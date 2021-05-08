Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада» Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине В Киеве заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы 8 мая 2021, 16:31 Текст: Ксения Панькова

Мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню Победы в Киеве находятся под угрозой срыва, руководство Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускает на территорию техническое оборудование для монтирования сцены, сообщила зампредседателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда. Отмечается, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея якобы из-за «устного запрета министерства культуры Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госадминистрации Киева. «Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет министерства культуры», – сказала Хонда. Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило «напрямую от министра культуры». При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет. «Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия», – отмечается на сайте со ссылкой на слова зампредседателя КГГА. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».

В Москве задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы 8 мая 2021, 10:25

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Задержаны четверо молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада ко Дню Победы в Москве. Среди задержанных оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным фактам начата доследственная проверка. На Красной площади ранее прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Депутат Рады заявил о беде на Украине 8 мая 2021, 09:22

Фото: Вадим Рабинович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Германия привела доказательства подвига ставшего прообразом Воина-победителя Масалова 8 мая 2021, 11:14

Фото: Jens Kalaene/DPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре привел доказательства героического поступка ставшего прообразом Воина-победителя сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попытался оспорить решение властей Берлина, которые в 1992 году изъяли имя Масалова из списка почетных граждан города. «В принципе, память сержанта Масалова увековечена на видном месте в Берлине, а именно, на мосту Потсдамер Брюке в центре города, на мемориальной доске на немецком и русском языках. Кроме того, в интернете также есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», – цитирует Морре РИА «Новости». Он подчеркнул, что «в подвиге Масалова нет никаких сомнений». Хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, экс-директор музея Берлин –Карлсхорст, историк Петер Ян, по словам Морре, составил экспертное заключение по данному событию, в которое были включены также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы были переданы в администрацию Берлина. По словам директора берлинского музея, открытие для исследователей Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) могло бы способствовать более полным ответам на вопросы о «Масалове и его товарищах, которые тоже спасали детей». Тот факт, что ЦАМО, в котором содержатся документы о Второй мировой войне, закрыт, Морре назвал «серьезным препятствием для исторических исследований». Ранее депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина. Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Чиновников из Владивостока проверят после украшения города к 9 Мая «знаменами ВМС Японии» 8 мая 2021, 10:41

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

В отношении ответственных сотрудников управления культуры Владивостока проведут проверку после украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими знамена ВМС Японии. В соцсетях один из местных жителей обратил внимание на флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Пользователи посчитали, что флаги напоминают символику военно-морских сил Японии, которая во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. В мэрии Владивостока пояснили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», передает РИА «Новости». В пятницу заменили на «флажки цвета российского триколора». «Проводится проверка, в отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», – сказал представитель мэрии. В администрации добавили, что подрядная организация, которая устанавливала флаги, не выполнила условия контракта и работы не будут оплачены. Подобные случаи происходили и ранее. Так, в общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34. ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка 7 мая 2021, 18:35 Текст: Вера Басилая

Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин. Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка. Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада» 8 мая 2021, 15:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео. «Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы. Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России. Кравчук заявил о готовности НАТО продавать Украине «любое оружие» 7 мая 2021, 22:23

Фото: Gene Blevins/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что военно-техническое сотрудничество Украины с НАТО будет развиваться, Киев может рассчитывать на поставки любого оружия, включая летальное, сообщил глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук. «Блинкен подтвердил, что <…> военно-техническое сотрудничество будет разворачиваться, и не только с США», – приводит слова Кравчука ТАСС. Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе упомянул, что недавние визиты украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию и Турцию завершились подписанием документов о военно-техническом сотрудничестве. Кравчук выразил убеждение, что Киев сможет закупать летальное вооружение. «Прошло время, когда нам говорили, отказывались продавать летальное оружие», ограничиваясь только защитным. «Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружии, летательных аппаратах, противотанковом оружии, все это будет покупаться и продаваться», – сказал глава украинской делегации в Контактной группе по Донбассу в эфире телеканала «Украина 24». Накануне госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев. Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Ранее в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». В Совфеде предостерегали Украину от военных авантюр при покровительстве США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot 8 мая 2021, 14:08

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Проект ЗРК «Кильчень» украинского конструкторского бюро «Южное», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке, копирует американский Patriot и является очередным способом «распила бабла», считают пользователи Сети. Инженеры показали, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики комплекса. Однако в соцсетях высмеяли новое украинское «оружие возмездия» и отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot. «И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» – цитирует одного из пользователей ФАН. При этом в Сети оценили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, однако усомнились, что ее смогут воссоздать в металле. Некоторые считают, что проект похож на очередной «распил бабла». «Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – заявил пользователь Сети. «Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – добавил другой комментатор. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь» Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «с практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют». Украинцев перед 9 Мая предупредили о наказании за георгиевские ленточки 8 мая 2021, 14:41

Фото: Анатолий Жданов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Как отметили в украинском ведомстве, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа» от 850 гривен до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискацию ленты. А за изготовление, распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до пяти лет, добавили в МВД Украины, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента. В августе того же года пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором. Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне 8 мая 2021, 08:46 Текст: Елизавета Булкина

Самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, следует из данных опроса книжного сервиса MyBook. «Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», – передает сообщение сервиса ТАСС. Роман «А зори здесь тихие» важнейшим произведением о Великой Отечественной войне считают более 66% опрошенных. На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Кроме того, 93% респондентов считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. 77% россиян отмечают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%). Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики». Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке 7 мая 2021, 18:17 Текст: Евгения Шестак

В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной. «Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС. 75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор. В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Зеленский прибыл в Донбасс с послами Евросоюза 8 мая 2021, 14:27 Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами «Большой семерки» и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте офиса украинского лидера. Указывается, что президент Украины примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне. Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов. Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента. Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Школьники устроили шоу дронов над Ржевским мемориалом 8 мая 2021, 11:50 Текст: Вера Басилая

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1 тыс. дронов. Беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала. «В ночь на 8 мая активисты #РДШ совместно со специалистами группы компаний «Геоскан» и Научно-производственным объединением «СтарЛайн» подняли в небо у Ржевского мемориала Советскому Солдату 1000 дронов, приурочив шоу к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию ржевского мемориала», – говорится в сообщении на странице движения «ВКонтакте». Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компаний помогали активисты РДШ из школ города Ржева. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск. «То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны», – рассказал заместитель генерального директора ГК «Геоскан», помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов, передает РИА «Новости». Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.