень осторожно в общественном месте, ресторане, быть культурными. И местным органам власти, если они хотят, чтобы к ним ездили, стоит усиливать профилактику, и правоохранительным органам работать в этом направлении. Особенно если тенденция таких случаев увеличится, то нужно более радикальные меры принимать», – считает Барзыкин. Во вторник в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что глава республики Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов. Напомним, Абхазия доступна для туристов еще с 4 августа 2020 года и пользуется популярностью среди россиян в течение всего года. Госдума утвердила поправки «Единой России» в закон о зачислении братьев и сестер в одну школу 15 июня 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Госдума приняла в третьем чтении закон с поправками «Единой России» о зачислении братьев и сестер в одну школу независимо от места жительства. Согласно документу, отменяется правило, по которому братья и сестры получают приоритетное право на зачисление в школу или детский сад только в том случае, если живут на одной жилплощади, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Документ прошел все необходимые экспертизы. Российские семьи – особенно многодетные – ждут от нас принятия закона, он снимает существующие бюрократические барьеры», – сказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. С предложением сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер независимо от места их регистрации Аршинова выступила на форуме «Единой России» «Большой семейный совет» 31 мая. Инициативу партии поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В тот же день «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о снятии ограничения на приоритетное зачисление в школу братьев и сестер. Их подготовили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, Алена Аршинова, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и член президиума Генсовета «Единой России», сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова. Задержан «лосиноостровский маньяк» 15 июня 2021, 13:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержан подозреваемый в нападении на женщину на Алтайской улице у парка «Лосиный Остров». Женщина 10 июня сообщила полиции, что злоумышленник напал на нее около дома, стал снимать с нее одежду и трогать за грудь, передает РЕН-ТВ. Правоохранители нашли подозреваемого, его задержали, возбуждено уголовное дело. По словам девушки, насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. В Ryanair оценили действия пилота, посадившего самолет с Протасевичем в Минске 15 июня 2021, 12:42 Текст: Алина Назарова

Пилот самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, «не мог поступить иначе» после получения сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва, заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании. «На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске», – заявил О’Лири, передает ТАСС. По его словам, после того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил уровень угрозы взрыва. «Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном (максимальном) уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе», – сказал О’Лири. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением 15 июня 2021, 10:40

Фото: Erin Scott/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Комментируя предстоящую встречу президентов России и США, британская газета The Times пишет, что главе Белого дома Джо Байдену не под силу «изменить характер правления» российского лидера Владимира Путина, потому он должен продемонстрировать, что Вашингтон не примирится с нынешним курсом Москвы. Издание отмечает, что «на кону стоят существенные геополитические проблемы», а «единственный надежный способ нормализации отношений – это внушить руководству России, что агрессия будет встречена терпеливым сдерживанием, а не потворством», приводит перевод статьи ИноПресса. «В то время, когда Китай прибегает к морским провокациям и агрессивной дипломатии, Байдену необходимо стабилизировать отношения с Россией и гарантировать, что западные демократии не столкнутся одновременно с двумя экспансионистскими вызовами. Этого нельзя достичь, выдавая желаемое за действительное – это требует как готовности выслушивать опасения союзников, так и терпеливой приверженности сдерживанию российских провокаций», – говорится в статье. При этом, утверждает редакция газеты, «стремясь к более стабильным отношениям, Байден должен четко дать понять, что США будут продолжать укреплять оборону Польши и стран Балтии. Это не эскалация, а приверженность коллективной безопасности». «Байден не может изменить характер правления Путина ни лестью, ни принуждением. Вместо этого его задачей будет передать сигнал о том, что США не примирятся с нынешним курсом России и не перестанут защищать права человека и правовые нормы», – заключает издание. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. Саакашвили заявил об «исчезновении Грузии с карты мира» 15 июня 2021, 17:22 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили выразил обеспокоенность тем, что США не упоминают его родину как «проблему для России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президент Грузии сказал, что во время его пребывания на посту главы государства «президенты США регулярно упоминали Грузию – я не сходил с экранов, я стучался во все двери, я беспокоил всех». По его словам, ныне Грузия «исчезает с карты мира». Как отметил Саакашвили, «происходит катастрофа, так как президент США Джозеф Байден не упоминает Грузию как проблему для России, и это очень опасно». Он сказал, что «как никогда занят тем, чтобы сместить власти Грузии» – оппозиция рассчитывает победить на осенних местных выборах. Между тем, по итогам саммита НАТО, где Грузии вновь было обещано в будущем членство в Североатлантическом альянсе, президент Саломе Зурабишвили поблагодарила натовцев за внимание к ее стране. Она заявила, что НАТО продолжит политику открытых дверей и поддерживать безопасность в регионе Черного моря. Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс 15 июня 2021, 12:38

