|
|
Белый дом подтвердил визит Меркель в Вашингтон
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американский лидер Джозеф Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель 15 июня, сообщил Белый дом.
«Президент Байден намерен принять канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Лидеры во время встречи поговорят о пандемии, угрозах изменения климата и содействии экономическому процветанию и международной безопасности «на основе общих демократических целей».
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
|
|
США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
США захотели продления поставок газа через Украину на много лет
|
|
США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2»
|
|
«Это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы Госдепа США компенсировать Украине финансовые потери от эксплуатации «Северного потока – 2» за счет европейцев.
«Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через «Северный поток – 2» за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», – считает немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вопрос строительства и введения трубопровода в эксплуатацию – это бизнес в чистом виде. «Более того, Украина по-прежнему зарабатывает и, думаю, будет продолжать зарабатывать на транзите российского газа в Европу», – добавил эксперт.
«В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать. То, что Европа заинтересована в диверсификации поставок энергоресурсов – это логично и понятно с точки зрения эконмических интересов», – полагает Рар.
По мнению собеседника, даже если бы между Россией и Украиной не было конфликта, никто бы не выступил против построения дополнительных трубопроводов. «Почему в таком случае европейцы должны компенсировать Украине финансовые потери за «Северный поток – 2», а за первый «Северный поток» или «Турецкий поток» не должны? Через них ведь российский газ также поступает на Запад в обход Украины», – заметил Рар.
«Видимо, Украина не справляется с реформированием своей экономики, особенно после пандемии. Отсюда – колоссальные экономические проблемы. А газовый транзит – важнейший источник заработка для страны. Так что, вероятно, это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – предположил политолог.
По его мнению, Германия не пойдет на это, «ведь никто не гарантирует, что деньги поступят туда, куда нужно». «Берлин лишь может включить Украину в европейский проект по зеленой экономике. В таком случае она будет получать «зеленые кредиты» или иную помощь на покупку ветряных мельниц и производство зеленого электричества», – полагает Рар.
«Что касается заявления Блинкена о том, что худший для Вашингтона итог строительства «Северного потока – 2» – это отравленные отношения с Германией, то я всегда указывал на важность немецкого фактора в этом вопросе. Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином, особенно во время первого визита Джо Байдена к союзникам. Я считаю, что американцы правильно поступили, отказавшись вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG», – заключил политолог.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, передает ТАСС.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Ранее Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
«Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США
|
|
Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке
На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG.
«Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».
Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2»
|
|
Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет.
«Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат.
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2».
По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
|
|
Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: «Америка вернулась».
По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости».
При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС.
Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы».
Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех».
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен назвал «худший» для США итог ситуации с «Северным потоком – 2»
|
|
Худшим для Вашингтона итогом строительства «Северного потока – 2» были бы отравленные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена на слушаниях в международном комитете Сената.
Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
«Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними», – заключил госсекретарь.
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт усомнился в способности США сохранить транзит газа через Украину
|
|
«США могут придумать юридическую новацию, но она будет выглядеть коряво», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона договориться с европейскими странами о продлении соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины.
«У нас есть нынешний контракт на поставку газа между Россией и Украиной, он действует до конца 2024 года. Будут ли в дальнейшем подписаны новые контракты – зависит от Украины. Если она предложит что-то выгоднее, чем поставки газа через Польшу – тогда она могла бы частично получить этот транзит. У Киева есть три года, чтобы что-то придумать», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, в мире нет правовых механизмов, способных заставить компании отказаться от покупки газа через «Северный поток – 2». «Юридическую новацию можно придумать, но это будет выглядеть коряво, – убежден собеседник. – Получается, какая-то немецкая компания, которая заключила контракт на поставки газа через трубопровод, должна прекратить его получать в случае, если транзит через Украину будет приостановлен? А кто тогда будет компенсировать компании убытки? Немецкое правительство?».
Митрахович также указал на то, что «подобные компенсации прописываются в контрактах только в случае каких-то неординарных событий: войны, чрезвычайных происшествий и технологических катастроф». «В обычной жизни такого рода механизмы выглядят странно».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
|
|
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.
Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев объяснил искажение слов Байдена стремлением передать «атмосферу двухстороннего тет-а-тета»
|
|
Украинская сторона пояснила, что исказила слова американского президента Джо Байдена в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы передать особую атмосферу во время диалога лидеров стран.
«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков», – цитирует советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка УНИАН.
Он пояснил, что тема вхождения Украины в состав Североатлантического альянса чрезвычайно спекулятивна, она часто используется в пропаганде теми, кто не заинтересован в таком исходе событий.
«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко», – указал Подоляк.
У него вызвала изумление попытка «пройтись» по «крайне успешному» разговору и «низвести его ценность».
Напомним, Белый дом и украинское правительство сначала опубликовали противоречивые заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», но Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку этого плана.
После этого Зеленский заявил, что «слова не важны, важны конкретные поступки».
Ранее президент Украины заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Путин назвал бессмысленными дальнейшие санкции США после достройки «Северного потока – 2»
Для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Глава государства отметил, что все, что делалось США в отношении газопровода, было выгодно только им. «Только что еще более-менее разобрались с «Северным потоком – 2», а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейской страны, Федеративной Республики [Германии], делали Штаты, потому что им так выгодно», – констатировал Путин, передает ТАСС.
По его мнению, в последнее время «уже было бессмысленно сопротивляться [строительству трубопровода] и вводить санкции». «Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова», – пояснил президент.
«Вроде как [США] отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения», – указал Путин.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2», заявил, что худшим для Вашингтона итогом строительства были бы отравленные отношения с Германией.
Французы раскритиковали Байдена за слова о возвращении Америки
|
|
Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на заявление президента США Джозефа Байдена о том, что «Америка вернулась».
Один из пользователей под никнеймом FrancoisX отметил, что Америка вернулась, «чтобы вмешиваться в то, что их не касается», передает РИА «Новости».
«Байден прибыл с визитом в свои европейские колонии», – добавил Doms.
Комментатору alfe75 показалось, что такие слова Байдена «не очень обнадеживают».
«Только чтобы развязать войны по всему миру», – указал он.
«Макрон говорил то же самое. И посмотрите, что мы имеем. Вернулась – это сделала шаг назад, так что ли?» – написал alexandre004005.
Другой пользователь отметил, что слова Байдена могут говорить только об «объявлении войны России». «А также Китаю, Ирану, Венесуэле, Кубе...», – продолжил он.
«Он намерен провести последние дни жизни в Ирландии? Кажется, он уже и правда «кончился», – пошутил yron.
«Прекрасно! Америка возвращается с новым бургером!» – написал Fabien Gintoki Henkinet.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
После этого канцелярия британского премьера Бориса Джонсона сообщила, что в результате переговоров главы британского правительства и президента намерены принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии».
Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
|
|
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами».
«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД