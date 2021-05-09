Полицейский в Москве помог ребенку увидеть военную технику

Сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС) Москвы во время парада на День Победы взял на руки ребенка, чтобы поближе показать ему военную технику.

Полицейский взял на руки чужого ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, двигавшуюся с Парада Победы на Красной площади, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

К посту с сообщением прикреплено соответствующее видео. На нем сотрудник правоохранительных органов взял ребенка на руки и поднял его, чтобы тот смог рассмотреть колонну машин.

Напомним, главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в Москве при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.