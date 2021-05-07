Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт НАСА Шэннон Уолкер не нашла существенных различий между полетом на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon.

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения – разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в (Crew) Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», – приводит РИА «Новости» слова Уолкер на пресс-конференции в НАСА.

По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче» приземления капсулы российского «Союза».

«Есть различия, но много схожего», – резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле «Союз» в 2010 году.

Напомним, 2 мая американский пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту – американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уолкер и японцем Соити Ногути – вернулся на Землю, приводнившись в Атлантический океан.30 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находились астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Ранее в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность осуществления перекрестных полетов на американских и российских кораблях не на коммерческой основе.