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7 мая, пятница | Последнее обновление — 07:55 | vz.ru
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Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
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Астронавт НАСА Шэннон Уолкер не нашла существенных различий между полетом на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon.
«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения – разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в (Crew) Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», – приводит РИА «Новости» слова Уолкер на пресс-конференции в НАСА.
По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче» приземления капсулы российского «Союза».
«Есть различия, но много схожего», – резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле «Союз» в 2010 году.
Напомним, 2 мая американский пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту – американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уолкер и японцем Соити Ногути – вернулся на Землю, приводнившись в Атлантический океан.30 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находились астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.
Ранее в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность осуществления перекрестных полетов на американских и российских кораблях не на коммерческой основе.
Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии
Посольство России в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии.
Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС.
Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности».
В Вашингтоне рассказали о желаемых отношениях с Россией
США хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью BBC.
«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», – передает его слова ТАСС.
Ранее главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.
Блинкен до этого заявил, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам. Он повторил ранее выраженную позицию, что США не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия».
Госсекретарь США также заявлял, что Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.
Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска счел преимуществом русский акцент на выборах
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Претендующий на должность мэра Нью-Йорка россиянин с американским гражданством Виталий Филипченко заявил, что считает русский акцент преимуществом на выборах градоначальника.
«У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом», – заявил кандидат в интервью РИА «Новости».
По его словам, люди с уважением воспринимают русский акцент, когда слышат его.
«Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю», – указал Филипченко.
Он добавил, что после переезда в США пытался получать информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться. Собеседник отметил, что эмигранты часто после переезда «продолжают жить прежним миром», смотреть новости той страны, из которой приехали. Также Филипченко признался, что иногда использует ненормативную лексику на русском.
Филипченко переехал в США более 10 лет назад из Томска, он руководит фирмой по грузоперевозкам. У него есть российское и американское гражданства, он идет на выборы, как независимый кандидат.
Предварительные выборы планируется провести 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. На данный момент мэром является демократ Билл Де Блазио.
Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
Боррель и Блинкен обсудили отношения с Россией
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи глав МИД «Большой семерки» в Лондоне обсудили отношения с Москвой, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
«Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя ответные санкции Москвы против ЕС, заявил, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией.
Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?».
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости».
«Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Меркель заявила об отсутствии у ФРГ и США общего мнения по «Северному потоку – 2»
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Проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
Меркель заявила, что «важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», передает РИА «Новости».
К таким вопросам, по ее словам, относится тема «Северного потока – 2».
«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», –добавила она.
Ранее в Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов.
Напомним, иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая.
Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен на переговорах с руководителем МИД Германии Хайко Маасом выступил за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Роскосмос подтвердил восстановление работы метеоспутника «Метеор-М»
Российский метеорологический спутник «Метеор-М» №2, который потерял ориентацию, уже возобновил штатную работу, сообщил представитель предприятия-разработчика ВНИИЭМ (входит в Роскосмос).
«Космический аппарат «Метеор-М» номер 2, ранее выведенный на постгарантийное обследование, в настоящее время работает в штатном режиме. Функционал космического аппарата восстановлен», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ВНИИЭМ.
Сейчас Россия имеет на орбите три спутника «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2. На «Метеоре-М» номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. «Метеор-М» номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.
Напомним, в пятницу российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал об отказе системы ориентации на «Метеоре-М» номер 2. Позже во ВНИИЭМ заявили, что по решению главного конструктора спутник выведен на постгарантийное обследование.
Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.
«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
«Но также важно и то, <…> что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.
«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
США сочли силы Асада, России, Ирана и Турции помехой своим операциям в Сирии
Пентагон утверждает, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии, хотя и не «подвергают коалиционные войска опасности».
В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», передает РИА «Новости».
Указывается, что войска правительства Сирии, российские военные, а также «поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы» проводили операции против террористической организации «Исламское государство*», но еще и «мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам». В частности, Дамаск и его союзники «пытались ограничить движения сил коалиции», а связанные с Турцией «боевики продолжали отвлекать «Сирийские демократические силы» от борьбы с ИГ*».
В апреле сообщалось, что США вывезли из Сирии в Ирак «новую колонну из 41 бензовоза с ворованной сирийской сетью».
Обсуждения России и Китая стали самыми долгими на встрече G7
Главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение России и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.
Он рассказал, что между «полуторачасовыми обсуждениями» Китая и России, «включая Украину и Белоруссию», были «небольшие сессии по 30 минут». Они касались Мьянмы, Ливии, Сирии. Обсуждение Афганистана после «российской» сессии также заняло 30 минут.
На брифинге сотрудник Госдепа заявил, что «доминирующей темой» встречи в Лондоне был Китай. Участники встречи согласились, что хотят видеть его «неотъемлемым членом международного порядка», но Пекин должен «играть по правилам этого международного порядка». Китай обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении», передает ТАСС.
США заявили об общей солидарности «с Украиной относительно российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу». Также для Украины есть и «внутренняя угроза со стороны коррупции и проблем в продвижении процесса реформ».
От России «хотят стабильных и предсказуемых отношений», сказали в Госдепе, отметив, что «получили мощную поддержку со стороны партнеров и союзников». Вашингтон заверил, что не стремится к эскалации в отношениях с Россией, однако будет «отвечать на безрассудное и агрессивное поведение».
Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ему цитатой святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».
США отказались сбивать сошедшую с орбиты китайскую ракету
Соединенные Штаты не планируют сбивать китайскую ракету, которая осуществляет неуправляемый сход с орбиты, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«По последним оценкам, которые я видел, эксперты продолжают работу, <...> у нас нет планов сбивать ракету. Мы надеемся, что она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Надеемся, что в океане или в другом подобном месте», – цитирует ТАСС Остина.
Ранее CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда сообщил, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю. При этом место возможного падения не уточняется. В Роскосмосе заявили, что ракета не представляет опасности для России.
Южная Корея собралась запустить собственную ракету-носитель
Первая космическая ракета-носитель, изготовленная с применением исключительно южнокорейских технологий, будет запущена в октябре 2021 года, заявил директор Корейского института аэрокосмических исследований Ли Сан Рюль.
По его словам, сборка 200-тонной трехступенчатой ракеты «Нури» ведется в соответствии с графиком и «без каких-либо проблем». После завершения сборки первой, второй и третьей ступеней ракета будет полностью готова и перевезена на стартовую площадку, подготовка которой также успешно завершается, передает ТАСС.
Отмечается, что южнокорейские ученые разрабатывают отечественную космическую ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены средства в размере 2 трлн вон (1,79 млрд долларов).
Первый запуск ракеты планируется с макетной полезной нагрузкой. В мае 2022 года с ее помощью планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.
В 2013 году страна запустила космическую ракету-носитель «Наро», однако ее первая ступень была изготовлена в России.
Прототип корабля SpaceX для полетов на Марс совершил успешную посадку
В рамках летных испытаний прототип космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс, совершил вертикальное приземление, сообщила SpaceX.
Корабль поднялся примерно на 10 км, после чего совершил плавную посадку на площадку рядом со стартовым комплексом в Техасе, передает ТАСС.
Блинкен: Разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США
Возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. … Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это – встретиться лицом к лицу», – сказал Блинкен в интервью Financial Times, передает РИА «Новости».
По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении. «Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово «нет» из вашего словаря», – добавил Блинкен.
Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают «более предсказуемые» отношения с Россией и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия». Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность.
Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена.
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