Фото: Markiian Lyseiko/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Но в реальности этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя разочарование властей Украины в том, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. «Если у кого-то были иллюзии по поводу полноценного участия Украины в жизни западного сообщества, то это странно. С такими иллюзиями надо расставаться пораньше, чтобы потом не встретиться с реальностью в самой жесткой ее форме», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, в 2014 году, еще до формирования нового украинского правительства, в романтических мечтах официального представителя Госдепа Виктории Нуланд была идея построить образцово-показательное либеральное славянское государство. Но в итоге дальше безвизового режима с ЕС, пустых обещаний и похлопывания по плечу Запад не пошел. Дробницкий указал на две главные причины того, почему НАТО не примет в свой состав Украину. «Во-первых, Россия ясно дала понять, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО на ее границах неприемлемо. Более того, на Украине проживает большое количество пророссийски настроенных людей. В 2014 году Украина пыталась решить процедурные вопросы для интеграции с Западом, но в результате потеряла свою территориальную целостность и в довесок приобрела длительный конфликт на своей территории. Сейчас такого рода страну невозможно втянуть в НАТО. Это российская зона влияния», – пояснил политолог. Во-вторых, по мнению эксперта, чем дальше НАТО расширяется на восток, тем очевиднее спад заинтересованности альянса в присоединении новых членов. «Пик интереса к Восточной Европе был в 2003 году, когда Западная Европа воспротивилась вторжению США в Ирак. Тогда Джордж Буш – младший сделал так, чтобы новая Европа поддержала его решение. И стало понятно, что позиции стран Старой Европы и новой часто не сходятся. А Украина в этом плане отстает еще сильнее. Поэтому как бы она ни старалась угодить «начальству», к ней не будут относиться как к полноценному члену западного мира. Включение Украины в НАТО со всеми ее желаниями и недоделанной элитой станет катастрофой для самого альянса, который принимает решения на основе консенсуса», – убежден Дробницкий. При этом собеседник предположил, что формально Украина может не являться членом НАТО, но на ее территории будет размещена инфраструктура альянса. «Насколько я понимаю, Владимир Путин дал четко понять, что это и есть красная линия, которую Россия не даст перейти. Поэтому то, что Украину в очередной раз оставили в подвешенном состоянии – это бремя страны, прогнувшейся под «глобальное начальство», – подчеркнул политолог. А что касается заявления Джо Байдена о том, что война в Донбассе не является непреодолимым препятствием для вступления Украины в НАТО, то «это хорошо знакомая риторика подбадривания и похлопывания по плечу». «Запад хорошо умеет давать пустые обещания и обменивать их на реальное влияние. Нам стоит этому поучиться», – считает Дробницкий. К тому же у НАТО есть два неравноценных управленческих слоя, отмечает эксперт. «Главный слой – это абсолютно наднациональная бюрократия по примеру ЕС. Это люди, которые ассоциируют себя с «глобальным начальством». Второй слой – это национальные государства со своими интересами и настроениями. Поэтому время от времени в НАТО возникают разногласия», – полагает Дробницкий. «С одной стороны, в отношении России действует политика сдерживания. С другой – у определенных стран есть экономические интересы с Россией. И в этом вопросе нет единства. Втянуть в эту картину киевский бардак не получится», – уточнил политолог. Дробницкий сомневается в том, что после саммита Путина и Байдена тема Украины получит развитие. «Такого рода заявления я слышал много раз накануне крупных политических событий. Этот вопрос уже снят с повестки дня. Но риторика останется. Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Публичная дипломатия устроена так, что некоторые вещи живут только в пространстве риторики. Политики их будут говорить до тех пор, пока об этих идеях не забудут», – отметил эксперт. «Мне кажется, что и на Украине не верят в сказку о том, что страна вот-вот войдет в НАТО. Это часть риторики. Они не могут действовать иначе, поскольку эти вопросы прописаны даже в конституции», – считает Дробницкий. Политолог-американист Борис Межуев также предполагает, что в ходе саммита Путина и Байдена ситуация для Украины едва ли поменяется. «Сейчас у многих экспертов возникло ощущение, что в США идет сильное давление на Байдена с целью предложить Путину «молчаливую сделку» о так называемой серой зоне. Данный термин ввел в оборот еще Джон Болтон. Речь идет о части постсоветского пространства, которое предлагается разделить между Россией и НАТО. Под этим подразумевается молчаливый уход Белоруссии в сферу влияния Москвы и такой же молчаливый прием Украины в НАТО», – считает эксперт. «Однако Путин четко сказал, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо, это «красная линия» и такой шаг будет чреват дестабилизацией Украины. Потому, учитывая позицию Москвы, «молчаливая сделка» не будет реализована. Итог переговоров по этой теме понятен заранее», – заключил Межуев. В понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России. Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно, кому положена пенсия в 446 тыс. рублей 15 июня 2021, 10:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Официально установленного потолка пенсии в России нет, но фактически самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие, рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис. По данным Росстата, опубликованным в апреле 2021 года, федеральные государственные гражданские служащие получали самую большую пенсию в среднем среди всех категорий пенсионеров, передает «Прайм». Так, средний размер пенсии федерального чиновника на 1 января 2021 года достиг 22 тыс. 792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15 тыс. 744 рублей, а средний размер пенсии по старости – 16 тыс. 790 рублей. При этом чиновники в дополнение к государственной в ряде случаев имеют право на страховую пенсию по старости. «Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности. В частности, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», – заявил Биезбардис. Также военные пенсионеры могут получать две пенсии. Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств, однако если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, – например, в частное охранное предприятие – то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. Тогда при определенных условиях военный может получить вторую пенсию. Размер страховой пенсии по старости, которую получает основная масса российских пенсионеров, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. «Эти коэффициенты начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы. Их число напрямую связано с размером дохода гражданина, с которого начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», – объяснил эксперт. Например, за 2020 год максимально можно было накопить 9,57 коэффициентов. К страховой пенсии есть различные надбавки. В обязательном порядке – это доплата до минимального прожиточного уровня пенсионера, его размер зависит от того региона, где живет пенсионер. Средний размер страховой пенсии по старости составляет сейчас, согласно данным Счетной палаты, 17,5 тыс. рублей. «Страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если выйти на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40%, а если на предельные 10 лет, то выплаты увеличатся в два раза. Дополнительные коэффициенты появляются и за социально значимую деятельность, например, уход за инвалидом», – сказал Биезбардис. Надбавки также могут быть для пенсионеров, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или на иждивении которых есть студенты или пожилые люди и инвалиды. Доплаты получают те, кому больше 80 лет, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, инвалиды первой группы, сельские жители, ветераны, чернобыльцы, Герои Труда и бывшие узники фашизма. Это могут быть как постоянные доплаты, так и единовременные денежные выплаты. «Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги – это Герои Совесткого Союза и России, Герои Труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты Госпремий, чемпионы Олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии», – заключил эксперт. Ранее россиянам дали совет по увеличению дохода после выхода на пенсию. В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве 15 июня 2021, 09:39

Фото: REUTERS/Alexander Natruskin

Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. «Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков, передает РИА «Новости». Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков. По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он. «Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены», – уточнил Ушаков. Он также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности. «Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового «уравнения безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность», – заявил Ушаков. Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% – до 23,8 млрд долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 млрд долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке. Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности. «В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности – для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», – напомнил помощник президента. Кроме того, по его словам, одним из важных вопросов повестки будет экология и климат. Он указал, что природоохранная проблематика – одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы. Также Ушаков указал, что американская сторона, вероятно, поднимет тему Алексея Навального. «Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много на этот счет сигналов, в том числе даже из Великобритании, Брюсселя. Будут поднимать, конечно», – сказал Ушаков, говоря о том, будет ли фигурировать в повестке встречи тема Навального. Он также отметил, что президент России в последнее время тоже несколько раз говорил об этом, в том числе в недавнем интервью американской телекомпании NBC. Помощника Путина также спросили, могут ли на саммите в Женеве затрагиваться вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии. «Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более, они обсуждали это все с союзниками», – ответил Ушаков. Он также не исключил, что Россия и США в Женеве обсудят проблемы дипучреждений, аресты россиян в третьих странах. «В частности, речь пойдет о незаконном захвате российской дипсобственности в США и ухудшающихся условиях функционирования наших загранучреждений. Будет также затрагиваться проблематика незаконных арестов наших граждан по американским запросам в третьих странах. С 2008 года таких случаев насчитывается уже около 60», – сказал Ушаков. Помощника президента спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения задержанных в России американцев, в частности осужденного за шпионаж Пола Уилана. «Эти вопросы обсуждаются по линии МИД, по другим каналам. Я назвал в числе согласованных тем специально: «конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений». Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших (граждан) отлавливают во всех частях света. Но это касается только вот этого одного аспекта, а нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран и по другим линиям», – ответил он. Ушаков уточнил, что с 2014 года американцами было принято очень много санкций и сделано много «различных совершенно неоправданных шагов» в отношении работы диппредставительств, так что все они функционируют в усеченном режиме, что достаточно сложно. «Более того, была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована везде, договоренности есть. Много что есть обсуждать, и это все будет обсуждаться под рубрикой «нерешенные вопросы двусторонних отношений». Хотя бы если часть мы сдвинем с места, уже будет неплохо», – заключил он. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.