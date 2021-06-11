Пентагон захотел оснастить корабли Zumwalt гиперзвуковыми ракетами Стала известна новая стратегия НАТО в случае конфликта с Россией 11 июня 2021, 11:29 Текст: Алексей Дегтярев

НАТО рассчитывает получить преимущество над Россией в случае войны с помощью быстрого взаимодействия с использованием современных технологий, считает американское издание The National Interest. США в случае полномасштабного вооруженного противостояния с Россией, скорее всего, применит весь свой арсенал, НАТО же акцентирует внимание на выстраивании тесной взаимосвязи между командующими стран Североатлантического альянса и между боевыми платформами, передает ФАН со ссылкой на выводы журнала. «Например, польский истребитель F-35 может наткнуться на российские корабли в Балтийском море и мгновенно отправить их координаты эсминцу ВМС США, находящемуся в пределах досягаемости», отметили в NI. Современный конфликт должен опираться на сетевое взаимодействие, технологии искусственного интеллекта и другие технологии, это должно позволить НАТО обеспечить информационное взаимодействие в ходе возможного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут.

В США обратили внимание на новое российское супероружие 8 июня 2021, 13:17

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Планирующая бомбовая кассета «Дрель» может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу. Автор статьи напомнил, что начиная с 2016 года разработкой ПБК-500У СПБЭ-К занималось Научно-производственное объединение «Базальт», госкорпорации «Ростех». Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт. «Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», – передает РИА «Новости» слова Сучиу. Отмечается, что «Дрель» оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров. Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист. Он также добавил, что ПБК-500У СПБЭ-К изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника. В заключение автор отмечает, что бомба представляет собой предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия-2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. Путин о вступлении Украины в НАТО: Время подлета ракет до Москвы сократится до 7-10 минут 9 июня 2021, 20:36 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» – задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. «Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается [в плане расширения НАТО]», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет вступления в НАТО. Таких людей президент назвал умными. Президент также заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересы выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними, передает РИА «Новости». Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ». Эксперт объяснил удивление Шойгу отсутствию компьютеров в московском военкомате 8 июня 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, Шойгу удивили пережитки прошлого в военкомате в то время как Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя видео с внезапным визитом главы Минобороны России в один из московских военкоматов. «Когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны России, практика внезапных проверок военкоматов стала регулярной. Как правило, СМИ узнают об этом постфактум от самих проверяемых органов», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. По мнению эксперта, глава Минобороны высказал не какие-то конкретные замечания руководству военкомата, а скорее общее недоумение по поводу отсутствия компьютеров и подключения к базе данных Минобороны. «В этом смысле наше военное ведомство находится на передовых позициях. Из репортажей Национального центра управления обороной страны мы знаем, что министерство имеет круглосуточный доступ к данным любой воинской части. Поэтому Шойгу удивили пережитки прошлого, ведь Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – пояснил Мураховский. По поводу отсутствия компьютеров в московском военкомате Мураховский отметил, что это структурное подразделение не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. «Если в номенклатуре укомплектования военкоматов не были указаны компьютеры, то им и взяться было неоткуда. Даже если бы их приобрели за свой счет или с помощью спонсоров, то как их подключить к ведомственной сети, если это не предусмотрено нормативами?» – задает риторический вопрос собеседник. «Сеть Минобороны не общедоступна, поэтому тут требуются не просто бытовые компьютеры, подключенные к интернету, а соответствующие технические средства и программная защита доступа», – объяснил Мураховский. При этом Мураховский указывает на ряд проблем в связи с отсутствием компьютеров в военкоматах. «При проведении медицинского освидетельствования необходимо знать полную историю болезней человека. Тем более, что военкомат освидетельствует не только призывников, но также контрактников и кандидатов на поступление в военные вузы», – уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, в военкомате должны знать и сопутствующую информацию о человеке, включая образование. «Сейчас в военкоматах все это вынуждены подтверждать справками. Можно сказать, что они в этом смысле остались на обочине цифровизации», – полагает Мураховский. Он также указал на проблему «потери» дел уклоняющихся от призыва людей. «В отсутствие компьютеров это очень просто сделать. Однако сейчас набирает обороты другая тенденция. В некоторых регионах, особенно на юге страны, среди желающих поступить на службу в ВС России проводится конкурс. И там отмечаются не только случаи «замыливания» своих недостатков по медицинским показаниям, но и случаи коррупции», – рассказывает Мураховский. Собеседник предполагает, что после такой проверки к концу текущего года все военкоматы страны снабдят необходимыми техническими средствами и подключат к системе данных Минобороны России. «По сути, визит министра в военкомат подтверждает известный тезис военного писателя и военачальника Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». И так во всем. Когда начинаешь разбираться, на практике все оказывается гораздо сложнее», – заключил Мураховский. В понедельник в Сети было опубликовано В понедельник в Сети было опубликовано видео , в котором министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что, как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата. Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Столтенберг отказался участвовать в Московской конференции по международной безопасности 10 июня 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

НАТО отказалась принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека (Йенса Столтенберга)?», – цитируете ее ТАСС. Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны. Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. США сочли Украину готовой для потенциального присоединения к НАТО 9 июня 2021, 00:58

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация США считает, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты [для присоединения к альянсу]», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. По словам Блинкена, «с момента создания плана действий по получению членства [в Североатлантическом альянсе] был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина». «По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США в ответ на вопрос сенатора-республиканца Роба Портмана, который поинтересовался, поддерживает ли администрация Джо Байдена предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО. При этом Блинкен признал, что далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана. «Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран – членов НАТО. Считаю, что некоторые государства [альянса] сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», – отметил госсекретарь США. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море 9 июня 2021, 09:33

Фото: U.S. Air Force

Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии МиГ-29, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море, сообщил телеканал BTV со ссылкой на министерство обороны республики. По данным оборонного ведомства, связь с пилотом истребителя МиГ-29 была потеряна минувшей ночью, передает ТАСС. «Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС», – передает РИА «Новости» заявление минобороны. На место происшествия выехал министр обороны страны. Тактические учения были приостановлены. Напомним, во вторник истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Путин дал оценку «окрика» США в сторону Зеленского 9 июня 2021, 23:23 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал «окрик из-за океана в сторону» украинского президента Владимира Зеленского по поводу идеи вступления Украины в НАТО. «О чем они там разговаривали? О чем договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит», – приводит слова Путина ТАСС. Президент сказал, что произошедшее следует «иметь в виду» и «соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами». Он не исключил, что США поступили так, поскольку Киев сделал заявление слишком рано и не к месту, учитывая скорый саммит в Женеве. Как заявил Путин, «на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается». «Во всяком случае, никто не говорит «нет», – предположил он, добавив, что лидеры США «неоднократно» говорили ему об открытости НАТО. «И что, какой вывод из этого можно сделать?» – сказал Путин. Напомним, в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину Путин объяснил опасность вступления Украины в НАТО. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чехия призвала НАТО подтвердить политику «устрашения» России 11 июня 2021, 04:50

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

НАТО должно подтвердить политику «устрашения» России, но добиться при этом «хотя бы элементарного уровня взаимного доверия» с Москвой, считают власти Чехии. Издание «Актуально» опубликовало выдержку из одобренных правительством Чехии рекомендаций для делегации страны на саммите НАТО. Делегацию возглавит президент Чехии Милош Земан, передает ТАСС. По мнению властей Чехии, на саммите альянс должен подтвердить как «укрепление эффективной обороноспособности» и политику «устрашения» по отношению к Москве, так и усилия по «профилактике возникновения конфликта». Чехия призывает к «созданию хотя бы элементарного уровня взаимного доверия» и к «нахождению области взаимных интересов» в политике и дипломатии. При этом в документе говорится о необходимости сохранить жесткую позицию по отношению к ситуации в Донбассе и «гибридным угрозам» со стороны России. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Минобороны анонсировало начало российско-белорусско-сербских учений под Новороссийском 8 июня 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Под Новороссийском вскоре начнется активная фаза тактических учений «Славянское братство – 2021», сообщили в Минобороны России. «Торжественное открытие и активная фаза совместных учений пройдет на полигоне Раевский под Новороссийском в период с 16 по 18 июня текущего года. Военнослужащие из Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Сербия проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а так же более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Напомним, в сентябре подразделения вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии в ходе учений «Славянское братство-2020» отработали действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Пушков высмеял США после заявлений об НЛО 9 июня 2021, 13:04

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Истерия помогает американским властям управлять государством, заявил сенатор Алексей Пушков на фоне утверждения о влиянии НЛО на работу ядерных объектов в США. «И все же они существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США – их ядерные программы и на их ядерные объекты», – написал Пушков в Telegram. По мнению сенатора, у бывшего главы секретной программы Пентагона Луиса Элизондо, заявившего о «влиянии» инопланетян, либо «сдала психика», либо он участвует в новом проекте по созданию «массовой истерии вокруг НЛО». «Истерии такого рода – то вокруг Ирана, то России, то Китая помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам», – заключил он. Ранее бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо заявил в интервью изданию The Washington Post о том, что «неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США». До этого экс-президент США Барак Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Также бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО. Напомним, 4 июня газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, что не убедило администрацию США. Турция пожаловалась на отказ США продавать ЗРК Patriot 10 июня 2021, 06:57

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если США не согласятся продать системы ПВО Patriot, Турция может приобрести ЗРК и у других стран, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он указал, что Анкара не раз требовала от США «гарантий» того, что власти США одобрят сделку по продаже Patriot Анкаре, но Вашингтон таких гарантий дать не может. Турция хотела бы приобрести ЗРК у «союзников», хотя Patriot «очень дорогие», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber. «Если этот вопрос не решается в техническом плане, то как его решить политически?» – заявил министр, добавив, что «если США не принимают это, то Турция может приобрести систему ПВО у другой страны – у России, у любой другой страны». При этом условия Турции «тоже должны быть приняты», проблему нельзя «решить при упрямстве одной из сторон», а в таком случае «пусть друзья» Анкары «обсудят с точки зрения политики пути решения». Чавушоглу отметил, что прежде Франция предлагала Турции разместить ЗРК SAMP-T, но у стран испортились отношения, хотя сейчас ситуация улучшилась, вопрос обсуждался с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Кроме того, Турция «получила письмо о намерениях от итало-французского консорциума EUROSAM, есть также предварительное соглашение в связи с приобретением и совместным производством систем ПВО». Он упрекнул западные СМИ в искажении его слов о С-400. Чавушоглу заверил, что «С-400 будут на 100% под контролем» Турции, ими будут управлять турецкие инженеры и военные, идет «процесс обучения». «Но я не использовал фразу «вышлем русских» или другие обидные слова», – сказал министр, отметив, что после окончания процесса обучения и полной настройки С-400 российских военных специалистов в Турции не будет. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт. В МИД заявили о навязывании НАТО России повестки середины прошлого века 8 июня 2021, 20:01 Текст: Ксения Панькова

Холодная война должна была остаться в прошлом, но НАТО навязывает России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого века, заявил замглавы МИД Александр Грушко, отметив, что военная ситуация в Европе ухудшается искусственно. «Военная ситуация (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) ухудшается, ухудшается искусственно. Холодная война должна была остаться в прошлом, однако НАТО не смогла приспособиться к новым реалиям в сфере безопасности и вернулась к истокам – к необходимости защиты своих членов от угрозы с востока… На сегодняшний день фактически России навязывают повестку дня, которая должна была остаться где-то на рубеже 50-х годов прошлого столетия», – сказал Глушко, выступая на форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости». Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом обсудил стратегию Североатлантического альянса в отношении России. Накануне Столтенберг заявил, что альянс более года назад предложил Москве провести заседание Совета Россия – НАТО, однако не получил ответа. «Мяч теперь на стороне России», – заявил Столтенберг. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова призвала генсека НАТО «вернуть на поле свои ворота», пообещав, что «мы пробьем». В США указали на преимущество российской пехоты над американской 10 июня 2021, 14:04 Текст: Алексей Дегтярев

Пехота армии России обладает существенным преимуществом перед американскими военными, заявил американский военный аналитик Кайл Мизоками в материале для The National Interest. Аналитик сравнил структуру механизированных и пехотных подразделений ВС США и России, он также сравнил их боевые возможности в своей статье, пишет ФАН. Мизоками отметил, что солдаты с обеих сторон побывали в большом количестве горячих точек, у них богатый боевой опыт. Российские войска имеют преимущество, которое заключается в возможности выставить в колонну пехотных и механизированных взводов на 25% больше, чем американцы. Такое преимущество дает большую тактическую свободу на полях сражений, указал эксперт. У российских ВДВ также выше тактическая мобильность, чем у американских коллег. У России есть десантируемая техника, они могут высаживаться на значительном удалении от цели и добираться до нее своим ходом, не ставя под удар транспортную авиацию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каком состоянии находится сейчас военно-транспортная авиация (ВТА) России, и почему сейчас стране срочно необходимы военно-транспортные самолеты. В Минобороны оценили разрабатываемую в России военную технику 10 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Ануфриева

Разрабатываемая техника отвечает современным требованиям, ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие, заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко. Криворучко на испытательном полигоне Смолино в Нижегородской области ознакомился с новыми видами вооружений в рамках гособоронзаказа, в том числе осмотрел модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения, передает «Царьград». Делегация во главе с Криворучко ознакомилась и с новыми возможностями артиллерийских комплексов: были проведены стрельбы по движущимся и стационарным мишеням из самоходных орудий «Флокс», «Лотос», «Магнолия», «Мальва», а также самоходной противотанковой пушки «Спрут». Замминистра также осмотрел в действии новый самоходный миномет «Дрок». «Разрабатываемая техника, в целом, отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», – заявил Криворучко по итогам демонстрации вооружений. Также он провел совещание с представителями ВПК по новым образцам оружия для воздушно-десантных войск, морской пехоты и сухопутных войск. Ранее сообщалось, что Россия решила вывести на экспортный рынок боевые вертолеты Ка-52М. США обвинили Турцию в нарушении обязательств по НАТО из-за С-400 11 июня 2021, 00:17

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Приобретение российских ЗРК С-400 не соответствует обязательствам Турции как члена НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, российские системы «несовместимы с оборудованием НАТО» и «угрожают безопасности технологий» альянса. США «продолжают предупреждать Турцию не принимать эту систему». Прайс подчеркнул важность Турции для НАТО и заявил, что Анкара сама должна понять несоответствие покупки С-400 своим обязательствам, передает РИА «Новости». Прайса спросили, не предлагали ли США компромисс – оставить С-400 на базе Инджирлик под американским контролем. Он ответил, что Вашингтон «никогда не сигнализировал о том, что готов согласиться с наличием у Турции систем С-400». Прайс отказался обсуждать какие-либо «частные дипломатические переговоры» и комментировать возможные предложения, которые могла делать администрация Дональда Трампа, передает ТАСС. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт.