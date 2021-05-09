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Полицейский в Москве помог ребенку увидеть военную технику
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Сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС) Москвы во время парада на День Победы взял на руки ребенка, чтобы поближе показать ему военную технику.
Полицейский взял на руки чужого ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, двигавшуюся с Парада Победы на Красной площади, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
К посту с сообщением прикреплено соответствующее видео. На нем сотрудник правоохранительных органов взял ребенка на руки и поднял его, чтобы тот смог рассмотреть колонну машин.
Напомним, главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в Москве при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
Шендерович заявил, что русский народ «гордится позором и преступлением»
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Публицист Виктор Шендерович раскритиковал празднование Дня Победы в России, заявив, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением».
Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он выразил свое мнение относительно Великой Отечественной войны и празднования Дня Победы, отметив, что не следует подчеркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом: «Это лишнее». «Мы развязали эту войну, мы за нее заплатили дороже всех. Но не сделали никаких выводов», – добавил он. По мнению публициста, русские на самом деле гордятся «ужасом, позором, стыдом и преступлением».
Шендерович также заявил, что общество России страдает амнезией, когда предлагает миру «можем повторить». Он потребовал «открыть архивы» и опубликовать «историческую правду», вместо того чтобы устанавливать монументы. Их он, кстати, тоже раскритиковал, назвав «освоением средств».
Высказывания Шендеровича уже прокомментировали многие, в частности, журналист Аббас Джума отметил, что «мало кто делает больше для разжигания антисемитизма в России», чем Шендерович, передает «Царьград»
Напомним, Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе прошлого года он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».
В январе этого года Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства». При этом писатель подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем.
В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины
Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер».
В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.
Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
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Пушков высмеял поднятые кулаки Зеленского и Блинкена
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Сенатор Алексей Пушков высмеял поднятые после встречи в Киеве кулаки президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Поднятые кулаки Зеленского и Блинкена после встречи в Киеве – не более, чем ритуальный жест, призванный обозначить тесные и прочные отношения между Вашингтоном и Киевом. Но кулаки можно было и не поднимать. Зеленский рвется в НАТО – хоть тушкой, хоть чучелом», – написал Пушков в своем Telegram.
США, по его словам, рады поддержать стремление Украины вступить в НАТО на словах, но не на деле. Как отметил сенатор, с учетом категорического несогласия Западной Европы со вступлением Украины в альянс, США не могут обеспечить Киеву место в НАТО.
«Да и сами не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе. В этих условиях администрация Байдена намерена сама определять модальности и объем поддержки Киева. А поднять кулак – дело несложное, денег не стоит», – добавил он.
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(фото: Ukrainian Presidential Office/imago images/Xinhua/ТАСС)
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.
Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ.
В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей»
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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны».
«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».
Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию.
Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
«Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.
«И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады.
Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
Посол России в ФРГ назвал сроки завершения «Северного потока – 2»
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Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.
«Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится», – сказал дипломат в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает РИА «Новости».
Нечаев также отметил, что решения, связанные с судьбой проекта, на данный момент принимаются европейской стороной.
«Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить 10 млрд евро на дне океана?» – подытожил он.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2».
При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Напомним, в МИД России заявляли, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» в конце апреля приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вокруг проекта «Северный поток – 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции.
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Участники марша в честь дивизии СС «Галичина» захотели повторить его в Москве
Во Львове один из организаторов шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что такие же марши когда-нибудь пройдут в Донецке и Москве.
Несколько десятков человек собрались на митинг на Лычаковском кладбище. Бычко отметил, что участники марша «впервые в истории Украины прошлись по Киеву». Он заверил, что «следующий будет больше». «Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», – приводит его слова «Страна.ua».
На митинге присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.
Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».
Участница Pussy Riot бросила православного активиста и ушла к депутату Люсе Штейн
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Участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн рассказали о том, что состоят в романтических отношениях. Прежде у Алехиной был роман с так называемым православным активистом Дмитрием Энтео (Цорионовым).
Штейн рассказала «Дождю» о том, что встречается с Алехиной. Сообщается, что отношения у них «завязались прошлой осенью». В Facebook Алехина в ответ на соответствующий вопрос заявила, что Энтео «сам по себе теперь», а за нее и Штейн «вроде как рад».
На Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как указывает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания», передает РИА «Новости».
Большинство фигурантов отправлены под домашний арест. С конца января Алехина также находится под домашним арестом. Штейн в апреле изменили меру пресечения на запрет определенных действий.
8 мая Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции.
В марте Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно. Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились Алехина и Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них.
Напомним, Энтео прославился в связи с так называемыми «православными дружинами». Однако в 2017 году Мила Одегова заявила, что стала главой скандально известного движения «Божья воля», заняв место Энтео, который «сдружился с нераскаянными богохульниками».
Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади
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Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
«На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский.
Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт.
Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса.
Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт.
Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений.
Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс».
Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.
Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади.
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Для США спрогнозировали «абсолютный кошмар» при конфликте с Россией и КНР
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США пытаются настроить против Китая американское и западное общество, но в случае, если Пекин и Москва объединятся в «отчаянной схватке с противником», Вашингтон ждет поражение, пишет Global Times.
«США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию», – цитирует издание РИА «Новости». В статье отмечается, что новая администрация США способствует росту очагов конфронтации в мире, а также прикладывает усилия для того, чтобы настроить против Китая не только американское, но и западное общество.
Китайское издание советует США «не вести стратегическую игру с огнем», в публикации отмечается, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы. СМИ отмечает, что Россия и Китай придерживаются стратегических ограничений, но в случае, если страны решат противостоять им, то потерпят катастрофу.
«Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США», – пишет издание. Автор публикации призвал Пекин и Вашингтон сбалансировать отношения и снизить конфронтацию с Россией.
Ранее читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина.
Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
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России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.
Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина.
«Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости».
Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане.
«Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи.
Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил.
Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России.
Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер.
В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.
Аналитик объяснил опасность покупки долларов
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Эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал о рисках, связанных с покупкой долларов в виде наличных.
Он указал, что разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика. В результате покупатель снижает доходность своих операций, особенно «в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту», передает «Прайм».
Кроме того, следует помнить, что в обменниках часто используют нечистые схемы, работают воры или мошенники. Дроздов также отметил, что деньги, если хранить их в виде наличных, могут быть потеряны при пожаре или краже и не приносят дохода, который могли бы принести, будучи вложенными хотя бы на банковский депозит.
По его мнению, тем, кто «твердо верит в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты», будет «быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера», а хранить – «на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например, те же еврооблигации».
При этом он посоветовал не полагаться безрассудно на доллары и евро, ведь любые валюты подвержены инфляции. На фоне распространения коронавируса США и ЕС активно вливают деньги в свои экономики, хотя мировая экономика, товарооборот в которой как раз и обеспечен в значительной степени этими валютами, просела. Дроздов призвал помнить и о политических рисках. «В свете всего этого старая мудрость, гласящая, что не следует складывать все яйца в одну корзину, остается как никогда актуальной», – сказал он.
Разведка Финляндии заявила о готовности России использовать войска в Европе
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В отчете о деятельности военной разведки Финляндии говорится, что Россия якобы «показала готовность и желание использовать вооруженные силы» в Европе.
Как сказано в опубликованном минобороны Финляндии отчете, в регион «вернулась силовая политика». Москва, по мнению финской разведки, готова использовать войска, «где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе». Финляндия считает, что «это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», передает РИА «Новости».
В Финляндии полагают, что сейчас прямое использование войск не является самым эффективным средством во внешней политике, но государства продолжают готовиться к применению силы. Указывается, что «основные игроки», которые находятся рядом с Финляндией, «развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений». В частностИ, речь идет о России. Разведка также считает, что в ближайшие годы интересы мировых держав могут столкнутся в Арктике.
Напомним, заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон заявил, что Финляндия якобы является потенциальной точкой для вторжения российских войск, в связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab. Такое предложение в Стокгольме объяснили тем, что в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.
В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка
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В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали.
Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции.
Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол.
Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения.
Упавший в Татарстане самолет оказался угнанным
Легкомоторный самолет, который рухнул в Татарстане, по предварительным данным, мог быть угнан, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли», – пояснил собеседник ТАСС.
По этим данным, самолет был самодельным.
Борт рухнул почти сразу после взлета, его нашли в 900 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Пойма.
Напомним, в Татарстане 9 мая легкомоторный самолет провел жесткую посадку, погибли два человека. Инцидент произошел вблизи села Калейкино.