Чемпион России по мотокроссу Кох умер после падения на тренировке

Американский историк назвал пять главных мифов Второй мировой войны

Старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал о пяти величайших мифах о Второй мировой войне.

В интервью американскому журналу Time Ситино раскрыл миф, на развенчивание которого он потратил большую часть своей карьеры. По его словам, он заключается в том, что президенту Франклину Рузвельту было известно, что Япония готовит удар по гавани Перл-Харбор, но он не предпринял никаких действий и все равно позволил ей случиться, допустив гибель 2,5 тыс. американских солдат. Однако, как подчеркнул историк, не существует ни единого документального подтверждения того, что американский лидер знал заранее о атаке, сообщает «ИноСМИ».

Второй миф гласит о том, что Эрвин Роммель был величайшим немецким генералом всех времен. Это, как утверждает Ситино, совершенно не так. Он рассказал, что Роммель не смог одержать ни одной значимой победы. «Его последним актом стали попытки дать отпор десанту западных союзников, высадившемуся в Нормандии 6 июня, и он потерпел полнейшее поражение», – отметил эксперт.

Следующим мифом, по словам историка, является то, что единственным виновником поражения Германии во Второй мировой войне был Гитлер. Он подчеркнул, что Гитлер действительно начал войну и холокост, однако он не несет ответственность за все неверные решения немецкой армии и «безумные наступательные операции». «Ведущие немецкие офицеры – генералы – несут львиную долю ответственности за развязывание Второй мировой войны, за ведение той войны и за то, что война продолжалась даже тогда, когда у них не осталось ни единого шанса на победу», – добавил Ситино.

Кроме того, некоторые считают, что Япония могла одержать победу над США, если бы целью авианалета на Перл-Харбор было уничтожение не только кораблей, но и нефтехранилища, а также цистерн с черным золотом. Ситино пояснил, что подобные суждения необъективны, так как такой удар немного отсрочил бы победу над Токио, но не повернул бы события в другую сторону. По его словам, японцы нацеливались лишь на ограниченную войну с США, ввиду чего историк подчеркнул, что слабо себе представляет высадку войск Японии в Калифорнии и бои на американской территории.

В пятом мифе указывается, что во Второй мировой войне действительно был поворотный момент. В свою очередь американский историк уточнил, что существует множество мнений по этому вопросу. «То есть если во Второй мировой войне было так много переломных моментов, значит, с моей точки зрения, их не было вовсе. Мне кажется, что, говорить о переломных моментах в таком сложном и масштабном событии, как глобальная война, – это чрезмерное упрощение», – добавил он.

Напомним, российский президент Владимир Путин призывал противостоять попыткам переписать историю.