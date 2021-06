Пожар на АЗС в Новосибирске локализован Названа причина пожара на АЗС в Новосибирске 14 июня 2021, 20:08 Текст: Евгения Шестак

Причиной пожара на автозаправочной станции в Новосибирске стало незаземление газовоза, сообщил первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС Евгений Лебедев. «Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость», – цитирует РИА «Новости» Лебедева. По данным источника в экстренных службах, число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 33 человек, среди них есть ребенок, сообщает «Интерфакс». В понедельник Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60 загорелась автозаправочная станция, в том числе машин на газовом топливе. Произошли взрывы резервуаров с топливом. Сообщалось о 24 пострадавших, погибших нет. Ликвидировано открытое горение.

На Украине захотели получить часть акций оператора «Северного потока – 2» 14 июня 2021, 08:36

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Окей, мы понимаем, что «Северный поток – 2» может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока – 2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», – заявил эксперт, передает РИА «Новости». По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. «Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока – 2»... Продайте или передайте украинскому Нафтогазу 5% стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», – сказал он. Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант «возможен». При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с Газпромом. «Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», – отметил эксперт. При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через «Северный поток – 2» будет дешевле, или же украинскую ГТС «просто вырубят». 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2» 14 июня 2021, 04:05

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли». Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt. Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МХАТ оценил отказ режиссера от сотрудничества из-за спектакля с Бузовой 14 июня 2021, 02:50

Фото: MK-TV МК-ТВ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба МХАТ имени Горького прокомментировала решение режиссера Антона Адасинского о прекращении сотрудничества с театром из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой. В пресс-службе заявили, что «значимых последствий для театра точно не будет». Адасинский «делал мюзикл семейный «Золото». При этом «последний спектакль был 1 июня, в День Защиты детей, сейчас уже конец сезона», а «на следующий сезон репертуар еще не составлен, известны только даты «Чудесного грузина», говорится в сообщении. Отмечается, что договор с режиссером «в некоторой степени уникальный» – Адасинский был приглашенным режиссером. В связи с этим потребуется некоторое время для того, чтобы разорвать договор. В театре выразили надежду, что Адасинский изменит отношение к спектаклю, который «рассказывает без оценок о молодом Сталине». «Абсолютно авангардный спектакль, публика приняла его очень тепло», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в социальных сетях. У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля 13 июня 2021, 21:00

Фото: Yoav Dudkevitch/POOL/ТАСС

Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, трансляцию голосования ведет официальный телеканал Кнессета. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид. За проголосовали 60 парламентариев, против – 59. Об этом сообщает РИА «Новости». Ожидается, что после голосования министры принесут присягу, затем состоится первое заседание кабинета. Нафтали Беннет с 2006 по 2008 год присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии. В 2010 году Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы и возглавил борьбу против замораживания строительства поселений в 2010 году. В 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль». В 2012 году основал движение «Израильтяне». Впоследствии Бенет ушел из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». После занял пост партийного лидера «Еврейского дома». В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые». С 2013 года Нафтали Беннет в разное время возглавлял пять министерств Израиля: он занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра по делам диаспоры, министра образования и министра обороны. Беннет неоднократно отмечался как сторонник дружеских отношений между Израилем и Россией. Беннет заявлял, что «у Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля». Ранее бывший премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что выступит в качестве лидера оппозиции на специальной сессии Кнессета для утверждения нового правительства. Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет. Сообщалось, что правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид. В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию. В Испании восхитились «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом 14 июня 2021, 08:55

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о «подвигах» нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны. Автор статьи Мануэль Вильяторо рассказывает, как Рудель, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, в сентябре 1941 года во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор «Марат», считавшийся гордостью Балтийского флота. В результате взрыва погибли более 300 моряков, а корабль весом почти 24 тыс. тонн лег на грунт. «Марат» исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб», – цитирует автор статьи мемуары Руделя, передает РИА «Новости». Рудель, как говорится в статье, также «прославился» уничтожением бронетехники. Так, на его счету свыше 500 подбитых танков. После поражения нацистской Германии Рудель, который был членом партии нацистов, сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину. Там он публиковал памфлеты, в которых выражал готовность снова сражаться против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, по-прежнему необходимое для выживания немецкой нации и выступал в защиту действий Адольфа Гитлера. Нафтогаз собрался подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии 14 июня 2021, 12:30

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко. Издание пишет, что Газпром «контролирует» транзит газа по трубопроводам из Центральной Азии на Украину. В течение 15 лет транзит газа так и не осуществлялся. Если Газпром не будет содействовать транзиту, Нафтогаз примет меры, пишет газета. В частности, по словам Витренко, компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам Газпрома, процесс может занять несколько месяцев, передает РИА «Новости». «Если они (Газпром) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию) и арбитраж», – заявил Витренко газете, подчеркнув, что на этот процесс могут уйти годы. Издание отмечает, что Киев может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон Евросоюза о конкуренции, поскольку ситуация влияет на поставки газа на рынки ЕС. По словам Витренко, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава Нафтогаза. Витренко разговаривал с газетой из Вашингтона, в столице США он пытается убедить администрацию президента Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2». По его словам, даже если проект газопровода будет остановлен, Киев будет призывать Газпром транспортировать менее дорогой газ из Центральной Азии для внутренних нужд Украины и транзита в Европу. Пока же американцы утешают Украину вариантами спасения от запуска «Северного потока – 2», который сами признали неизбежным. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал сразу о трех планах развития ситуации для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким США видят транзитное будущее Украины при работе российско-европейского обходного газопровода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин высказался о возможном преемнике 14 июня 2021, 16:30

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны, и ждет того же от своего преемника. «Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – цитирует РИА «Новости» главу государства. Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась. «Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – подчеркнул Путин. На вопрос журналиста, будет ли Путин ожидать от своего преемника защиты, какую он в прошлом сам оказал Борису Ельцину, президент ответил, что не думает об этом. «Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и ее народа», – сказал он. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тем временем Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников. В похоронах эсэсовца в Киеве принял участие президентский полк 14 июня 2021, 11:16

Фото: Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Военнослужащих президентского полка Украины отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула в Киеве, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, пообещав выяснить, кто отдал такое распоряжение. «В Михайловском соборе Киева сегодня отпевали покойного ветерана дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула», – написал Бужанский в своем Telegram. Он указал, что не имеет ничего против отпевания, «но заинтересовался, кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности после (негативной) реакции офиса президента (Владимира Зеленского) на марш эсосовцев (в честь «Галичины») 28 апреля в Киеве». «Согласитесь, если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?» – заметил Бужанский. Он пообещал направить депутатское обращение начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск, пояснив, что президентский полк, несмотря на название, не подчиняется офису президента. «Должен сказать, что не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины», – добавил парламентарий. Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел бежать. В 1947 году его поймали и приговорили к 25 годам лагерей. Согласно решению президиума Верховного совета СССР освободился в июне 1956 года. Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией. Эксперт рассказал о перспективах нового иска «Нафтогаза» к Газпрому 14 июня 2021, 15:23

Фото: Максим Никитин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Угрозы «Нафтогаза» подать иск к Газпрому глупы и не имеют ничего общего с реальными поставками топлива», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на планы главы «Нафтогаза» Юрия Витренко обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии на Украину. «Непонятно, в какой суд «Нафтогаз» мог бы подать иск. «Нафтогаз» никаким боком не выступает стороной конфликта. Если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа – тогда можно было бы о чем-то говорить, но Газпром не делает этого. Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как пояснил Юшков, говорить о каком-то «ущемлении прав» «Нафтогаза» можно было бы в том случае, если бы украинская компания имела контракт на поставку голубого топлива из среднеазиатских стран, но не могла бы исполнить его из-за отсутствия транзита. «Но «Нафтогаз» не подписывал ни одного договора с кем-то из среднеазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – пояснил он. Более того, если бы Украине удалось найти объемы для поставок, важную роль играет цена. Подобная сделка была бы невыгодной. «Украина рассчитывает на то, что в Средней Азии есть якобы сверхдешевый газ. Такой миф сложился примерно 20 лет назад, когда топливо действительно было очень дешевым, и тогда Украина покупала его транзитом через Россию. Но с тех пор ситуация изменилась. Практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт. О том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил в интервью газете Financial Times глава компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава «Нафтогаза». Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ, и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит Юшков. Эксперт назвал слова Витренко «полным бредом», не имеющим отношения к реальным поставкам газа. «В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Цель одна – удержать кресло главы «Нафтогаза». Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя как победителей Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, поэтому постоянно придумывают новые дела», – указал Юшков. Эксперт утверждает, что руководство «Нафтогаза» обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. «Поэтому, когда встает вопрос об их увольнении, они будут указывать на незавершенные судебные споры с Газпромом и тем самым настаивать, чтобы им разрешали работать дальше», – подытожил Юшков. В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал заявления Витренко вымогательством и шантажом. Он также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северный поток – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он. «Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Основатель Pink Floyd Уотерс послал «придурка» Цукерберга к черту 14 июня 2021, 07:58

Фото: Emerson Santos/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме ответил отказом на предложение руководителя Facebook Марка Цукерберга использовать песню Another Brick in the Wall в фильме компании за «гигантские» деньги. Уотерс зачитал письмо от Цукерберга на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа. В письме содержалась «просьба на право использовать песню Another Brick in the Wall (Part) 2 при создании фильма для продвижения Instagram». Уотерс отметил, что «официальное послание» от Цукерберга содержит предложение «гигантской суммы денег». «И мой ответ: иди к черту! Ни за что!» – приводит слова Уотерса РИА «Новости». Основатель Pink Floyd отказался участвовать в «чуши», предложенной Цукербергом. Он заявил, что основная идея песни «очень актуальна и необходима сегодня». «Они хотят использовать ее, чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности», – сказал Уотерс. Он заявил, что Цукерберг – это «один из самых властных придурков в мире» и «мелкий мерзавец». Отметим, что у Уотерса есть страница в Instagram, на него подписано около одного миллиона пользователей. Напомним, Еврокомиссия начала расследование возможного неконкурентного поведения американской компании Facebook. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов. При этом в феврале Facebook вынудила власти Австралии пойти на ряд уступок компании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: США при помощи Грузии вытесняют Россию с Южного Кавказа 14 июня 2021, 10:58

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Участие Грузии при поддержке США в обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Агдамском районе свидетельствует, что Тбилиси «возвращает себе историческую роль на Кавказе, а Россия теряет свой статус безальтернативного посредника» между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье грузинской газеты «Резонанси», выдержки из которой приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Произошел беспрецедентный факт, в результате которого растет роль в регионе США и Запада в целом. До сих пор единственным посредником между Азербайджаном и Арменией во время прошлогодней войны и после нее была только Россия», – отмечает издание. Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закареишвили назвал «чрезвычайно важным» посредничество Грузии и США. «В игру вступают США. Слава Богу, что Грузия рядом с ними, а не с Россией», – заявил он. По его словам, произошедший обмен стал следствием визита в регион исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филипа Рикера, который посетил на днях Тбилиси, затем Баку и Ереван, а потом снова Тбилиси. «Россия увидит, как США после выборов в этой стране входит в наш регион. Комбинацию блестяще провели США», – считает Закареишвили. 12 июня Азербайджан и Армения при посредничестве госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен – Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха. Санкции США против госдолга России вступили в силу 14 июня 2021, 00:30

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации. При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости». Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова назвала журналистов Би-би-си принципиальными лицемерами 14 июня 2021, 17:00

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «принципиальными лицемерами» журналистов Би-би-си, которые ушли с пресс-конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Романа Протасевича. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», – написала Захарова в Telegram. Также она посоветовала всем, кто «хочет разобраться в ситуации» с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, посмотреть «от начала до конца» пресс-конференцию белорусского МИДа. «Начинается после примерно 20-й минуты. Очень познавательно», – заявила Захарова. Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель телеграм-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле. Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Дождь» исключили из кремлевского пула 14 июня 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

В связи с поддержкой телеканалом «Дождь» незаконных акций его журналисты больше не входят в кремлевский пул, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что в Кремле «решили далее не взаимодействовать с каналом» после «проявленной им прямой поддержки незаконным акциям», передает РИА «Новости». В апреле во время незаконной акции в Петербурге был задержан сторонник Алексея Навального Денис Кабаков, который в жилете «Пресса» предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь». Напомним, в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России 13 июня 2021, 22:50

Фото: Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с политикой России и Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, заявил Белый дом. Администрация США заявила, что члены НАТО согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» альянса к «меняющейся стратегической среде». В частности, речь идет о реакции на «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году. При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Кроме того, указывается, что альянс «продолжит отслеживать российские развертывания в и вокруг Украины», передает РИА «Новости». Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО подтвердит «прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность» Вашингтона принципу «атака на одного – это атака на всех», которая «встретит коллективный ответ». Сообщается, что лидеры НАТО выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее. Также НАТО «одобрит новую политику киберзащиты» от действий, совершаемых «государственными и негосударственными субъектами, включая разрушительные атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру». «Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства», – говорится в заявлении Белого дома. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», и едва ли говорит о Китае вовсе». По его словам, пришло «время обновить стратегическую концепцию НАТО». Как сообщил глава бельгийского правительства Александер Де Кроо, Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС – США. Напомним, СМИ сообщали, что в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе, содержится пункт, согласно которому «союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе».